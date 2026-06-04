HIGH END 2026: Neue Flaggschiffe Arcam A50 Signature und Arcam CD25 feiern Premiere

Arcam feiert in diesem Jahr 50 Jahre Innovationsgeschichte und präsentiert auf der HIGH END in Wien spannende Produktneuheiten. Der Hersteller aus Cambridge stellt den neuen A50 Signature vor, den bisher umfassendsten Class-G-Vollverstärker von Arcam.

Darüber hinaus feiert auch der CD25 sein weltweites Debüt auf der High End Vienna 2026. Beide sind ab dem dritten Quartal 2026 erhältlich.

Beide Produkte werden ab dem dritten Quartal 2026 bei autorisierten ARCAM-Händlern zu folgenden Preisen erhältlich sein:

ARCAM Radia A50 Signature: UVP 2,799,00 EUR/ 2,499,00 GBP

ARCAM Radia CD25: UVP 1,599,00 EUR/ 1,499,00 GBP

Flaggschiff-Verstärker A50 Signature

Arcam A50 Signature

Der A50 Signature setzt sich deutlich an die Spitze der Verstärker der Radia-Serie von Arcam, auch der CD25 ergänzt die Radia-Serie um einen neuen Referenz-CD-Player.

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Der A50 Signature wurde in Zusammenarbeit mit John Dawson entwickelt und wirkte maßgeblich am Projekt mit folgendem klaren Grundsatz mit: nicht vergangene Design wieder aufzugreifen, sondern zu garantieren, dass die Arcam Verstärkerphilosophie auch für die aktuellen Hörgewohnheiten relevant bleibt. Die Signatur auf der Rückwand und auch auf den Leiterplatten verdeutlicht diese Verbindung. Der Verstärker selbst stellt den neuesten Ausdruck des Class-G-Designs von Arcam dar.

Der A50 Signature ist zudem der erste integrierte Verstärker von Arcam, der vollständig mit einer Mono-Class-G-Architektur ausgestattet ist. Jeder Kanal ist als eigenständige Verstärkerstufe ausgeführt. Jede Seite verfügt über eine eigene Leiterplatte, eine eigene Ausgangsstufe, eigene Class-G-Lifter-Stufen, eine eigene Spannungsregelung und eigene Transformatorenwicklungen. Alles ist darauf ausgelegt, die Kanaltrennung zu maximieren und das Übersprechen zu minimieren.

Hochwertiger, audiophiler innerer Aufbau

Innenleben Gesamtansicht

Weitere Innenansicht

Das Netzteil ist zentral angeordnet und die Signalwege sind für analoge, digitale und Stromversorgungsbereiche sorgfältig voneinander getrennt. Auch die Anordnung auf der Rückseite folgt dem Ansatz: Die Lautsprecheranschlüsse sind an den gegenüberliegenden Enden des Gehäuses angebracht.

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An Leistung stellt der Arcam A50 Signature pro Kanal 150 Watt an 8 Ohm bereit. Die D/A-Wandlung übernimmt ein ESS ES9039Q2M-DAC mit vollständig differentieller Konfiguration und wird von einem ESS-Referenzspannungsregler zusätzlich unterstützt.

Seitenansicht

Der neue Arcam Verstärker möchte als zentrale Schnittstelle für moderne Audiosysteme fungieren. Zu den digitalen Eingängen zählen HDMI eARC/ARC, USB-C-Audio sowie ein optischer und ein koaxialer Digitaleingang. Außerdem bidirektionales Bluetooth mit Snapdragon Sound und Auracast-Unterstützung.

Auf analoger Seite bringt der A50 Signature drei Cinch-Eingänge, ein symmetrisches XLR-Eingangspaar mit und, besonders spannend für Vinyl-Enthusiasten, eine vollständig integrierte Class-A-MM/MC-Phono-Vorstufe.

Zu den Steuerungsanschlüssen gehören RS232, Trigger-Ein- und -Ausgang sowie eine USB-Serviceschnittstelle.

Arcam CD25

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Arcam Flaggschiff-CD-Player CD25

Neben dem A50 Signature stellt Arcam den CD25 vor. Der neue Flaggschiff-CD-Player der Radia-Serie ist das erste Modell seit dem FMJ D33 DAC, das eine Dual-Mono-DAC-Architektur nutzt und zusätzlich das erste, das die ESS Hyperstream 4 DAC-Technologie implementiert.

Ein lineares Ringkerntransformator-Netzteil bildet die Grundlage des internen Designs und soll für einen stabilen und rauscharmen Betrieb sorgen. Außerdem eine gleichbleibende analoge Wiedergabequalität. Die vibrationsgedämpfte Innenkonstruktion garantiert das präzise Auslesen der CDs.

Bedienelemente vorne links

Detailverarbeitung vorne rechts

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An Ausgängen stehen symmetrische XLR- sowie Cinch-Ausgänge zur Verfügung. Er ist perfekt kombinierbar mit dem A50 Signature sowie auch SA45, SA35 und A25+. Auch optisch folgt der CD25 der Radia-Designsprache mit einer Glasfront, einem OLED-Display und einem soliden, massiven Metallgehäuse.

Perfekte Ergänzung der Arcam Radia-Serie

Der A50 Signature und der CD25 bilden die vierte Phase der Radia-Plattform und erweitern die Serie um einen Flaggschiff-Verstärker und Premium-CD-Wiedergabe.

Fazit

Mit dem A50 Signature und dem CD25 setzt Arcam zum 50-jährigen Firmenjubiläum ein deutliches Ausrufezeichen. Der neue Vollverstärker markiert nicht nur die Spitze der Radia-Serie, sondern demonstriert mit seiner konsequenten Dual-Mono-Class-G-Architektur, der hochwertigen DAC-Sektion und seiner Anschlussvielfalt eindrucksvoll den aktuellen Entwicklungsstand der britischen HiFi-Schmiede.

Der CD25 ergänzt das Portfolio als neuer Referenz-CD-Player mit aufwendiger Dual-Mono-Wandlerarchitektur und hochwertigem Laufwerksdesign. Zusammen bilden beide Komponenten ein modernes, audiophiles Gespann, das klassische HiFi-Tugenden mit zeitgemäßer Konnektivität verbindet und die Radia-Serie um zwei ambitionierte Flaggschiff-Modelle erweitert.

Special: Philipp Kind

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 04.06.2026