HIGH END 2026: Fünf Messe-Highlights der 3 H Vertriebs GmbH mit Chord Company, Chord Electronics, Harbeth, Matrix Audio und PEAK

Die Drei H Vetriebs GmbH hat auf der HIGH END 2026 jede Menge hochinteressanter, stets enorm hochwertiger Audioprodukte in die österreichische Hauptstadt gebracht. Nach ausführlicher Führung durch die verschiedenen Räume haben wir uns für fünf Highlights entschieden, die wir in diesem Special präsentieren.

Harbeth

Harbeth Stereo-Aufbau

Einzelansicht der Harbeth NLE-3 von rechts

Gesamtansicht von vorne

Hochtöner und Mitteltöner

Seitliche Ansicht

Tieftöner von vorne

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Seitliche Ansicht des Tieftonchassis

Ständer unten

Seitenansicht des Harbeth NLE-3

Detailansicht seitlich

Ansicht von schräg oben vorne

Detail Ecke oben rechts

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Rückseite

Anschlüsse im Detail

Stereo-Aufbau von links

Neu im Vertrieb bei Drei H ist Harbeth Audio. Der renommierte britische Lautsprecherhersteller kann auch gleich mit einer Premiere aufwarten: Der NLE (New Listening Experience) 3 Aktivlautsprecher beeindruckt mit enorm kraftvoller Akustik und einem sorgsam abgestimmtenn Klangbild. Bei diesem Lautsprecher setzen die Briten auf eine Kombination der RADIAL Konus-Technologie mit leistungsstarkem DSP-Prozessor. An Treibern sind vorhanden: Ein von Harbeth gefertigter 300 mm Basstreiber, ein 165 mm, von Harbeth gefertgiuter RADIAL Mitteltöner und ein 25 mm messender, Ferrofliud-gekühlter Hochtöner. Der darstellbare Frequenzbereich geht von 35 Hz bis 25 kHz, (Freifeld, smooth off-axis Response). Der Lautsprecher ist 610 mm hoch, 313 mm breit und 424 mm tief (ergänzend dazu 12 mm für Grill und Anschlussbuchsen). Preislich liegt das System bei 19.995 britischen Pfund. Der edle aktive Lautsprecher wiegt pro Stück 40 kg ist in den folgenden Ausführungen erhältlich: Walnuss, Satinschwarz, Mitternachtsblau und Ivory Sand.

PEAK Sunfyre

Stereo-Setup bei PEAK

Mit dem Sunfyre liefert PEAK Consult einen enorm leistungsfähigen High-End-Lautsprecher für einen anvisierten Paarpreis von rund 148.000 EUR - laut dem Hersteller ein technologischer und klanglicher Generationssprung für die Lautsprecher des Hauses von PEAK Consult.

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Highlights des Sunfyre

Eigene Tief- und Mitteltontreiber, entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Audio Technology.

Optimierte elektrische Eigenschaften für die perfekte Abstimmung auf Frequenzweiche und akustisches Design.

Zeitlich ausgerichtete MTM-Konfiguration (Mittelton-Hochtöner-Mittelton).

Hochentwickelte, modulare Gehäusekonstruktion mit mehrschichtig bedämpftem Aufbau (Constrained Layer Design), paarweise vollständig von Hand gefertigt und veredelt.

Elektrisches und akustisches Design basierend auf umfangreichen Hörtests sowie modernsten Messtechniken.

Perfekt für den modernen Wohnraum

Setup von links

Einzelansicht mit Elektronik

Einzelansicht von vorne

Der neue SunFyre-Lautsprecher entstand aus dem Wunsch heraus, die Größe, Dynamik und Leistungsfähigkeit des Flaggschiffs Dragon Legacy in ein Format zu übertragen, das aufgrund reduzierter Abmessungen besser zu modernen Wohnräumen passt.

