Wien: DALI führt das neue All-In-One-System VEGA vor

Nahe der HIGH END in Wien konnten wir das neue DALI VEGA All-In-One-System live erleben. Das dänische Unternehmen betritt mit dem System ein für die Marke neues Marktsegment und präsentiert mit VEGA ein kabelloses All-in-One-Audiosystem in ausgezeichneter Hi-Fi-Qualität. Optisch dominiert ein eleganter Stil, schließlich soll VEGA laut dem Hersteller den designbewussten Musikliebhaber von heute ansprechen. DALI-typische akustische Eigenschaften, den DALI-Familienklang einschließend, zeichnen VEGA ebenfalls aus. VEGA wird in den Ausführungen „Dark Oak“ (Dunkle Eiche) und „Natural Oak“ (Helle Eiche) erhältlich sein. Im September führt DALI das VEGA System in ausgewählten Märkten ein, weitere Märkte folgen im Oktober und November. Der Preis liegt bei 2.999 Euro.

Hier geht es direkt zum DALI VEGA-System beim Hersteller

Aufwändige Entwicklung

Dali VEGA in der Ausführung "Helle Eiche"

Basierend auf 43 Jahren hochklassiger Lautsprecherentwicklung, geht DALI nun den nächsten Schritt an. Fünf Jahre Forschungs- und Entwicklungsarbeit, zu der auch umfassende Marktanalysen gehören, verdeutlichen, welche Mühe man sich gegeben hat, ein Produkt bis zur Serienreife zu bringen, das auch den Ansprüchen sehr anspruchsvoller Hörer gerecht wird.Exzellenter Klang, aber auf komfortable, einfache Art und Weise möglich gemacht: Das steckt hinter VEGA, das sich flexibel in unterschiedlichste Wohnräume integrieren lässt.

Die Konfiguration und das Konzept im Überblick

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Wegen der niedrigen Bauhöhe der DALI VEGA sowie den Anforderungen an Frequenzumfang und Lautstärke setzt DALI auf den Einsatz mehrerer Bass-/Mitteltöner sowie auf ein speziell abgestimmtes Arrays aus mehreren Hochtönern. Zusätzlich dazu, dass die VEGA so ihre Anforderungen an Bandbreite und Pegelfestigkeit erfüllt, macht sie die rückseitig spiegelbildliche Treiberanordnung sehr vielseitig für den Heimgebrauch: Equalizing und Stereorouting lassen sich optimal an den Aufstellungsort und an die Ausrichtung anpassen.

Ausgefeiltes Konzept für besten Klang

Dali VEGA in der Ausführung "Dunkle Eiche"

Um aus einem einzigen, recht kompakten Gehäuse einen kultivierten, zugleich dynamischen und räumlich dichten Klang zu liefern, sind hochentwickelte Elektroakustik, fortschrittliche Elektronik und ausgefeilte digitale Signalverarbeitung (DSP) zwingend notwendig. Werden alle drei Bereiche gemeinsam entwickelt und integriert, entsteht ein Ergebnis, das die Summe seiner Teile übertrifft.

DALI-Eigenentwicklung in allen Bereichen

Jedes Detail des VEGA wurde von den Ingenieuren bei DALI penibel und mit dem ganzen vorhandenen empirischen Wissen entwickelt – von den Treibereinheiten über die Verstärkung bis hin zur hochentwickelten DSP-Steuerung. Das VEGA System besitzt über zehn hauseigene Treiber. Dazu zählen auch ultraleichte 25-mm-Soft-Dome-Hochtöner, die dank eines niedrigviskosen Ferrofluids und einer großvolumigen Rückkammer Resonanzfrequenzen auf ein Minimum herabsetzen. Die Tief-Mitteltöner sind in einer sogenannten „Back-to-Back“-Konfiguration angeordnet. Diese Bauweise reduziert Gehäuseresonanzen, liefert aber gleichzeitig einen raumfüllenden Klang , eine enorme Klarheit und einen tadellosen Detailreichtum.

