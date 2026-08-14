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Paramount: Neuer "Eiserne Wildnis - Heart of the Beast"-Trailer zum Thriller mit Brad Pitt online

Paramount hat einen neuen Trailer für "Eiserne Wildnis - Heart of the Beast" veröffentlicht:

Der Survival-Thriller von David Ayer (Herz aus Stahl, The Beekeeper) mit Brad Pitt, J.K. Simmons und Anna Lambe soll am 24.09.2026 in den deutschen Kinos starten.

Offizielle Synopsis:

Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz finden sich der Special-Forces-Offizier James Belmont (Brad Pitt) und sein Militärhund Odin tief in der Wildnis Alaskas gestrandet wieder. Gemeinsam sind sie gezwungen, einen brutalen Kampf ums Überleben gegen die Elemente zu führen.