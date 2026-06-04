HIGH END 2026: Eversolos neue, umfassende Produktpalette feiert ihre Premiere

Auf der HIGH END 2026 präsentiert Eversolo sein bislang umfassendstes Produktportfolio. Der neue T10 Streaming Transport feiert sein öffentliches Debüt als eines der herausragenden Highlights der Messe, neben den vollständig überarbeiteten Streaming-Hubs DMP-A8 Gen 2 und DMP-A8 Master Edition Gen 2. Ebenfalls zu sehen sind der High-Fidelity-R2R-DAC DAC-R8, die Präzisions-Master-Clock C10, die Endstufen AMP-F8 und AMP-F6 sowie der integrierte Streaming-Verstärker SA200, die das Eversolo-HiFi-Ökosystem weiter ausbauen. ­

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T10 Streaming-Transport: Reiner Klang durch feinste Technik

Eversolo T10

Der T10 besticht durch ein nahtloses, minimalistisches Design mit den Maßen 365 mm (L) × 310 mm (B) × 88 mm (H), dessen Mittelpunkt ein 8,6-Zoll-Premium-Display bildet. In Kombination mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und einer völlig neuen Schnittstelle für Wiedergabekarten bietet er ein intuitiveres und ansprechenderes Benutzererlebnis. ­

Hochklassiger Aufbau innen

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Im Inneren besitzt der T10 über eine sorgfältig entwickelte physikalische Isolationsarchitektur, die den Systemkern, die Stromversorgung und die Präzisions-Audioschaltungen in unabhängige Bereiche unterteilt. Dieses Design minimiert elektrische Störgeräusche und Signalstörungen an der Quelle und ermöglicht so einen saubereren und stabileren Signalweg.

Erstklassige Stromversorgung

Für die Stromversorgung ist der T10 mit einem speziell entwickelten linearen Ringkerntransformator vom Typ O ausgestattet. Sein hoch präzise geregelter geschlossener Magnetkreis minimiert den Flussverlust, der die Signalreinheit beeinträchtigen kann, und unterdrückt zugleich effektiv Störungen und senkt somit den Rauschpegel des Systems.

OCXO-Oszillator

Der T10 ist mit dem von Eversolo entwickelten OCXO-Quarzoszillator ausgestattet, ergänzt durch eine PLL-Optimierung (Phase-Locked Loop). Im Zusammenspiel minimieren sie Taktfluktuationen auf ein außergewöhnlich niedriges Niveau, reduzieren Jitter erheblich und gewährleisten eine höhere Taktgenauigkeit.

Externer 10-MHz-Master-Takteingang

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Um auch Bedürfnissen von sehr anspruchsvollen Musikliebhabern gerecht zu werden, verfügt der T10 über einen dedizierten externen 10-MHz-Master-Takteingang zur Integration in hochpräzise Taktsysteme.

Digitale Ausgangsstufe von hoher Qualität

Die digitale Ausgangsstufe ist ebenso ausgefeilt und zeichnet sich durch ein durchdachtes Isolationsdesign entlang des gesamten Signalwegs aus. Die IIS- und USB-Audioausgänge unterstützen bis zu DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit, während die optischen, koaxialen und AES/EBU-Ausgänge Auflösungen bis zu 192 kHz/24 Bit und DoP64-Übertragung unterstützen.

Rückseite mit Anschlüssen

Netzwerk-Konnektivität

Für die Netzwerkkonnektivität ist der T10 sowohl mit einem 2,5G-Ethernet-Anschluss als auch mit einer SFP-Glasfaserschnittstelle ausgestattet, was es ermöglicht, elektromagnetische Störungen aus der Netzwerkschicht auf physikalischer Ebene zu eliminieren. Zwei SSD-Steckplätze mit bis zu 16 TB Speicher, kombiniert mit 8 GB RAM und 64 GB internem Speicher, garantieren einen reibungslosen Zugriff selbst auf die umfangreichsten hochauflösenden Musikbibliotheken.

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Flexibles Streaming

App-Steuerung

Der T10 wurde als Hochleistungs-Digital-Audio-Transport konzipiert und basiert auf einer sauber integrierten Streaming-Architektur. Das System unterstützt nativ führende Musikdienste wie TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Deezer, TuneIn Radio und andere, was den direkten Zugriff auf hochauflösende Audioinhalte und eine optimierte Übertragung von der Cloud zur Wiedergabe ermöglicht.

Unnötige Komprimierung wird minimiert

Im Vergleich zu herkömmlichen Bluetooth-Streaming- oder Wiedergabewegen, die zusätzliche Transcodierungsschritte erfordern, minimiert der T10 unnötige Komprimierung, Konvertierung und Signalverschlechterung entlang der gesamten Audiokette und trägt so dazu bei, mehr von den ursprünglichen Musikinformationen der Quelle zu bewahren. Dank höherer Abtastraten und größerer Datendurchsätze ist der T10 in der Lage, feinere Details und einen breiteren Dynamikbereich wiederzugeben und eine überzeugendere Wiedergabe der Aufnahmen zu erzielen.