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DALI VEGA Hochtöner

Ausführung "Dunkle Eiche" von links fotografiert

Von DALI selbst entwickelte 25-mm-Soft-Dome-Treiber werden als Hochtöner verwendet. Sie weisen zahlreiche für DALI typische Konstruktionsmerkmale und Optimierungen auf. So setzen die Hochtöner auf Ferrofluid mit niedriger Viskosität im Magnetspalt, was die Belastbarkeit erhöht und thermische Kompression herabsetzt. Das passiert, ohne die Dynamik der Membran einzuschränken – ein Problem, das bei zähflüssigerem Ferrofluid typischerweise auftritt. Die VEGA-Hochtöner besitzen zudem große, bedämpfte Rückkammern mit einem speziell ausgelegten Luftkanal, der unterhalb der Kalotte verläuft. Diese Konstruktion setzt die Grundresonanz der Membran spürbar herab, wodurch die Trennfrequenz niedriger angesetzt werden kann als normalerweise üblich. Das verbessert die Abstrahlung im oberen Mitteltonbereich und setzt Verzerrungen herab.

DALI VEGA Tief-/Mitteltöner

Die Bass-/Mitteltöner der VEGA sind von DALI entwickelte 4,5-Zoll-Treiber mit den für die Dänen charakteristischen Papier-Holzfaser-Membranen. Ergänzt werden sie durch verlustarm arbeitende Gummisicken sowie durch äußerst belastbare Magnetsysteme mit Aluminium-Schwingspulenträgern und kupfergewickelten Schwingspulen. Die Treiber bestechen durch ihre dynamisch und präzise Arbeitsweise. Darüber hinaus garantieren sie eine enorm transparente und detailreiche Mittenwiedergabe.

Doppeltes Passivradiatoren-System

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Seitlich die Passivradiatoren

Seitliche Ansicht in heller Eiche

Das Tieftonkonzept der DALI VEGA setzt auf zwei zusätzliche Passivstrahler (Auxiliary Bass Radiators, ABR), die in die Gehäuseendkappen integriert sind - was eine besonders effiziente Tieftonwiedergabe in einem kompakten Gehäuse ermöglicht. Die passiven Bassradiatoren des VEGA bestehen aus schwingenden Membranen an beiden Enden des Gehäuses, die exakt auf die jeweilige Frequenz abgestimmt sind. Im Gegensatz zu Bassreflexöffnungen ist die Abstimmfrequenz bei Passivstrahlern nicht aufgrund des verfügbaren Innenvolumens limitiert. Gerade bei kompakten Gehäusen ist dies ein echter Pluspunkt, da die für Bassreflex nötigen Rohrdimensionen oft nur schwer umzusetzen sind.

High-Tech für besten Bass

Die ABR-Membranen werden aus rechteckigen Verbundplatten gefertigt, die über verlustarme Gummisicken sowie doppelte interne Gewebesicken aufgehängt sind. Zur exakten Abstimmung kommt eine definierte Zusatzmasse zum Einsatz. Sie ist so beschaffen, dass die axiale Bewegung stabil bleibt und Kippbewegungen deutlich reduziert werden. Das Ergebnis wird durch eine hervorragende Tieftonwiedergabe bis hinunter zu 32 Hz (–6 dB) mit minimaler Verzerrung und ohne zeitliche Unschärfe verdeutlicht.

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400 Watt-Verstärker mit Class D-BTL-Architektur

Detailansicht des Lautstärkereglers von der Seite

Die Gesamtleistung des Systems fällt mit 400 Watt großzügig aus. Sie verteilt sich auf acht separate 50-Watt-Kanäle. Hinzu kommen sorgfältig optimierte akustischer Komponenten, was zu einem einen authentischen, präzisen und räumlichen Klang führt. Jeder der acht Verstärker geht in Class-D-BTL-Technik (Bridge-Tied Load) seiner Arbeit nach. Bei dieser Techologie ist jeder Bass-/Mitteltöner und jeder Hochtöner zwischen zwei Verstärkermodule geschaltet, die synchron arbeiten. Die BTL-Architektur reduziert Verzerrungen und steigert die Effizienz, mit positiven Auswirkungen auf Klangqualität und eine stets sehr moderate Wärmeentwicklung.

