HIGH END 2026: JBL feiert sein 80-jähriges Jubiläum mit der nächsten Generation von Summit Everest und K2

Die HARMAN Luxury Audio Group präsentiert auf der HIGH END 2026 die neuen Ausgaben der Lautsprechermodelle JBL Summit Everest und JBL Summit K2 Sie markieren, passend zum 80-jährigen Jubiläum der legendären Marke, ein neues Kapitel für zwei der renommiertesten Lautsprecher der Audiogeschichte.

Die Serie ist nun komplett

Die beiden neuen Flaggschiffmodelle feiern anlässlich des 80-jährigen Jubiläums der Marke JBL ihre Premiere auf der HIGH END Vienna 2026. Zusammen mit den bekannten JBL Summit Makalu, JBL Summit Pumori und JBL Summit Ama komplettieren sie die JBL Summit Serie. Mit nun fünf Produkten umfasst sie die technisch anspruchsvollsten Lautsprecher, die JBL bislang für den Heimbereich entwickelt hat. Die Summit-Serie ist erst die fünfte „Project“-Lautsprecherfamilie.

Aufbau mit dem JBL Summit Everest

Preise und Verfügbarkeit

Der JBL Summit Everest und der JBL Summit K2 werden weltweit im Verlauf des Jahres 2026 über autorisierte Handelspartner von JBL verfügbar sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen der gesamten Serie inklusive den beiden Neuheiten lauten:

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Everest: 159.998 EUR Paarpreis

K2: 84.998 EUR Paarpreis

Makalu: 43.998 EUR Paarpreis

Pumori: 30.998 EUR Paarpreis

Ama: 17.498 EUR Paarpreis inklusive Standfüßen

Eine Tradition für höchste Ansprüche

JBL Summit Everest

Seit 1954 trugen nur wenige, streng selektierte JBL Lautsprecher die Bezeichnung „Project“, beginnend mit Project Hartsfield, gefolgt von Project Paragon, Project Everest und Project K2.

Jedes „Project“ ein Meilenstein

Jedes der außergewöhnlichen Project-Modelle markierte jeweils einen Meilenstein in der Akustikentwicklung und wurde erst dann präsentiert, wenn bedeutende Fortschritte im Treiber-, Gehäuse- und Systemdesign einen tatsächlich spürbaren Leistungssprung ermöglichten.

Maximaler Fortschritt seit vier Jahrzehnten

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Seit nahezu vier Jahrzehnten stehen Project Everest und Project K2 sowohl für technologischen Fortschritt als auch als Referenz fürs Akustikdesign von JBL. Jede neue Generation brachte messbare Optimierungen hinsichtlich Klangpräzision, Dynamik und Materialtechnologie mit sich. Die neuen Modelle Summit Everest und Summit K2 führen diese Tradition fort und vereinen patentierte, firmeneigene Technologien, die im legendären Acoustic Center of Excellence von JBL in Northridge, Kalifornien, entwickelt wurden.

Summit Everest: Absolute High Tech-Treiber für den Hochtonbereich

Hochtonsystem im oberen Bereich

3-in-1-Expansionsverteiler

Benannt nach dem höchsten Berg der Welt bildet der Summit Everest die Spitze der Summit-Serie und tritt die Nachfolge von vier Generationen der Project Everest-Lautsprecher an, deren Geschichte, wie bereits erwähnt, über 40 Jahre zurückreicht. Das Zentrum bildet ein neu entwickeltes Mittel-/Hochtonsystem. Es bündelt die Leistung von drei patentierten JBL D2820 Kompressionstreibern mit 2-Zoll-Doppelmembranen und Doppelantrieben über einen speziell entwickelten, zum Patent angemeldeten, 3-zu-1-Expansionsverteiler. Dieses System geht nahtlos in einem maßgefertigten, großformatigem Sonoglass® High-Definition Imaging (HDI™)-Horn über.

Modernste Chassis für die Mitten und die Bässe

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Vier Treiber im unteren Bereich

Besonders hochwertige Tieftöner

Exklusive Mitteltieftöner

Für das klangliche Fundament verantwortlich sind zwei 10-Zoll-Mitteltieftöner und zwei 15-Zoll-Tieftöner mit Gussrahmen und Differentialantrieb. Jedes dieser Chassis besitzt die dreilagige Hybrid Carbon Cellulose Composite (HC4)-Membran von JBL, die hohe Steifigkeit, geringe Verzerrungen und außergewöhnliche Belastbarkeit vereint und ein echtes Referenzdesign definiert.

3,5 Wege-Standlautsprecher

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Das Ergebnis ist ein 3,5-Wege-Standlautsprecher, den wir uns vor Ort schon anhören konnten. Eine schier unglaubliche atmosphärische Dichte, ein exorbitantes Auflösungsvermögen über den gesamten Frequenzbereich und eine weit überdurchschnittlich homogene, in sich schlüssige akustische Auslegung sind hier die Eckpfeiler. Stimmen und Instrumente werden auf hohem Niveau zu einem runden, stimmigen, impulstreuen Gesamtbild verwoben. Auch elektronische Musik klingt schlichtweg grandios, fesselnd, direkt, kraftvoll – und doch immer so, dass man auch lange Zeit mit hoher Lautstärke hören kann. Insgesamt stellt der 3,5-Wege-Standlautsprecher über einen Frequenzbereich von 20 Hz bis über 23 kHz ein beeindruckend weitläufiges, zugleich aber allzeit akkurat definiertes Klangbild bereit.

