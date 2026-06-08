HIGH END 2026: Live-Fotos und alle Informationen zum ultimativen Wilson Audio Autobiography-Lautsprecher

In Einsatz konnte man die brandneue Wilson Audio Autobiography auf der HIGH END 2026 in Wien noch nicht erleben, aber sie stand aus Ausstellungsstück in voller Pracht und Schönheit bereits bei Audio Reference. Daher konnten wir vor Ort im Austria Center Vienna bereits zahlreiche Aufnahmen anfertigen, um das, was diesen Ausnahmelautsprecher optisch und technisch auszeichnet, besser verständlich machen zu können.

Weiterführende Links:

Welcher Ansatz steht hinter dem neuen Ausnahme-Lautsprecher?

In der Autobiography fließen verschiedene Themenbereiche zusammen. Zum einen zitiert der beeinduckende Lautsprecher die 50-jährige Firmengeschichte und die Menschen, die hinter den Erfolgen der ikonischen US-Brand stehen. Alle Entwicklungshöhepunkte auf dem Weg zu immer leistungsfähigeren Lautsprechern inklusive neuer, teils revolutionärer Technologien sind im neuen Spitzenmodell enthalten, ebenso aber neue Ansätze. Daher ist Autobiography keinesfalls als reiner Höhepunkt aus bisherigen Entwicklungsansätzen zu sehen. Vielmehr finden sich auch weiterführende, umfassende Ideen, Technologien und Materialien, die dafür sorgen, dass Autobiography Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit auf einem nochmals höheren Level zusammenführt.

Der eigene Weg

David A. Wilson, Gründer von Wilson Audio, war seit jeher ein Mensch, der lieber eigene, neue Wege erschuf anstatt bereits bestehende technologische Ansätze weiter zu entwickeln. Immer sehr am Herzen, schon in den Anfängen seines Schaffens, lag ihm die perfekte zeitliche Ausrichtung von Audiosignalen. Nur bei hervorragendem Timing, davon war er zutiefst überzeugt, war ein Musikgenuss der Extraklasse überhaupt möglich. Auch die effektive Kontrolle störender Resonanzen stand bei seinen Forschungsarbeiten im Zentrum. All dies vereinigt sich auch in der Autobiography, allerdings, wie schon oben erwähnt, auf einem komplett neuen Niveau – das alles Vorangehende in den Schatten stellen soll.

Die Aufgabe

Da haben sich die Menschen hinter der Autobiography wirklich etwas vorgenommen, denn bereits der WAMM Master Chronosonic ist ein Schallwandler, der einem exorbitant guten Klang und mit enorm innovativen Technologien und Materialien einen neuen Standard in der Ultra-Luxus-Klasse definiert hat, und ebenso zuvor die Chronosonic XVX. Somit war es eine echte Herausforderung, das Bestehende nochmals zu übertreffen. Wie konnte das gelingen? Das erfahren Sie in den nächsten Abschnitten.

Die Autobiography in der Übersicht

Damit neue akustische Referenzleistungen erzielt werden können, entschied sich Wilson Audio, keine bestehenden Treiber zu verwenden beziehungsweise weiterzuentwickeln, sondern einen komplett neuen Satz an Treibern zu entwickeln. Der Autobiography als neuer Referenzlautsprecher ist als Fünf-Wege-Konstruktion konzipiert. Jedes einzelne Chassis wurde daher exakt auf den Verwendungszweck in der Praxis zugeschnitten, und alle Treiber zusammen arbeiten in einer speziellen Anordnung, sodass hinsichtlich der ganzheitlichen akustischen Architektur neue Bestwerte geschaffen werden können.

