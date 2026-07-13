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Warner: "Eyes Wide Shut" & "Der schwarze Falke" erscheinen als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook (Update)

13.07.2026 Karsten Serck

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Warner veröffentlicht "Eyes Wide Shut" & "Der schwarze Falke" auf Ultra HD Blu-ray. Beide Filme erscheinen im Juli als 4K-Premiere im Steelbook. "Eyes Wide Shut" wird ab dem 30.07. und "Der schwarze Falke" bereits ab dem 23.07. im Handel erhältlich sein.

Update: Von beiden 4K-Steelbooks wurden inzwischen auch die Cover veröffentlicht.

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