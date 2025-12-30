AREA DVD - die Geräte des Jahres 2025 in allen Kategorien

Und schon wieder ist es soweit: Gefühlt ging das Jahr 2024 gerade zu Ende, und nun sind wir bereits mit 2025 durch. Grund genug für uns, wie üblich unsere Geräte des Jahres in allen Klassen zu präsentieren. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Kategorie All-In-One Soundbar: KEF XIO

Mit mehr als 800 Watt maximaler Leistung, einem wunderschönen Design, einer hochwertigen Verarbeitung und mit einer enorm aufwändigen Treiberbestückung ist KEFs XIO eigentlich die beste All-In-One-Soundbar, die wir kennen. Mit 2.299 EUR ist das Designerstück nicht eben preiswert, aber wer einmal die Möglichkeit hatte, die XIO zu hören, wird begeistert sein. Zudem ist auch die Ausstattung prall: Decoding von DTS:X, Dolbx Atmos und Sony 360 Reality Audio, umfangreiche Streamingplattform unter anderem mit TIDAL/Spotify/Qobuz in den Connect-Versionen sowie Apple AirPlay 2 und jeder Menge KEF-exklusiver Technologie, die für maximale Performance der XIO sorgt. Die KEF-App zur Steuerung bietet darüber hinaus auch zahlreiche nützliche Audio-Parameter.

Direkt bei KEF gibt es alle Informationen zur XIO

Kategorie Soundbar/Subwoofer-System: Teufel Cinebar 22

Teufel hat uns mit der Cinebar 22 noch kurz vor Jahresende beglückt und alles richtig gemacht. In Verbindung mit dem sehr kompakten T6 Wireless-Subwoofer kommt das Paket auf ausgesprochen faire 599 EUR. Die Soundbar ist in einer 5.1 Konfiguration gehalten, und es gibt einen dedizierten Centerkanal mit einem aufwändigen koaxialen Chassis. Unterstützt werden Dolby Atmos (virtuell) und DTS Virtual:X. Obwohl die Cinebar 22 über keine dedizierten Top Firing-Module verfügt, klingt sie exzellent, und der einfach zu platzierende aktive Subwoofer bringt eine richtig gute Unterstützung im Bassbereich zustande. Eine Netzwerkschnittstelle gibt es zwar nicht (nur Bluetooth ist vorhanden), dafür ist die 175 Watt (RMS) starke Soundbar (T6 Subwoofer erzeugt zusätzliche 60 Watt) mit einem praktischen Display ausgestattet und kann getrost als akustisch beste Option in ihrer Klasse bezeichnet werden.

Hier geht es zur Cinebar 22 bei Teufel

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Kategorie Soundbar-Komplettsystem: Yamaha True X Surround 90 A

Yamaha hätte fürs Soundbar-Komplettsystem True X Surround 90 A eigentlich auch noch den Audio-Innovationspreis wegen dem weltweit ersten Auro 3D-Decoding in einer Soundbar verdient - aber zwei Preise für ein und dasselbe Device gibt es bei uns nicht. Darum dieser Preis, den das Yamaha-Package voll und ganz verdient hat: Zwei Arrays, links und rechts oben untergebracht, aus Yamaha Beam-Lautsprechern realisieren eine enorm authentische Überkopf-Ebene. Hochwertige Chassis für die Frontkanäle inklusive Centerkanal stehen für eine packende, realistische Gesamt-Frontkulisse. Zwei Wireless Rear-Lautsprecher, die man praktischerweise einzeln auch das Bluetooth-Speaker verwenden kann, und ein kraftvoll agierender aktiver Subwoofer, der komplett neu entwickelt wurde, runden das Set ab. Wer flexibel streamen und Multiroom-Optionen nutzen möchte, freut sich übers integrierte MusicCast-Modul.

