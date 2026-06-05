HIGH END 2026: Klipsch und Onkyo feiern 80-jährigen Geburtstag mit vielen Neuheiten in Wien

Auf der HIGH END 2026 haben Onkyo und Klipsch ein enorm vielfältiges, reichhaltiges Portfolio im Angebot. Beide Marken, was für ein Zufall, feiern darüber hinaus in diesem Jahr das 80-jährige Bestehen der Marke. Mit einer gelungenen Verbindung aus Tradition und Moderne bringen sich die ikonischen Brands in die beste Position, das Firmenerbe mit großem Erfolg fortzuführen. Hier unser Bericht dazu.

Onkyo wird 80 Jahre alt

Legendäre Produkte, Teil 1, von Klipsch

Hier Teil 2

Klipsch Rebellion

Klipsch Rebellion

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Klipsch, 2026 80 Jahre jung geworden, präsentiert im Rahmen der HIGH END in Wien den ersten Heritage-Regallautsprecher namens Rebellion. Das ursprüngliche Design von Paul W. Klipsch aus dem Jahr 1958 vereint die Handwerkskunst und Leistungsfähigkeit der Heritage-Serie in einem kompakten Format.

Basierend auf dem Entwurf von Paul W. Klipsch fürs Modell H8

Basierend auf einem Entwurf von 1958, aber mit modernster Technik versehen

Das Konzept der Rebellion basiert auf dem ursprünglichen Entwurf von Paul W. Klipsch für das Modell H8 aus dem Jahr 1958, von dem seinerzeit nur 16 Exemplare gefertigt wurden. Ausgestattet mit einem hocheffizienten Zwei-Wege-System, liefert der neue Rebellion einen immersiven, verzerrungsarmen Klang mit tiefem Bass und kristallklaren Höhen – und das aus einem kompakten Gehäuse, das in Handarbeit in Hope, Arkansas, gefertigt wird. Messebesucher haben als Erste die Gelegenheit, den Rebellion zu erleben und neben anderen Exponaten aus dem Klipsch Museum of Audio History auch ein Originalmodell des H8 am Klipsch-Stand (1.61/1.62) zu betrachten.

Zwei-Wege-Lautsprecher mit typischer Klipsch-Technologie

Das Klipsch-typische Horn sieht man wegen des schicken Gitters nicht

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Die Klipsch Rebellion ist ein Zwei-Wege-Lautsprecher, der das ursprüngliche Design von PWK durch moderne Verbesserungen aufwertet. Dazu gehört ein hocheffizienter K-702-Hochtöner, der an einem K-703-Tractrix®-Horn mit der patentierten Klipsch-Mumps™-Technologie montiert ist und für verzerrungsfreie, kristallklare Höhen sorgt. Ein neuer K-81-EP-Tieftöner liefert einen tiefen, beeindruckenden Bassbereich. Zudem ermöglicht erstmals eine vom Klipsch-Team entwickelte rückseitige Tractrix-Bassreflexöffnung einen effizienteren Luftstrom, wodurch Strömungsgeräusche reduziert werden und ein saubererer, kraftvollerer Bass entsteht.

Feinste Holzfuniere und flexible Verwendungsmöglichkeit

Feinste Holzfurniere

Unterer Bereich

Sicht von oben

Hier im Setup

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Wie alle Lautsprecher der Klipsch-Heritage-Serie werden auch hier Holzfurniere aus demselben Stamm verwendet, deren Maserung exakt aufeinander abgestimmt ist, sodass jedes Lautsprecherpaar ein Unikat darstellt. Die Klipsch Rebellion eignet sich ideal für die Stereo-Wiedergabe oder als Teil eines Klipsch-Heritage-Heimkinosystems und ist für die Verwendung mit den Klipsch KS-24-Lautsprecherständern konzipiert. Die Rebellion ist mit einer schwarzen Stoffabdeckung sowie in Standard-Ausführungen wie Amerikanischem Nussbaum und Schwarzer Esche erhältlich. Zur Feier des 80-jährigen Jubiläums von Klipsch wird zudem eine limitierte Ausführung in Tigerwood angeboten. Wie alle Heritage-Modelle wird auch die Rebellion von erfahrenen Handwerkern in Hope, Arkansas, in langlebiger Qualität von Hand gefertigt.

