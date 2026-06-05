HIGH END 2026: Der Auftritt von Technics in der österreichischen Hauptstadt

Auf der HIGH END 2026 in Wien ist aktuell natürlich auch Technics mit einem attraktiv gestalteten, offenen Stand vertreten. Wir waren vor Ort und präsentieren in diesem Special den Auftritt der Japaner.

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Technics erweitert den SL-40CBT um zwei neue Farbvarianten

Neue Version: weiße Ausführung

Neue Version: Blaue Ausführung

Auf der HIGH END 2026 in Wien präsentiert Technics zwei neue Farbversionen seines Direktantrieb-Plattenspielers SL-40CBT. Neben den bisherigen Ausführungen in Schwarz, Grau und Terrakottabraun wird das Modell künftig auch in Blau und Weiß erhältlich sein. Die neuen Varianten sollen insbesondere designorientierte Musikliebhaber ansprechen und die optische Vielfalt der Baureihe weiter ausbauen.

Hochwertige Standfüße

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Hohe Mateiralqualität

Detail am Plattenteller

Bedienelement

Detail hinten

Teil der Rückseite

Laut Technics wurde der SL-40CBT seit seiner Markteinführung im September 2025 vom Markt sehr positiv aufgenommen. Dabei erfreuten sich alle bisherigen Farbvarianten einer ähnlich hohen Nachfrage. Dies bestätige laut Hersteller den Ansatz, moderne Plattenspieler nicht nur als Audiokomponente, sondern auch als Designelement im Wohnraum zu positionieren.

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Direktantrieb, Bluetooth und Ready-to-Play-Konzept

Elegant auch in Weiß

Das gesamte Gerät

Technics-Logo

Rückseite

Tonarm hinten

Aufnahme für die Staubschutzhaube

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Technisch bleibt der SL-40CBT unverändert. Der Plattenspieler setzt auf einen eisenkernlosen Direktantrieb mit digitaler Steuerung, der für eine präzise Drehzahlkonstanz sorgen soll. Ergänzt wird das Konzept durch einen S-förmigen Aluminium-Tonarm sowie einen vormontierten Audio-Technica AT-VM95C-Tonabnehmer.

Zum Ausstattungsumfang gehört zudem ein integrierter MM-Phonoentzerrer, wodurch sich der Plattenspieler direkt an zahlreiche Verstärker- und Aktivlautsprecherlösungen anschließen lässt. Darüber hinaus bietet der SL-40CBT Bluetooth-Konnektivität, sodass Musik auch kabellos an kompatible Lautsprecher oder Kopfhörer übertragen werden kann.

Technics positioniert den SL-40CBT, den wir auch im Test hatten, als besonders benutzerfreundliches „Ready-to-Play“-Modell, das direkt nach dem Auspacken einsatzbereit ist und klassische Vinyl-Wiedergabe mit modernen Komfortfunktionen verbindet.

Präsentation auf der HIGH END 2026

Die neuen Farbvarianten werden erstmals auf der HIGH END 2026 im Austria Center Vienna vorgestellt. Technics nutzt die Messe in Wien als Bühne, um den designorientierten Direktantrieb-Plattenspieler einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Technics SL-40CBT in Blau und Weiß soll ab September 2026 bei autorisierten Fachhändlern erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro.

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Weitere Technics-Plattenspieler auf der HIGH END 2026

In den folgendne Abschnitten stellen wir die mit einem hochwertigen Direktantriebsmotor ausgestatteten Technics-Plattenspieler vor, die derzeit noch in Wien auf der HIGH END ausgestellt sind.

SL-1500C

Weiße Variante

Metallicgrau

Der SL-1500C ist mit dem für Technics typischen eisenkernlosen Direktantriebsmotor ausgestattet, und auch ein eingebauter Phono-Entzerrer fehlt nicht. Als MM-Tonabnehmer ist der Ortofon 2M Red im Lieferumfang enthalten. Der Preis: 999 EUR.