Das True X Surround 90 A-Set auf der Yamaha-Website

Kategorie 4K-TV LCD: Samsung GQ55QN90F

Der Samsung QN90F im praktischen 55-Zoll-Format ist schlichtweg der ideale Smart-TV für den Alltag - und dank des sehr hellen, äußerst kontrastreichen und farbechten Bildes wird sogar derjenige Anwender glücklich mit dem Fernseher, der gerne Filme in ausgezeichneter Qualität genießen möchte. Die schicke Optik, die einfache Bedienung mittels der kompakten Solar-Remote und Samsungs Tizen-Betriebssystem sowie clevere KI-Funktionen bringen den QN90F nach vorne. Auch klingt er deutlich besser, als man es erwartet hat, und der TV ist zu Samsungs Smart Things-App kompatibel. Daher ist der QN90F schnell ins Smart Things-Netzwerk eingebunden und lässt sich komplett über die App bedienen. Sogar eine effektive Bildkalibrierung kann man mittels der App vornehmen. Und der Marktpreis von knapp 900 EUR ist für die Performance mehr als angemessen.

Der Samsung GQ55QN90F beim Hersteller

Kategorie 4K-TV OLED: Panasonic TX-65Z95B

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Zu Marktpreisen von rund 2.500 EUR gibt es den Panasonic TX-65Z95B - und fürs investierte Geld erhält man einen 4K OLED Smart-TV, der unter Fire OS läuft und visuell souverän auch extrem hohen Anforderungen standhält. Panasonic-typisch finden sich auch zahlreiche, teilweise exzellente Bildmodi wie der Filmmaker Mode oder die speziell für Amazon Prime Video-Inhalte kalibrierte Betriebsart. Das Panel und dessen Periphipherie ist Hightech pur, und mit sensationellen Helligkeits- und Kontrastwerten sowie einer Farbwiedergabe auf cineastischem Niveau hält der TX-65Z95B viele Trümpfe parat. Hinzu kommt noch das klangstarke, von Technics abgestimmte Soundsystem. Die Bedienung ist schnell erlernt, und die Verarbeitung ist hervorragend.

Panasonics Informationen über den TX-65Z95B

Kategorie TV mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis: Samsung GQ65QN900F

Der helle Wahnsinn: Für Marktpreise von knapp 1.600 EUR gibt es mit dem Samsung GQ65QN900F einen üppigst ausgestatteten 8K-Neo QLED-TV, der auch stark gehobene Ansprüche mit Gelassenheit zufriedenstellt. Er hat zwar einen etwas einfachereren KI-Prozessor Neural Quantum 8K AI Gen2 als die absolute Topserie QN990F, aber das, was der Chip im QN900F leistet, ist in jeder Hinsicht überragend. Ganz gleich, ob Bildoptimierung, Upscaling, Klangqualität oder KI-basierte Komfortfeatures, überall bietet der QN900F Außergewöhnliches. Das 100 Hz-Panel ist mit der Quantum Mini LED Pro Technologie ausgestattet, zudem besitzt es eine Glarefree-Beschichtung. Der 8K-TV lässt sich über Samsungs Smart Things App bedienen, und die Handhabung ist dank des Samsung Tizen Betriebssystems so einfach, dass auch Ein- und Umsteiger sehr schnell zurechtkommen.

Der Samsung-Webauftritt zum GQ65QN900F

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher kompakt: KEF MUO

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Der KEF MUO ist in sieben attraktiven Farbvarianten erhältlich und liegt bei 269 EUR. Er zeichnet sich durch seine enorm hochwertige Materialqualität und eine dazu passende Verarbeitungsqualität aus. Und nicht nur das. Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt nicht zu kurz, so bestehen die seitlichen Kunststoffflächen aus recyceltem Material. Der schöne BT-Speaker ist zudem IP67 zertifiziert, bringt Bluetooth 5.4 mit und ermöglicht Wiedergabezeiten von bis zu 24 Stunden. 10 Watt für den Hochtöner und 30 Watt für den Mittel-/Tieftöner sind respektable Leistungswerte, die sich in einem kräftigen, lebendigen Klangbild widerspiegeln.