Komplett neu entwickelte Treiber

Das geringere Gehäusevolumen und die kleinere Membranfläche machten die Entwicklung komplett neuer Treiber erforderlich. Zugleich gab es die Herausforderung, Bandbreite, Dynamikreserven und Detailauflösung auf höchstem Niveau zu erhalten. Dies erforderte eine neue, besonders verlustarme Frequenzweichen-Topologie sowie eine optimierte Bassreflexabstimmung – ohne Kompromisse hinsichtlich der für PEAK typischen Eigenschaften wie tonaler Neutralität, räumlicher Abbildung und emotionaler Ausdruckskraft.

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Kooperation mit Audio Technology

Treiber oben

Mittel- und Hochtonsystem

Zeitrichtige Abstrahlung

Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner

Seitliche Ansicht

Unterer Bereich

Chefentwickler Wilfried Ehrenholz und Berater Karl-Heinz Fink kooperieren eng mit dem spezialisierten Treiberhersteller Audio Technology, um speziell für die SunFyre entwickelte Chassis umsetzen zu können. Per Kristoffersen entwickelte darüber hinaus die modularen Gehäuseelemente weiter und stimmte die innere Struktur, Formgebung, das Volumen sowie das Bassreflexsystem präzise auf die sorgfältig optimierten mechanischen und akustischen Eigenschaften der Treiber ab.

Exzellente Frequenzweiche

Die Topologie der Frequenzweiche und auch deren Bauteile und Kombinationen wurden über Monate hinweg durch kritische Hörtests intensiv geprüft und ausgewählt. Das Ergebnis ist eine spürbar größere Kontrolle über den gesamten Entwicklungsprozess, die Komponenten und deren Umsetzung als bei jedem bisherigen Lautsprecher von PEAK.

Enorme Musikalität

Lautsprecher von der Seite

Detailverarbeitung oben

Oberseite des Lautsprechers von der Seite

Anschlüsse

Die SunFyre stellt daher nicht nur hinsichtlich Technologie und Ingenieurskunst einen bedeutenden Entwicklungsschritt dar, sondern auch in ihrer musikalischen Leistungsfähigkeit. Mit einem neuen Maß an kohärenter Auflösung sowie einer präziseren Wiedergabe räumlicher sowie zeitlicher Informationen, und zwar unabhängig von den dynamischen Anforderungen der Musik, erschließt die SunFyre laut Hersteller mehr musikalische Inhalte und Zusammenhänge als je zuvor.

Dabei verbindet sie modernste Materialien, Komponenten und Messtechnologien mit den handwerklichen Werten und der Fertigungsqualität, für die PEAK Consult international geschätzt wird.

Matrix Audio Streamer: MS-1c

Matrix Audio MS-1c

Innenleben Gesamtansicht

von der Seite fotografiert

Als aktuelles Einstiegsmodell der Flaggschiff-Serie M von Matrix Audio präsentiert sich der MS-1c als erstklassige, reine Audioquelle, die speziell für anspruchsvolle Anwender konzipiert wurde. Angetrieben vom hauseigenen „MA Player Hi-Fi Streamer OS“ auf Linux-Basis, übernimmt der MS-1c das sorgfältige Hardware-Design sowie die Philosophie der M-Serie, außergewöhnliche Ästhetik mit überragender Klangqualität in Einklang zu bringen.

Analoge und digitale Ausgänge

Anschlüsse Rückseite

Der MS-1c verfügt sowohl über analoge als auch über digitale Ausgänge. Dank seines integrierten, hochwertigen DAC liefert er eine Wiedergabe, die sich durch feine Detailauflösung und einen warmen, musikalischen Charakter auszeichnet. Zugleich bietet er die Möglichkeit zur Erweiterung durch externe DACs und sorgt so für ein Höchstmaß an Flexibilität. Damit ist er die ideale Wahl – sowohl für Einsteiger in die Welt der Audiophilie, die auf der Suche nach hochwertigen digitalen Quellen sind, als auch für fortgeschrittene Nutzer, die ihr bestehendes System aufwerten oder das Streaming-Erlebnis für sich entdecken möchten.

