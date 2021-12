XXL-SPECIAL: Unsere Produkte des Jahres 2021 in allen Kategorien

Das Jahr 2021 ist herum - die ganzen Widrigkeiten, die es mit sich brachte, möchten wir hier nicht diskutieren. Sondern wir möchten uns den schönen Dingen widmen: Den Produkten, die uns 2021 am meisten beeindruckt haben. In verschiedenen Kategorien haben wir jeweils einen Sieger gekürt.

Kategorie Soundbar mit Subwoofer: Bluesound Pulse+ mit dem Pulse Sub+

Hier mussten wir nicht lange überlegen - Preis für die Bluesound Pulse+ mit dem Pulse Sub+. Exzellente Integration von Dolby Atmos, kräftiger Klang, hervorragende Zusammenarbeit mit dem drahtlosen aktiven Subwoofer und das enorm flexible BluOS-Modul verdichten sich zu einem beispiellosen Gesamteindruck.

Kategorie All-In-One-Soundbar/Soundbase: Nubert nuBoxx AS-425 max

Die Nubert nuBoxx AS-435 max begeistert mit einem klaren, fundierten Klang und einer erstaunlich guten Eignung nicht nur für Filmton, sondern auch für Musik. Es gibt zwar keinen Decoder für Dolby Atmos, dafür aber eine sehr robuste Verarbeitung und eine edle Optik sowie eine umfassende Anschlussbestückung.

Kategorie 4K-TV LCD-basiert: Samsung QN95A

Der Samsung QN95A sichert sich den Titel souverän. Extrem hell, extrem kontrastreich und extrem sauber ist das Bild - eine wahre Freude. Hinzu kommt die einfache Bedienung, die sehr gute Ausstattung (bis auf das Fehlen von Dolby Vision) und die erstaunlich gute Akustik. Bei diesem Modell liefert Samsung darüber hinaus auch noch die One Connect Box mit, die wir in der Redaktion enorm schätzen.

Kategorie 4K-TV OLED: LG OLED55G19LA

Der LG G1 evo 4K OLED-Serie - für ein exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis wird hier ein enorm helles, kontrastreiches Panel mit einem überragenden Prozessor kombiniert. Selbst akustisch ist der G1 evo richtig gut, somit ist dieser edel anmutende TV tatsächlich ohne Schwächen.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher: JBL Charge 5

Der JBL Charge 5 kombiniert beste JBL-Tugenden miteinander: Einen fairen Kaufpreis, eine moderne, stylishe Optik und einen kräftigen Sound. Perfekt für nahezu alle Fälle, denn zu groß fällt der Charge 5 auch nicht aus.

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher groß: Teufel Boomster

Der Boomster ist eigentlich noch mehr als ein reiner Bluetooth-Speaker, verfügt er doch auch noch über einen DAB/DAB+ Tuner. Bestens verarbeitet, robust, leicht in der Handhabung und akustisch extrem stark: Ein verdienter Sieg.

Kategorie All-In-One-Streaming-Lautsprecher: Technics SC-C30

Die extravagante Optik, die superbe Verarbeitung, die große Funktionsvielfalt und der räumlich dichte, klare Sound sind die großen Vorzüge. Hier bekommt man zum absolut gerechtfertigten Preis einen schönen, kompakten Premium-Streaming-Speaker ohne Schwächen.

Kategorie Aktivlautsprecher Standbox: Buchardt Audio A700

Klanglich brutal stark, innovativ mit App-Einmessung im kompakten Hub, der zudem eine sehr reichhaltige Anschlussbestückung mitbringt: Die edle Buchardt Audio A 700 weiß zu begeistern, und auch Hörer mit enorm hohem Anspruch liegen hier richtig.

Kategorie Aktivlautsprecher Regalbox: Nubert nuPro SP-200

Noch ganz frisch und schon ein echter Siegertyp: Die aktiven nuPro SP-200 (Master/Slave) sind kompakt, sieht richtig gut aus und klingt grandios - und das alles gibt es für deutlich unter 1.000 EUR. Die schicke, hochwertige Fernbedienung ist auch im Paket enthalten.

Kategorie Passivlautsprecher Regalbox: Canton Townus 30

Die neue Townus-Serie ist ein Volltreffer der Hessen: Sehr attraktiv, fein verarbeitet, mit Hightech-Chassis versehen und mit einem lebendigen, homogenen Klangbild versehen. So baut man passive Lautsprecher - und das man hier Oberklasse-Flair zum Mittelklasse-Preis bekommt, macht die Sache noch besser.