SL-1500CS

Diesen sehr gelungenen Plattenspieler hatten wir auch im Test, und wir waren äußerst angetan von Akustik, Technik und Verarbeitung. Der manuelle Plattenspieler verfügt über einen eisenkernlosen Direktantriebsmotor und die von den teureren Geschwistern entnommene Delta-Sigma Drive-Motorsteuerungstechnologie. Ein MM-Phonoentzerrer ist direkt eingebaut, daher kann man den Plattenspieler auch in Verbiindung mit einem Vollverstärker oder einer Vorstufe an einem ganz normalen Cincheingang verwenden, Der MM-Tonabnehmer Ortofon 2M Red ist im Lieferumfang des in Metallic-Grau gehaltenen SL-1500CS. Der Preis. 1.199 EUR

SL-1200GR2/SL-1210GR2

Solide und edel

Beide Farbausführungen

Der richtige Plattenspieler für deutlich gehobene Ansprüche. Natürlich bildet auch hier der eisenkernlose Direktantriebsmotor das solide Fundament für überragende Drehzahlpräzision und einen enorm ruhigen, geräuscharmen Lauf. Die hochentwickelte Delta-Sigma-Motorsteuerung ist ebenfalls ein wichtiges technisches Merkmal. Für geringstmögliches Rauschen und zuverlässige Stromzufuhr zuständig ist das mehrstufige Schaltnetzteil. Das Design strahlt Noblesse und Hochwertigkeit aus, die Verarbeitungsgüte ist herausragend. Der Preis: 1.999 EUR.

SL-1200GME/SL-1210GME

Äußerst hochwertig

Technics krönt mit dieser Sonderedition eine Plattenspieler-Legende. Ein kernloser Direktantrieb mit Zwillingsrotor sorgt für einen extrem ruhigen, gleichmäßigen und leisen Lauf. Dazu trägt auch die hochentwickelte Motorsteuerungstechnologie bei, die für perfekten Gleichlauf und maximale Vibrationsfreiheit sorgt.Optisch und auch von der Materialqualität her verkörpert diese Sonderedition einen enorm hohen Standard. Kennzeichnend sind in Gold gehaltene, gezielt gesetzte Akzente. Vom SL-1200GME (silbern) und vom SL-1210GME (schwarz) sind jeweils nur 1.200 beziehungsweise 1.210 Stück verfügbar. Der Preis: 5.499 EUR.

SL-1000R

SL-1000R

Tonarm hinten

Frontansicht mit Netzteil

Netzteil/Steuereinheit einzeln

Die absolute Plattenspieler-Referenz von Technics - der SL-1000E. Das beginnt bereits beim Direktantrieb, der hier in maximaler Ausbaustufe zum Einsatz kommen. Doppelter Stator und Zwillingsrotor sorgen für einen unglaublich ruhigen und präzisen Lauf - mit absoluter Drehzahlkonstanz unter allen Bedinungen. Der dreischichtige, außergewöhnlich schwere Plattenteller bringt zusätzliche Ruhe und Souveränität ins Geschehen. Besonders hochwertige, Wolfram-Gewichte sind integriert, was insgesamt zu einer hohen Masseträgheit und eine herausragende Vibrationsdämpfung sorgt. Ein extrem empfindlicher 10 Zoll-Magnesium-Tonarm mit höchstmöglicher Abtastpräzision und eine im separaten Gehäuse untergebrachte Netzteil-/Steuereinheit für einen nahezu perfekten Signal-/Rauschabstand gehören ebenfalls zum Konzept. Der Preis: 20.999 EUR

Weitere HiFi-Komponenten

Nun widmen wir uns zwei besonders attraktiven Verstärkern und einem Universal-Streaming- und Disc-Player.

SU-R1000

Der Technics SU-R1000 ist erstklassig verarbeitet. Er liefert bei 1 kHz, 0,5 Prozent Klirrfaktor, 8 Ohm 20 kHz LPF 150 Watt pro Kanal. An vier Ohm sind es, unter sonst identischen Bedingungen, 300 Watt/Kanal.

