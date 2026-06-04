HIGH END 2026: Bowers & Wilkins beeindruckt mit der Luxus-Baureihe 800 D5

Heute präsentiert Bowers & Wilkins, passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum, die neue Top-Lautsprecherserie 800 D5 auf der HIGH END in Wien. Mit modernsten Technologien und einer exklusiven Optik möchten die edlen Schallwander der Serie Musikliebhaber weltweit von einer neuen Stufe der „True Sound“ Philosophie des legendären britischen Herstellers überzeugen.

Mit Diamanthochtöner

Hochtöner von oben im Detail

Zu ihrem 60. Firmenjubiläum kündigt die renommierte britische Audiomarke Bowers & Wilkins eine neue Generation seiner exklusiven 800 Serie Diamond an. Die D5-Reihe ist die fünfte Generation der ikonischen 800 Serie, die mit dem hochentwickelten Diamantkalotten-Hochtöner aufwarten kann. Sie bietet zahlreiche neue Technologien und Designverbesserungen.

60 Jahre an der Spitze des Lautsprecherbaus

Die neue 800 Serie Diamond basiert auf 60 Jahre Erfahrung im Lautsprecherbau und kontinuierlicher technischer Weiterentwicklung. Von ihrem charakteristischen Design bis zu den neuesten Versionen von B&W-Audiotechnologien ist die neue Serie der ultimative Ausdruck der „True Sound“-Philosophie von Firmengründer John Bowers. Wie sämtliche Lautsprecher von Bowers & Wilkins sind die Modelle der neuen D5-Generation darauf ausgelegt, die Originalaufnahme maximal präzise und unverfälscht wiederzugeben.

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Sieben Modelle der 800er D5-Baureihe

Die 801 D5 in Dark Walnut

Schräg seitlich in der Variante Light Walnut

Rückseite

Bowers & Wilkins 802 D5

B&W 803 D5

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Rückseite

B&W 804 D5 schräg von vorne mit Abdeckung

804 D5 in Light Walnut Frontansicht

Rückseite

Bowers & Wilkins 805 D5 in Dark Walnut Paar

Bowers & Wilkins HTM81 in Dark Walnut ohne Abdeckgitter

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B&W HTM82 von vorne mit Abdeckung

Rückseite des B&W HTM82

Die neue 800 Serie Diamond umfasst sieben Modelle, beginnend mit dem Zwei-Wege-Regallautsprecher 805 D5. Hinzu kommen vier Drei-Wege-Standlautsprecher: der 804 D5, der 803 D5, der 802 D5 und das Flaggschiff-Modell 801 D5. Abgerundet wird die Serie durch die leistungsstarken Center-Lautsprecher HTM81 D5 und HTM82 D5 für den Einsatz im Heimkino.

Eine Legende – neu erdacht: Der Überblick

B&W 805 D5 auf Ständer

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B&W 805 D5 in Light Walnut

Die neueste Generation der 800 Serie Diamond steht für die konsequente Weiterentwicklung Bowers & Wilkins Lautsprechertechnologie. Mit einen enormen Maß an optischer Ästhetik und innovativen technischen Lösungen bis ins letzte Detail verkörpert die neue Spitzen-Baureihe genau die Prinzipien, die in den 60 Jahren des Bestehens zu großen internationalen Erfolgen der Marke Bowers & Wilkins geführt hat.

Luxuriöse Optik made in England

Sämtliche Modelle der 800 Serie Diamond weisen eine luxuriöse, zeitlos schöne Optik auf. Die optimierten Konstruktionsdetails, die von der neuen Deckplatte, Rückwand und dem neuen Sockel bis zu den weiterentwickelten Treiber-Einfassungen, Hochtöner-Gehäusen, Metall-Zierringen und Lautsprecherabdeckungen reichen, werden durch neue Farbvarianten ergänzt, die durch hochwertigere und langlebigere Lacke noch besser zur Geltung kommen. Wie alle Lautsprecher der Serie wird auch die neue D5-Generation im britischen Worthing gefertigt.

