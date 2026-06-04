Cambridge Audio kündigt den Evo 300 Streaming-Vollverstärker mit 1.100 W RMS-Leistung an

Cambridge Audio, führt den Evo 300 mit 1100 Watt RMS auf dem Markt ein. Er wird ab Ende Juni 2026 für 3.999 EUR über den deutschen Vertrieb von Cambridge Audio beim Fachhandel erhältlich sein. Laut Unternehmensangaben handelt es sich beim neuen Modell um den bislang leistungsstärksten Streaming-Verstärker der Marke. Er rundet das Evo Portfolio mit den Modellen EVO 75 und EVO 150 nach oben ab.

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1100 Watt und modernste Verstärkertechnologie

Innenleben

550 Watt RMS pro Kanal aus einem noblen, kompakten Gehäuse, ohne Abstriche beim Klang zu klassischen Verstärkerschaltungen – das war die Mission für die Entwickler der legendären britischen Marke. Im technischen Fokus des Evo 300 steht daher eine Class-D-Verstärkerstufe, die auf Hypex-NCOREx-Modulen basiert. Diese wurden von Cambridge höchst akkurat abgestimmt. 300 Watt pro Kanal an 8 Ohm sowie 550 Watt an 4 Ohm resultieren daraus.

Hochklassiger Aufbau, extrem präzise Lautstärkeregelung

Ein Dual-Mono-Aufbau plus eine kanalgetrennte Spannungsversorgung stehen für enorme akustische Klar- und Reinheit. Die einzelnen Schaltungsstufen für Digital-Analog-Wandlung und Vorverstärkung sowie der Lautstärkeregelung wurden aufwändig voneinander getrennt. Der extrem präzise, analoge Lautstärkeregler ermöglicht es dank kanalgetrennter Signalführung, Stereoabbildung, Dynamikumfang und Detailauflösung zu erhalten. Ein penibel abgestimmtes Schaltnetzteil garantiert konstante Leistung auch bei Dauerbelastung. Das Resultat ein räumlich intensiver, kraftvoller und präziser Klang. Für optimale Klangqualität der digitalen Audioverarbeitung sorgt der ESS Sabre ES9038Q2M DAC, der PCM mit bis zu 32 Bit/768 kHz und DSD512 unterstützt.

Flexibilität dank StreamMagic

StreamMagic Modul

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Als Gegenkonzept zu vielen puristisch ausgelegten Verstärkern der gehobenen Klasse bietet der Evo300 viele digitale Anschlussmöglichkeiten. Die StreamMagic-Streaming-Plattform von Cambridge wäre hier zu nennen,. Sie unterstützt mit der eigenen App die einfache Navigation durch eine Vielzahl von Diensten. Neben eigenem Internetradio-Management ist der Evo 300 per Spotify Lossless Connect, TIDAL Connect, Amazon Music, Deezer, Qobuz Connect, Roon Ready oder UPnP ansteuerbar. Ebenso ist der Evo 300 kompatibel zu Google Cast, Airplay 2 und Bluetooth 5.4 mit aptX HD und AAC Codecs.

Umfangreiche Anschlussbestückung

Rückseite

Am Gerät selbst steht HDMI-eARC für die komfortable Kopplung mit dem Fernseher bereit, sowie USB-B und optischer wie koaxialer Anschluss für klassische digitale Quellen. Der Evo 300 steuert auch einen Evo CD, und lässt sich nahtlos in Google Home, Apple AirPlay und Roon-Multiroom-Systeme integrieren, sodass die Musik ganz einfach im ganzen Haus spielt.

Viele analoge Verbindungsmöglichkeiten

Neben seinen digitalen Funktionen bietet der Evo 300 umfassende analoge Anschlussmöglichkeiten. Für klassische HiFi-Quellen stehen ein Satz symmetrischer XLR- und zwei unsymmetrische Cinch/RCA-Buchsenpaare zur Verfügung. Zusätzlich kann ein Plattenspieler mit MM-System direkt angeschlossen werden, denn der Evo 300 hat einen hochwertigen eingebauten Phono-Verstärker. Für Klangliebhaber mit hochwertigen Kopfhörern steht auf der Front eine 6,3-mm-Klinkenbuchse zur Verfügung. Zusätzlich kann der Evo 300 mit Vorverstärkerausgängen auch andere Endstufen oder Aktivboxen ansteuern, oder die Signale einem regelbaren Subwoofer-Ausgang zur Verfügung stellen. Dieser bietet unabhängige Pegel- und Frequenzweichenregelung, und ist mit optionalen Hochpassfilterung zur Entlastung der Hauptlautsprecher kombinierbar.

Moderne Eleganz im Wohnzimmer

Seitenteile

Das elegante Aluminiumgehäuse von 39 Zentimetern Breite und nur 9 Zentimetern Höhe sorgt für einen noblen, geschmackvollen optischen Eindruck. Mit wenigen Handgriffen kann der Besitzer seinen Evo 300 vom klassischem Retro-Touch mit Echtholzfurnier an den Seiten, auf technischem Look in mattem Schwarz umgestalten. Die Seitenteile halten magnetisch auf dem Gehäuse.

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Sicht von oben

Das 7,8 Zoll (20cm) durchmessende Farbdisplay dominiert die Front des Evo 300 auf elegante Weise. Es zeigt auf Wunsch das Cover des abgespielten Albums oder klassische VU-Meter oder Aussteuerungsanzeigen mit beeindruckend realistischer Darstellung an.

Unser Fazit

Der Preis ist mit knapp 4.000 EUR schon immens. Dafür aber erhält der Käufer mit dem Evo 300 eine kaum zu toppende Mischung aus Eleganz, kompakten Abmessungen, innovativer & reichhaltiger Ausstattung und schierer Power der eingebauten Hochleistungsendstufen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Cambridge Audio/RTFM

Datum: 04. Juni 2026