Das Anschlussangebot

Zwar gibt es beim Premium-Vollverstärker kein HDMI-Terminal, ansonsten kommt aber keine Langeweile auf: Es finden sich First Class-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals (LS-Paare A+B), Analog In: XLR (Line), Line 1, Line 2 (Cinch), Phono XLR (Balanced), Phono Cinch L/R, Phono Earth, sowie auch eine digitale Anschluss-Eingangssektion. Digital In: Coax 1, Coax 2, Optisch 1, Optisch, PC1, PC2 (USB), USB-A für Updates, eine Control-Buchse. An Ausgängen sind vorhanden (analog): Rec Out (Cinch), Rec In (Cinch), sowie ein Pre-Out (Cinch), und Main In (Cinch).

Aufwändige Technik

Innenleben

Technisch greift man in die Vollen, zum Beispiel durch eine spezielle Jitter-Reduktionsschaltung, die aus einem Taktgenerator für das Noise Shaping zur Jitter-Reduzierung im unteren sowie einem besonders exakt arbeitendem Abtastraten-Konverter im hohen Frequenzbereich besteht. Zudem verbaut Technics eine besonders hochwertige PWM-Wandlerbaugruppe, um Fehler bei der Konvertierung in PWM (Pulse Width Modulation) praktisch unmöglich zu machen. Mit Hilfe dieser hoch entwickelten technischen Kniffe agiert der SU-R1000 besonders lebendig, detailreich und authentisch.

Mit ADCT

Auch an Bord ist ADCT (Active Distortion Cancelling Technology). Bei unterschiedlichsten Lautsprechertypen wird durch diese Schaltung eine hervorragende Klangperformance sichergestellt, indem Abweichungen zwischen dem Lautsprecher-Ausgang und dem JENO-Ausgang ermittelt werden. Danach wird das digitale Ausgangssignal entsprechend korrigiert. Daraus resultiert ein authentischer Klang wie bei einem analogen Verstärker, aber gleichzeitig die überragenden Eigenschaften eines Digitalverstärkers wie enorme Effizienz und extrem geringes Rauschen sowie eine überwältige Dynamik aufweist.

Hochleistungsfähige Stromversorgung

Für eine über jeden Zweifen erhabene Stromversorgung verwendet der SU-R1000 ein Schaltnetzteil und die "Advanced Speed Silent Power Supply" Technologie. Sie beeseitigt störendes Modulationsrauschen, indem die Schaltfrequenz ins 400 kHz-Band gelegt wird. Auch wird ein "Super Low Noise Regulator" eingesetzt, der mittels festgelegter Schaltfrequenz und damit verbunder Abnahme der Regelung verursachten Rauschanteil in hohen Frequenzbereichen extrem reduziert.

Größtmögliche Störungsarmut

Im SU-R1000 arbeiten gleich vier voneinander unabhängige Stromversorgungseinheiten für verschiedene Schaltungsblöcke, damit jeder Schaltkreis optimal versorgt werden kann. Der Phono-EQ, der sensible analoge Signale eingespeist bekommt und verarbeitet, ist stets besonders anfällig für Rauschen, das über die Stromversorgungsleitung übertragen wird. Daher setzt der SU-R1000 auf separate Stromversorgungen für die analogen und digitalen Schaltungen in der Vorverstärkerstufe. Überdies verwendet er eigene Stromversorgungen für linken und rechten Endstufen-Kanal, die viel Leistungen brauchen. Durch die vier unabhängigen Netzteile verhindert der SU-R1000 effektiv leitungsinduzierte Störungen zwischen den Schaltungsblöcken und ermöglicht einen exzellenten Signal-/Rauschabstand bei zugleich hervorragender Kanaltrennung.

Crosstalk Canceller

Gleich noch eine kleine Einzelheit für Phono-Fans: Der "Crosstalk Canceller" misst das Übersprecher des Tonabnehmers und führt anschließend eine Rückwärtskorrektur mit dem integrieren DSP durch. Die Übersprechcharakteristik wird optimiert, was zu einem exakteren Klangbild und einem erweiterten Klangambiente führt.