Die Anordnung der Treiber

Aus vertikaler Perspektive beinhaltet das Arrangement jeweils einen 17,78 cm messenden Mitteltöner oben und auch unten am Gehäuse. Zusammen bilden sie eine symmetrische, halbmondförmige MTM-Einheit. Ergänzt wird dieses Array von zwei 5,08 cm messenden Mitteltönern, und diese umschließen wiederumm den nach vorn abstrahlenden Hochtöner. Das Ganze ist demnach spiegelartig angeordnet, was zu einer grandiosen Wiedergabe elementar wichtiger Frequenzbereiche führt, in denen ein Großteil der Stimm- und Instrumentalwiedergabe stattfindet. Für welche Lösung entschied sich Wilson Audio im Bassbereich? Man wählte eine Lösung aus zwei unterschiedlich dimensionierten Basstreibern, später mehr dazu. Zunächst komplettieren wir die vorhandenen Chassis, und hier fehlt noch der nach hinten abstrahlende „Ambiente“ Hochtöner, der für noch mehr Plastizität und Räumlichkeit im Klangbild sorgt. Aus dieser aufwändigen Bestückung resultiert eine Akustik, die während des kompletten hörbaren Spektrums eine überwältigende zeitliche Präzision, eine Maßstäbe setzende Grob- und Fein-Dynamik und eine bestechend nah am Original liegende Klangtreue erzeugt. Im Verbund entsteht durch die perfekte, nahtlose Zusammenarbeit der einzelnen Chassis ein harmonischer, homogener und zugleich fesselnder Klang.

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Die Treiber im Detail

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir jeden Treiber, der zum Einsatz kommt, einzeln.

Hochtöner vorne

Hochtöner vorne

Die Kalotte noch detaillierter

Der in unserer Aufzählung weiter oben aufgeführte Hochtöner vorne arbeitet mit Wilson Audios Convergent Synergy Laser Sintered (CSLS) Technologie. Die Schallkammer auf der Rückseite wurde neu gestaltet. Dadurch wird die Ableitung von Energie verbessert, die internen Reflexionen drastisch reduziert, ebenso mögliches Rauschen. Ein extremes Maß an Klarheit und akustischer Sauberkeit sind die hörbaren Folgen.

Mitteltöner oben und unten

Array aus zwei großen Mitteltönern (oben und unten) und zwei kleinen Mitteltönern, die den Hochtöner einschließen

Die beiden unterschiedlich großen Mitteltöner oben

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Die beiden jeweils gut 5 cm messenden Mitteltöner befinden sich oberhalb und unterhalb des Hochtöners und schließen ihn somit ein. Zu den eigentlichen Chassis kommt eine optimierte Schallwand, und das gesamte System heißt "MID" (Midband Integration Driver). Und genau hier zeigt sich das Wilson Audio-Konzept der Autobiography, das wir weiter oben erwähnten: Jeder Treiber erfüllt exakt seine Aufgabe, ist demnach ein echter Spezialist, aber immer im Sinne eines ganzheitlichen akustischen Erlebnisses. In diesem Fall heißt das, dass diese beiden Treiber präzise die Lücke schließen, die zwischen den sehr schnellen hohen Frequenzen mit kleinen, Micro-Impulsen und dem Mitteltonbereich, der reichhaltig und üppig ausgekleidet ist, entsteht. Durch die schon mehrfach angesprochene Anordnung werden eine symmetrische Abstrahlung und ein zeitrichtiges Ausrichtungsverhalten nachhaltig unterstützt. In Frequenzbereichen, auf die das menschliche Gehör besonders empfindlich reagiert, wird daher ein Maximum an akustischer Authentizität aufgefahren. Das wiederum hat zur Folge, dass ein in sich schlüssiges Klangbild mit absolut unmerklichen, fließenden Übergängen ermöglicht wird, das zudem kaum noch an Feindynamik und Facettenreichtum zu übertreffen sein dürfte.

7-Zoll Mitteltöner

Oberer 7-Zoll-Motteltöner

Einer der beiden 7 Zoll-Mitteltöner aus seitlicher Perspektive

Es ist jetzt Zeit, sich die beiden größer dimensionierten Mitteltöner anzuschauen. Sie befinden sich ober- und unterhalb der eben beschriebenen Anordnung. Beide Treiber präsentieren sich als direkte Weiterentwicklung der hauseigenen QuadraMag-Plattform und besitzen fünf AlNiCo-Magnete (Aluminium, Nickel, Cobalt) in einer speziellen Anordnung. Auf diese Art und Weise entstehen eine enorme Antriebskraft, eine erhöhte Flussstabilität sowie eine verbesserte Linearität – das Ganze auch unter enormer dynamischer Belastung. Ein fein dosierter, zugleich nachdrücklicher, vielschichtiger Mitteltonbereich ist die hörbare Folge der konstruktiven Maßnahmen.