KEFs MUO direkt auf der Website der Briten

Kategorie Bluetooth-Lautsprecher groß: Teufel Rockster Neo

Die zweite Auszeichnung für die Berliner Sound-Experten, diesmal "trifft" es den enorm pegelstarken (maximal 130 dB Schalldruck, 200 Watt Endstufenleistung), extrem dynamischen und zugleich homogen aufspielenden Rockster Neo, der (Stand 23. Dezember 2025) für 699,99 EUR angeboten wird. Er verfügt über zahlreiche Anschlüsse, eine enorm langlebige, robuste Verarbeitung und erzielt bis zu 36 Stunden Laufzeit mit seinem auswechselbaren Akkupack. Der Rockster Neo bringt eine IP44-Klassifizierung sowie einen 300 mm Langhub-Tieftöner und einen speziellen Kompressionshochtöner mit. Uns ist derzeit kaum ein anderer Bluetooth-Lautsprecher bekannt, der eine so hohe akustische Leistung mit robuster Verarbeitung und moderner Funktionsvielfalt verbinden kann.

Der Rockster Neo bei Teufel

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Kategorie All-In-One Streaming-Lautsprecher: Teufel Motiv XL

Für aktuell knapp 800 EUR (Stand 23.12.2025) gibt es den großen All-In-One-Streaming-Lautsprecher Teufel Motiv XL. Er ist mit vielen modernen Streaming-Funktionen ausgestattet, so beispielsweise mit Apple AirPlay 2, Google Cast, Roon ready, Spotify Connect und TIDAL Connect. Die Steuerung erfolgt komfortabel über die Netzwerk-basierte Teufel Home-App. Akustisch schöpfen die Berliner, die schon ihren dritten "Geräte des Jahres"-Preis einheimsen, aus dem Vollen: Ein echtes Dreiwege-System verrichtet seinen Dienst, ein "Wok" Tieftöner (8 Zoll), ein 3,5 Zoll-Mitteltöner mit Kevlarmembran und ein 1,25 Zoll Seidenkalotten-Hochtöner stellen die Bestückung dar. Insgesamt stehen kraftvolle 210 Watt (RMS) Leistung bereit, für eine räumlich weitläufige, sauber gestaffelte Wiedergabe ist Teufels hauseigenes Dynamore-System zuständig.

Teufels Motiv XL in der Übersicht beim Hersteller

Kategorie Aktivlautsprecher Regalbox: Canton Smart Townus 2

Kompakt, hochwertig, leistungsstark, flexibel: Cantons Smart Townus 2 schießt sprichwörtlich "aus allen Rohren". Man mag kaum glauben, was die recht kleinen Zweiwege-Aktiv-Regalboxen an nachdrücklich vorgetragener Leistung bereitstellen: 350 Watt pro Lautsprecher sind schon eine Ansage. Natürlich kann man die zwei Aktivisten mit allen anderen Canton Smart-Komponenten zusammen verwenden. Mit an Bord sind Decoder für Dolby Digital und DTS, eine virtuelle Center-Funktion, ein Display sowie eine robuste Fernbedienung. Man kann aus zwei Paar Smart Townus 2 eine 4.0 Lösung erstellen, ohne dass man weitere Devices benötigt. Insgesamt fehlt uns nur ein HDMI-Anschluss, ansonsten erhält man für 1.600 EUR Komplettpreis ein außergewöhnlich leistungsfähiges Ensemble, das zudem einfach unterzubringen ist.

Das Smart Townus Aktivlautsprecher-Ensemble bei Canton

Kategorie Aktivlautsprecher Standbox: Buchardt Audio A700LE + Stereo-Hub

Leider ist der Buchardt Audio A700LE erst ab Mai 2026 wieder erhältlich - der Ausnahme-Aktivlautsprecher ist ab sofort vorbestellbar, und jeder Vorbesteller erhält noch 200 EUR Rabatt (ab 6.100 EUR fürs Paar). Wer sich für die A700LE mit 4 x 150 Watt Leistung pro Box entscheidet, zahlt für den passenden Stereo-Hub, der mit umfangreichen Streamingmöglichkeiten, einer umfassenden Anschlussbestückung und einem sehr präzisen integrierten Einmesssystem ausgestattet ist, lediglich 300 EUR extra - wir raten sehr zu diesem Paket. Die exzellent verarbeiteten und mit sehr hochwertigen Chassis bestückten Standlautsprecher erwiesen sich in unseren Testreihen als ungemein pegelfest, enorm dynamisch und spielten darüber hinaus sehr gefällig und homogen auf. Sie erzielten als erste aktive Lautsprecher das "Best Of Best" Testprädikat und verdienen daher auch die Auszeichnung als "Gerät des Jahres" in der passenden Kategorie voll und ganz.