Diskreter Aufbau

Sowohl der Phono-Eingang wie auch die analogen Eingangsschaltkreise sind vollumfänglich diskret aufgebaut. Die USB-Eingangsschaltung ist mit einem Kondensator aus hochwertigem Rubin-Glimmer und einem Power-Conditioner mit magnetischen Kohleschichtwiderständen versehen worden. Mittels dieser aufwändigen technischen Merkmale wird elektrisches Rauschen, beispielsweise von einem PC, blockiert und externe Störsignale können drastisch herabgesetzt werden. Der A/D-Wandler ist mit einem Hochleitungs-Chip von Asahi Kasei Microdevices (AKM) zweckes exakter Analog/Digital-Wandlung ausgestattet.

Durchdacht konzipiert

Bis ins Detail ist der Vollverstärker durchdacht konzipiert worden. Sowohl der obere und untere Bereich als auch die einzelnen Schaltungsblöcke werden durch massive Stahlschirmbleche voneinander getrennt - die zudem auch für die Optimierung der Gehäusesteifigkeit verantwortlich sind. Die Frontplatte weist 10 mm Dicke auf, während die Seitenwände und die obere Abdeckung aus 6 mm starken Aluminiumplatten bestehen. Die hochwertigen und robusten Gerätefüße, die das Gehäuse tragen, sind aus Gusseisen gefertigt. Der Preis: 8.599 EUR, und hier geht es zu unserem Test.

SU-G700MK2

Der Technics SU-G700M2 wartet in Aluminium-Schwarz oder Aluminium-Silber für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.599 EUR im Fachhandel auf Käufer. Wir hatten ihn auch im Test. Bestens zum Verstärker passt der grandiose Multiformat-Discplayer/Streamer SL-G700M2, den wir im Anschluss natürlich auch kurz vorstellen.

Drei Kammern im Inneren

Der SU-G700M2 besitzt viele hauseigene Technologien. Der innere Aufbau ist in drei Kammern unterteilt, spezielle Trennwände zwischen den einzelnen Schaltungsblöcken reduzieren Interferenzen und Verzerrungen. Dadurch sind sowohl die empfindlichen Eingangssignale als auch die Ausgangsströme strikt getrennt.

LAPC

LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) ist das nächste Feature. Im Gegensatz zu konventionellen Verstärkern, die von der Impedanz der Lautsprecher negativ beeinflusst werden, setzt Technics auf einen adaptiven Optimierungsalgorithmus, der sich automatisch an die Eigenschaften jedes Lautsprechers individuell anpasst und Frequenz, Amplitude und Phase passend gestaltet.

Fortschittliche JENO-Engine

Der SU-G700M2 besitzt eine hochmoderne JENO-Engine für die effiziente, präzise volldigitale Verstärkung. Er ist mit einet proprietären Jitter-Reduktionsschaltung ausgestattet, die einen reinen Klang über alle Frequenzen hinweg ermöglicht. Hinzu kommt eine speziell entwickelte, besonders exakt arbeitende PWM-Wandlerschaltung. Sie ermöglicht die Wiedergabe des vollständigen Dynamikumfangs von hochauflösendem Audio.

Stromversorgung der Premiumklasse

Das Netzteil des SU-G700M2 basiert auf dem des Referenzmodells SU-R1000 und stellt einen leistungsstarken Antrieb der Lautsprecher und einen kultivierten Klang sicher. Mit einer höheren Schaltfrequenz von 400 kHz und modernen GaN FET- und SiC SBD-Komponenten reduziert das System Rauschen deutlich und stabilisiert zugleich die Leistung für eine besonders authentische Tonalität. Der rauscharme Regler minimiert Störungen und garantiert eine äußerst stabile, schnell reagierende Stromversorgung.