Umfangreiche DSP-Funktionen

Vor der Verstärkung arbeitet ein rechenstarkes digitales Signalverarbeitungssystem (DSP). Es übernimmt nicht nur die Funktion der aktiven Frequenzweiche, sondern bietet auch eine Reihe spezieller Funktionen: DALI Adaptive Stereo Enhancement™, Klangregelung (Tone Controls), adaptive Ausrichtungsanpassung, individuelle EQ-Profile je nach Aufstellung (Tisch, Regal, Wand; Free / Medium / Short Abstand, HDMI-Verzögerung, automatische Multiband-Limiter, automatisches Subwoofer-Management und die dynamische Bassanpassung "DALI Adaptive Stereo Enhancement."

DALI Adaptive Stereo Enhancement

Ansicht von vorne

Im Fokus bei VEGA befindet sich das „DALI Adaptive Stereo Enhancement“ (ASE), eine proprietäre, hauseigene Technologie, die bereits zum Patent angemeldet ist. Ihre Aufgabe ist es, aus einem einzelnen Lautsprechereine weitläufige, aber zugleich präzise Klangbühne zu generieren. Das System passt sich in Echtzeit ans eingehende Audiosignal an und stellt einen authentischen Panorama-Effekt zur Verfügung, der den gesamten Raum mit sauber aufbereitetem Klang füllt, ohne dabei durch störende Artefakte oder andere Qualitätsminderungen aufzufallen.

ASE erklärt

Die DALI Adaptive Stereo Enhancement™ (ASE)-Technologie steht für eine dynamische Anpassung der Stereobreiten-Erweiterung ans Verhältnis zwischen echter Monoanteilen und räumlichen Informationen im eingehenden Audiosignal. Zunächst wird das Stereo-Eingangssignal im VEGA-DSP konvertiert und zu einem 5-Kanal-Signal hochskaliert, das einen Center-Kanal sowie Surround-Kanäle bereitstellt. Das DSP analysiert dieses 5-Kanal-upgemixte Signal in Echtzeit und nutzt die Pegel von Center- und Surround-Anteilen, um die Stereobreiten-Erweiterung adaptiv an das tatsächliche Eingangsmaterial anzupassen.

Optimale Anpassung

Wird das Audiosignal als fokussiert, monoton und „trocken“ eingeordnet, erhöht das System den Grad der Stereobreiten-Erweiterung. Umgekehrt wird die hinzugefügte Breitenwirkung herabgesetzt, wenn das Eingangssignal schon als räumlich und als mit einer großen, weiten Klangbühne versehen wahrgenommen wird.

Nichts wird zum Signal hinzugefügt

Gesamtansicht von rechts

So wird sichergestellt, dass der immersive Erweiterungseffekt in absolut realistischer Form aufs Eingangssignal abgestimmt ist und einen raumfüllenden Klang bereitstellt, der nie unnatürlich auftritt. Im Gegensatz zu sonst üblichen „räumlichen“ Klangmodi herkömmlicher Audioanwendungen fügt die ASE-Technologie keine Informationen zum Originalsignal hinzu oder entfernt welche. Daher gibt es kein Echo, keine unpassende Verzögerung und keine tonale Verfärbungen.

Adaptive Orientation Adjustment

VEGA wurde von DALI vielseitig bewusst auf Vielseitigkeit ausgelegt, und daher ist eine hervorragende Klangqualität an nahezu jedem Aufstellungsort möglich. Ob frei im Raum aufgestellt oder an der Wand montiert (Hoch- oder Querformat möglich): VEGA passt die Wiedergabe dank der „Adaptive Orientation Adjustment“ (AOA) automatisch an die jeweilige Ausrichtung an. Das intelligente System optimiert in Echtzeit sowohl die Stereoabbildung als auch die räumliche Ausprägung der Wiedergabe.