Oberflächen in bestmöglicher Qualität

Seitliche Ansicht der 805 D5 in Light Walnut

Für die neue Serie wurden die Oberflächen der Vorgängermodelle überarbeitet und optimiert. Die neu hinzugekommene Ausführung Dark Walnut wurde von der exklusiven 801 Abbey Road Limited Edition inspiriert und löst die bisherige Variante Satin Walnuss ab. Mit Details aus dunklem Metall und einem Verkleidungselement aus Connolly-Leder setzt sie neue Maßstäbe für modernen Luxus. Die Farbe Stealth Black mit passenden dunklen Metalldetails weist aufgrund ihrer dunklen Oberflächen und Materialien bewusst eine besonders schlüssige Ästhetik auf.

Neue Varianten Warm White und Light Walnut

Bowers & Wilkins 802 D5 in Warm White

Darüber hinaus sind die Modelle in der Variante Warm White erhältlich, die aus der vorherigen Generation in Weiß entwickelt wurde, nun aber wärmer und moderner wirkt und mit champagnerfarbenen Details versehen ist. Auch die neue Ausführung Light Walnut besitzt champagnerfarbene Metallelemente, kombiniert mit einem farblich abgestimmten Turbine Head. Die weißen sowie die schwarzen Subwoofer der DB-Serie werden nun an die Farbvarianten Stealth Black und Warm White der D5-Generation angepasst, um perfekt zu den Lautsprechern zu passen.

Noch engere Fertigungstoleranzen

Rückseite der B&W 802 D5 in Light Walnut oberer Bereich

B&W 801 D5 in Dark Walnut

Zudem zeichnet sich die neue 800 Serie Diamond durch noch engere Fertigungstoleranzen aus, was ihr eine noch hochwertigere Ästhetik bis ins letzte Detail verleiht. Sichtbare Übergänge zwischen Oberflächen wurden minimiert, Befestigungen verborgen und die Breite von Fugen deutlich verringert. Dadurch wirken die Lautsprecher insgesamt noch stärker wie ein pur-luxuriöses Gesamtobjekt. Selbst die Lackqualität und der Lackierprozess wurden optimiert, um insbesondere bei der Ausführung Stealth Black für eine sattere und glänzendere Oberfläche zu sorgen.

Neue und weiterentwickelte Technologien

Neben umfangreichen gestalterischen Optimierungen wartet die neue 800 Serie Diamond mit zahlreichen akustischen, mechanischen und elektrischen Verbesserungen auf, die die bereits hervorragende Leistung der Vorgängermodelle auf ein völlig neues Level heben. Wo möglich, wurden wichtige, leistungssteigernde Komponenten von der 800 Serie Signature übernommen, um einen offeneren Klang, eine geringere Verzerrung sowie eine bessere Auflösung und Dynamik zu erzielen.

Weiter optimierte Gehäuse

Rückseite der B&W 802 D5 in Dark Walnut

Anhand umfangreicher Messungen und Simulationen konnte das Team im weltbekannten Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bowers & Wilkins im britischen Southwater außerdem zusätzliche Möglichkeiten aufzeigen, wie sich die akustischen Auswirkungen des Lautsprechergehäuses durch gezielte Anpassungen verringern lassen. Durch die Verwendung zahlreicher Aluminiumkomponenten, darunter neu entwickeltes Space Frame Bracing an der Rückwand, besitzt die neue D5-Generation der 800 Serie Diamond das leistungsstärkste und mechanisch „leiseste“ Gehäuse, das Bowers & Wilkins je gebaut hat.

Space Frame Bracing

Das Space-Frame-Bracing-System mit parallel verlaufenden Aluminiumverstrebungen, die in Längs- und Querrichtung in regelmäßigen Abständen verstärkt sind, ist an der Rückwand direkt mit der Matrix-Konstruktion im Inneren jedes D5-Gehäuses verschraubt. Es kommt einer ähnlichen Aufgabe nach wie die Aluminiumverstrebungen an der Vorderseite der Lautsprecher: Es versteift das Gehäuse von innen und reduziert so unerwünschte Auswirkungen von Vibrationen sowie Gehäuseresonanzen. Das Ergebnis ist ein noch reineres Klangbild.

