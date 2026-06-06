HIGH END 2026: Preisstarkes Neuheiten-Feuerwerk bei Kenwood mit Streaming-Verstärkern, Aktivlautsprechern und weiteren Audio-Highlights

Kenwood startet auf der High End 2026 in Wien mit hochattraktiven Audio-Neuheiten durch und zeigt unter anderem einen kompakten Netzwerk- und Streaming-Verstärker im Alu-Gehäuse zum fairen Preis. Außerdem steht am Stand, der auch eine eindrucksvolle JVC Heimkino-Vorführung samt Stewart-Leinwand bietet, ein reiner Streamer, kompakte Stereo-Anlagen, Streaming-Lautsprecher und ein neues Smartradio.

Kenwood KSA-DX1

Geräte-Front des Streaming-Verstärkers

Aluminium-Gehäuse mit eleganter Optik und kompakter Formensprache

Drehregler links

Legen wir mit dem für uns spannendsten Highlight los, dem KSA-DX1. Der Streaming-Verstärker bringt ein Aluminiumgehäuse (Blende aus Kunststoff) und ein 10,9 cm Echtglas-TFT-Farbdisplay mit.

An Bord:

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Spotify Lossless

TIDAL

AirPlay 2

Bluetooth v5.3 und AURACAST

Internetradio

DAB+ / UKW-RDS

Außerdem stehen an Anschlüssen ein HDMI ARC TV-Eingang zur Verfügung sowie ein optischer Digitaleingang. Selbst ein Phono MM-Input mit Phonostufe ist integriert. Zusätzlich gibt es einen Line-In und einen Subwoofer-Vorverstärkerausgang.

Detailansicht des Modells in Silber

Rückseite

Lautsprecheranschlüsse im Detail

Fernbedienung

An Leistung stehen pro Kanal 100 Watt RMS bereit. Mit dabei ist auch ein 24-Bit/192kHz DSP.

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Nicht zu vergessen die schicke, kompakte und gut in der Hand liegende Alu-Fernbedienung. Zusätzlich kann man den Streaming-Amp per OKTIV-App steuern.

Der Kenwood KSA-DX1 ist ab Herbst 2026 für ca. 499 Euro in Schwarz und Silber verfügbar.

Kenwood KR-W9000S

Kenwood KR-W9000S von vorne

Bedienregler rechts

Ansicht von der Seite links

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Als zweiter Streaming-Verstärker ist der KR-W9000S im 43cm-Rastermaß vorgesehen. Auch er bringt ein TFT-Farbdisplay mit, hier in der Größe von 10,2cm (4 Zoll). Bei den Streaming-Eigenschaften steht er dem kompakten Netzwerk-Verstärker freilich in nichts nach und bietet TIDAL, AirPlay 2, Bluetooth v5.3 mit AURACAST und natürlich auch Internetradio, DAB+ und UKW.

Anschlüsse:

HDMI ARC

2x optischer Digitaleingang

2x koaxialer Digitaleingang

Line-In

Phono-Eingang (MM)

Die Ausgangsleistung ist beim flach bauenden KR-W9000S mit 50 Watt RMS pro Kanal angegeben und der identische 24Bit/192kHz DSP ist ebenfalls an Bord.

Rückseite Kenwood KR-W9000S

Der KR-W9000S ist mit IR-Fernbedienung und der OKTIV App bedienbar.

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Verfügbar ist der Kenwood KR-W9000S voraussichtlich ab September 2026 zum Preis von rund 400 Euro.

Kenwood CR-ST900S

Kenwood CR-ST900S

Ansicht von links

Das Smartradio ist auch in Silber erhältlich

Ansicht von oben

Bedienelement

Integriertes Display

Auch ein neues Smartradio von Kenwood geht mit dem CR-ST900S an den Start. Hier kommt das 10,9cm große TFT-Farbdisplay zum Einsatz und natürlich präsentiert sich das Gerät auch bei den Streaming- und Radiofunktionen mit Internetradio, DAB+ und UKW/RDS flexibel. Spotify Lossless, AirPlay 2, Bluetooth v5.3 und AURACAST stehen ebenfalls zur Verfügung. Dazu gibt es einen AUX-Eingang.

An Leistung werden 43 Watt RMS bereitgestellt. Es handelt sich um ein 2.1-Stereosystem mit integriertem Downfire-Subwoofer. Auch hier gelingt die Steuerung per Fernbedienung oder OKTIV App.