Konfigurierbare Aufstellungseinstellungen

Für noch mehr Flexibilität stehen konfigurierbare Aufstellungseinstellungen, mit denen man den Klang gezielt an die räumlichen Gegebenheiten, insbesondere die Nähe zu Wänden oder Ecken, anpassen kann. Dies ermöglich eine stets gleichbleibende Klangqualität , und das in völlig unterschiedlichen Wohnumgebungen: von weitläufigen, offenen Räumen bis hin zu kleineren Wohnbereichen.

Komfortable Handhabung

Bedienelemente von oben

VEGA steuert man entweder über die Fernbedienung oder direkt über die integrierte Benutzeroberfläche. Letztere besteht aus einem OLED-Display, das sich automatisch an die Montageausrichtung anpasst, in Kombination mit einem üppig dimensionierten, gewichteten Lautstärkeregler und einer Reihe angenehm fühlbarer Tasten für Eingangswahl und Presets. DALI verzichtet hier ganz bewusst auf Touch-Bedienelemente, die nicht diese haptische Gefühl langzeitstabiler Hochwertigkeit besitzen.

BluOS an Bord

VEGA ist mit einem äußerst performanten BluOS-Streaming- und Multiroom-Modul bestückt und ermöglicht so die hochauflösende, kabellose Wiedergabe im gesamten Haus. Die stolzen Besitzer können Musik, Playlists und Internetradio über ihre bevorzugten Dienste streamen und sich gleichzeitig mit anderen BluOS-fähigen Geräten verbinden. An Bord sind Spotify Connect, Tidal Connect, Qubuz Connect und Apple AirPlay 2 .VEGA bringt zudem Bluetooth aptX HD mit. Intern arbeiten die digitale Audiosteuerung und der DSP des VEGA mit 24 Bit / 48 kHz.

Anschlüsse - die Übersicht

Die sehr flexible Anschlussbestückung sowie die Streaming-/Multiroom-Optionen dank BluOS-Plattform sind weitere große Pluspunkte des VEGA. Es finden sich HDMI ARC, analoger Eingang (RCA unsymmetrisch, Stereo),optischer Eingang (Toslink, Stereo), USB Audio/Service (Festplatte oder USB-Laufwerk), ein Subwoofer-Ausgang, und ein USB-Stromausgang (5V/1A). Hinzu kommen die kabellosen Optionen: Bluetooth AptX HD (immer bereit – keine App zum Verbinden erforderlich), BluOS, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, sowie Apple AirPlay 2.

5 Preset-Tasten auf dem Gerät

Bedienelemente mit doppelt belegbaren Preset-Tasten

Fünf Preset-Tasten auf der Oberseite von VEGA garantieren den schnellen Zugriff auf die Lieblingsinhalte des Anwenders, weitere Presets sind über die BluOS-App verfügbar. Eine durchdachte Benutzeroberfläche, inklusive eines intelligenten OLED-Displays, das sich automatisch an die Geräteausrichtung anpasst, sorgt für hohen Bedienkomfort. Wir haben uns das Display genauer angesehen und sind sehr angetan von der feinen Auflösung. Obwohl das Display eher klein ausfällt, kann man bedingt durch die scharfe Darstellung alle Punkte, z.B. im Menü, sehr gut erkennen.

In Dänemark entwickelt und gefertigt

DALI VEGA wurde vollständig von DALI in Dänemark konzipiert, entwickelt und realisiert, typisch für die Firma, die viel tut, um stets eine verständliche DNA zu generieren. Das elegante Industriedesign und die Technik haben DALIs eigene Designer und Ingenieure zur Serienreife gebracht, und es übernimmt denselben hohen Anspruch an Qualität und Langlebigkeit wie bei allen DALI-Produkten. VEGA verkörpert die Maxime eines reduzierten, zeitlosen und schon fast luxuriös wirkenden, klassischen dänischen Designs.