Phono-EQ für MM/MC

Der Phono-EQ/-Anschluss des SU-G700M2 ist zu MM/MC-Tonabnehmersystemen kompatibel. Dank FET-Technologie wird eine besonders rauscharme Verbindung zum Plattenspieler herstellt. In vier Stufen ist die individuelle Anpassung der Verstärkung an den Tonabnehmer möglich. Auch ist der Verstärker noch mit einem hochwertigen Class AA-Kopfhörerverstärker ausgestattet, der getrennte Schaltkreise für die Spannungs- und Stromverstärkung besitzt.

Technics SL-G700M2

Der von uns ausführlich getestete Hightech-Multiplayer SL-G700M2 (unteres Gerät im Bild, 2.999 EUR, Schwarz oder Silbern) ist ein wahres Multitalent: Streaming von allen relevanten Plattformen und natürlich auch in Hi-Res-Qualität sowie Disc-Wiedergabe (SACD/CD auf höchstem Niveau, dafür wurde er gebaut. Auch MQA wird unterstützt, ebenso ist das Gerät Roon ready, unterstützt Chromecast built-in, AirPlay 2 und Bluetooth.

ESS-DAC in Doppel-Mono-Konfiguration

Als DAC finden sich der hochpräzise ESS ES9026PRO in Doppel-Mono-Konfiguration im Gehäuse. Dem schließt sich eine diskret aufgebaute Verstärkerschaltung an. Der Hersteller setzt auf eigens entwickelte Verstärkerzüge mit Transistoren, die ein geringstmögliches Eigenrauschen aufweisen, und Dünnfilmwiderständen für eine originalgetreue Wiedergabe.

Mehrstufiges Silent-Netzteil

Das mehrstufige "Silent-Netzteil" steht ebenfalls für geringstes Rauschen. Eine durchdachte fältige Rauschunterdrückung ist für maximale Klangperformance von elementarer Bedeutung, und so werden hier ein extrem rauscharmes Schaltnetzteil, ein rauscharmer Regler und eine aktive Rauschunterdrückung durch die sogenannte Strominjektion im Verbund genutzt. Das Schaltnetzteil setzt auf eine Taktung von etwa 300 kHz und wird auch im oben beschriebenen Technics Referenzverstärker SU-R1000 verwendet. Durch die überdurchschnittlich hohe Frequenz minimieren sich störende Einflüsse aufs Musiksignal, und eine äußerst reaktionsschnelle, stabile Stromversorgung ist dadurch gesichert. Zusammen mit einem Spannungsregler, der aus diskreten Bauteilen gefertigt wird, ist eine stabile Stromversorgung mit extrem geringem Rauschen gegeben.

Aktive Rauschunterdrückung

Die angesprochene aktive Rauschunterdrückung ist speziell von Technics entwickelt worden. Sie eliminiert Rauschen, indem ein in Phase invertierter Strom eingespeist wird, der ein von der Schaltung erkanntes Rauschsignal komplett auslöscht.

Massives Gehäuse

Die Konstruktion des massiven Gehäuses ist in vier Bereiche gegliedert, wobei die Stromversorgung, die digitalen Schnittstellen, die analogen Schaltungen sowie die Laufwerkssektion jeweils voneinander entkoppelt sind und daher unabhängig arbeiten können. Mittels der Trennung der Baugruppen werden Interferenzen zwischen den Schaltkreisen praktisch vollumfänglich vermieden. Das Disc-Laufwerk weist eine dreifach-geschachtelte Chassis-Konstruktion auf, um Vibrationen zu verhindern und ein fehlerfreies Auslesen garantieren zu können.

Technics SC-CX700

SC-CX700 zusammen mit dem SL-40CBT

Die von uns getesteten vollaktiven SC-CX700 Lautsprecher (2.499 EUR Setpreis) kommunizieren wireless untereinander und sind ferner mit umfangreichen Streamingfunktionen inklusive App-Steuerung ausgestattet. Das System beinhaltet zwei in 2-Wege-Bassreflexbauweise ausgeführte, kompakte Lautsprecher und hebt sich durch ein edles Design von zahlreichen Konkurrenzprodukten ab.