Kategorie Passivlautsprecher Standbox: Dali Opticon 8 MK2

Die Opticon-Serie der zweiten Generation findet in der Opticon 8 MK2 ihre Vollendung: Groß, stark, lebendig aufspielend, mit einer exzellenten Pegelfestigkeit versehen. Dazu enorm solide verarbeitet und mit dem Hybrid-Hochtonmodul sehr aufwändig bestückt.

Kategorie Luxus-Lautsprecher: Elac Concentro S 503

Und auch dieses Jahr geht der Preis in dieser Kategorie wieder an die Kieler Traditionsmanufaktur Elac. Die neue Concentro S 503 ist eine kompakte, aber unglaublich klangstarke, exzellent verarbeitete Regalbox in 3-Wege-Bauweise. Mehr geht kaum noch, ein echter Luxus-Lautsprecher auf audiophilem Top-Niveau.

Kategorie Mehrkanal-Lautsprecherset: Mission LX 5.1.2 Ensemble

Für wenig Geld gibt es von Mission ein beeindruckend gut klingendes Mehrkanal-Set, das überdies hervorragend aussieht und sauber verarbeitet ist. Was möchte man mehr? Einen besonders starken aktiven Subwoofer vielleicht? Den gibt es natürlich auch dazu.

Kategorie Mehrkanal-Komplettset: Teufel Ultima 40 Aktiv Surround 4.0 Set

Das Teufel 4.0 Set konnte im Test mit einem fairen Preis, einer soliden Verarbeitung und einem wirklich nachdrücklichen, fesselnden Sound überzeugen. Dass exzellente Produkte nicht mit einem unbezahlbarem Traum gleichgesetzt werden müssen, beweist das Ultima 40 Aktiv Surround 4.0 Ensemble eindrucksvoll.

Kategorie AV-Receiver/Verstärker: Denon AVC-X4700H

Hier holt sich der Denon AVC-X4700H den Sieg. Exzellent verarbeitet, sehr umfangreich ausgestattet und richtig klangstark, ist er nicht auf dem "falschen Fuß" zu erwischen. Zudem gelingt die Erstinstallation dank des genialen Einrichtungs-Assistenten ohne jede Schwierigkeit.

Kategorie Luxus-Mehrkanal-Komponente: Arcam AVR30

Der Arcam AVR30 besticht durch den unglaublich geschmeidigen, feinen, zugleich gnadenlos zupackenden Klang - zudem sind alle 3D-Audio-Decoder vorhanden. Die hochwertigen Class G-Endstufen machen einen hervorragenden Job. Die moderne und praxisgerechte Ausstattung, unter anderem mit AirPlay 2, Google Chromecast und Dirac Live, machen den AVR30 zu einem echten Schatz unter den AV-Receivern.

Kategorie kompakte Stereo-/Mehrkanalverstärker: Canton Smart Amp 5.1 Generation 2

Der Canton Smart Amp V2 kommt nun auch noch mit Apple AirPlay 2 und HDMI eARC. Somit wird nun das schon zuvor beeindruckende Gesamtkonzept weiter perfektioniert. Sechs bärenstarke Endstufen, ultrakompakte Abmessungen, erstaunlich kultivierter und nachdrücklicher Sound: Die Mischung passt einfach.

Kategorie Stereoverstärker im 43 cm Rastermaß: Magnat MA900

Wer zum erstaunlich günstigen Kaufpreis einen richtig guten Stereoverstärker mit aufwändiger Technik sucht, wird mit dem Magnat MA900 besonders glücklich sein. Röhrenvorstufe und Transistorendstufe garantieren einen unglaublich angenehmen, zugleich aber zupackenden Klang. Die edle Optik spricht auch noch für den sehr solide verarbeiteten Vollverstärker.

Kategorie Stereo-Streamingverstärker: Cambridge Audio Evo 150

Optisch beeindruckend (kompakt & nobel), klanglich hellwach (pegelfest & äußerst harmonisch) und voll ausgestattet (flexible Streamingfunktionen & umfangreiche Anschlussbestückung) - der Evo 150 ist nicht günstig, aber jeden Cent wert.