Lautstärkeregler der Extraklasse

Enorm hochwertiger Lautstärkedrehregler mit Touch-Oberfläche

Der penibel entwickelte Lautstärkeregler ist zurecht der ganze Stolz der DALI Ingenieure. Obwohl er schlicht erscheint, ist die Technik hinter der Lautstärkesteuerung – verantwortlich für das außergewöhnlich sanfte und gewichtete Bediengefühl – bemerkenswert anspruchsvoll. Die Abdeckung aus eloxiertem Aluminium sorgt für eine elegante, hochwertige Optik. Im Zentrum befindet sich ein kugelgelagertes Präzisionselement in Militärqualität, das 80 mm Durchmesser aufweist. Wie wir selbst gemerkt haben, arbeitet das System geräuschlos sowie geschmeidig, zudem wird eine präzise, stabile Kontrolle garantiert. Jede mechanische und elektronische Komponente des Lautstärkereglers wurde bei DALI entwickelt sowie auch gefertigt. Wir haben selten einen mit so viel Liebe zum Detail entwickelten Lautstärkeregler gesehen – optisch und haptisch ein Volltreffer.

Mustergültig verarbeitetes Gehäuse

Tadellose Verarbeitung am Dali VEGA

Seitliche Ansicht mit Übergang zum Passivradiator

Hier die vordere rechte Ecke des Modells in "Helle Eiche"

Sehr solide, massive Materialqualität

Integriertes Display

Das VEGA-Gehäuse besteht hauptsächlich aus einer HIPS-Konstruktion (High Impact Polystyrene). Diese Konstruktion bietet den Treibern eine optimale akustische Umgebung und ebenso eine hochwertige Optik. DALI VEGA ist optisch mit dezenter Noblesse gestaltet, bietet aber zugleich einen enormen Wiedererkennungswert, dank fein modellierter 3D-Oberflächen und präzisen Materialübergängen. Maßgefertigte Stoffe kombinieren die Dänen mit hochwertigen Lackierungen, eloxiertem Aluminium und Echtholzfurnieren, um Hightech-Präzision und organischen Charme zugleich auszudrücken. Wir können das in der Praxis nur bestätigen. Die Qualität der verwendeten Materialien und der Verarbeitung ist auf einem enormen Niveau. Auch bei Details dokumentiert DALI kompromisslose Hochwertigkeit: Die passiven Bassradiatoren des VEGA entstehen dadurch, dass jede Endplatte des Gehäuses als schwingende Membran ausgeführt wurde und auf die passende Frequenz abgestimmt ist.

Der Klang

Natürlich waren wir sehr gespannt auf die Klangqualität – und wir wurden nicht enttäuscht: VEGA ist akustisch eine Wucht. Klar und präsent, mit hervorragender Fokussierung von Stimmen entsteht eine weitläufige, präzise definierte Bühne. Auch die akustische Tiefenwirkung ist enorm. Sehr gut gefällt uns auch das erstaunliche Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich. Und wer denkt, dass solche All-In-One-Systeme keinen aussagekräftigen Bassbereich bieten können, hat sich beim DALI-System komplett getäuscht. Der Bass besitzt Nachdruck, exakte Strukturen und einen erstaunlich ausgeprägten Tiefgang. Zudem sind auch in den hinteren akustischen Ebenen noch viele Strukturen sehr gut und mit der richtigen Balance wahrzunehmen.

Unser Fazit

Der mutige Schritt von DALI, eine All-In-One-Lösung zu entwickeln, hat sich aus unserer Sicht absolut gelohnt. Nicht nur die exzellente Verarbeitung inklusive der passenden Optik und Haptik hat uns überzeugt, auch klanglich beeindruckt VEGA mit raumfüllendem, klarem Klang und einer erstaunlichen Pegelfestigkeit. Durch die flexiblen Aufstellungsoptionen findet die edle Anlage beinahe überall ihren Platz.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 04. Juni 2026