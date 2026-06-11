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"WM-Deals zum Spiel" bei Media Markt & SATURN

11.06.2026 Anzeigen / Angebote / Aktionen

Media Markt 

Der Media Markt und SATURN erweitern ihre WM-Angebote um "Deals zum Spiel", die nur für kurze Zeit während ausgewählter Spiele der Fußball-WM zur Verfügung stehen. Die Angebote gelten nur ab 30 Minuten vor Anpfiff für insgesamt 3 Stunden. Leider gibt es keine genaue Terminvorschau für die "Deals zum Spiel" aber nach dem Eröffnungsspiel dürften in den nächsten Wochen zumindest die WM-Partien der deutschen National-Elf mit dabei sein:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

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