HIGH END 2026: Unsere Messe-Highlights von IAD: Audiolab, Luxman und Wharfedale

IAD hat auf der ersten HIGH END 2026 in Wien wieder einmal einen eindrucksvollen Auftritt hingelegt. Es würde jeden Rahmen sprengen, hier alles vorzustellen, was der angesehene Audio-Vertrieb alles aufgefahren hat - daher haben wir uns einige Messe-Higghlights ausgesucht, die wir in den folgenden Abschnitten präsentieren werden. Dabei gehen wir alphabetisch vor.

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Audiolab

Ein extrem kompakter, formschöner Phono MM/MC-Vorverstärker stand hier im Mittelpunkt.

Audiolab PPA-7 Phonovorstufe, 599 EUR, mittels USB-C kann man die Inhalte seinerPlatte4n digitalisieren, kommt voraussichtlich ab Ende September 2026

Rückseite: Vorhanden sind ein Ausgang (Cinch), Phono-Eingänge für MM- und MC-Tonabnehmersysteme, USB-C , USB für Updates und 2 x 12V Trigger (in/out)

Rückseite aus schräger Pespektive. Gut zu erkennen: Die Bluetooth-Antenne, es können BT-Signale z.B. an Kopfhörer oder aktive Lautsprecher gesendet werden

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Saubere Spaltmaße an der Front

Das belegt auch dieses Foto

Seitliche Ansicht

Der gesamte Aufbau geriet gerade in Anbetracht der Preisklasse hochwertig: Getrennte Platinen für die MM- und die MC-Sektion, unterschiedliche Verstärkungsoptionen MM/MC, Kopfhöreranschluss vorn. Zudem ist das elegante Gehäuse aus solidem Aluminium hergestellt.

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Luxman B-100C

Die gesamte Anlage. Unten zu sehen sind 2 x Stromtanks für perfekt sauberen Strom

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Die Luxman Mono-Endstufe B-100C (Paarpreis 53.000 EUR) stand bei IAD definitiv im Fokus. Wir benennen aber zunächst die anderen Luxman Komponenten aus dem Setup und stellen sie kurz vor.

Oben links: L-100C, Class A-Verstärker, 11.990 EUR

Rechts daneben: PD-191, Plattenspieler, 12.990 EUR

Darunter rechts: E-07 Phonovorstufe, 5.990 EUR

Links neben E-07 steht der SACD Player D-100C, 19.990 EUR

Unter dem SACD Player befindet sich der Netzwerkplayer NT-07, 7.990 EUR

Rechts daneben: Die Vorstufe C-10X, 21.990 EUR

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L-100C

L-100C, ein rein analoger Class A-Verstärker für größtmögliche Klangreinheit. Die Leistung:2 × 20 Watt an 8 Ω / 2 × 40 Watt an 4 Ω

Der L-100C ist ausgesprochen hochwertig aufgebaut. So verfügt er über die LIFES 1.1 Feedback Engine zur gezielten Reduzierung von Verzerrungen, ohne den natürlichen Signalweg negativ zu beeinflussen. Zweites Merkmal ist die LECUA1000 Lautstärkeregelung: Ein elektronisch gesteuerter Abschwächer mit 88 exakten Stufen, der schon bei niedrigen Lautstärkepegeln eine hervorragende Dynamik und ein hohes Maß anKlangbalance bieten kann. Kennzeichnend fürs exklusive Modell ist auch die leistungsstarke Stromversorgung: Ein speziell gewickelter EI-Kerntransformator sowie eine enorme Siebkapazität von 80.000 µF (8 × 10.000 µF) stellen unter praktisch allen Bedingungen hohe Reserven bereit. Zu erwähnen wäre noch das esronanzoptimierte Chassis: Der sogenannte "Loop-less"-Gehäuseaufbau ist die richtige Lösung gegen magnetische Störungen. Hinzu kommen schwere Vibrationsdämpfer-Füße aus Gusseisen.