UVP und Verfügbarkeit

Nordamerika: 2.599 $ / Paar, Juli 2026, EMEA: 2.999 $ / Paar, Herbst 2026.

Klipschorn 80 Jahre-Edition

Das legendäre Klipschorn im Setup auf der HIGH END

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80 Jahre legendärer Klang: Klipsch präsentiert das limitierte Zwei-Wege-Klipschorn – Das neue Jubiläumsmodell würdigt die amerikanische Audiogeschichte, handwerkliche Präzision und kompromisslose Klangqualität.

Limitiertes Sondermodell

Klipsch bringt das limitierte Klipschorn zum 80. Jubiläum auf den Markt. Das neue Jubiläumsmodell, das aktuell auf der HIGH END Vienna 2026 seine Weltpremiere feiert, ist ein vollständig hornbasiertes Lautsprechersystem. Es interpretiert das ursprüngliche, 1946 patentierte Design von Paul W. Klipsch neu und lässt es in modernem Gewand wiederaufleben. Der leistungsstarke Lautsprecher ist weltweit auf 280 Paare limitiert und zeichnet sich durch ein modernisiertes Zwei-Wege-Konzept mit aktiver Frequenzweiche aus, das für außergewöhnliche Dynamik, Klarheit und Effizienz sorgt. Das neue Modell fällt durch ein edles Tigerwood-Furnier sofort auf und wird durch eine Messingintarsie akzentuiert, die der Kontur des gefalteten Horns folgt. Jedes Klipschhorn wird von erfahrenen Handwerkern im Werk in Hope, Arkansas, auf Bestellung von Hand gefertigt.

Höchstes Niveau bei akustischer Leistungsfähigkeit und Materialqualität

Das charakteristische Horn

Überragendes Finish und sehr hochwertige Materialien

Im Kern symbolisiert die „Limited Edition 80th Anniversary Klipschorn“ die Ursprünge von Klipsch und führt gleichzeitig das Erbe der Heritage-Serie in puncto Handwerkskunst und Leistungsfähigkeit erfolgreich fort. Als moderne Interpretation von Paul W. Klipschs ursprünglichem, patentiertem Zwei-Wege-Design entwickelt das neue Modell seinen vor acht Jahrzehnten erzielten Durchbruch weiter: Es kombiniert ein neues K-5-K-Hochtonhorn (2-Zoll-Halsöffnung) mit einem leistungsstarken 4-Zoll-Kompressionstreiber, der die Antriebseinheit der Klipsch Jubilee verwendet, um maximale Dynamik, lebensechte Detailtreue und raumfüllende Präsenz mit erstaunlicher Leichtigkeit zu liefern. Das innovative Falthorn-Design des Klipschorn optimiert die Basswiedergabe und den Wirkungsgrad des vollständig geschlossenen Tieftongehäuses sowie des leistungsstarken 15-Zoll-Tieftöners K-33-E. Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich tiefer, satter Bass von bemerkenswerter Klarheit und Wucht.

Mit aktiver Frequenzweiche

Die aktive Frequenzweiche ist kein neues Konzept für die moderne Ära der Heritage-Lautsprecher; vielmehr setzt sie die ursprüngliche Ideen des Firmengründer fort. Bereits bei seinem Entwurf von 1946 experimentierte er seiner Zeit weit voraus mit aktiven Netzwerken, wie frühe Schaltpläne einer von ihm entwickelten Schaltung samt Verstärkerdesign belegen, die jedoch nie in Serie gingen. Bei der Aktualisierung des Designs war es wichtig, eine externe aktive DSP-Frequenzweiche zu integrieren, die Phase und Zeitverzögerung anpasst, um akustische Auslöschungen zu eliminieren und den Ausgangspegel im Übergangsbereich für ein erstklassiges Klangerlebnis zu maximieren. Zudem ermöglicht das DSP-Netzwerk eine nahtlose Abstimmung von EQ und Verstärkung (Gain). Die aktive Frequenzweiche von Klipsch ist in passendem Tigerwood-Furnier ausgeführt und für eine flexible Aufstellung im Regal oder Rack konzipiert; sie verfügt zudem über Regler zur Anpassung der Tief- und Hochtonbereiche, sodass sich das System sowohl an den persönlichen Geschmack als auch an die Hörumgebung anpassen lässt.