Buchardt Audio A700LE + Hub bei HiFi Pilot

Kategorie Passivlautsprecher Regalbox: Perlisten Audio A3m

Perlisten Audio, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference, ist gerade bei höchst ambitionierten Mehrkanal-Liebhabern dank der performanten Serien S und R äußerst beliebt. Mit der A-Serie kam im Jahr 2025 nun eine Einstiegsbaureihe hinzu - die sich aber aus akustischer Perspektive weit von dem entfernt hat, was man mit dem Wort "Einstieg" verbindet. Wir haben den großen Regallautsprecher A3m getestet, und das in einem Stereo-Setup: Hier bewiesen die Perlisten Audio-Speaker, dass sie auch im klassischen Zweikanal-Setup außergewöhnlich talentiert aufspielen. Sehr kraftvoll, räumlich dicht und mit einer sauberen Detaillierung, kann man hier nur staunen, zumal der Preis von 2.990 EUR pro Paar für die Leistung sogar als günstig zu bezeichnen ist.

Daten zum A3m bei Perlisten Audio

Kategorie Luxus-Passivlautsprecher Regalbox: DALI EPIKORE 3

Optisch wunderschön, erlesen hinsichtlich Verarbeitung und Materialqualität, klanglich ungemein fein sowie sauber aufspielend: Mit hochentwickelten Technologien aus DALIs absolutem Flaggschiff KORE ist die EPIKORE 3 für knapp 10.000 EUR Paarpreis ein erstklassiger Premium-Regallautsprecher, der besonders mit seinem Hybrid-Hochtöner (Bändchen & Kalotte) und aufwändiger, mit selektierten Bauteilen versehener Frequenzweiche in seiner Liga Maßstäbe setzt. Der Lautsprecher wird mit größter Sorgfalt in Nørager zusammengebaut - dort befindet sich DALIs Firmenstammsitz.

Der EPIKORE 3 Regallautsprecher bei DALI

Kategorie Passivlautsprecher Standbox: Nubert nuVero nova 12

Die Nubert nuVero nova 12 liegt bei einem Paarpreis von 3.900 EUR und ist für diesen Preis beinahe konkurrenzlos gut: Neu entwickelte, hoch belastbare Chassis zeichnen den eleganten, sauber verarbeiteten Standlautsprecher zum Beispiel aus. Erstmals setzt Nubert auf einen Hochtöner mit Metallmembran, der durch aufwändige Optimierungen mit seinem exzellenten Auflösungsvernögen brilliert. Mittell- und Tieftöner weisen eine vierlagige Carbon-Membran auf, die Treiber agieren höchst impulstreu und sind darüber hinaus enorm belastbar. Durch clevere Technologie bringen die Boxen aus Schwäbisch-Gmünd zudem einen großen Sweet Spot mit und sind kaum aufstellungskritisch. Hinten über den Lautsprecherkabelanschlussterminals stehen noch zwei steckbare Brücken für akustische Anpassungen bereit.

Nuberts Informationen über den nuVero nova 12 Standlautsprecher

Kategorie Luxus-Passivlautsprecher Standbox: Canton Reference 5 GS

Natürlich ist die Canton Reference 5 GS schon ein veritabler Luxus-Lautsprecher - mit einem Paarpreis von unter 10.000 EUR aber durchaus auf dem Boden geblieben, und somit aus finanzieller Perspektive durchaus noch "normal", was uns besonders gut gefällt. "Normal" ist allerdings aus akustisch-technischer Sicht nichts am "hessischen Supertalent": Ein diamantbeschichteter Hochtöner, optimierte Frequenzweichen, die mit besten Bauteilen bestückt sind, und ein enormes Maß an tiefgründiger Klangkultur zeichnen diesen Champion aus dem Taunus aus. Gerade in der nur für die "Günther Seitz" (GS) Edition lieferbaren Gehäuseausführung "Sand" ist der Schallwandler auch optisch eine Wucht.