Hightech-Digitalarchitektur

Innenelektronik

Weitere Detailaufnahme von innen

Separate Platinen, sauber getrennt

Sehr saubere Bestückung

Aufbauend auf der charakteristischen hochauflösenden Digitalarchitektur von Matrix Audio verfolgt der MS-1c eine analog inspirierte Klangphilosophie. Seine Analogstufe nutzt renommierte schwedische Präzisions-Audiotransformatoren von LUNDAHL zur Signalkopplung und liefert so eine warme, geschmeidige und vollmundige Klangsignatur. Das Ergebnis ist ein detailreiches und zugleich ermüdungsfreies Hörerlebnis.

Flaggschiff-DAC

Der MS-1c ist mit der Flaggschiff-DAC-Lösung AKM VELVETSOUND ausgestattet, die die Chips AK4191 und AK4499EX kombiniert. Er unterstützt PCM bis zu 32 Bit/768 kHz sowie DSD bis zu 1 Bit/24,58 MHz und erreicht dabei einen Dynamikumfang von bis zu 125 dB, einen extrem hohen Signal-Rausch-Abstand (SNR) sowie ein außergewöhnlich niedriges Grundrauschen. Dank seiner hohen Auflösung und einer analogen Musikalität wird jedes noch so kleine Detail der Musik mühelos wiedergegeben.

Zwei Femtosekunden-Taktgeber

Der MS-1c setzt auf eine Architektur mit zwei Femtosekunden-Taktgebern. Zwei speziell angefertigte Femtosekunden-Taktgeber stehen als Referenzen für Abtastraten auf Basis von 44,1 kHz und 48 kHz bereit. Zusammen mit einem Hochgeschwindigkeits-FPGA, der Algorithmen zur Frequenzteilung und Jitter-Reduzierung integriert, minimiert dieses Design das Phasenrauschen signifikant und optimiert die Präzision der Datenrekonstruktion – was einem luftigen, akkurat aufgebauten Klang mit klarer Signatur förderlich ist.

Digitale Anschlussoptionen

Inklusive optischer, koaxialer und AES/EBU-Ausgänge, was eine nahtlose Kompatibilität mit herkömmlichen DACs sowie eine flexible Systemerweiterung über mehrere Setups hinweg gewährleistet.

Analoge Anschlussoptionen

Analoge Schnittstellen links

Der MS-1c besitzt sowohl über symmetrische analoge XLR-Ausgänge als auch über unsymmetrische analoge Cinch-Ausgänge, wobei zwei wählbare Ausgangspegelstufen zur vorhanden sind. Benutzer sind in der Lage, die Ausgangspegel an die Eingangsempfindlichkeit von Endstufen oder Aktivlautsprechern anpassen. Dies gewährleistet eine optimale Gain-Struktur und vermeidet Verzerrungen oder Dynamikverluste. Ebensobietet das Gerät eine hochpräzise digitale Lautstärkeregelung mit 100-stufiger Dämpfung, die einen direkten Anschluss an Endstufen oder Aktivlautsprecher ermöglicht.

Hardware-Streaming-Plattform wie der MS-1

Betrieben wird das Device mit dem MA Player Hi-Fi-Streaming-Betriebssystem von Matrix Audio, ergänzt durch die MA Remote App, die vollständig mit iOS, iPadOS und Android kompatibel ist und eine reibungslose, intuitive Steuerung ermöglicht.

Matrix Audio-Streamer: MS-1

Matrix Audio MS-1

Rückseite Gesamtansicht

Die Matrix M-Serie umfasst den Musik-Streamer MS-1, den Vorverstärker MP-1 sowie die Endstufe MA-1 und bildet damit ein komplettes Flaggschiff-System von Matrix Audio. Die M-Serie ist die erste Produktreihe, die die neue Matrix-Designsprache aufgreift, und dient als Vorbote für die zukünftige Weiterentwicklung der Produkte von Matrix Audio. Wir präsentieren hier den MS-1 Streamer.

