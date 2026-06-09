HIGH END 2026: Der Auftritt von Thorens

Thorens hat sich mit einem durchdachten und umfangreichen Aufritt auf der HIGH END 2026 erneut ins positive Licht gerückt und hat in Wien weite Teile des Produkt-Portfolios präsentiert.

Hier geht es zur Website von Thorens und hier zum Thorens-Shop

New Reference

Der "New Reference" war auch in Wien der Star

New Reference von oben aus betrachtet

Hier im Detail

Weitere Detailaufnahme

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Thorens hat sich mit dem 220.000 EUR kostenden New Reference ein Denkmal modernster Plattenspielertechnik gesetzt. Absolute Höhepunkte dieser außergewöhnlichen, ultimativen Luxus-Konstruktion umfassen zum Beispiel ein hydrodynamisches Tellerlager mit Präzisionsriemenantrieb. Ein 3-Phase-Synchronmotor der Spitzenklasse garantiert ein Maximum an Laufruhe. Das Skyhook-Dämpfungsprimzip ist bis zu 100-mal effektiver als eine Luftfederung, und die Quartz-gerelegte Geschwindigkeit mit doppeltem Oszillator garantiert eine Maßstäbe setzende Stabilität: Maximal 3 ppm über 20 Jahre. Der Vinyl-Enthusiast kann den New Reference mit bis zu drei unterschiedlichen Tonarmbasen bestücken. Tonarmlängen von 9 Zoll, 10 Zoll und 12 Zoll werden unterstützt, was die Flexibilität weiter erhöht. Eine aktive Schwingungsdämpfung mit piezoelektrischen Sensoren und ein extrem präziser Rotationsencoder für einen vollkommen konstanten Lauf (33,333 U/min) sind weitere Eigenschaften dieses Kunstwerks aus Meisterhand.

TD 124 DD Exclusive

Thorens TD 124 DD Exclusive, Sicht von oben

Der edle Plattenspieler in der Frontalansicht

Mit externem Netzteil

Tonabnehmer "Tondose" beim TD 124 Exclusive

Spezieller EMT-Tonabnehmer

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Die besonders edle Sonderauflage basiert auf dem TD 124 DD Anniversary Edition und liegt bei 11.999 EUR. Elementares Merkmal ist der 12 Zoll-Tonarm TP 124 - bedingt durch das Plus an Länge wird der Spurfehlwinkel deutlich herabgesetzt, was wiederum störende Verzerrungen minimiert. Intern arbeitet der TD 124 DD mit einer Reinsilberverkabelung, was für eine enorme Signalreinheit verantwortlich ist. Weiteres Merkmal der enormen Hochwertigkeit ist der speziell entwickelte Tonabnehmer von EMT Tontechnik aus der Schweiz. Die charakteristische Bauform weckt Erinnerungen an die legendäre Rundfunk-"Tondose" - der Tonabnehmer ist aber exakt auf den TD 124 DD abgestimmt. Dank der SME-Verbindung ist die Komaptibilität umfassend, und die mechanische Verbindung stabil.

Thorens TD 404 DD

Mit charakteristischer Struktur im Plattenteller: Der Thorens TD 404 DD

Hier der Plattenteller in Großaufnahme

Die Rückseite

Front links mit Thorens-Schriftzug

Der optisch schon durch seinen speziell strukturierten Plattenteller exklusiv auftretende Thorens TD 404 DD kommt auf einen Preis von 4.499 EUR. Das Teller-Layout kommt nicht von ungefähr, vielmehr möchte der Hersteller aus Bergisch-Gladbach damit einen extrem ruhigen, präzisen Lauf ermöglichen, zu dem auch der leise agierende Direktantrieb seinen Teil beträgt. Integriert wurde eine Stroboskop-Funktion, vorhanden ist zudem eine Pitch-Control. Der TD 404 DD besitzt einen gründlich überarbeiteten elektronischen Tonarmlift mit Auto-Stop-Funktion und vergoldete Cinchbuchsen. Optional als Ergänzung gibt es das Linearnetzteil TPN 124.

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Thorens TD 1601

Thorens TD 1601 von vorne

Klassisches, elegantes Design - hier die Ansicht von oben

Bedienelemente

Tonarmlager

Exzellentes Finish auch im Detail

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Rückseite

Der mit Riemenantrieb und Subchassis versehene Thorens TD 1601 liegt bei 3.999 EUR und ist mit dem TP 160 Tonarm und SME Headshell-Connector ausstaffiert worden. Er kommt mit einer klassischen Holzzarge und mit einem zweigeteilten, gedrehten Aluminiumteller mit innenlaufendem, geschliffenem Antriebsriemen. Das externe, linear arbeitende Netzteil TPN 1600 bringt für beste Stromlieferfähigkeit und höchste Reinheit einen leistungsfähigen Ringkerntransformator mit. Dieser versorgt den extrem leisen, präzisen laufenden Synchronmotor mit 2 x 16 V, damit ein maximal hoher Gleichlauf des Plattentellers garantiert werden kann. Die drei Federn des Subchassis sind nicht mit dme Top Board verbunden, sondern stehen auf dem Boden. Zugleich verhindert ein unter Spannung gesetzter Stahlfaden in der Verlängerung der Achse Motorrolle - Tellerachse seitliches Taumeln und garantiert so ein möglichst exakt kolbenförmig schwingendes Subchassis. Hinzu kommt Komfort in Form eines patentierten elektrischen Lifts und eine berührungslose Endabschaltung.