Kategorie CD-Player/DAC/Streaming-Player: Canor CD 2.10

Dieses Jahr gewinnt ein CD-Player mit hochwertigem DAC (inklusive USB-Eingang) und Röhrenstufe. Der Canor CD 2.10 aus der Slowakei ist mit 3.499 EUR zwar nicht eben kostspielig, dafür aber ein Quell reiner Freude in jeder Beziehung. Die Optik, die Verarbeitung, die akustische Präzision: Hier bekommt man echtes High-End zu einem Preis, der erstaunlich ist.

Kategorie Micro HiFi-System/All-In-One-Lösung: Panasonic SC-PMX802

Dieses Jahr bekommt ein Micro-HiFi-System den Preis - aus dem Hause Panasonic. Die SC-PMX802 begeistert mit umfassender Ausstattung, tadelloser Verarbeitung, richtig gutem, kräftigen Sound und mit einem erstaunlichen Preis.

Kategorie Luxus-HiFi-Komponente: Technics SU-R1000

Grandioser Klang, hoch entwickelte Technologien, feinstes Finish - wahrer Luxus in jeder Beziehung zeichnet den SU-R1000 aus. Er schiebt mächtig an, drängt sich aber trotzdem nie unpassend in den Vordergrund. Er modelliert feinste Nuancen heraus, garantiert aber zugleich immer eine runde, homogene Gesamtakustik. Das ist der Stoff, aus dem wahre Champions gewoben werden.

Kategorie aktive Subwoofer: KEF KF92

Für uns aktuell DER aktive Subwoofer überhaupt: Der KF92 holt aus kompakten Dimensionen ein Maximum an klarem, fundiertem Bass und ist zudem extrek pegelfest. Weiterer Vorzug: Er integriert sich nahezu perfekt in die Front-Klangkulisse.

Kategorie ANC-Kopfhörer mit Bluetooth: Philips Fidelio L3

Das ist ein großer Erfolg für Philips, sich in diesem starken Umfeld durchzusetzen. Der Fidelio L3 hat sich den Sieg durch die sehr gute Verarbeitung, die enorm effektiv arbeitende aktive Geräuschunterdrückung und durch den klaren, feinen HIFi-Klang voll verdient.

Kategorie Luxus-Kopfhörer: beyerdynamic T1

Deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Level, ein Klang, der auch sehr erfahrene Hörer ins Schwärmen geraten lässt: Der beyerdynamic T1 spricht alle Sinne an und ist eine Anschaffung fürs Leben.

Kategorie True Wireless In-Ears: LG Tonefree DFP8

Besser geht es nicht mehr - voll ausgestattet, extrem klangstark, leicht bedienbar, hochwertig verarbeitet und dafür preislich gerade im Hinblick auf die Marktpreise fair.

Kategorie Innovation Audio: Yamaha YH-L700A

Der edle Kopfhörer hat sich diesen Preis redlich verdient - die hervorragende Integration der Yamaha DSP-Technoligie ermöglicht eine fesselnde Filmtonwiedergabe, die wir in dieser Art und Weise noch nie von einem Bluetooth-Kopfhörer mit ANC gehört haben.

Kategorie Innovation Video: Samsung 65QN800A

Hochwertiges 8K zum fairen Preis: Zudem packt Samsung auch hinsichtlich Prozessor ein Optimum in den QN800A, der mit seinem hellen, kontrastreichen Panel und der hohen Farbtreue begeistern kann. Niedriger auflösende Inhalte werden in exzellenter Qualität auf 8K hochskalkiert.

Kategorie "außergewöhnliches Produkt": JBL Synthesis L82 Classic

Absolut gelungene Retro-Optik, robustes Finish, faszinierender Klang: Die L82 Classic gehören für die Redaktion zu den interessantesten und besten Lautsprechern auf dem gesamten Markt. Der Sieg in dieser speziellen Kategorie ist der Lohn dafür.

Kategorie Bestes Preis-/Leistungverhältnis: Saxx deepSound DS12 Cinesub

Wer einen aktiven Subwoofer mit dem perfekten Preis-/Leistungsverhältnis sucht, kommt am DS12 Cinesub nicht vorbei. Er ist ausgezeichnet verarbeitet und liefert zum schmalen Kurs einen unglaublich kräftigen und zugleich exakten Bass ab.

Unser Fazit

Auch, wenn das Jahr 2021 bestimmt nicht einfach war, so konnten wir uns über eine Vielzahl innovativer, akustisch/visuell starker Produkte freuen, die in ihrem Segment Maßstäbe setzten. Wir hoffen natürlich, dass dieser Trend im kommenden Jahr seine Fortsetzung.