Kostenlose Mitgliedschaft im Klipsch Museum of Audio

Käufer der limitierten „80th Anniversary“-Edition des Klipschorn erhalten im Rahmen dieser Sonderkollektion zudem eine kostenlose Mitgliedschaft im Klipsch Museum of Audio History – einer gemeinnützigen Organisation, die eines der wenigen Museen betreibt, die sich ausschließlich der Audiogeschichte widmen. Das öffentlich zugängliche Museum beherbergt Exponate, die das außergewöhnliche Leben von PWK (Paul W. Klipsch) dokumentieren, darunter unschätzbare Artefakte aus der Anfangszeit der Hi-Fi-Technik. Die Mission des Museums besteht darin, Audio-Artefakte und Archivmaterialien zu restaurieren, zu bewahren, zu pflegen und auszustellen. Gleichzeitig werden historische Forschungen betrieben sowie Bildungsangebote und Veranstaltungen organisiert, die PWKs Erkenntnisse zur Akustik nutzen, um das Interesse an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu fördern.

Edle Zugaben im Lieferumfang

Fürs Jubiläum hat Klipsch tief in den eigenen Archiven gegraben: Nicht nur, um das spezielle Klipschorn zu fertigen, sondern auch, um Paul W. Klipschs berühmte „KlipschTape“-Stereoaufnahmen aus den 1950er Jahren wieder zugänglich zu machen, Hierbei handelt es sich um Aufnahmen, die seinerzeit als Demonstrationsmaterial für Händler und Liebhaber verwendet wurden. Jedes „80th Anniversary“-Klipschorn-System enthält eine spezielle 180-Gramm-Vinylplatte mit einer Auswahl von Titeln aus dem KlipschTape-Archiv, darunter auch bisher unveröffentlichte Aufnahmen. Fans, die diese LP separat erwerben möchten, können dies über das Klipsch Museum of Audio History tun.

Fertigung in Handarbeit

Wie sämtliche Lautsprecher der Heritage-Serie wird auch jedes Paar des neuen Modells in Handarbeit in Hope (Arkansas) gefertigt. Dabei kommt gespiegeltes Furnier (Book-Matching) zum Einsatz, sodass sich das Maserungsmuster auf beiden Lautsprechern perfekt spiegelt. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Erscheinungsbild, das bei der limitierten „80th Anniversary“-Edition des Klipschorns durch Messing-Intarsien noch veredelt wird; diese Akzente harmonieren perfekt mit dem Tigerwood-Finish und dem im Sandgussverfahren hergestellten Aluminiumhorn.

Die Ursprünge reichen bis ins Jahr 1946 zurück

Das Klipschorn, das bei seiner Einführung im Jahr 1946 als technisches Meisterwerk galt, hält einen seltenen Rekord: Es ist der weltweit älteste kommerzielle Lautsprecher, der seit über 80 Jahren ununterbrochen produziert wird. Die limitierte „80th Anniversary“-Edition des Klipschorn kann bei autorisierten Heritage-Fachhändlern bestellt werden.

Klipsch Aktivlautsprecher The Nines II, The Sevens II und The Fives 2

Drei neue aktive Lautsprechermodelle

Die Verbindung aus legendärem amerikanischen Klipsch-Sound und japanischer Präzisionstechnik soll neue Maßstäbe für aktive Lautsprecher in den jeweiligen Preisklassen setzen: Klipsch feiert, wie schon mehrmals erwähnt, 2026 sein 80-jähriges Jubiläum, und führt die neue Generation aktiver Lautsprecher – The Fives II, The Sevens II und The Nines II – ein.

Zahlreiche Neuerungen

The Nines II, Vorder- und Rückseite

The Sevens II - Rück- und Vorderseite

The Fives II - Vorder- und Rückseite

Neue Horntechnologie

Dank der patentierten Horn-Technologie, die nun durch japanische Präzisionstechnik von Onkyo und eine komplett neue Elektronik – entwickelt von Onkyo-Ingenieuren in Osaka, Japan – angetrieben wird, ist die gebotene Leistungsfähigkeit hervorragend. Die vereinfachte Einrichtung und die Integration von Dirac Live® und Dolby Atmos® zeigen auf, dass es Klipsch sehr ernst meint mit den neuen aktiven Lautsprechern.