Das Top-Modell im unverwechselbaren Design

Der MS-1 ist der Flaggschiff-Musikstreamer von Matrix Audio. Sein elegantes Industriedesign verkörpert das firmeneigene Konzept der Schlichtheit: Hunderte kreisförmiger Perforationen unterschiedlicher Größe und Tiefe sind in einem Raster auf dem schlichten Quader angeordnet.

Quellgerät als Seele des Audiosystems

Ansicht von unten mit Blick auf die Anschlüsse

Das Quellgerät ist die Seele eines Audiosystems. Bildlich gesprochen, bildet die Hardware den Körper des MS-1, während die Software seine Seele darstellt. Dabei legt Matrix Audio nicht nur größten Wert auf die Audioqualität, sondern konzentriert sich ebenso stark auf das Nutzererlebnis. Es ist der Anspruch von Matrix, dem Anwender die komfortable Steuerung des gesamten Audiosystems direkt vom Hörplatz aus zu ermöglichen: Bedient wird das Gerät über die „MA Remote App“ auf dem Smartphone oder Tablet. Von grundlegenden Funktionen wie Lautstärkeregelung, Titelauswahl und Wiedergabesteuerung bis hin zu komplexeren Konfigurationen wie Filtereinstellungen, Betriebsmodi und Displayhelligkeit lässt sich alles bequem über die App steuern. Ermöglicht wird dies durch unser sorgfältig entwickeltes Software-System „MA Player“.

MA Player

Matrix Audio MS-1

Music Streamer

Das schlanke und optimierte Softwaresystem auf Linux-Basis kennzeichnet dien MS-1. Es wurde speziell für die Hi-Fi-Audiowiedergabe von Matrix Audio-Produkten konzipiert. Mittlerweile hat der MA Player eine neue Entwicklungsstufe erreicht: Er steigert nicht nur seine Wiedergabeleistung, sondern besitzt darüber hinaus zahlreiche neue Funktionen.

MA Remote App

Sie dient als zentrales Steuerungswerkzeug für die Matrix Musik-Streamer. Durch die Installation der MA Remote App auf Ihrem iPhone, iPad oder Android-Smartphone verwandeln sich diese Geräte in äußerst komfortable Steuerzentralen: Anwender können damit ihre lokal gespeicherte Musik durchsuchen und abspielen, hochauflösende Musik von Streaming-Plattformen wie SONY Select, TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Baidu Cloud und QQ Music nutzen sowie Online-Radiosender hören. Selbst wenn Musik über Roon oder andere Apps gestreamt wird, ist es möglich, die Titelinformationen weiterhin über die MA Remote App einzusehen. Darüber hinaus ermöglicht es die MA Remote App, sämtliche Hardware-Konfigurationen vorzunehmen.

PCM-Resampling und DSD-Konvertierung

Innenleben Gesamtansicht

Mit Ringkerntrafos und Mundorf-Kondensatoren bestückt

Detailaufnahme der Mundorf-Kondensatoren

Seitliche Ansicht

Rechte Seite

Detailaufnahme

Die integrierte Engine beherrscht durch asynchrones Upsampling und DSD-Konvertierung die zielgerichtete Verarbeitung sämtlicher Audiodaten bereits auf digitaler Ebene. Durch asynchrones Resampling und Interpolationsverfahren werden Zeitlauffehler (Jitter) isoliert und Details herausgearbeitet. Der DSD-Konverter wandelt sämtliche wiedergegebenen Audiosignale in DSD um und steigert dadurch die Feinheit des Klangbilds im Detail. Die Verarbeitungseinheit offeriert anpassbare Konfigurationen für die PCM- oder DSD-Konvertierung, sodass man die klanglichen Unterschiede bei verschiedenen Einstellungen selbst erleben kann.

IIS-LVDS-Digitalausgang

Der MS-1 arbeitet zudem als hochwertiger Audio-Transport, der sämtliche wiedergegebenen Audiosignale – einschließlich jener aus dem Analog- und Phono-Eingang – als hochauflösende Signale über den IIS-LVDS-Anschluss ausgeben kann. Dies ermöglicht den Anschluss an externe DACs.