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Großes Display

Großes Display mit unterschiedlichen Anzeige-Optionen

T10 Streaming-Transport mit DAC-Z10

Durch den Einsatz des großen Displays optimiert der T10 das Erlebnis mit der Musikbibliothek zusätzlich. Das System verfügt über eine intelligente lokale Bibliotheksverwaltung, die eine schnelle Indizierung umfangreicher Musiksammlungen sicherstellt und gleichzeitig Daten, Albumcover und die Bibliotheksstruktur automatisch organisiert. Dadurch bleiben selbst große Bibliotheken, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden, übersichtlich organisiert und leicht zugänglich.

Eversolo DMP-A8 Gen 2-Serie: Vollständig weiterentwickelter Streaming-Hub

DMP-A8 Master Edition Gen 2

Einzelansicht des DMP-A8 Master Gen 2

Die hochgelobte DMP-A8-Serie kehrt mit einer umfassenden Weiterentwicklung zurück und ist in zwei Versionen erhältlich: dem vielseitigen DMP-A8 Gen 2 und dem auf Audiophile ausgerichteten DMP-A8 Master Edition Gen 2. Der DMP-A8 Gen 2 misst 388 mm (L) × 265 mm (B) × 88 mm (H), während die Master Edition Gen 2 388 mm (L) × 265 mm (B) × 98,5 mm (H) misst. Beide Versionen verfügen über ein verbessertes 8,6-Zoll-HD-Display und ein brandneues UI-Interaktionssystem. ­

Flaggschiff-DAC-Architektur, Premium-Stromversorgung

AKM DAC-Architektur

Die neue DMP-A8 Gen 2-Serie behält die Flaggschiff-DAC-Architektur AK4499EX + AK4191EQ bei. Sie unterstützt die Wiedergabe von bis zu DSD512 und PCM 768 kHz/32 Bit. Die Stromversorgung wurde durch eine diskrete Dual-Power-Architektur weiter verfeinert, die digitale und analoge Stufen vollständig voneinander trennt. Ein dediziertes lineares Netzteil für die analogen Audioschaltungen erreicht einen extrem niedrigen Rauschpegel von nur 20 μV und liefert außergewöhnlich sauberen Strom für die kritische Signalverarbeitung.

Vollständig symmetrische Vorverstärkerstufe

Innenleben der zweiten Generation

Die vollständig symmetrische analoge Vorverstärkerstufe mit einer analogen Verstärkung von bis zu +10 dB wird durch einen hochpräzisen R-2R-Widerstands-Netzwerk-Lautstärkeregler ergänzt. Dieser Ansatz vermeidet den Dynamikverlust, der üblicherweise mit herkömmlicher digitaler Dämpfung einhergeht, und bewahrt gleichzeitig die Signalintegrität über den gesamten Lautstärkebereich.

Erweiterte Anschlussmöglichkeiten

Rückseite der beiden neuen Modelle

Rückseite der Master Edition in der Einzelansicht

Die Anschlussmöglichkeiten wurden ebenfalls ergänzt: Neben einer SFP-Glasfaser-Netzwerkschnittstelle, die eine inhärente elektrische Isolation bietet, ist nun auch ein dedizierter Subwoofer-Ausgang für mehr Flexibilität bei der Systemintegration verbaut.

Hochleistungs-Prozessor

Octacore ARM-Prozessor

DMP-A8 Gen 2-Serie ist zudem mit einem brandneuen 64-Bit-Hochleistungs-Octa-Core-Hauptprozessor sowie 8 GB RAM und 64 GB internem Speicher ausgestattet. Die Funktionen zum Scannen und Indizieren der Musikbibliothek wurden weiter verbessert, sodass Musikdateien mit bis zu 200.000 Titeln in etwa 2 Stunden gescannt und strukturiert werden können. ­

DMP-A8 Master Edition Gen 2: Entwickelt für den extrem anspruchsvollen Hörer

Aufbauend auf den Funktionen des DMP-A8 Gen 2 verfügt die Master Edition über ein völlig neues integriertes Top-Loading-Design, das das Ritual der physischen CD-Wiedergabe wiederbelebt.

Mit CD-Laufwerk

Integriertes Top-Loading-CD-Laufwerk

Ein sanftes Anheben des Deckels genügt, um die Hörreise zu starten. Indem sie die Wiedergabe in ein taktileres und bewussteres Erlebnis verwandelt, belebt die DMP-A8 Master Edition Gen 2 die emotionale Verbindung zwischen Musiksammlung, Wiedergabe und Hörerlebnis neu – und bringt die Hörer der Musik, die sie lieben, näher.

Hochpräzise Optimierung des Wiedergabeprozesses

Die DMP-A8 Master Edition Gen 2 legt noch größeren Wert auf den Wiedergabeprozess selbst. Das gesamte System wurde umfassend hinsichtlich Betriebsgeräuschdämpfung, Lesestabilität und Datenfehlerkorrektur verbessert, um mechanische Vibrationen, Datenschwankungen und unerwünschte Störungen während der CD-Wiedergabe zu minimieren.