Die neue Generation

The Nines II

The Sevens II

The Fives II

Die neuen Modelle verfügen über ein technisch überarbeitetes Akustiksystem für eine weiter gesteigerte akustische Performance. Die neuen Versionen sind mit einer einteiligen BMC-Schallwand ausgestattet, die ein integriertes, patentiertes Tractrix-Horn beherbergt. Dadurch wird eine breitere Schallabstrahlung sowie einen klarerer, präziserer Bass möglich. Für die Bässe und Mitten sind belastbarke Jet-Cerametallic-Tieftöner (5,25", 6,5" und 8") von Klipsch eingebaut. Schließlich eliminiert das einteilige BMC-Schallwanddesign unerwünschte Resonanzen durch seine höhere Dichte und Steifigkeit, während die intensiv wahrnehmbare Klangbühne durch die Reduzierung von Beugungseffekten zusätzlich erweitert wird.

Elektronik von Onkyo

Die komplett neue, von Onkyo entwickelte Elektronik in den Modellen The Fives II, The Sevens II und The Nines II steht für immense Leistungsfähigkeit, die enorme Expertise von Onyko hinsichtlich der Entwicklung erstklassige Vor- und Endstufentechnologie und für den typischen, kräftigen und räumlich intensiven Klipsch-Sound.

Mit Dolby Atmos

Die neuen Klipsch Aktivlautsprecher folgen dem Trend nach immersiver Wiedergabe und überzeugen durch integrierte Dolby Atmos®-Technologie. „The Nines II“ bieten zudem Unterstützung für DTS:X™, was die Formatkompatibilität erweitert.

The Sevens II und The Nines II mit Dirac Live

The Nines II mit Dolby Atmos, DTS:X und Dirac Live

The Sevens II von hinten mit umfangreichen Anschlüssen

Sowohl „The Sevens II“ als auch „The Nines II“ sind mit einer fortschrittlichen Raumkorrekturfunktion ausgestattet: Dirac Live® Room Correction (mit begrenzter Bandbreite). Daher klingen diese Modelle in praktisch jeder Hörumgebung gut. Dirac Live analysiert zunächst die räumliche Umgebung, um nach der Auswertung der Daten passende, speziell für diese Umgebung definierte Filter zu generieren und anzuwenden. Nach einer kurzen Einmessung mit dem mitgelieferten Mikrofon lassen sich „The Sevens II“ und „The Nines II“ über die Klipsch Connect Plus-App schnell kalibrieren, um eine optimale Wiedergabe ohne manuelle Equalizer-Anpassungen zu gewährleisten.

Leistungsstark und komfortabel in der Handhabung

Die neuen Modelle sind einfach in der Handhabung

The Nines II: Die Anschlüsse

Die neue Serie ist ideal für Anwender, die ein leistungsstarkes System suchen, das sich zudem einfach einrichten und handhabe lässt: Dank vielfältiger Anschlüsse – darunter HDMI 2.1, HDMI eARC, optischer Digitaleingang, Koaxialanschluss, Analogeingang sowie USB-C-Wiedergabe – lassen sich nahezu alle Signalquellen schnell verbinden. Auch wenn die Basswiedergabe bereits Klipsch-typisch kraftvoll ist, steht zusätzlich ein Subwoofer-Ausgang zur Verfügung, an den kabelgebunden ein separater Basslautsprecher angeschlossen werden kann.

Mit Phono-Anschluss

Für Vinyl-Liebhaber offerieren sämtliche Modelle einen dedizierten Analogeingang mit integrierter Phono-Vorstufe, sodass sich ein Plattenspieler ohne separate Phonovorstufe direkt anschließen lässt. „The Nines II“ eignet sich dank zusätzlicher XLR-Eingänge auch für den Studioeinsatz – eine vielseitige Monitor-Lösung sowohl für die heimische Anwendung als auch für professionelle Aufnahmen.

