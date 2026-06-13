REVIEW: "Avatar: Fire and Ash" (4K Ultra HD Blu-ray)

Original: Avatar: Fire and Ash

Anbieter: Walt Disney Home Entertainment

Laufzeit: ca. 197 min.

Bildformat: 1,85:1

Audiokanäle

Dolby Atmos 7.1.4 (Englisch)

Dolby Digital Plus 7.1 (Deutsch)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige



VÖ-Termin

12.06.2026

Bild 87 %

"Avatar: Fire And Ash" wurde mit digitalen Sony CineAlta Venice Rialto 3D-Kameras gedreht. Dank eines 4K Digital Intermediate zeigt die Ultra HD Blu-ray auch native Ultra HD-Auflösung. Im Unterschied zur Kinofassung im Cinemascope-Format (2,39:1) ist der Film auf Ultra HD Blu-ray im 1,85:1-Format zu sehen.

Die Ultra HD Blu-ray zeigt bis auf stellenweise etwas neblig-grell wirkende Hintergründe überwiegend einen sehr hohen Kontrast, der durch das HDR-Mastering noch etwas mehr Dynamik gewinnt. Die HDR-Optik sorgt insbesondere in dunkleren Umgebungen wie den Dschungel-Szenen für eine enorme plastische Tiefe. Spitzenlichter kommen wie bereits bei „Avatar: The Way of Water“ allerdings etwas zurückhaltend zum Einsatz.

„Avatar: Fire and Ash“ überzeugt mit einer intensiven Farbdarstellung in klaren Tönen, die einen wohltuenden Kontrast zum künstlich gefilterten Look vieler Hollywood-Filme bietet. Während „Avatar: Fire and Water“ vor allem durch die blauen Wasserlandschaften geprägt war, sorgen die Dschungelaufnahmen des dritten Teils durch viel Grün und Orange für deutlich mehr Abwechslung.

Die vielfältigen Landschaften von Pandora werden in 4K an vielen Stellen mit einer sehr hohen Detailschärfe präsentiert. Besonders gut gelingen die Szenen vor realen Kulissen mit wenigen digitalen Animationen. Gerade bei weiträumigen Landschaftsaufnahmen beschränkt sich die detaillierte Darstellung hingegen oft auf die Figuren im Mittelpunkt, während die Hintergründe etwas verschwommen wirken.

Anzeige

Ton 88 %



Disney präsentiert "Avatar: Fire and Ash" auf Ultra HD Blu-ray mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton.

Sowohl die englische Originalfassung als auch die deutsche Synchro bieten einen dynamischen Mehrkanal-Sound mit guter Klangqualität, die durch impulsive Bässe und detaillierte Höhen überzeugt. Im Direktvergleich sind nur minimale qualitative Unterschiede zwischen den Tonspuren hörbar. Durch die zusätzlichen Deckenkanäle bietet der Dolby Atmos-Mix noch etwas mehr Räumlichkeit, auf den Hauptkanälen überzeugen jedoch beide Varianten mit einer sehr weiträumigen Atmosphäre. Diese kommt besonders in den Dschungel-Szenen mit zahlreichen Geräuschen aus allen Richtungen eindrucksvoll zur Geltung.

Bonus-Material

Das Entzünden der Flamme: Die Entstehung von Avatar: Fire and Ash

Hommage an Jon Landau

Einweisung der RDA

Trailer & Musikvideo