Neuer Sockel mit abgestimmter Masse-Dämpfung

Die Aluminiumsockel aller Standmodelle der neuen D5-Generation wurden sorgfältig überarbeitet und genau an die Form des jeweiligen Lautsprechergehäuses angepasst. Zur weiteren ästhetischen Aufwertung sind die Standfüße unterhalb der Lautsprecher jetzt mit einer neuen, hochwertigen Zierleiste aus Metall veredelt. Zugleich wurde die Unterkante des Sockels nach unten verlängert ,damit die Rollen und Spikes verborgen werden können. Im Sinne bestmöglicher Performance ist der Sockel so ausgelegt, dass er unerwünschten Vibrationen durch eine Kombination aus Schichtdämpfung und abgestimmter Masse-Dämpfung standhält. Die neu abgestimmten Massen werden für jeden Sockel individuell definiert, um störende Schwingungen auf ein absolutes Minimum herabzusetzen. Alle vier Sockel wurden mit innenliegenden stabilisierenden Hilfsstützen ausgestattet, die die Konstruktion weiter optimieren.

Neue Deckplatte aus Aluminium

Das neue D5-Design profitiert deutlich von der Modellierungs- und Simulationsarbeit, die am 801 D4 durchgeführt wurde. So besitzen die neuen Modelle eine umfangreich überarbeitete Aluminiumplatte, die den oberen Gehäuseteil effektiv stabilisiert. Dickere Aluminiumrippen offerieren ebenfalls ein Plus an Steifigkeit. Mehr mechanische Befestigungspunkte sorgen zudem für eine bessere Verbindung mit der Gehäuseoberseite, und optimierte Entkopplungshalterungen stützen den Turbine Head und das Tweeter-on-Top-Gehäuse. Alle Maßnahmen zusammen verbessern das mechanische Verhalten im oberen Gehäusebereich. Die Deckplatte aus Aluminium ist jeweils mit einem edlen, hochklassigen Element aus Connolly-Leder bezogen und speziell mit Materialien gedämpft, die von den Lautsprechern der 800 Serie D4 Signature abgeleitet wurden. Dadurch werden Störgeräusche der angrenzenden Aluminiumplatte weiter herabgesetzt.

Enhanced Matrix™-Konstruktion

Die neue Enhanced Matrix™ setzt das Fundament auf die bereits außergewöhnlich steifen Matrix™-Verstrebungen der bisherigen 800 Serie Diamond, sorgt jedoch im kritischen Bereich um die einzelnen Treiber an der Gehäusefront für eine weiter erhöhte Steifigkeit. Ihre dicken Aluminiumprofile sind so geformt, dass sie jede Treiberöffnung exakt umschließen. Im hinteren Bereich wird die Konstruktion zusätzlich durch Rippen versteift. Gemeinsam mit den neu eingeführten Space Frame Bracing und der neuen Deckplatte aus Aluminium garantiert die Enhanced Matrix eine exzellente Gehäusesteifigkeit.

Mitteltöner-Gehäuse aus Aluminium (804 D5)

B&W 804 D5 Lifestyle-Aufnahme

Eine der elementaren technologischen Innovationen der Serie ist das dedizierte Aluminiumgehäuse, in dem nun der FST™-Mitteltöner mit Continuum-Membran des 804 D5 arbeitet. Es basiert auf dem enorm steifen Turbine Head, der bei allen größeren Standlautsprecher-Modellen der 800 Serie Diamond Standard ist. Dabei isoliert das Aluminiumgehäuse zum einen den Mitteltöner und bietet andererseits einen extrem konsistenten mechanischen Entkopplungspunkt für den Treiber selbst. Auf diese Art und Weise erzeugt der Mitteltöner mit Continuum-Membran besonders freiem, offenen Klang, der die intensive Räumlichkeit der Modelle mit Turbine Head, beispielsweise des 803 D5, noch gekonnter imitiert. Mit seinem konventionelleren Design ist der 804 D5 zugleich der optisch dezenteste Standlautsprecher der neuen Baureihe.

Hochtönergitter und Treiber-Motorsysteme aus der Signature Serie

Seitliche Ansicht des oberen Bereichs der Bowers & Wilkins 803 D5 in Dark Walnut

Die Diamantkalotten-Hochtöner der neuen 800 Serie Diamond setzen auf die besonders effektive Lautsprecherabdeckung, die ursprünglich für das Premium-Modell 801 D4 Signature entwickelt wurde. Dieses Design schützt die Kalotte mit der identischen Steifigkeit, ist jedoch akustisch noch durchlässiger. Dies ermöglicht eine weiter gesteigerte Detailtreue sowie ein optimiertes Abstrahlverhalten außerhalb der direkten Hörachse (Off-Axis Performance).

