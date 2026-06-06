HIGH END 2026: Clearaudio Elevation 40, Elevation 55, Compass GT und Rammstein Edition vorgestellt

Spannende Neuheiten erwarteten uns auch auf Level 3 im Austria Center Vienna bei clearaudio. Neben der Kooperation mit Rammstein, in derem Rahmen ein exklusiver Plattenspieler entstanden ist, gab es auch die neuen Elevation 40 und Elevation 55 zu sehen. Außerdem besonders spannend: Ein Gaming-Plattenspieler.

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Sehen wir uns zunächst die beiden neuen Elevation Modelle an.

Elevation 40 / Elevation 55

Clearaudio Elevation 55

Detail links vorne

Gesamtansicht von links

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Tonarmlager etc.

Tonarm am Elevation 55

Die beiden Modelle erscheinen absolut massiv gebaut und wirken sehr edel, trotz der schwebenden und unaufdringlichen optischen Erscheinung. Klare Linienführung und Struktur vermitteln in Kombination mit den eleganten Rahmen eine skulpturale Einheit. Interessant: Dank des innovativen Wechselrahmen-Systems sind verschiedene austauschbare Oberflächen verfügbar.

Zur Verfügung stehen:

Echtholz

Furnier

Lack

Damit gelingt eine perfekte Anpassung an moderne Wohnwelten oder auch klassisches Interieur.

Technologische Präzision

Tonarmlager clearaudio Elevation 55

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Rückseite des Elevation 55

Zwei Varianten sind verfügbar. Wie der Name bereits verrät stehen Tellerhöhen von 40mm und 55mm bereit. Ein integriertes Flywheel-System sorgt für maximalen Gleichlauf und die enorme Masseträgheit garantiert eine exzellente Laufruhe, so der Hersteller.

Intelligente Steuerung

clearaudio Elevation 40

Seitenansicht

Tonarmlager Elevation 40 von oben

Hier von hinten fotografiert

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Die Laufwerke sind riemengetrieben und werden durch einen Schwungradantrieb unterstützt. Eine optische Drehzahlüberwachung in Echtzeit ist an Bord. Mit „Natural Flow“ wird hier nur im Bedarfsfall präzise eingegriffen. Clearaudio möchte damit eine maximal stabile Performance ohne Kompromisse liefern.

Modern und flexibel

Die Elevation Modelle bieten Unterstützung für Tonarme in 9 Zoll und 10 Zoll. Alles fußt auf der resonanzoptimierten Dämpfungsplattform, die justierbar ist. Für die Stromversorgung sind die Plattendreher mit einer USB-C Power Delivery Stromversorgung ausgestattet.

Verfügbare Wechselrahmen

Preise

Im deutschen Handel sollen die neuen clearaudio Plattenspieler zur folgenden UVP verfügbar sein:

Clearaudio Elevation 40: rund 5.000 Euro

Clearaudio Elevation 55: rund 7.000 Euro

Die Preise gelten jeweils ohne Tonarm und ohne Tonabnehmer.

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Clearaudio compass GT

clearaudio compass GT

Der Gaming-Plattenspieler in Aktion

Tonarmlager und T1 Tonarm

Tonarmlager von hinten

Tonarmlager durch die Haube von oben

Rückseite

Sehr solide Verarbeitung, schickes Design

clearaudio compass GT mit optionaler LED-Beleuchtung

Gaming und Vinyl passt nicht zusammen? Weit gefehlt. Wer sich in der Szene ein wenig auskennt, weiß, dass exklusive Gaming-Soundtracks auf Platte teilweise blitzschnell ausverkauft sind. Häufig sind die Wiedergabegeräte an sich aber wenig farbenfroh und wirken optisch eher gediegen.

Hier steuert clearaudio jetzt entgegen und bringt ein echtes Design-Highlight auf den Markt. Natürlich gepaart mit exzellenter clearaudio-Technologie. Darunter der T1-Tonarm und einem Tonabnehmer basierend auf N2 MM. Die Basis bildet der bewährte clearaudio compass mit Fertigung in Erlangen – „Handmade in Germany“.

Optisch erkennen wir ein auffälliges Pixel-Design, was klar als Hommage an Retro-Gaming gelten kann. Auffällig, dank seiner doch schlichten Formensprache aber absolut wohnraumtauglich.

Wer seine Gaming-Vinyls perfekt in Szene setzen möchte, kann optional eine LED-Beleuchtung unter dem Acryl-Teller zuschalten.

