HIGH END 2026: Sieben Neuheiten vom Statement-Lautsprecher bis zum Retro-Radiowecker bei ELAC

ELAC hat ein ganzes Arsenal an Neuheiten mit nach Wien gebracht und stellt insgesamt sieben kommende Highlights für das Produktsortiment vor. Der Statement-Lautsprecher Concentro L 809 zieht zweifellos als erster die Blicke auf sich. Aber auch die neuen Plattenspieler Miracord 50, Miracord 40 sowie drei neue Debut Reference Lautsprecher stehen im Fokus. Außerdem spannend: Der neue ELAC RD 100, ein Radiowecker mit modernen Features im Retro-Look. Der BS 100 mit JET-Hochtöner und edelster Oberfläche stach direkt ins Auge und schließlich gibt es die Elegant 100 mit attraktivem neuen Finish.

Concentro L 809

ELAC Concentro L 809

Frontansicht

Seitenansicht

Rückseite

Final sind die Spezifikationen des neuen Flaggschiff-Lautsprechers Concentro L 809 für 33.000 Euro Stückpreis noch nicht bekannt, auf dem ELAC-Stand in Wien kann man aber bereits einen Blick auf das großgewachsene Modell werfen. Auf jeder Seite sitzen zwei 250mm-Tieftöner, vorne umrahmen zwei 115mm A-XR Mitteltöner die insgesamt zwölf Mittelhochtöner.

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Tieftöner einzeln

Hochtöner-Array

Sockel und Traversen-Standfuß

Natürlich mit der ELAC VXe12-Technologie ausgestattet

Unterer Bereich Rückseite mit Anschlüssen

Mittig, zwischen dem beachtlichen Speaker-Array, sitzt der JET 6c-Hochtöner von ELAC und übernimmt die höchsten Frequenzregionen.

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In makellosem Oberflächen-Finish, massivem und besonders wertig erscheinendem Sockel unten macht die Concentro L 809 einen sehr edlen Eindruck im eigenständigen, sehr charakteristischen ELAC-Design.

ELAC BS 100

ELAC BS 100

JET 6-Hochtöner

Mitteltieftöner AS-XR

Schwarzes Modell mit magnetisch haftender Abdeckung

Hier das weiße Modell mit grauer Frontabdeckung

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Die ELAC BS 100 ist die nächste Lautsprecherneuheit aus dem hohen Norden und lässt die ELAC-Designsprache, die in 1997 begründet wurde und 2012 in der legendären BS 403 ihren Höhepunkt fand, wieder aufleben.

Der 2-Wege-Bassreflexlautsprecher ist streng limitiert und kommt mit einem 150mm großen AS-XR Konus daher. Er beherbergt selbstverständlich den JET 6-Hochtöner, der bis auf 50.000 Hz hinaufspielt. Untenrum reicht der Tiefgang auf 42Hz hinunter.

Die Übergangsfrequenz liegt bei 2.500 Hz, die maximale Belastbarkeit liegt bei 100 Watt (70 W nominal).

Die ELAC BS 100 kostet 999 Euro pro Stück.

ELAC Elegant 100

ELAC Elegant 100

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Mit eleganter, geölter Holzbasis

Frontansicht

Mit JET 6-Hochtöner bestückt

Die Elegant 100 ist als 2-Wege-Bassreflexlautsprecher mit 115mm AS-XR Konus und JET 6-Hochtöner ausgeführt und eine Weiterentwicklung der BS 312.2. Die Übergangsfrequenz liegt bei 3.200 Hz und die maximale Belastbarkeit bei 100 Watt (75W nominal). Auf den Polkernen der Tiefmitteltöner ist eine zusätzliche Kupferkappe montiert

Der Frequenzbereich reicht von 42 bis 50.000 Hz. Im eleganten Finish weckt sie auch ohne Abdeckung Begehrlichkeiten - insbesondere auch aufgrund der Holzbasis, die im Lieferumfang enthalten ist. Im Inneren ist Verkabelung von Van den Hul verbaut.

Der Preis liegt bei 999 Euro pro Stück.

