HIGH END 2026: Yamaha präsentiert neue Wireless Streaming-Lautsprecher NX-70A

Yamaha lässt auf der HIGH END aufhorchen: Mit den NX-70A präsentieren die Japaner ein neues Wireless-Speaker-Ensemble mit MusicCast, das in schwarzer und weißer Variante ab Juli für 2.949 EUR Setpreis auf den Markt kommen soll.

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Yamaha hebt hervor, dass die große Erfahrung des Unternehmens in Bezug auf eine sorgfältige akustische Abstimmung, eine hohe Qualität des hauseigenen Engineerings und ein attraktives Design im Fokus bei der Entwicklung standen.

Anschlüsse Teil 1

Anschlüsse Teil 2

Wie eingangs bereits erwähnt, befindet sich ein MusicCast-Modul an Bord. Insgesamt ist die Streaming-Abteilung der NX-70A extrem flexibel ausgelegt: AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon ready, Google Chromecast, ab Herbst oer Firmware-Update Qobuz Connect, Für die passende Verbindung zum TV ist natürlich HDMI an Bord.

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Ansicht von oben

Hier der vordere Teil im Detail

Besonderheit des neuen Systems ist, dass Yamaha das hauseigene Room EQ-/Einmess-Tool YPAO integriert hat, und zwar in der hochwertigen R.S.C. Version (Reflected Sound Control).

Ein spezielles Yamaha Sound-Tuning ist für den extrem guten Klang verantwortlich. Im Zentrum der Bemühungen standen eine ausgewogene tonale Balance, eine enorme Dynamik und ein klar definiertes Abbildungsvermögen. Speziell für Euopa sind die neuen aktiven Lautsprecher noch im dafür zuständigen europäischen Yamaha-Headquarter in Rellingen bei Hamburg akustisch abgestimmt worden.

Hochtöner

Tiefmitteltöner

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Die Membranen sind aus Multi-Fiber, Zylon und kleinen Fichtenholz-Partikeln, die von der Herstellung on Yamahas edlem Grand Piano-Musikinstrument stammen. Diese Pianos werden in Yamahas Kagewa Factory hergestellt. Die Membranen werden in Japan in der Präfektur Gifu in der Produktionsstätte GIFUTOKU produziert.

Hochentwickelte Technologie

Kernidee der neuen Speaker ist zudem die Synergistic Drive-Technologie: Der Lautsprecher soll als Teil des Verstärker-Systems gesehen werden. In Echtzeit werden etwaige Unsauberkeiten im Signal korrigiert, was zu extrem geringen Verzerrungen und einem extrem niedrigen Rauschen führt. Die akustischen Folgen sind eine höhere Detailltreue, eine präzisere akustische Abbildung und eine besonders klare, kraftvolle Basswiedergabe.

Klangeindrücke

Setup vor Ort

Gehörte Stücke:

Where There is Smoke,

Liberty, Anette Askvik

Bardo, GoGo Penguin

Queen Mary, Francine Thirteen

Moving On, Weval

Ganz gleich, um welchen Musikstil es sich handelt - die Yamaha NX-70A beeindrucken durch eine enorme Klarheit und Fokussiertheit. Stimmen haben eine sehr sauber definierte Bühne, die jeweiligen stimmtypischen Merkmale werden ausgezeichnet herausgearbeitet. Die recht kompakten Lautsprecher agieren deutlich größer, als man spontan annimmt. Und der knackige, präzise Bassbereich beeindruckt ebenfalls. Insgesamt ist es für uns sehr erstaunlich, was Yamaha für ein Volumen und für eine Struktur aus den doch ziemlich kompakten aktiven Boxen herausholen kann.

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Fazit

Yamaha ist mit den NX-70A ein hervorragender aktiver Lautsprecher gelungen. Die schlichte, edle Optik und die umfassende Funktionalität inklusive reichhaltiger Streaming- und Anschlussektion sind große Pluspunkte. Der sehr klare, zugleich außergewöhnlich angenehme Klang überzeugt ebenfalls. Der Bass ist erstaunlich präsent und präzise, und höhere Pegel stellen fürs japanische Ensemble keine Hürde dar.

Special und Fotos: Carsten Rampacher

Datum;: 04. Juni 2026