Thorens TD 1500

TD 1500

Der TD 1500 in zwei Farbausführungen

Der Thorens TD 1500 ist eine Hommage an den TD 150, der zur Legende wurde. Er möchte klassische Technik mit der für Thorens typischen, modernen Innovationskraft verbinden. Er ist mit einem gefederten Subchassis ausgestattet, welches Plattenteller sowie Tonarmboard durch drei Kegelfedern gegenüber dem Motor sowie der Zarge entkoppelt, was eine enorme Stabilität hinsichtlich der akustischen Präsenz gewährleistet. Besagte federn sind von oben mittels entsprechender Bohrungen im Plattenteller einstellbar. Die Drehzahl des verbauten Gleichstrommotors beim 1.999 EUR kostenden Plattenspieler wird durch einen Inkrementalgeber elektronisch überwacht, Abweichungen werden automatisch korrigiert. Der TD 1500 ist mit symmetrischen XLR- und asymmetrischen Cinch/RCA-Buchsen versehen. Der Tonarm Thorens TP 150 ist verbaut, der eine Masse von 14 Gramm besitzt.

TD 403 DD in Eiche natur

Thorens TD 403 DD (1.399 EUR) in eleganter Farbausführung

Rückseite

Umschaltung der Drehzahl

Tomarmlager

Der auch von uns bereits getestete Plattenspieler Thorens TD 403 DD ist ein hochwertig verarbeiteter Plattenspieler mit Direktantrieb, der in Schwarz, Walnuss oder Eiche Natur gefertigt wird. Er bringt den TP 150 Tonarm mit und verfügt über eine abnehmbare Headshell mit SME-Anschluss. Mit dem vorinstallierten MM-Tonabnehmersystem Ortofon 2M Blue ausgestattet, steht er für einen ausgezeichneten, angenehmen Klang. Der Plattenteller rotiert extrem geschmeidig, leise und gleichmäßig.

Thorens TD 402 DD

Der TD 402 DD in matter Eichenholz-Ausführung

Die Ansicht von hinten

Seitliche Ansicht

Carbontonarm

Tonarm, hinterer Bereich

Für sehr faire 899 EUR bietet der direktangetriebene Thorens TD 402 DD eine einfach zu handhabende Lösung mit Auto Start und Auto Stop - und man muss sich über den Anschluss an einen Verstärker oder an eine Vorstufe keinerlei Gedanken machen: Thorens liefert nämlich einen Phono-EQ gleich mit, sodass der TD 402 DD an jeden normalen Cinchanschluss gehangen werden kann. Möchte man das nicht und verwendet eine externe Phonostufe oder den Phono-EQ des Verstärkers, kann der interne Phono-EQ einfach deaktiviert werden. Der Tonarm TP 72 verfügt über ein spezielles Carbonrohr, und das vorinstallierte Tonabnehmersystem AT VM95E ist in einer abnehmbaren Headshell untergebracht.

Thorens MC 1600

Exklusiver Phonovorverstärker der Luxusklasse, hier von vorne

Die Anschlusssektion auf der Rückseite

Für 2.199 EUR wechselt der MC 1600 den Besitzer. Es handelt sich um einen symmetrischen Phonovorverstärker, der für Moving Coil (MC) und Moving Magnet (MM) Tonabnehmersystem eentwickelt wurde. Jeder Kanal bringt eine vollständig symmetrische Verstärkersektion mit, die aus außergewöhnlich sorgfältig ausgesuchten sowie langzeitstabilen Bauteilen gefertigt wird. Präzisionswiderstände, hochwertige Folienkondensatoren und auf niedrigstmögliches Rauschen optimierte Operationsverstärker ermöglichen einen enorm detaillierten, räumlich sauberen und rauscharmen Klang. Mittels fein rastender DIP-Schalter auf der Unterseite des MC 1600 kann man zahlreiche Parameter einstellen: Gain, Impedanz, Kapazität sowie Subsonic-Filter. damit spielt es nahezu keine Rolle, mit welchem Tonabnehmersystem oder mit welchen Tonabnehmersystemen man arbeitet - der MC 1600 passt immer. An Anschlüssen stehen, wie man auf dem Bild weiter oben erkennen kann, für die Ein- und für die Ausgangssektion Cinch (RCA) oder XLR-Buchsen bereit. Im Sinne maximaler Störungsarmut ist die Netzteilsektion geschirmt.

Unser Fazit

Thorens hat auf der HIGH END 2026 klar unter Beweis gestellt, dass man zu den führenden Herstellern von Plattenspielern weltweit gehört. Vom ultimativen Hightech-Plattenspieler New Reference bis hinunter in preislich absolut finanzierbare Regionen bietet der Hersteller aus Bergisch-Gladbach ein durchdachtes, äußerst sorgfältig entwickeltes und hochwertiges Portfolio.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 09. Juni 2026