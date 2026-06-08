SPECIAL: Lotoo Gungnir & LPX-01: Referenz-Desktop-Audio ohne Kompromisse?

Kurzfazit: Mit dem Gungnir und der LPX-01 überträgt Lotoo klassische High-End-Technik in ein kompaktes Desktop-Format – mit Fokus auf präzise Signalführung, hohe Ausgangsleistung und eine konsequent saubere Stromversorgung.

Kompakte Schaltzentrale für anspruchsvolle Setups

Frontansicht des Lotoo Gungnir

Ansicht seitlich

Anschlussvielfalt des Lotoo Gungnir

Mit dem Lotoo Gungnir bringt Lotoo eine Desktop-Komponente an den Start, die sich klar an ambitionierte Hörer richtet. Das Gerät vereint zentrale Funktionen moderner Audioketten in einem integrierten System und positioniert sich damit als Herzstück hochwertiger Desktop-Setups.

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Im Alltag überzeugt der Gungnir vor allem durch seine Vielseitigkeit:

DAC, Kopfhörerverstärker und Line-Ausgang in einem System

ausreichend Leistung für anspruchsvolle, auch hochohmige Kopfhörer

Integration in kabelgebundene und kabellose Setups via LTTP

Diese Kombination macht ihn gleichermaßen interessant für klassische Kopfhörer-Setups wie auch für hybride Desktop-Lösungen mit Lautsprechern und digitalen Quellen.

Architektur auf Flaggschiff-Niveau

Lotoo Gungnir mit LPX-01

Ansicht von vorne mit LPX-01

Ein Blick ins Innere zeigt, wie ernst es Lotoo mit dem Anspruch meint. Die technische Basis orientiert sich klar an ausgewachsenen High-End-Komponenten und überträgt deren Prinzipien in ein kompaktes Format.

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Kernpunkte der Architektur:

Dual-DAC-Design mit zwei AK4499- und zwei AK4191-Chips

konsequent kanalgetrennter Aufbau mit separaten Signalwegen

physische Trennung von Digital-, Analog- und Leistungssektionen

Diese aufwendige Struktur reduziert Interferenzen gezielt und sorgt für eine außergewöhnlich saubere Signalführung. In der Praxis resultiert daraus eine stabile Raumabbildung, hohe Detailtreue und eine insgesamt sehr kontrollierte, souveräne Wiedergabe – auch bei höheren Pegeln.

Wireless ohne Kompromisse gedacht

Mit der Integration von LTTP-Wireless verfolgt Lotoo einen klaren Ansatz: Kabellose Übertragung soll nicht nur bequem, sondern auch klanglich gleichwertig sein. Hochauflösende Inhalte lassen sich so ohne hörbare Verluste in das System einbinden – ein relevanter Vorteil für flexible Desktop-Setups und moderne Hörgewohnheiten.

Saubere Energie als Fundament: Lotoo LPX-01

Lotoo LPX-01

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Dedizierte USB-Stromversorgung

Ansicht der Rückseite des LPX-01

Ergänzt wird der Gungnir durch die LPX-01, eine dedizierte USB-Stromversorgung, die gezielt auf die Anforderungen hochwertiger Audiokomponenten ausgelegt ist.

Die wichtigsten technischen Eckdaten:

bis zu 160 Watt Leistung für mehrere Geräte

extrem niedriger Rauschpegel von nur 200 μV (20 Hz – 40 kHz)

vollständig abgeschirmtes Metallgehäuse zur Reduktion externer Störungen

Gerade in hochauflösenden Setups macht sich dieser Aufwand bemerkbar: Eine stabile, saubere Stromversorgung minimiert Störeinflüsse und schafft die Grundlage für eine unverfälschte Signalverarbeitung.

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Einordnung: High-End rückt näher an den Arbeitsplatz

Rückseite des Gungnir

Mit der Kombination aus Gungnir und LPX-01 zeigt Lotoo, wie sich klassische High-End-Tugenden sinnvoll in moderne Desktop-Umgebungen übertragen lassen. Die Verbindung aus kompakter Bauform, hoher Leistung und durchdachter Architektur macht das System zu einer ernstzunehmenden Alternative zu klassischen Einzelkomponenten.

Kernaussage: Der Gungnir ist keine abgespeckte Lösung, sondern eine vollwertige Desktop-Schaltzentrale mit klarem High-End-Anspruch.

Lotoo Gungnir

Fazit

Lotoo gelingt ein stimmiges Gesamtpaket, das technische Präzision, flexible Einsatzmöglichkeiten und klangliche Souveränität überzeugend kombiniert.

Bottom Line: Wer im Desktop-Format keine Kompromisse bei Klangqualität, Leistung und Signalreinheiteingehen möchte, findet hier eine konsequent durchdachte Lösung auf Referenzniveau.

Special: Philipp Kind

Fotos: Lotoo

Datum: 08.06.2026