Luxman PD-191A

Luxman PD-191A - Flaggschiff-Plattenspieler mit Riemenantrieb und LTA-710-Tonarm, bürstenloser Gleichstrommotor

Von oben

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Tonabnehmer im Detail

Der Highend-Tonarm

Hinterer Teil des Tonarms

Luxman E-07

Phonostufe Luxman E-07 für MM/MC: Mit dualem Mono-Aufbau, konzpiert als reines Transistormodell, extrem aufwändiger MC-Übertrager und Dreifach-Netzteil

Schriftzug

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Luxman D-100C

D-100C: SACD/CD-Player mit neuem Luxman Lx-DTM-i Laufwerk. Zwei Flaggschiff-Chips von ROHM (BD34302EKV der MUS-IC-Serie) in Dual-Mono-Konfiguration

Aus schräger Perspektive

Display und Bedienelemente

Linker Bereich der Gerätefront

Luxman NT-07

Netzwerk-Transport NT-07: Bewusst ohne WLAN/BT für höchste Signalqualität

Detail vorne links

Hauptmerkmal ist eine umfangreiche Formatunterstützung - mittels des dedizierten USB-Audioausgangs werden PCM-Signale bis 768 kHz / 32-Bit und DSD bis 22,5 MHz (DSD512) unterstützt. Auch MQA-Dekodierung fehlt nicht, die Funktion bietet drei Modi ("Off", "Core Decoding" und "Pass-Through"), jeweils passend für den angeschlossenen DAC. Für noch mehr Komfort ist HDMI mit ARC an Bord. Damit lässt sich der Ton vom Smart-TV oder von der Game-Konsole übers HiFi-System wiedergeben.

Luxman C-10X

C-10X

Detail vorn links

Der Luxman C-10X erschien zum 100-jährigen Firmenjubiläum, ist vollsymmetrisch aufgebaut und das Vorverstärker-Flaggschiff des Hauses.

Neues Schaltungsdesign

Erstes Merkmal: Er weist ein komplett neu entwickeltes Schaltungsdesign (Luxman Integrated Feedback Engine System) auf. Dieses Ausstattungsmerkmal senkt Verzerrungen drastisch und steigert zugleich die musikalische Realität sowie die akustische Dynamik.

LECUA-EX Lautstärkeregelung

Zweites Merkmal ist die LECUA-EX Lautstärkeregelung. Hierbei handelt es sich um ein elektronisch gesteuertes, präzises Dämpfungsglied, welches das Signal über einen neu gewichteten Dreh-Mechanismus in extrem feinen 192 Schritten (je 0,5 dB) präzise justiert, ohne den Klang negativ zu beeinflussen.

Vollsymmetrischer Doppel-Mono-Aufbau

Dritter wichtiger Punkt ist der bereits kurz erwähnte vollsymmetrische Doppel-Mono-Aufbau: Vier identische Verstärkerblöcke arbeiten unter vollumfänglich identischen Bedingungen – im Sinne größtmöglicher klanglicher Integrität.

Leistungsstarke Netzteil-Sektion

Wenden wir uns als vierten Punkt dem überdurchschnittlich leistungsstarken Netzteil zu. Ein Premium-CI-Kern-Transformator kümmert sich um sieben speziell entwickelte 3.300 µF Filterkondensatoren - für eine überaus stabile und reine Stromzufuhr.

Anschlüsse und Klangregelung

Was gibt es an Anschlüssen und sonstiger Ausstattung? Es handelt sich um ein rein analog arbeitendes Gerät, und vorhanden sind: 3x XLR (symmetrisch), 3x Cinch (unsymmetrisch) sowie 1x externer Vorverstärker-Eingang (Pre-In) für Heimkino-Integration. An analoges Ausgängen stehen bereit: 2x XLR (symmetrisch), 2x Cinch (unsymmetrisch). Darüber hinaus ist eine Klangregelung an Bord. Dazu zählen abschaltbare Bass- und Höhenregler sowie eine gehörrichtige Loudness-Funktion (nur über die beiliegende, hochwertige Aluminium-Fernbedienung RA-20 steuerbar).

Luxman B-100 C

Frontansicht der monumentalen Endstufe

100 Jahre Luxman - das muss gefeiert werden ! Passend zum Fest taucht der B-100C CENTENNIAL Mono-Endverstärker mit Luxman LIFES 1.1 Highend-Verstärkertechnologie auf. Der B-100 CENTENNIAL beeindruckt mit hochsolider Verarbeitung sowie mit einem großem VU-Meter auf der Gerätefront. Der Endverstärker verfügt über eine 4×4-Ausgangskonfiguration aus vier vierfach parallelgeschalteten, dreistufigen Darlington-Gegentaktmodulen pro Kanal. Die Endstufe bietet 25 W reine Class-A-Leistung (an 8 Ω), 125 W (an 8 Ω) und eine kurzzeitige Spitzenleistung von bis zu 1.000 W (an 1 Ω). Die Netzteilsektion ist mit einem hochstabilen EI-Kerntransformator ausgestattet. Darüber hinaus gibt es sechzehn 10.000-μF-Filterkondensatoren, die eine Gesamtkapazität von 160.000 μF aufweisen.