Der Hochtöner hinten und dessen Einstellmöglichkeiten

Anpassungsmöglichkeiten für den Hochtöner hinten

Der auf der Rückseite montierte Hochtöner (Rear Firing Tweeter, kurz RFT) besitzt eine inverse Kalotte und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine greifbare, dreidimensionale, intensiv räumliche Klangkulisse zu erzeugen – aber nie übertrieben, sondern immer der akustischen Authentizität verpflichtet. Der Zuhörer merkt nur das Plus an subtiler Räumlichkeit, lokalisiert den rückseitigen Hochtöner aber nicht – denn wäre das der Fall, wäre der Eindruck nicht so realistisch, sondern würde eine unnatürliche Note ins Spiel bringen. Die Membran des Hochtöners ist enorm leicht und wird aus spezieller Kohlfaser (Spread Tow Carbon) gefertigt.

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Material aus Luft- und Raumfahrt

Hochfestes, besonders leichtes Material aus der Luft- und Raumfahrt kommt zum Einsatz

Die Materialqualität ist so hoch, dass sie den extremen Ansprüchen der Luft- und Raumfahrt- Industrie entspricht. Besonderes Merkmal der Membran ist, dass sie eine variable Dicke aufweist und zugleich außerordentlich steif ist. Dadurch agiert sie enorm schnell. Der Arbeitsbereich reicht von 6 kHz bis 22 kHz. Für die präzise Justage ist ein Dämpfungsregler vorhanden, er stellt eine Einstellung von 0 dB bis -40 dB zur Verfügung, was es möglich macht, die klangliche Ausprägung der Autobiography präzise an den jeweiligen Hörraum anzupassen.

Tieftöner in zwei Größen

Tieftöner in zwei Größen

Für eine saubere, kraftvolle, umfassende Basswiedergabe verwendet Wilson Audio zwei Tieftöner mit unterschiedlichen Abmessungen, um auch höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Das überragende Maß an Musikalität des Ausnahme-Lautsprechers soll sich auch im Bassbereich fortsetzen. Ein nahtloser Übergang vom Bassbereich in den Mitteltonbereich ist ein weiteres Ziel, das Wilson Audio verfolgt. Und hier sind wir wieder beim Basis-Konzept des Autobiography angelangt: jJder einzelne Treiber trägt dazu bei, eine geschlossene, sehr kultivierte akustische Gesamtkulisse zu verwirklichen. Darum gibt es auch zwei Tieftöner für die Darstellung niedriger Frequenzen – einer, 12 Zoll messend, sorgt für den fließenden Übergang zum unteren Mitteltonbereich. Der andere misst 15 Zoll, ermöglicht einen immensen Tiefgang, und durch die perfekte Dimensionierung und Abstimmung agieren die beiden Basstreiber als ein einziges System.

Optimale Abstimmung aufeinander und aufs Gesamtsystem

Der große Tieftöner im Detail

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Die Rückseite im Bereich der beiden Basstreiber

Bei der Umsetzung des Konzepts musste bei Wilson Audio viel nachgedacht werden, denn es stellt eine große Herausforderung dar, zwei Tieftöner so zu definieren und abzustimmen, dass sie akustisch absolut geschlossen auftreten. Aber man weiß beim US-Hersteller aufgrund eines großen empirischen Wissensfundus, was hinsichtlich optimalem Timing und harmonischer Auslegung im Sinne eines kraftvollen und zugleich perfekt eingebundenen Bassbereichs notwendig ist. Daher entwickelte man exklusiv für die Autobiography vorgesehene Antriebe, Aufhängungen und Gehäuse, in denen die Tieftöner ihrer Arbeit nachgehen. Aus dem Aufwand resultieren Schnelligkeit, Kontrolle, Räumlichkeit, Präzision und ein enormer Tiefgang in Kombination.

Die Basis für die optimale Ausrichtung

Natürlich können sich die aufwändigen Treiber nur dann akustisch zur Gänze entfalten, wenn die restlichen Rahmenbedingungen optimal sind. Daher sind viele weitere Parameter zu berücksichtigen, die für eine akustische Spitzenqualität des Autobiography stehen - und einen wichtigen Teil nehmen die sehr umfangreichen Maßnahmen zur Bereitstellung zeitlich perfekter Laufzeiten fürs sensible Audiosignal ein.

