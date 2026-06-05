HIGH END 2026: Dan Clark Audio stellt den planar-magnetischen Kopfhörer ÆON CORE für knapp 1.000 Euro vor

Dan Clark Audio, in Deutschland im Vertrieb von audioNEXT, bringt den ÆON CORE neu auf den Markt, einen geschlossenen planar-magnetischen Kopfhörer und direkten Nachfolger des ÆON 2. Mit einem Preis von 899,99 US-Dollar (999.- Euro inkl. 19 % Mehrwertsteuer) ist der ÆON CORE mit einem vollständig neu entwickelten Treiber ausgestattet, der auf mustergültige Effizienz und Serienkonstanz ausgelegt ist. Darüber hinaus ist ist er der erste Kopfhörer von DCA, der auf eine überarbeitete Harman-Over-Ear-Zielkurve abgestimmt wurde, die in Zusammenarbeit mit Dr. Sean Olive entwickelt wurde – einer Legende der Sound-Abstimmung, der mehr als 32 Jahre, bis in den Herbst des Jahres 2025, im Dienst von Harman stand.

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Seit 2017 das Fundament des Portfolios

Die ÆON-Serie stellt seit 2017 das Fundament des Produktportfolios von Dan Clark Audio dar und steht für akustisch hervorragende magnetostatische Performance zu einem zugänglichen Preis. Der ÆON CORE führt diese Ausrichtung konsequent fort und bringt deutliche Verbesserungen in den Bereichen Treibertechnologie, Klangabstimmung und den zugrunde liegenden messtechnischen Methoden.

Neuer Treiber für maximale Konsistenz

Mit neuen Treibern ausgestattet

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Der magnetostatische Treiber des ÆON CORE wurde konsequent auf drei Kernziele hin entwickelt: Effizienz, tonale Konsistenz und Zuverlässigkeit von Einheit zu Einheit. Das Ergebnis ist der bislang am einfachsten anzutreibende Kopfhörer von DCA. Mit einer Empfindlichkeit von 97 dB/mW lässt sich der ÆON CORE ohne Schwierigkeiten zusammen mit tragbaren DAC/Verstärkern, Dongles sowie Desktop-Systemen verwenden. Verstärker mit mindestens 125 mW an 16 Ohm sind ausreichend; zusätzliche Leistung ist willkommen, aber definitiv nicht zwingend erforderlich.

Sorgfältige Abstimmung

Die Abstimmung des ÆON CORE basiert auf einer korrigierten Version der Harman-Over-Ear-Zielkurve, die Dan Clark gemeinsam mit Dr. Sean Olive im Jahr 2025 entwickelt hat. Die ursprüngliche Harman-Kurve wurde mithilfe einer speziellen Mess-Ohrmuschel und eines früher bewährten Mikrofonsystems erstellt. Bei Messungen desselben Kopfhörers auf modernen GRAS-Pinnen mit dem heute üblichen RA0402-Mikrofon zeigt sich jedoch eine systematische Abweichung. Auf Basis der ursprünglichen Hardware als Referenz entwickelten Clark und Olive eine spezielle, aktualisierte Zielkurve, die exakt auf aktuelle Messsysteme übertragbar ist.

Sauber ausbalancierte Akustik

Ein homogener, impulstreuer Klang soll möglich sein

In der Praxis führt dies zu einer Abstimmung, die sich subtil, aber hörbar von früheren ÆON-Modellen unterscheidet: ein etwas zurückgenommener Oberbass, ein sanft angehobener unterer Mitteltonbereich und ein etwas reduzierter oberer Mitteltonbereich. Stimmen treten, so verspricht des Dan Clark Audio, präsent nach vorne, und stets ohne jede Härte. Musikinstrumente behalten eine authentische Ausprägung. Der Bass ist straff und präsent, ohne dabei überbetont zu wirken.

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Erstklassiger Komfort

Hervorragender Tragekomfort

Der ÆON CORE übernimmt das bewährte Design der Serie mit den charakteristischen ÆON-Ohrpolstern, einem Kopfbügel aus Titan und einem selbstjustierenden Aufhängungssystem. Der Sitz ist von der ersten Sekunde an äußerst komfortabel und auch bei langen Hörsessions ist das Tragen des Kopfhörers ermüdungsfrei.

Fazit

Ein außergewöhnlich hochwertig und durchdacht konstruierter Over-Ear-Kopfhörer für deutlich unter 1.000 EUR: Das klingt sehr interessant. Darum werden wir das neue Modell auch, sobald als Sample verfügbar, testen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: audioNEXT, Dan Clark Audio

Datum 05. Juni 2026