Logo

Detail vorne oben links

Feinste Verarbeitungs- und Materialqualität

Enormer Materialaufwand

Drei Funktionselemente

Ansicht von oben

Massives Finish auch aus seitlicher Perspektive

Teil der Anschlusssektion

Lautsprecheranschlüsse im Detail

Wharfedale Elysian R

Flaggschiff-Alarm beim britischen Lautsprecherhersteller: Die neuen Modelle der Elysian R-Serie werden voraussichtlich ab Juli 2026 verfügbar sein, Die Modelle Elysian 1R, Elysian 2R, Elysian 3R und Elysian 4R sowie der Elysian R-Center wurden komplett überarbeitet. Erwähnenswert wäre die neue Frequenzweichen-Konstruktion, ebenso die optimierte Gehäusedämpfung. Optisch neu ist die Farbe Grau - diese Variante ersetzt die weiße Version. Zudem sind die Gehäuse nun, ganz aktuellen Trend folgend, in Matt gehalten. Die voraussichtlichen Preise: Elysian 4R/9.000 EUR/Paar, Elysian 3R/7.500 EUR (Paar), Elysian 2R/5.900 EUR (Paar), Elysian 1R/4.200 EUR (ungefähre Preise). Für den Center rechnet man mit rund 4.500 EUR (Stück).

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Wharfedale Elysian R-Serie, neu vorgestellt auf der HIGH END 2026 - hier die Elysian 4R

Neue Modelle der Elysian R-Serie

Im Fokus: Elysian 3R in Schwarz (Mitte)

Hochtöner bei der Elysian 3R

Elysian 3R: Standfuß

Spike-/Standfuß-Konstruktion im Detail

Elysian 2R von oben

Elysian 2R - unterer Bereich, aus schräger Sicht

Elysian 2R: Tieftöner

Elysian 2R: Tieftöner, Umrandung im Detail

Elysian 2R: Ausgezeichnete Materialqualität

Perfekt passender Standfuß für die Elysian 2R

Elysian 2R: Hochwertige Anschlussterminals

Nova Subwoofer

Neu sind auch eie Wharfedale Nova-Aktivsubwoofer. Es wird die Modelle 8, 10, 12 und 15 in Schwarz-Matt geben - die Zahlen, wenig überraschend, stehen für die jeweilige Zollgröße der Membranen. Die neuen Basskraftwerke werden ab Oktober bereitstehen. Vorn ist eine aktive Membran und unten das gleiche Chassis in der gleichen Größe als passive Membran untergebracht - anstatt einer Bassreflexöffnung. Die Endstufe ist in allen Modellen identisch und stellt circa 400 Watt bereit. Spannende Neuheit - Hoch- und Niedrigpegeleingänge sind vorhanden, daher können die Subwoofer auch zwischen ein Lautsprechersystem eingeschliffen werden. Die Gehäusekonstruktion, so verspricht Wharfedale, ist sehr solide, zudem gibt es zahlreiche Verstrebungen für mehr Steifigkeit.

Nova NSW-12

Schriftzug unten

Recht kompaktes Gehäuse, großer Treiber

Chassis unter dem aktiven Subwoofer

Rückseite komplett

Aus leicht schräger Perspektive

Anschlüsse hinten: Hoch- und Niederpegel, zudem zahlreiche Einstellmöglichkeiten

Wharfedale Rosedale

Die brandneue, zur Heritage-Serie gehörende und in England gebaute Rosedale kommt ab September auf den Markt, und das für 12.000 EUR/Paar. Auffällig ist der große 15 Zoll Basstreiber. Ergänzt wird die Ausstattungsliste vom aufwändig gefertigten Waveguide für die Hochtoneinheit. Entsprechend der Preisklasse vertrauen die Briten auf eine Frequenzweiche aus streng selektierten, langzeitstabilen Bauteilen.

Das Setup, in dem die Rosedale spielte, von vorne

Setup aus Perspektive von rechts

Rosedale von vorn

Seitliche Ansicht

3 x Bassreflex-Öffnung auf der Rückseite

Rückseite komplett

Schriftzug und Hochtöner

Anschlussterminals

Unser Fazit

Beeindruckend, was IAD für einen Auftritt auf der HIGH END hingelegt hat. Viele, tolle Neuheiten, schön präsentiert - was will man als Audio-Freund mehr.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 10. Juni 2026