HIGH END 2026: CANOR präsentiert den Crius H5S - Kopfhörerverstärker, Vorverstärker und DAC in einem vielseitigen Gerät vereint

IDC Klaassen Int'l kündigt mit dem CANOR Crius H5S eine neue, besonders vielseitige hochwertige Audio-Komponente an. Der Crius H5S kombiniert einen hochwertigen Kopfhörerverstärker, einen D/A-Wandler und einen vollwertigen Vorverstärker in einem kompakten Gerät und weist eine diskrete Architektur im Sinne bester Signalqualität auf.

Flexibel und hochwertig

Damit richtet sich CANOR an audiophile Anwender, die maximale Flexibilität, kompromisslose Signalführung und hochwertige Verarbeitung in einer zentralen Systemkomponente suchen. Im Mittelpunkt steht eine vollständig diskret aufgebaute Architektur ohne Operationsverstärker und ohne Koppelkondensatoren im Signalweg.

Design bewusst ohne OP-Verstärker

Der CANOR Crius H5S wurde als universelles Zentrum hochwertiger HiFi-Systeme entwickelt. Die vollständig diskrete Schaltungstopologie bildet die Grundlage für eine besonders reine Signalübertragung. CANOR verzichtet bewusst auf die in vielen Designs üblichen Operationsverstärker und globale Gegenkopplung mit hoher Verstärkung.

Präzise abgestimmte lokale Gegenkopplung

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Technisch hochwertig und aufwändig

Stattdessen findet die Optimierung der Schaltung durch präzise abgestimmte lokale Gegenkopplung auf hohe Linearität und niedrige Verzerrungen statt. Die Verstärkersektion arbeitet mit einer adaptiven Bias-Schaltung, die die Vorteile von Class-A- und Class-AB-Betrieb zusammenbringt. Der Crius H5S offeriert eine erwartete Ausgangsleistung von bis zu 5 Watt und ist damit auch für anspruchsvolle Kopfhörer der richtige Partner.

Dual-Mono-DAC mit ESS ES9038Q2M

Die digitale Sektion des Crius H5S basiert auf einer Dual-Mono-DAC-Architektur mit extrem präzisen ESS ES9038Q2M Wandlerchips. Die nachfolgenden analogen Ausgangsstufen sind komplett symmetrisch und ebenfalls diskret aufgebaut, um das gewandelte Signal möglichst unverfälscht weiterzuführen.

Gute Auswahl an Anschlüssen

Rückseite

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Zur Einbindung digitaler Quellen stehen die gängigen Digitaleingänge zur Verfügung: USB-C, koaxial und optisch. Der Crius H5S unterstützt hochauflösende Audioformate und ist damit für moderne digitale Musikquellen ebenso geeignet wie für klassische HiFi-Setups mit separaten digitalen Zuspielern. Die Rückseite des CANOR Crius H5S bietet digitale und analoge Anschlussvielfalt inklusive XLR, RCA/Cinch, USB-C, koaxial und optisch.

Vorverstärkerfunktion und flexible Anschlussmöglichkeiten

Neben der Kopfhörerverstärkung und D/A-Wandlung beeindruckt der Crius H5S mit einer eigenständigen Vorverstärkerfunktion. Analoge Quellen können symmetrisch über XLR oder unsymmetrisch über RCA/Cinch eingebunden werden. Ausgangsseitig stehen ebenfalls XLR und RCA/Cinch bereit.

Hochwertiger Bypass-Modus

Eine spezielles Ausstattungsmerkmal ist der hochwertige Bypass-Modus, der die Integration eines externen DACs oder die Einbindung in eine vollständig symmetrische analoge Signalkette garantiert. Dadurch lässt sich der Crius H5S flexibel in unterschiedliche Systemkonzepte einbinden, vom hochwertigen Kopfhörer-Setup bis zur vollwertigen HiFi-Vorstufe.

Gehäuse, Bedienung und Ausführungen

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Edle Optik

Das Gehäuse des Crius H5S besteht aus hochwertigem Aluminium und Stahl, was für Stabilität, Resonanzarmut und eine hochwertige äußere Anmutung sorgt. Zentrales Bedienelement ist ein maßgefertigter Drehregler mit integriertem 1,8-Zoll-Runddisplay. Der Lautstärkeregler ist mit zwei hintereinander angeordneten Lagern konstruiert und ermöglicht eine präzise, angenehm leichtgängige Bedienung. Über das Display und die Menüführung lassen sich zentrale Funktionen des Geräts steuern, darunter auch eine präzise Balance-Regelung. Der Crius H5S wird in den Ausführungen Schwarz, Silber und Bronze erhältlich sein.

Technische Daten CANOR Crius H5S

Gerätetyp: Kopfhörerverstärker / Vorverstärker / DAC

Architektur: Vollständig diskret aufgebaut

Signalweg: Ohne Operationsverstärker und ohne Koppelkondensatoren

Verstärkerkonzept: Adaptive Bias-Schaltung zwischen Class A und Class AB

DAC-Konfiguration:Dual-Mono-DAC

DAC-Chips: ESS ES9038Q2M

Digitale Eingänge: 1 × USB-C, 1 × koaxial, 1 × optisch

Analoge Eingänge: 1 × XLR-Paar, 1 × RCA/Cinch-Paar

Analoge Ausgänge: 1 × XLR-Paar, 1 × RCA/Cinch-Paar

Bypass: 1 × XLR-Bypass

Kopfhörerausgänge: 4-pol XLR, 4,4-mm-Klinke, 3,5-mm-Klinke, 6,35-mm-Klinke

Kopfhörer-Ausgangsleistung bis zu 5 W erwartet

Display: 1,8-Zoll-Runddisplay im Lautstärkeregler

Gehäuse: Aluminium und Stahl

Farben: Schwarz, Silber, Bronze

Stromversorgung: Intern, kein externes Netzteil erforderlich

Unser Fazit

Ein wahres Multitalent, sehr flexibel einzusetzen und äußerst edel hinsichtlich seiner optischen Erscheinung. CANOR-typisch kommt ausgesprochen hochwertige Technik zum Einsatz.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: IDC Klaassen/CANOR

Datum: 05. Juni 2026

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