Analogeingänge und Phono-Eingang

Anschlüsse links

Anschlüsse rechts

Der MS-1 besitzt zwei Paare von Line-Eingängen sowie einen dedizierten Phono-Eingang. Aufgrund der Line-Eingänge im XLR- und Cinch-Format können Sie jedes Gerät mit analogem Ausgang in das digitale Audiosystem integrieren. Der eingebaute Phono-Vorverstärker unterstützt sowohl MM- als auch MC-Tonabnehmersysteme und ermöglicht somit den direkten Anschluss eines Plattenspielers. Sämtliche analogen Audioeingangssignale werden mittels hochpräziser AD-Wandler (ADC) digitalisiert, in der digitalen Verarbeitungseinheit zusammengeführt und mit PCM-Filtern bearbeitet. Überdies können diese Signale über den IIS-LVDS-Anschluss ausgegeben werden.

Digitale Audioeingänge

Ausgestattet mit umfassenden digitalen Eingangsanschlüssen, lässt sich der MS-1 auch perfekt als High-End-DAC verwenden. Dank digitaler Eingänge via USB, optischem Kabel, Koaxialkabel oder IIS-LVDS kann er mit Computern, CD-Laufwerken, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und anderen Geräten verbunden werden. Dies ermöglicht die Wiedergabe des Audiosignals dieser Geräte über den hochwertigen DAC des MS-1 und sorgt so für ein erstklassiges Klangerlebnis aus jeder Perspektive.

Chord Quartet

Chord Setup auf der High End 2026 in Wien

Chord Quartet, mit Chord Dave oben im speziellen Halterungssystem

Der britische HiFi-Hersteller Chord Electronics hat mit dem Quartet einen extrem leistungsstarken digitalen Upscaler neu im Programm. Im Gegensatz zu DAC-Chips, die stets mit fest definierter Taktfrequenz arbeiten, ist das Chord-Device in der Lage,Taktfrequenzen auf Basis mathematischer Vorschriften hochskalieren.

Der Chord Electronics Quartet kommt mit einer fünfjährigen Garantie und mit einen Preis von 25.000 Britischen Pfund (umgerechnet rund. 28.890 Euro). Gegen Aufpreis bietet Chord dazu ein passendes Ständersystem an (Choral Ensemble Stand System), dessen Preis bei 1,595 GBP (circa 1.843 EUR) für jede Einheit liegt.

Ansicht von oben

Stack von schräg oben fotografiert

Detailaufnahme, hier der Chord Dave im Halterungssystem

Zwei separate Gehäuse

Der Quartet weist ein 2-Komponenten-Layout auf – mit separater Stromversorgung im eigenen Gehäuse.

Technologie in der Übersicht

Der Quartet ist mit der extrem leistungsfähigen, proprietären Blackbird-WTA-Filtertechnologie für beispiellose Timing-Genauigkeit ausgestattet und wird angetrieben von 5 Xilinx-FPGAs. Zudem profitiert es von einem integrierten Pulsarray-ADC zur nachhaltigen akustischen Aufwertung analoger Quellen. Das Gerät wird mit einem hochentwickelten, HF-unterdrückenden Netzteil, wie angesprochen im eigenen Gehäuse, geliefert – was laut Chord zu einer enormen akustischen Sauberkeit beiträgt. Diese soll auf dem Level von batteriebetriebenen Geräten liegen, dabei hängt die Stromversorgung des Quartet nur normal am Stromnetz.

Seitliche Ansicht - Chord Dave, darunter Quartet

Blackbird WTA-Filter

Im Inneren stößt man auf den „Blackbird WTA“-Filter (Watts Transient Aligned), in dem laut Hersteller nicht weniger 46 Jahre Forschung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Während der ältere M Scaler auf eine Million Filter-Taps setzt, um die zeitlichen Abstände zwischen digitalen Samples auf mathematischer Basis zu rekonstruieren, agiert der „Blackbird WTA“-Filter des Quartet mit der vierfachen Anzahl von Taps – was die Präzision ungemein steigert. Daraus resultiert laut Chord eine 10x so hohe Genauigkeit bei der transienten Zeitwiedergabe. Dies soll sich akustisch in einer nahezu makellosen Abbildung von Timbre, Basspräzision und räumlicher Tiefe zeigen. Darüber hinaus wird die Filterung direkt in der Hardware und nicht durch Software-Lösungen vorgenommen.