Der Kenwood CR-ST900S kommt voraussichtlich im September zum Preis von rund 350 Euro.

Kenwood LS-2000S

Kenwood LS-2000S

Ansicht ohne die Lautsprecherabdeckung

Weiter geht es mit dem Neuheiten-Feuerwerk bei Kenwood. Die Aktivlautsprecher LS-2000S liefern 2 x 50 Watt RMS Ausgangsleistung, verfügen über ein Bassreflex-Holzgehäuse und bringen magnetisch haftende Abdeckungen mit.

Ein Highlight ist zweifellos das 10,2cm TFT-Farbdisplay, welches in verschiedenen Positionen neigbar ist und auch komplett abklappbar ist. Dann verschmilzt es praktisch mit dem Gehäuse und ist von vorne nicht mehr sichtbar.

Integriertes Display

Das Display kann geneigt und komplett weggeklappt werden

Oberfläches des Holzgehäuses

Die Streaming-Eigenschaften sind identisch mit denen der Streaming-Verstärker und dem Smartradio:

Spotify Lossless

Apple AirPlay 2

Internetradio

Bluetooth v5.3 mit AURACAST

An Anschlüssen gibt es HDMI ARC, optischer Digitaleingang, Line-In und Phono-MM. Das Handling per IR-Fernbedienung und OKTIV App ist ebenfalls möglich.

Voraussichtlich lieferbar ab Oktober 2026 zum Preis von ca. 350 Euro.

Kenwood LS-1000S

Kenwood LS-1000S

Unterer Bereich der Lautsprecher

Bedienelemente ohne Display

Die Aktivlautsprecher sind auch als Kenwood LS-1000S in identischer Ausstattung, aber ohne Display verfügbar.

Kenwood M-9100S und Kenwood M-6100S

Kenwood M-9100S

Hauptgerät von vorne rechts

Zwei Micro-HiFi-Anlagen haben den Weg nach Wien gefunden. Die Geräte sind mit der Smart-Plattform ausgestattet und bieten Internetradio, Spotify Connect, außerdem DAB+, UKW/RDS-Radio und können entweder per OKTIV-App oder der IR-Fernbedienung im Lieferumfang gesteuert werden.

Beide Modelle sind mit einem CD-Laufwerk versehen und geben auch Musik von USB-Speichermedien oder über den integrierten AUX-Eingang wieder. Ein TFT-Farbdisplay und Aluminium Frontpanel sind auch bei beiden Varianten an Bord. Klangregelung gibt es für Bässe und Höhen.

Kenwood M-6100S

Hauptgerät von vorne

Das größere Modell bietet eine Ausgangsleistung von 2 x 60 Watt und außerdem einen Kopfhöreranschluss. Das Kenwood M-6100S liefert 2 x 25 Watt.

Preise und Verfügbarkeit:

Kenwood M-9100S: ab November 2026 für rund 330 Euro

Kenwood M-6100S: ab Oktober 2026 für rund 250 Euro

Kenwood TVS-300BT

Kenwood TVS-300BT

Groß dimensionierte Bedienelemente links

Frontansicht auf der Ladeschale

Docking Station

Rückseite mit Anschlüssen

Mit dem TVS-300BT präsentiert Kenwood schließlich noch eine Möglichkeit, die Verständlichkeit von TV-Audiosignalen für Senioren oder Menschen mit Höreinschränkungen zu verbessern. Der kompakte Speaker kommt mit einer Docking-Station daher, die gleichzeitig als Ladeschale dient. Der integrierte Akku ist mit einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden angegeben.

Kenwood spricht von einer extrem geringen Latenz bei der Übertragung vom Fernseher. Für die Sprachverstärkung bei TV-Dialogen gibt es drei unterschiedliche Modi, um die Intensität entsprechend anzupassen.

Große Tasten und Bedienelemente sorgen für eine unproblematische und leicht verständliche Bedienung. Die drahtlose Audiosignalübertragung erfolgt über Bluetooth v5.4, auch ein Kopfhöreranschluss ist an Bord.

Der Kenwood TVS-300BT soll ab Oktober 2026 verfügbar sein und rund 150 Euro kosten.

Special: Philipp Kind

Datum: 06.06.2026