Optisch sehr chic

Optisch elegant

Das Aussehen der aktiven Boxen ist modern und attraktiv, die optische Wirkung wurde mit elegant geschwungenen Formelementen sowie einer "Dinamica" Mikrofasermaterial-Beschichtung versehen. Die aktiven Technics-Lautsprecher werden in drei schicken Farbgebungen (Charcoal Black, Silky Gray und Terracotta Brown) angeboten. Wichtige Eigenschaften beinhalten die hauseigene JENO-Verstärkertechnologie sowie koaxiale Lautsprecherchassis mit spezieller "Smooth Flow"-Membran. Die für dieses Modell neu entwickelte Koaxialeinheit ist mit eiinen Leichtbau-Ringhochtöner mit besonders hoher Impulstreue ausgestattet.

MBDC-Technologie

Die "Model Based Diaphragm Control" (MBDC)-Technologie beinhaltet eine ausgeklügelte Auslenkungsregelung des Treibers für untadelige Klangreinheit, und das selbst bei sehr hohen Pegeln. Sämtliche beweglichen Teile im System wurden aufwändig optimiert. Die "Acoustic Solitude"-Konstruktion trennt die Treiber und den eingebauten Verstärker räumlich. Daher haben die Vibrationen der Lautsprecherchassis keinen negativen Einfluss auf die Signalverarbeitung oder den Verstärker.

Balanced Driver Mounting Architecture

Die Gehäusekonstruktion weist die im Haus entwickelte "Balanced Driver Mounting Architecture", kurz BDMA auf. Sie verhindert Vibrationen der vorderen Schallwand, indem sie die Treiber an einer zweiten Innenwand fest fixiert. Auf diese Weise werden unkontrollierte Bewegungen des Chassis vermieden.

Umfassende Streaming-Optionen

Streaming oder Plattenspieler - oder beides?

Eine flexible Streaming-Plattform ist ein wichtiger Be3standteil der Ausstattung. Mit Google Chromecast plus Apple Airplay 2 und einer Bluetooth-Schnittstelle ist das System zeitgemäß ausgestattet.

Flexibles Streaming

Die kompatiblen Streaming-Services umfassen Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Amazon Music sowie Deezer. Eine Internetradio-Plattform wurde ebenfalls integriert.

App und Raumkorrektur

Mit SpaceTune

Im Sinne einer komfortablen Steuerung aus der Distanz liefert Technics eine Fernbedienung mit, ebenso aber kann der Anwender auf die übersichtliche Technics Audio Center App zurückgreifen. Wie man es von der Technics-App weiß, ist die Space Tune-Raumkorrektur-Technologie integriert, inklusive eines passenden Mikrofons, das sich an den Boxen befindet. Das System gleicht akustische Schwächen des jeweiligen Raums aus und ermöglicht einen präzisen und kraftvollen, reinen Bass sowie eine facettenreichere Hochtonwiedergabe. Wie funktioniert Space Tune? Zunächst bestimmt man, ob die Schallwandler frei aufgestellt oder direkt an der Wand, in einer Ecke oder einem Regal untergebracht wurden. Gut finden wir, dass diese Einstellungen für jeden der beiden Lautsprecher separat vorgenommenw erden können. Ist dies erledigt, startet die automatische Mikrofon-basierte Einmessung, die über die App gesteuert und kontrolliert wird. Voreinstellte Presets bietet Technics auch an.

Unser Fazit

Technics heißt alle Audio-Liebhaber auf der HIGH END 2026 morgen und übermorgen herzlich willkommen in der österreichischen Hauptstadt. Weite Züge des leistungsstarken Produktportfolios stehen bereit, darunter zum Beispiel Plattenspieler, Vollverstärker und Multi-Disc-/Netzwerk-Player.

Special: Carsten Rampacher, Philipp Kind

Fotos. Philipp Kind

Datum: 04. Juni 2026