Steven Spielbergs "Disclosure Day" erscheint im September auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" im September auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Thriller von Steven Spielberg mit Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson und Colman Domingo erscheint am 17.09.2026 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.
Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind laut US-Informationen die Featurettes "Encountering the Unknown: Inside Disclosure Day" und "Spielberg and Williams: A Legendary Collaboration" sowie Trailer geplant.
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