ELAC Debut Reference

Logo und Oberfläche am Regallautsprecher

In drei attraktiven Farben verfügbar

Weiter geht es mit drei Lautsprecherkomponenten der Debut Reference Serie. Hier gibt es neu den Regallautsprecher DRB63, den Standlautsprecher DRF53 und einen neuen Center-Lautsprecher DRC53. Die Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Modell in Holzfurnier

Schlichte Farbvariante

Ansicht von schräg oben

Gesamtansicht des Regallautsprechers von oben

Anschlüsse

Rückseite in drei Farben

Der DRB63 Regallautsprecher kostet 429 Euro pro Stück und ist als 2-Wege-System und Bassreflexkonstruktion ausgeführt. Der Frequenzbereich reicht von 41 Hz bis 38 kHz und die Übergangsfrequenz liegt bei 2.500 Hz. ELAC empfiehlt 30 bis 150 Watt Verstärkerleistung, die maximale Belastbarkeit liegt beim kompakten Modell bei 80 Watt (60W nominal).

ELAC DRF53 Standlautsprecher

Der Standlautsprecher DRF53 ist ebenfalls eine Bassreflexkonstruktion, 2,5-Wege und die Übergangsfrequenzen sind bei 550 und 2.150 Hz angelegt.

Der Hersteller empfiehlt auch hier 30 bis 150 Watt Verstärkerleistung und die maximale Belastbarkeit ist hier mit 130 Watt angegeben (80W nominal).

Der Stückpreis der Debut Reference DRF53 ist 799 Euro.

ELAC DRC53

Frontansicht des neuen Centers von ELAC

Der Center DRC53 bleibt bei zwei Wegen und ist eine Bassreflexkonstruktion mit einem Frequenzbereich von 58 Hz bis 38 kHz. Die Übergangsfrequenz gibt ELAC mit 2.550 Hz an. Die maximale Belastbarkeit ist 100 Watt (60W nominal).

Der Preis des neuen ELAC Debut Reference Centers lautet 499 Euro.

ELAC RD100

ELAC RD100

Modell in Rot

Hier in Grau

Frontansicht in Rot

Modell in Weiß

Bedienelemente oben

Auf diesem Modell aus den 70ern basiert der neue RD100

Im schicken und farbenrohen Retro-Stil, aber mit modernen Funktionen ausgestattet ist der neue ELAC RD100 Radiowecker. Drei Presets jeweils für DAB+ und FM-Radio sind integriert, außerdem kann man sich mit dem RD 100 per Bluetooth (5.0) verbinden.

Nach dem Vorbild des damaligen ELAC Radioweckers bringt der RD100 eine digitale Klappzahlenanzeige mit, die auch in drei Stufen dimmbar und mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet ist.

An Bord sind zwei 1,5-Zoll- und ein 2,5-Zoll-Vollbereichstreiber, die mit 1x 8 Watt und 2x 5 Watt angetrieben werden.

Der ELAC RD100 ist für 249 Euro in den Farben Grau, Weiß und Rot verfügbar.

Miracord 40

Der neue Miracord 40 in Schwarz

Frontansicht mit Abdeckung

Tonabnehmer von Audio Technics vormontiert

Geschwindigkeitseinstellung links

Plattenteller

Schließlich hat ELAC mit dem Miracord 40 und dem Miracord 50.2 noch zwei Plattenspieler in der österreichischen Hauptstadt dabei. Mit 499 Euro bepreist handelt es sich um einen Vinyl-Player mit Riemenantrieb und elektronisch geregelter Steuerung, integriertem DC-Motor und Vibrationsdämpfungssystem.

Der Plattenteller ist 16mm und ab Werk balanciert. Die Zarge besteht aus 21mm MDF und soll sehr resonanzarm sein. Beim Tonarm kommt Aluminium zum Einsatz, das Auflagegewicht ist einstellbar.

Beim Tonabnehmer setzen die Kieler Nordlichter auf einen bewährten Audio Technics AT95E.

Der Miracord 40 hat eine MM-Phonostufe mit RIAA-Entzerrung direkt im Gerät integriert.

Miracord 50.2

ELAC Miracord 50.2

Der überarbeitete Miracord 50.2 bleibt natürlich beim Riemenantrieb und ist mit einem Servo-gesteuerten DC-Motor mit integriertem Vibrationsdämpfungssystem versehen. Beim Plattenteller liegen Dimensionen von 21mm vor, die Zarge ist aus 36mm MDF.

Der Tonarm besteht laut ELAC-Flyer aus Carbon mit einstellbarer Auflagekraft. Der Tonabnehmer ist der Audio Technica AT-VM95E und auch im Miracord 50.2 ist eine MM-Phonostufe mit RIAA-Entzerrung verbaut.

Der Miracord 50.2 im eleganten matten Finish, auch in schickem Pastell-Blauton erhältlich, kostet 799 Euro.

Special: Philipp Kind

Fotos: Carsten Rampacher