Besonders hochwertige Motorsysteme

Darüber hinaus sind sämtliche Mittel-, Tiefmittel- und Tieftöner der neuen Serie mit hochwertigen Motorsystemen aus der Signature Serie konfiguriert, die eine besonders geringe Verzerrung mitbringen. Auf diese Art und Weise wird eine präzisere Klangwiedergabe mit nochmals höherer Auflösung und Dynamik sowie einem besseren Einschwingverhalten ermöglicht.

Optimierte Kabelstränge und Frequenzweichen

Rückseite der B&W 805 D5

Jedes Modell der D5-Generation besitzt eine weiter verbesserte Frequenzweiche, die von den Lautsprechern der Signature-Serie abgeleitet wurde, sowie einen komplett neuen Kabelstrang mit hochwertigeren Kabeln und Anschlussklemmen. Dies ist einer besonders feinen, luftigen klanglichen Auflösung zuträglich.

Plattenkonstruktion aus Vollaluminium für die Basis der Frequenzweiche

In allen Stereomodellen der neuen Serie wird die Frequenzweiche auf einer Plattenkonstruktion aus Vollaluminium montiert, die mit massiven M8- und M4-Bolzen fest mit dem Gehäuse sowie den Space Frame Bracing an der Rückwand verbunden ist. Dies steigert die Steifigkeit der Gehäuse zusätzlich. Für die passende Ästhetik sind die neuen Befestigungen sorgfältig hinter Marken- und Typenschildern verborgen.

Verfügbarkeit

Die neue 800 Serie Diamond ist ab dem 9. September erhältlich.

Die einzelnen Modelle

Nun stellen wir die einzelnen Modelle der 800 D5 Serie vor. Insgesamt gibt es vier Standlautsprecher, einen Regallautsprecher und zwei Centerlautsprecher sowie einen Standfuß:

801 D5 | 50.000 EUR: Das Flaggschiff- der Lautsprecher hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue Maßstäbe für luxuriöse Spitzen-Lautsprecher zu setzen.

802 D5 | 37.000 EUR: Darunter rangiert der 802 D5 und präsentiert sich als echtes Kraftpaket. Er weist die gleichen Abmessungen wie der 801 D5 auf und ist ebenfalls mit einer 6-Zoll-FST-Mitteltönermembran ausgestattet.

803 D5 | 30.000 EUR: Das dritte Modell ist der 803 D5 , ein elegant designter Lautsprecher mit Turbine Head. Aufgrund seines vergleichsweise geringeren Platzbedarfs macht er die Vorteile eines Lautsprechers mit Aufsatz auch dann deutlich, wenn nicht allzu viel Raum für die Aufstellung vorhanden ist.

804 D5 | 18.000 EUR: Der kleinste Standlautsprecher 804 D5 weist ein traditionelleres Design als die „größeren Geschwister“ mit Turbine Head auf und überzeugt mit modernen Treibern sowie einem steifen, gewölbten Gehäuse.

805 D5 | 12.000 EUR: Der Zwei-Wege-Regallautsprecher 805 D5 ist die perfekte Wahl für alle, die einen kleineren Lautsprecher suchen – entweder als Hauptlautsprecher in einem Stereo-Setup, oder aber auch im Rear-Bereich bei einer Mehrkanal-Lösung.

HTM81 D5 | je 12.000 EUR: Der Drei-Wege-Center-Lautsprecher harmoniert perfekt mit dem 801 und 802 D5.

HTM82 D5 | je 10.000 EUR: Der Drei-Wege-Center-Lautsprecher lässt sich ideal mit dem 803 und 804 D5 kombinieren.

FS-805 D5 | 1.800 EUR: Der stabile Standfuß ist optimal für die Verwendung zusammen mit dem 805 D5.

FS-HTM D5 | je 1.300 EUR

Der Standfuß für Center-Lautsprecher ist für den Einsatz mit dem HTM81 D5 oder HTM82 D5 konzipiert.

Unser Fazit

Passend zum 60-jährigen Firmenjubiläum kündigt Bowers & Wilkins die neue Top-Lautsprecherserie an. Mit vielen Optimierungen, vom Gesamtkonzept ausgehend und bis ins letzte, akustische und stilistisch relevante Detail vordringend, wird hier eine neue Messlatte in der "Champions League" der Lautsprecher geschaffen - sodass wir schon jetzt auf den ersten Test gespannt sind.

Special: Carsten Rampacher

Fotos und Redaktion: Philipp Kind

Datum: 04. Juni 2026