Hochtechnologie konsequent weiterentwickelt

Perfekte Anpassung der Treibereinheiten

Die für Wilson Audios Spitzen-Lautsprechermodelle entwickelte hochtechnisierte mechanische Zeitausrichtung wurde für den Autobiography weiterentwickelt – und das betrifft das gesamte System, das auch noch mehr Präzision getrimmt wurde, so ist zum Beispiel der Schlitten, der für die Ausrichtung verwendet wird, nochmals optimiert worden. Die gesamte Qualität der Komponenten liegt maximal hoch – dadurch, dass jedes Detail berücksichtigt wurde und das einzelne Bauteil auf die optimale Zusammenarbeit mit den anderen Komponenten hin ausgerichtet ist, ergibt sich ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Insgesamt erschaffen diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit ein hochintegriertes mechanisches Gerüst, das nur einem verpflichtet ist: Dem nahezu perfekten Klang. Präzision, Lebensdauer sowie eine ästhetisch höchsten Maßstäben genügende optische Erscheinung standen ganz oben im Lastenheft der Wilson Audio-Entwickler und -Ingenieure.

Die Ausrichtung im Detail

Die oberen und die unteren Module für den Mitteltonbereich, also die kleineren wie auch die größeren Mitteltöner, kann im Sinne einer aus zeitlicher Sicht perfekten Signalwiedergabe getrennt voneinander einstellen. Damit die Ergebnisse in der Praxis auch vollumfänglich überzeugen können, sind alle Bestandteile des Systems komplett kalibriert. Dazu zählen die Ausrichtungsanzeiger, sämtliche Zahnräder des Schlittensystems, und auch die Referenz-Skalen für die perfekte Ausrichtung. Alle Komponenten funktionieren leichtgängig sowie zuverlässig, und damit keine Fehler passieren, sind die jeweiligen Werte einfach abzulesen. Der halbmondförmige Rahmen des MTM-Arrays wurde ähnlich bestückt. Mit der konsequenten Weiterentwicklung der Werkzeuge für ein perfektes Timing schafft es der Autobiography-Lautsprecher, die WAMM Master Chronosonic und auch die Chronosonic XVX hinter sich zu lassen und eine neue Referenz zu definieren.

Neue Port-Hardware

Zudem steht die neue Port-Hardware für schnelle Konfigurationsänderungen und für die stimmige Raumintegration ohne Werkzeug zur Verfügung. Die Anpassung erfolgt durch das Drücken der beiden Köpfe mit Schnellverschlusses. Damit kann man die Portabdeckung und den Port-Ring exakt anpassen – schnell und unkompliziert, zugleich enorm wirksam. Das Cross-Load-Flow-Porting-System unterzogen die US-Amerikaner einer weiteren Überarbeitung, um eine kontrollierte Anpassung der Interaktionen im Tieftonbereich mit dem Hörraum sicherzustellen. Gerade die Wiedergabe tiefer Frequenzen ist oft ein Problem, daher ist es hier immens wichtig, hier eine hervorragend funktionierende Lösung anzubieten.

Einstelloptionen genau erklärt

In einer nach vorne gerichteten Frontfire-Konfiguration wird die Tieftondarstellung im Bereich von 10 bis 75 Hz um circa 1,0 bis 1,5 dB herabgesetzt, während die Wiedergabe im Bereich von 75 bis 130 Hz um rund 1,5 bis 2,0 dB erhöht wird. Die Umschaltung auf eine nach hinten ausgerichtete (RF) Konfiguration ergibt das genau umgekehrte Frequenzverhalten und bietet dadurch eine enorme Flexibilität und exakte Anpassungsoptionen.