Besonders stabile Datenauslesung

Diese Verfeinerungen garantieren eine stabilere und konsistentere Datenauslesung, wodurch Aufnahmen mehr Nuancen und Details offenbaren. Das Ergebnis ist eine Wiedergabe, die die Präzision des digitalen Klangs beibehält und gleichzeitig ein natürlicheres, angenehmes und immersiveres Hörerlebnis bietet. Der DMP-A8 Master Edition Gen 2 verbessert das gesamte Konzept der elektrischen Isolation weiter und reduziert so effektiv Störungen durch externe Geräte und Netzwerkumgebungen, was zu einem reineren und klareren Klanghintergrund führt.

High Tech-Taktsystem

OCXO-Taktgeber

Das Taktsystem wurde auf einen OCXO-Quarzoszillator mit extrem geringem Phasenrauschen aufgerüstet, der durch Temperaturregelung die Auswirkungen von Umgebungsänderungen auf die Frequenzstabilität minimiert und so die Zeitbasisgenauigkeit an der Quelle optimiert. Darüber hinaus wird die PLL-Technologie (Phase-Locked Loop) eingesetzt, um das Taktsignal akkurat zu synchronisieren und zu optimieren, was zu einer stabileren und präziseren Gesamt-Taktreferenz führt. Der I/O-Schnittstellenbereich besitzt ebenfalls ein vollständig isoliertes Design und unterstützt einen adaptiven externen 10-MHz-Takteingang.

Weitere Eversolo Highlight-Modelle auf der High End 2026

DAC-R8 R2R-DAC

Versehen mit Eversolos proprietärer 24-Bit-R2R-DAC-Architektur bietet der DAC-R8 ein präzises diskretes Widerstandsnetzwerk, um die feinen Nuancen digitaler Aufnahmen darbieten zu können. Mit wählbaren NOS- und OS-Modi sowie einem vollständig symmetrischen analogen Design ist das gesamte Niveau hoch.

AMP-F8 Class-AB-Endstufe

Basierend auf einem speziell entwickelten 800-W-Ringkerntransformator-Linearnetzteil verwendet der AMP-F8 drei Paare präziser MOSFETs, um eine extrem niedrige Verzerrung von nur 0,003 % zu erzielen. Im Brückenbetrieb offeriert er bis zu 500 W an 8 Ω und bietet damit reichlich Leistung für anspruchsvolle Vollbereichslautsprecher.

AMP-F6 Class-D-Leistungsverstärker

Der AMP-F6 fußt auf fortschrittlichen GaN-Leistungsverstärkermodulen (Galliumnitrid) und setzt auf die ultraschnellen Schalteigenschaften der Halbleitertechnologie der dritten Generation, um eine enorme Effizienz und Transientenleistung zu erzielen. Die Ausgangsleistung liegt bei 225 W pro Kanal an 8 Ω und 450 W pro Kanal an 4 Ω.

Eversolo Highlights in Wien

SA200 Integrierter Streaming-Verstärker

Der SA200 vereint kraftvolle Verstärkung, hochleistungsfähige Streaming-Funktionalität und erstklassige AK4497-DAC-Technologie in einem Gehäuse und bietet bis zu 320 W pro Kanal an 4 Ω, wodurch eine komplette Ein-Gerät-Lösung für ein beeindruckendes Musikerlebnis entsteht.

C10 Precision Master Clock

Als Master Clock für das High-End-Audio-Ökosystem von Eversolo beeindruckt der C10 mit ein ultrapräzises Taktsignal, das die optimale Synchronisation zwischen den angeschlossenen digitalen Komponenten ermöglicht. Durch die Schaffung einer äußerst stabilen Zeitbasis spielt er eine enorm wichtige Rolle bei der Vervollständigung der digitalen Hi-Fi-Architektur von Eversolo.

Verfügbarkeit

Eversolo DMP-A8 Gen 2

Der neue T10 Streaming Transport wird voraussichtlich in Kürze erhältlich sein, während der DMP-A8 Gen 2 und der DMP-A8 Master Edition fürs dritte Quartal des Jahres geplant sind

Fazit

Vom Streben nach extremer Rauscharmut im Design von Streaming-Transportern über die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Streaming-Hubs bis hin zum Ausbau eines kompletten HiFi-Audio-Ökosystems spiegelt Eversolos Präsenz auf der HIGH END Vienna 2026 sowohl die Tiefe seines technischen Know-hows als auch seine wachsende Vision für integrierte digitale Audiosysteme wider.

Während sich das digitale Audio weiterentwickelt, bleibt Eversolo dem Ziel verpflichtet, Musikliebhabern ein umfassenderes, nahtlos vernetztes und fesselndes Hörerlebnis zu bieten. Durch kontinuierliche Innovationen entlang der gesamten Wiedergabekette treibt das Unternehmen die Entwicklung des High-End-Digitalaudios in Richtung einer ausgereifteren und systemorientierteren Zukunft voran.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Eversolo/audioNEXT

Datum: 04. Jini 2026