Summit K2: Neue Generation des talentierten Gipfelstürmers

JBL Summit K2

Inspiriert vom zweithöchsten und legendärsten Berg der Welt ist der Summit K2 der leistungsstärkste 3-Wege-Standlautsprecher mit 15- Zoll-Tieftöner, den JBL je entwickelt hat. Er baut auf dem Vermächtnis von vier Generationen der Project K2-Reihe auf und verbindet deren charakteristische Stärken mit den aktuellsten Entwicklungen der JBL-Ingenieurskunst.

Neu entwickeltes Hochtonsystem

Neues Hochtonsystem im Summit K2

Frontansicht

Das neu entwickelte Mittel-/Hochtonsystem kombiniert drei patentierte D2815 Kompressionstreiber mit 1,5-Zoll- Doppelmembranen und Doppelantrieben mit einem speziell entwickelten, zum Patent angemeldeten, 3-zu-1-Expansionsverteiler sowie einem großformatigen Sonoglass® HDI™-Horn.

Hochleistungsfähige Mittel- und Tieftöner

Tieftöner

Anpassungsmöglichkeiten

Ein 10-Zoll-Mitteltieftöner und ein 15-Zoll-Tieftöner mit Gussrahmen, Differentialantrieb und HC4-Membranen von JBL stellen das klangliche Fundament dar. Dabei liefern sie jene Kombination aus dynamischer Präzision und direktem, emotionalem Klangerlebnis, die den K2 seit seinem Debüt im Jahr 1989 auszeichnet. Das Ergebnis ist ein Lautsprecher in akustischer Referenzqualität, der die charakteristische Musikalität der K2-Reih bewahrt und zugleich mit messbaren Fortschritten bei Auflösung, Transparenz und tonaler Präzision neue Maßstäbe setzt.

Technologie auf Summit-Niveau

Sowohl der Summit Everest als auch der Summit K2 sind mit dem gesamten Spektrum an fortschrittlichen Technologien, die die Summit-Serie auszeichnen, ausgestattet.

Innovatives Frequenzweichennetzwerk

Üppig bestücktes Frequenzweichennetzwerk

Das innovative MultiCap™-Frequenzweichennetzwerk unterstützt Single-Wire-, Bi-Amp-/Bi-Wire sowie Tri- Amp-/Tri-Wire-Konfigurationen. Dabei ersetzt es herkömmliche große Kondensatoren durch eine größere Anzahl kleinerer Kondensatoren. Dies reduziert den elektrostatischen Widerstand und minimiert den Energieverlust. Das Ergebnis ist eine effizientere Signalübertragung, höhere Belastbarkeit und äußerst geringe Verzerrungen.

Bis ins Detail durchdachte Gehäusekonstruktion

Jeder Lautsprecher ist in einem penibel konstruierten Gehäuse untergebracht. Die Konstruktion besteht aus intern versetzten, mehrfach verstrebten und gedämpften, vorgespannten und gebogenen Wänden, die interne stehende Wellen auf ein Minimum reduzieren.

Speziell entwickelte Isolationsfüße

Speziell entwickelte JBL IsoAcoustic®-Isolationsfüße entkoppeln den Lautsprecher von der Standfläche und tragen so zu einer präziseren Basswiedergabe, einer weitläufigeren Klangbühne sowie einer noch klareren und räumlich präziseren Abbildung bei.

Klang und Design in Premium-Qualität

Edles Finish - Makassar-Ebenholzfurnier

Summit Everest und Summit K2 werden wahlweise in hochglänzendem Schwarz mit Akzenten in Summit Platin oder mit einem hochglänzenden Makassar-Ebenholzfurnier und Details in Summit Gold angeboten. Rhodinierte, mit Carbonfaser ummantelte Anschlussklemmen, eine interne Verkabelung aus langkristallinem, sauerstofffreiem und versilbertem OCC-Kupfer (Ohno-Continuous-Cast) sowie das Gehäuse aus nachhaltig gewonnenen Holzwerkstoffen spiegeln den Anspruch von JBL an Materialien und Verarbeitung auf höchstem Niveau wider.

Unser Fazit

Aufbau mit JBL Summit Everest und Mark Levinson-Komponenten

Echte Höhepunkte des Lautsprecherbaus gönnt uns JBL zum 80-jährigen Jubiläum. Preislich und technisch außerordentlich exklusiv, versprechen die beiden neuen Topmodelle auch akustische Leistungen auf einer Höhe, die den Gipfeln im Himalaya entspricht.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos: Carsten Rampacher

Datum: 04. Juni 2026