Der clearaudio compass GT war außerdem in der Gaming Zone ausgestellt.

Kooperation mit Rammstein

Der Plattenspieler ist in Zusammenarbeit mit Rammstein entstanden

Ansicht von oben

Seitliche Ansicht

Rückseite

Anschlüsse

Hier das weiße Modell mit Transportkiste, die auch zur Aufbewahrung von Platten dient

Seitliche Ansicht ohne Haube

Der Plattenteller von oben

Clearaudio hat sich mit Rammstein zusammengetan und bietet im Rahmen der „Artist Series“. Eine Kombination aus Minimalismus und wahlweise rot oder weiß beleuchtetes LED-Lighting zeichnet das Design des Plattenspielers aus. Er basiert auf dem clearaudio compact inklusive T1 Tonarm und MM-Tonabnehmer.

Es handelt sich um eine limitierte Edition. Insgesamt 1.000 Modelle soll es geben. Ab Herbst für 1.990 Euro.

Innovation Revolver Special Edition

Clearaudio feiert weitere Neuheiten und stellt auch für Beatles-Fans ein echtes Highlight vor. Die Innovation Revolver Special Edition kommt zum 60. Jubiläum des Albums von 1966. Beim Design verlässt man sich auf das Werk des damaligen Cover-Artisten Klaus Voormann.

Im Gegensatz zu anderen Modellen von clearaudio kommt der Beatles-Plattenspieler mit Tracer-Tonarm und concept MC Signature Tonabnehmer zum Kunden.

Der Player steht voraussichtlich ab Sommer zur Verfügung und kostet 12.900 Euro.

Clearaudio compact phono

clearaudio compact phono

Ansicht von der Seite in Silber

Anschlüsse

Auf elektronischer Seite gab es ebenfalls bei clearaudio einiges zu sehen. Für 490 Euro UVP gibt es in Schwarz oder Silber den neuen compact phono Phono-Vorverstärker. Geringstes Rauschen mit Active Feedback Topology soll hier u.a. für höchste Klangpräzision sorgen.

An Bord sind:

MM/MC Modus: 47kOhm / 100 pF (MM) oder 100 Ohm / 100pF (MC); 40/60 dB Gain-Schalter für nahezu alle Tonabnehmer

RIAA-Entzerrung nach Standard (75/318/3180)

Subsonic-Filter (16Hz)

Ultrasonic-Filter (70kHz)

Eine zweistufige Verstärkungsstruktur steht für geringes Rauschen. Eine bandbegrenzte zweite Stufe bietet mehr Stabilität und weniger Störungen.

Für die Stromversorgung gibt es ein audiooptimiertes 18V Netzteil mit doppelt linearer Spannungsregelung.

Im Inneren des resonanzarmen Metallgehäuses mit isolierenden Füßen finden sich außerdem Dünnfilmwiderstände, hochwertige Kondensatoren und ein 4-Lagen-PCB für optimierte Masse- und Stromführung.

Clearaudio Ultra Linear power supply 12V / 24V

clearaudio Ultra Linear Power Supply 12V / 24V

Innenleben

Klar überdimensionierter Ringkerntrafo

Final haben wir noch ein hochwertiges Netzteil als Neuheit entdeckt. Es soll stabile Spannung bei jeder Last, extrem niedriges Rauschen und minimale Ausgangsimpedanz bieten. Dazu absolut lineare Spannungsregelung. Möglich ist sogar Batteriebetrieb via USB-C mit vollständiger galvanischer Trennung.

Mit sternförmiger Masseführung, konstantstromgesteuerten Relais und großzügigen Siebkondensatoren wird geringstes Rauschen und Ripple möglich.

Auch das Netzteil sitzt in einem massiven Metallgehäuse mit effektiver EMI/RFI-Abschirmung und optimierter Erdung. Ein überdimensionierter Ringkerntrafo ist ebenso an Bord.

Das Ergebnis laut clearaudio:

Verbesserter Gleichlauf

Maximale Ruhe im Signal

Höhere Detailtreue und Dynamik

Spürbar gesteigerte Klangreinheit.

Das Ultra linear power supply 12V / 24V in Schwarz und Silber ist zur folgenden UVP verfügbar:

Ultra linear power supply 12V: 1.500 Euro

Ultra linear power supply 24V: 3.250 Euro

Special: Philipp Kind

Datum: 06.06.2026