Maßfertigte Baugruppen bis ins Detail

Bei jeder Baugruppe und bei allen einzelnen Bauteilen setzt Wilson Audio auf maßgefertigte Komponenten. Beispielsweise werden präzise konfektionierte Gabelstecker, die optimal auf die hauseigenen Anschlussklemmen abgestimmt sind, verwendet. Daher kann eine perfekte elektrische Kopplung erzielt werden. In den Rahmen wurden für eine komplett übersichtliche Kabelführung penibel gefräste Kabelhalterungen integriert. Langzeitstabile Premium-Widerstände sind auf Kühlkörpern aus reinem Kupfer angebracht – im Sinne einer optimalen Wärmeübertragung. Zugleich konnte der Einfluss von Vibrationen verringert werden. Die Widerstände können bequem erreicht und ohne den Einsatz von Werkzeug über die gerahmte Montageplatte mit sämtlichen Widerständen darauf an der Rückseite des Gehäuses der Tieftöner ausgetauscht werden.

Hardware, perfekt aufeinander abgestimmt

Der Autobiography-Lautsprecher verwöhnt Auge und Ohr gleichermaßen bis in die letzte Einzelheit. Wir haben bereits zahlreiche Details vorgestellt, doch das waren noch längst nicht alle Spezialitäten. Aufzuführen wäre hier noch die massiv ausgeführte und optisch sehr ansprechende Schallwand der beiden unterschiedlich großen Tieftöner, ebenso die skelettierte Dämpfungsblende. Auch Stift und Stiftfassung des Schlittens für die perfekte Ausrichtung der Treibereinheiten, die Fenster, hinter denen die Getriebe der Vorrichtungen arbeiten, die speziellen Querverstrebungen oder den massiv gefertigten Verrieglungshebel inklusive der Verrieglungszähne sind hervorzuheben. Auch die Wasserwaage, der edle, aus Metall gefertigte Mittelteil des Hochtöners und die Wilson Audio Acoustic Diodes zur Resonanzkontrolle hinsichtlich der Bodenberührungsfläche zählen dazu.

Ultimativ luxuriöse Materialqualität

Der Name steht für Material- und Fertigungsqualität der Extraklasse

Der Ultra High End-Lautsprecher Autobiography wird aus unterschiedlichen, höchst belastbaren Materialien gefertigt, die jeweils optimal auf den individuellen Einsatzzweck getrimmt wurden. Zu den eingesetzten Werkstoffen gehören beispielsweise hochdichte Phenolharz-Verbundmaterialien (H-Material, intern gedämpfte V- und X-Materialien mit eingeschränkter Schicht), Kohlefaser, Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität, Edelstahl, Kupfer und sogar Gold. Immer im Fokus bei der Verwendung der unterschiedlichen Materialien steht die perfekte Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck. Diesem Ziel wird alles andere untergeordnet.

Alles im Sinne des besten Klangs und der besten Langzeitstabilität

Detailansicht Schallwand Tieftöner

Die Schallwand des Tieftöners wurde mit einer Aluminium-Dämpfungsmasse verstärkt. Anders als bei früheren Tieftöner-Gehäusedesigns, bei denen X-Material entfernt wurde, damit die Tieftöner bündig integriert werden konnten, behält Wilson Audio bei der Autobiography die vollständige Dicke des X-Materials hinter den Tieftönern bei, was die Steifigkeit an der Kopplungsfläche erhöht und die gleichmäßige Wiedergabe tiefer Frequenzen verbessert.

Gehäuse der Frequenzweiche auf Luxus-Niveau

Frequenzweichengehäuse aus Carbonfaser

Jede Komponente fokussiert die bestmögliche Leistungsfähigkeit

Anschlüsse zum Verstärker hinten an der Box ganz unten

Gewobene Kohlefaser kommt fürs Gehäuse der Frequenzweiche zum Einsatz, und montiert wird das exklusive Filternetzwerk auf einem passenden Schwingungsdämpfer aus V-Material. Mittels zweier solider Metallverstrebungen wird die Frequenzweichenkammer zusammengehalten – das ergibt maximale Festigkeit und mechanische Stabilität. Sämtliche Schnittstellen das Gehäuse und die Module betreffend enthalten V-Material, dazu gehören auch alle Oberflächen, mit denen die präzisionsgefertigten Gleitspitzen in Verbindung kommen. Weiterhin befindet sich im Zentrum des Schlittenarms ein Kern aus V-Material, in dem der Ausrichtungsstift des Schlittens in der Stiftnabe untergebracht ist. Auch der Boden des Gehäuses für die Tieftöner wurde fokussiert und bekam weitere Optimierungen zugedacht. Für besagten Boden wurde eine neue Variante des V-Materials entwickelt, damit die Schwingungsdämpfung an der Schnittstelle zu den Acoustic Diodes auf ein neues Niveau gehoben werden kann.