Pulse Array ADC als neues Merkmal

Neu im Upscaler ist der „Pulse Array ADC“, der pezielle Dezimationsfilter verwendet, um das „Aliasing“ – störende Verzerrungen im Hochfrequenzbereich auf ein absolutes Minimum herabzusetzen.

Detailansicht des Chord Quartet von der Seite

Anschlussauswahl

Auf der Rückseite zu finden sind isolierte USB-B- und optische Eingänge sowie RCA-Analogbuchsen für die Nutzung der ADC-Funktion. Am Anschlussterminal auf der Rückseite des Quartet finden sich Analog-RCA-Buchsen für den ADC, und ausgangsseitig sin Dual-BNC-Buchsen vorhanden, die Signale mit bis zu 768 kHz ausgeben können und damit optimal zum großen Chord-DAC Dave passen. Weiter vorhanden ein verlustfrei arbeitender 108-Bit-Digital-EQ mit umfassenden Parameter, der zuerst im Mojo 2 zum Einsatz kam, plus einer programmierbaren Latenz für die Integration in eine AV-Kette.

English Electric EE1 Plus

English Electric EE1 Plus

Ansicht von oben vorne

Der English Electric EE1 Plus kommt auf knapp 790 EUR pro Stück und ist im edlen schwarzen Aluminiumgehäuse untergebracht. Der High End Netzwerk-Filter ist für Audio und Video geeignet. Merkmale umfassen die komplette galvanische Trennung für qualitativ exzellentes Streaming. Die komplette Isolierung von Ein- und Ausgängen ermöglicht eine störungsfreie Übertragung von Audio- sowie Videosignalen. Man kann, um die Performance absolut zu maximieren, auch mehrere EE1 Plus LAN-Filter im Netzwerk einsetzen.

Chord ARAY-Technologie

Mit an Bord ist zudem die Chord Company ARAY-Technologie. Die spezielle Geometrie der Leiter und die komplexe Abschirmung setzen effektiv Hochfrequenzstörungen (HF-Störungen) außer Kraft.

Volle Unterstützung aller gängigen Ethernet-Standards

Schnittstelle rechts

Der Netzfilter bietet die volle Unterstützung aller gängigen Ethernet-Standards ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und ist einfach zu installieren. Hierzu wird schlichtweg der Streamer mittels per Plug and Play über den English Electric EE1 Plus mit dem hauseigenen Netzwerk (z. B. Router oder Switch) verbunden.

Keine externe Stromversorgung notwendig

Der EE1 Plus braucht keine externe Stromversorgung, vielmehr errzeugt er ein Potentialgefälle, das hochfrequente Störungen in Wärme umwandelt.

Perfekt mit den richtigen Partnern zu kombinieren

Zusammen mit den Switches von English Electric und Netzwerkkabeln von Chord Company kann sich der EE1 Plus erstklassig in Szene setzen. Im Lieferumfang enthalten ist ein Chord Company C-stream RJ/E Streaming Cable.

English Electric EE1

English Electric EE1

Die etwas schlichtere Variante, um Streaming immer noch exzellenter in sicht-/hörbar optimierter Form zu erleben: Das ist die Mission des English ElectricEE1 Ethernet-/Lan-Isolators für einen Stückpreis von 379 EUR, der in einem schwarzen Aluminiumgehäuse untergebracht ist. Er braucht ebenfalls keine externe Stromversorgung, ist zu allen gängigen Ethernet-Standards kompatibel und sorgt für eine wirkungsvolle Eliminierung von störendem Grundrauschen durch galvanische Trennung. Das führt zu einer reinen, feinen Bild- und Tonqualität der Streaming-Komponenten in der jeweiligen Kette.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 04.06.2026