Das volle Streaming-Paket

Die Modelle „The Fives II“, „The Sevens II“ und „The Nines II“ sind mit zahlreichen integrierten Streaming-Funktionen ausgestattet und sind beispielsweise zu Plattformen wie Google Cast™, Apple AirPlay® 2, Spotify Connect™, Tidal Connect™, Qobuz Connect™ und sind Roon Ready. Kompatibel. Alle Modelle unterstützen die Wiedergabe von High-Res-Audio mit bis zu 24 Bit/96 kHz. Zudem bieten „The Sevens II“ und „The Nines II“ die Option einer kabellosen Verbindung zwischen linkem und rechtem Lautsprecher, was maximale Flexibilität bei der Aufstellung garantiert.

Neue Klipsch Connect Plus-App, hochwertige Bedienelemente, Fernbedienung

Die neue Klipsch Connect Plus-App macht die Personalisierung und Steuerung einfach: Sie bietet eine Durchführung der Dirac-Raumkorrektur, anpassbare Voreinstellungen, Steuerungsoptionen für Eingänge und Quellen sowie direkten Zugriff auf die Lieblingsmusik über die Funktion „My Input“. Für Anwender, die physische Bedienelemente bevorzugen, besitzen alle Modelle zudem eine neu gestaltete Oberseite mit robusten Metallelementen: Zu nennen wären hier ein haptisch angenehm gestalteter Lautstärkeregler und eine Taste zur manuellen Wahl der Signalquelle. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine hintergrundbeleuchtete Fernbedienung, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine gute Ablesbarkeit gewährleistet.

Farbvarianten

Es ist nun eine Ausführung mit „Red Oak“-Furnier (Rot-Eiche) und weißer Schallwand erhältlich; damit folgen die leistungsstarken Lautsprecher aktuellen Wohntrends und fügen sich harmonisch ins jeweilige Ambiente ein. Ebenfalls im Programm sind Varianten mit Walnuss- oder Ebenholzfurnier und klassischer schwarzer Schallwand. Alle Modelle sind mit den aktuellen KS-Lautsprecherständern von Klipsch kompatibel, die in den Höhen 24 und 28 Zoll angeboten werden.

Die Preise

UVP: The Fives II: 1.299 €/Paar, The Sevens II: 1.999 €/Paar, The Nines II: 2.499 €/Paar

Klipsch Headphones: Atlas-Serie

Mit der Rückkehr auf den Kopfhörermarkt präsentiert Klipsch die Atlas-Serie – eine neue Baureihe von Hi-Fi-Kopfhörern, die den nächsten Entwicklungsschritt der Marke nach der früheren „Heritage“-Serie darstellt. Jedes Modell ist auf ein spezifisches Hörprofil zugeschnitten und basiert auf der für Klipsch typischen Klangcharakteristik, erfüllt dabei jedoch moderne Ansprüche an Komfort, Leistung und Funktionsumfang.

Atlas HP-2

Atlas HP2

Atlas HP2 seitlich

Ohrmuschel der hellen Variante

Hochwertige Gelenke

Kabelführung

Ein geschlossener Hi-Fi-Kopfhörer, der auf nachdrückliche Basswiedergabe und ein tiefgreifendes, intensives Tiefton-Erlebnis ausgelegt ist. Er richtet sich gezielt an bassbegeisterte Musikliebhaber.

Atlas HP-3

Atlas HP3 von oben

Edel: Atlas HP-3 von vorne

Atlas HP-3 im Detail

Exzellentes Finish auch im Detail

Kopfband, bequem gepolstert, hier die rote Version

Hier die schwarze Variante

Das Spitzenmodell der Serie besticht durch ein halboffenes Design in edler Optik für anspruchsvolles Stereo-Hören und bietet eine weiträumige, an Lautsprecher erinnernde Klangbühne. Komfort und Luxus stehen beim HP-3 im Vordergrund: Er verfügt über einen breiteren, gepolsterten Kopfbügel für eine optimale Gewichtsverteilung, hochwertige Alcantara-Elemente, perforierte Ohrpolster für gute Belüftung bei langen Hörsessions sowie ein außergewöhnliches Verpackungskonzept, das einen eigenen Kopfhörerständer beinhaltet.

Verfügbarkeit

HP-2 & HP-3: Voraussichtlich ab Herbst 2026 in Europa erhältlich.