Die Frequenzweiche – ein Meisterwerk

Frequenzweichen auf höchstem Niveau haben bei Wilson Audio Tradition. Handgefertigte, Punkt-zu-Punkt verdrahtete, im eigenen Haus gefertigte Filternetzwerke kommen daher auch selbstverständlich beim Autobiography zum Einsatz. Die im gesamten System verwendeten mehrteiligen Reliable Capacitors (Rel-Cap) werden beim Hersteller im Haus hergestellt und weisen geringstmögliche Fertigungstoleranzen auf. Das ist deshalb möglich, weil Wilson Audio auf leistungsstarke Wickelmaschinen setzt, die diese bislang präzisesten Fertigungsmethoden ermöglichen.

Bestmögliche Bauteile

Im, wie bereits erwähnt, aus Carbonfaser hergestellten Frequenzweichengehäuse des Lautsprechers wurden exklusive Kupfervarianten des AudioCapX-WA-Kondensators untergebracht. Diese Konfiguration steht laut Hersteller für die Verbesserung bei der Wiedergabe feinster Einzleheiten im Hochtonbereich und holt auch äußerst kleine räumliche Informationen heraus. Ein neu konfigurierter Kondensator für den Tieftöner sorgt für eine nahtlose Präsentation des Tief- und Mitteltonbereichs. Jede Komponente der Frequenzweiche wird entweder im Haus hergestellt oder einzeln streng selektiert, passend ausgerichtet und von Hand gelötet – das Ganze ohne Leiterplatten (PCB).

Skelettierte Gantry-Elemente

Skelettierte Elemente hier im oberen Bereich des Gehäuses

Ein weiterer Blick von der Seite

Schaut man sich den Hochleistungs-Lautsprecher genau an, sieht man, dass der Gantry mit einer isolierten Schicht aus V-Material an der Oberseite des Gehäuses der Tieftöner angebracht wurde. Die Gantry-Elemente sind skelettiert. Dies kennt man auch von früheren Flaggschiffen des Hauses, wird aber bei der Autobiography noch konsequenter und kompromissloser ausgeführt. Hinsichtlich des optischen & technischen Stils beeindruckt der Lautsprecher mit einem perfekt komponierten Zusammenspiel zwischen H-Material-Verbundwerkstoffen und äußerst präzise hergestelltem Aluminium. Dies zieht sich durch den gesamten Gantry und schließt die Schallwand jedes oben angebrachten Moduls mit ein. Eine ineinandergreifende Dämpfungshülle, die aus Phenolharz gefertigt wird, ermöglicht aus mechanischer Sicht optimale Steifigkeit und Solidität, zugleich tritt diese Kombination optisch edel auf. Maaßgefertigte Metalloberflächen, die in Kooperation mit renommierten lokalen Maschinenbau-Experten konzipiert wurden, sind ein weiterer Beweis für das extreme Maß an Handwerkskunst. In seiner höchsten Konfiguration ist der Autobiography circa 212 cm hoch. Zum Vergleich: Der WAMM Master Chronsonic ist 219 cm hoch, der Chronosonic XVX etwa 193 cm.

Fazit: Alle Grenzen nach oben verschieben

Der Autobiography-Lautsprecher hat es sich zur Mission gemacht, Maßstäbe neu zu definieren, und das in jeder Hinsicht: Aus technischer, akustischer, qualitativer und ästhetischer Perspektive. Das Ganze summiert sich zu mehr als 1.000 maßgeschneiderten Einzelteilen, die allesamt extrem penibel und mit der Ausrichtung auf höchste Klangqualität und Langzeitstabilität gefertigt werden. Modernste Materialien, die jeweils nach dem finalen Verwendungszweck herausgesucht wurden, und erweiterte Ansätze zur weiteren Perfektionierung der akustischen Leistungen gehören natürlich zum Konzept dieses ultimativen Projekts.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Datum: 08. Juni 2026