Onkyo: 80-jähriges Jubiläum mit den Serien MUSE und CREATOR

MUSE Y-50 in Sonderedition

CREATOR GX-C30 in der Jubiläumsedition

Anlässlich des 80-jährigen Jubiläums von Onkyo würdigt das Unternehmen die immer noch aktuelle Vision des Gründers Takeshi Godai. Seit 1946 hat Onkyo einen Legendenstatus aufgebaut, der auf technischer Exzellenz, Innovation und authentischer Musikalität basiert. Um alle die für die Marke typischen Eigenschaften wiederzubeleben, werden die Serien MUSE und CREATOR eingeführt.

MUSE-Serie – Netzwerk-Vollverstärker Y-50 (Jubiläumsedition)

Edler Lautstärkeregler

Frontansicht des MUSE Y-50 in Aktion

Die MUSE-Serie zeigt nach ICON, dass Onkyo mit aller Macht und vielen Ideen zurück in den HiFi-Olymp möchte. Wärme, handwerkliche Qualität und emotionale Ausstrahlung klassischer Hi-Fi-Systeme verbindet MUSE mit der Leistungsfähigkeit, Konnektivität und dem Design der Moderne. Kompakt und zugleich leistungsfähig, bietet die MUSE-Serie einen satten, angenehmen Klang in einem eleganten, raffinierten Gehäuse.

Elegantes Industriedesign

Oberseite im speziellen Design

Das Industriedesign des neuen Netzwerk-Vollverstärkers MUSE Y-50(G) (Jubiläumsedition) greift die charakteristische Ästhetik der 1990er Jahre auf – eine Zeit, in der der Name „Integra“ für den Höhepunkt der Ingenieurskunst und des Designs von Onkyo stand. Inspiriert von Komponenten wie dem ikonischen Verstärker Integra M-588, der für seine Seitenteile aus echtem Walnussholz noch heute bekannt ist, die beleuchteten Pegelanzeigen und seine imposante Präsenz, wird hier eine nahezu perfekte Synthese aus Vergangenheit und Gegenwart geboten.

Nobel und praktisch bis ins Detail

Seitenwangen

Der Y-50(G) punktet mit eleganten Seitenwänden in „Bordeaux-Walnuss“, mit einer verwindungssteifen Aluminium-Frontplatte im Farbton „Champagne Gold“ sowie durch eine belüftete Deckplatte mit einem außergewöhnlichen, von der japanischen Kultur inspirierten „San Kuzushi“-Muster. Ein helles & kontrastreiches 5,46-Zoll-Farb-LCD zeigt Titelinformationen, Einstellungen und VU-Meter im Analog-Look an, während die Onkyo Controller-App die Systemsteuerung vereinfacht.

Y-50 mit kraftvollen Endstufen

Drehregler vorne

Ansicht von rechts

Detail von oben fotografiert

Hier der MUSE Y-50G mit VU-Meter-Ansicht

Der Y-50 ist ein wahres Streaming-Multitalent und beeindruckt zugleich mit hochwertiger Verstärkertechnik: Über einen Axign-Verstärker mit MOSFET-Endstufe liefert er 250 Watt verlustarme Class-D-Leistung an 4-Ohm. Ob in Kombination mit großen Standlautsprechern oder kompakten Regallautsprechern – der Y-500 hat die Mission, den typisch musikalischen Onkyo-Klang mit hervorragender Pegelfestigkeit zu verbinden.

Flexible Verbindungs-/Streamingoptionen und Raumeinmessung

Rückseite

Lautsprecheranschlüsse

Die umfangreichen Anschlussmöglichkeiten umfassen analoge Cinch-Eingänge sowie Koaxial-, HDMI-, HDMI-ARC-, Ethernet-, WLAN- und Phono-Eingänge (MM/MC); zudem werden Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Google Cast und Qplay unterstützt. Wichtig für eine kultivierte Akustik in nahezu jedem Hörraum: Eine speziell für die MUSE-Serie entwickelte, proprietäre Technologie zur Raumeinmessung ist ebenfalls an Bord.

Die CREATOR-Serie – Limitierte Edition zum 80. Jubiläum

Frontansicht GX-30ARC

Front- und Rückseite

Seitenansicht

Ansicht von oben

Das Industriedesign der neuen Aktivlautsprecher-Modelle Creator GX-30ARC und GX-10DB (limitierte Jubiläumsedition) ist von den legendären Onkyo D-200 „Liverpool“-Lautsprechern aus dem Jahr 1987 inspiriert. In Anlehnung an die kompakten, akustisch starken Regallautsprecher jener Ära bestechen die neuen Modelle durch gefällige Proportionen, dunkel-silberne Zierringe, schwarze Schallwände mit strukturierter Oberfläche, markante Ausführungen in Bordeaux-Walnuss und schwarze, angewinkelte Standfüße. Somit bewahren sie den zeitlosen Charakter klassischer Hi-Fi-Technik, kombinieren diese Eigenschaft aber mit moderner Technik und einem absolut zeitlosen Design.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Die Onkyo CREATOR-Serie kann sehr vielseitig eingesetzt werden: Als kleine, klangstarke Musiklösung, im kreativen Studio zuhause oder im Home Office. Der geringe Platzbedarf und die Hochwertigkeit des Designs sprechen für sich: Die neuen Aktivlautsprecher Onkyo GX-10DB und GX-30ARC möchten durch ihren klar aufgebauten, dynamischen und im Bassbereich erstaunlich kräftigen Klang überzeugen.

Class D-Verstärkung und moderne DSPs

Onkyo GX-10DB

Rückseite von links fotografiert

Rückseite Gesamtansicht

Class D-Endstufen mit hoher Effizienz und geringer Verlustwärme sowie leistungsstarke DSP-Technologie liefert eine solide Basis für einen lebendigen und zugleich kraftvoll-räumlichen Klang, trotz der kompakten Abmessungen. Und es spielt keine Rolle, ob die Lautsprecher an einen Desktop-PC, Laptop, Plattenspieler, Fernseher oder eine Spielkonsole angeschlossen sind.

Gute Anschlussauswahl

Zu dieser Vielseitigkeit passt auch die Anschlussauswahl: Bluetooth 5.3, USB-C, optischer Digitaleingang, Cinch/Phono, AUX, Subwoofer-Ausgang sowie HDMI ARC (beim GX-30ARC) sind vorhanden.

Mit Bi-Amping

Die CREATOR-Serie verfügt über Bi-Amping-Technologie, bei der Hoch- und Tieftöner getrennt voneinander angesteuert werden, was gerade im Tieftonbereich, der die meiste Leistung benötigt, für mehr Pegelfestigkeit und Kontrolle sorgt.

Im Lieferumfang enthaltene Lautsprecherständer

Die im Lieferumfang enthaltenen, angewinkelten Lautsprecherständer bestehen aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit feiner Oberflächenstruktur; dieses Material sorgt für eine höhere Steifigkeit und geringere Resonanzbildung im Vergleich zu herkömmlichen Werkstoffen.

Klares, zeitloses Design

Hochtöner in der GX-10DB

Die CREATOR-Serie verbindet klare Linienführung mit sorgfältig ausgewählten Materialien und fügt sich so harmonisch in jede Umgebung ein, indem sie ein natürliches, klares und dezentes Erscheinungsbild mitbringt.

Erhältlich sind die Modelle ab August 2026, zu folgenden Preisen: Onkyo Anniversary Edition MUSE Y-50 Netzwerk-Vollverstärker (1.699 US-Dollar), CREATOR GX-30ARC (399 US-Dollar pro Paar) und GX-10DB Aktivlautsprecher (299 US-Dollar pro Paar). Preise in Euro haben wir bislang noch nicht.

Unser Fazit

Klipsch und Onkyo haben groß aufgefahren zur HIGH END 2026: Beide Firmen begehen dieses Jahr auch noch runde Geburtstage. Klipsch zeigt eindrucksvoll die Breite des Portfolios, für die Marke typische, markante passive und aktive Lautsprecher stehen im Fokus., hinzu kommen neue Kopfhörer. Onkyo bringt sich bei Klipsch mit der enormen Expertise hinsichtlich der Entwicklung von Elektronik ein, daher finden sich in den neuen aktiven Klipsch-Lautsprechern Verstärker-/Steuerungseinheiten aus dem Hause Onkyo. Die Japaner selbst bringen ebenfalls Jubiläumseditionen heraus, und die Erweiterung des Portfolios ist in vollem Gange.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Philipp Kind

Datum: 05.04.2026