Cantons Webauftritt zur Reference 5 GS

Kategorie AV-Receiver: Denon AVC-X2850H

Mit einem Kaufpreis von 839 EUR ist der 7.2-Kanal-Netzwerk-AV-Verstärker Denon AVC-X2850H mit Audyssey MultEQ XT-Einmesssystem ein wohlfeiles Angebot. Seine klassischen, analogen Endstufen bieten ein enormes Leistungsvermögen, das Decoding von Dolby Atmos und DTS:X gelingt mit hoher atmosphärischer Dichte und sauberer Trennung der verschiedenen akustischen Ebenen. Der hervorragende, weil äußerst hilfreiche Assistent unterstützt mit Texten und Grafiken bei der ersten Einrichtung. Die Anschlusssektion umfasst auch 8K-kompatible HDMI-Slots, und für flexible Streaming- und Multiroom-Eigenschaften steht das HEOS-Modul. Dessen Funktionen lassen sich über die HEOS App schnell & unkompliziert bedienen. Insgesamt beweist der AVC-X2850H, wie extrem gut ein AV-Verstärker heutzutage ist, der deutlich weniger als 1.000 EUR kostet.

Der AVC-X2850H bei Denon in der Übersicht

Kategorie Stereo Vor-/Endstufen-Kombination: Cambridge Audio DACMAGIC 200M und Endstufe MXW70

Eine richtig gute Vor-/Endstufenkombination muss weder groß noch teuer sein. Unsere Cambridge Audio-Kombination kostet zusammen lediglich rund 1.000 EUR und besteht aus dem DACMAGIC 200 Vorverstärker/Kopfhörerverstärker/DAC und der kraftvollen Stereoendstufe MXW70, die 2 x 70 Watt an 8 Ohm zustande bringt und daher mit vielen verschiedenen Lautsprechern problemlos zusammen arbeiten kann. Die enorm hochwertigen DAC-Chips von ESS im DACMAGIC 200M ermöglichen eine ausgesprochen präzise Wandlung des digitalen Signals in ein analoges Signal. Beide optisch modern-schlicht gehaltenen Komponenten sind darüber hinaus sehr ansprechend verarbeitet, und der DACMAGIC 200M kommt bei USB-Anschluss an ein Notebook oder einen PC mit vielen verschiedenen Formaten klar.

Hier geht es zum DACMAGIC 200M und zur MXW70 Endstufe bei Cambridge Audio

Kategorie Stereo-Verstärker: Luxman L-505Z

Ein absolut würdiger Preisträger empfängt uns bei den klassischen Stereo-Vollverstärkern - und zwar in rein analoger Ausfertigung. Der Luxman L-505Z liegt bei 6.790 EUR, was zweifelsohne nicht wenig ist, aber extrem fair für den Gegenwert. Denn mit dem Kauf des L-505Z erhält man ein Gerät für die Ewigkeit, ultrasolide, ultrarobust und optisch im klassischen Stil inklusive zweier analoger VU-Meter gehalten, der völlig unabhängig von jedem modischen Einfluss ist. Mit extrem präziser Lautstärkeregelung, einer exzellenten Phonovorstufe, einem klangstarken Kopfhörerverstärker und einem vorbildlichen Aufbau innen ist der L-505Z ohne Zweifel eine echte Luxus-Komponente. Mit seinem über alle Maßen natürlichen, klaren und feinen Klangbild dürfte der L-505Z praktisch jeden HiFi-Fan begeistern. 2 x 100 Watt an 8 Ohm klingen nicht nach enorm viel, in der Hörpraxis aber zieht der Luxman auch bei hohem Pegel kräftig und verzerrungsfrei durch. Eine zum Look des Hauses passende Aluminium-Fernbedienung liegt ebenfalls bei.

Informationen zum L-505Z bei Luxman

Kategorie Stereo/Mehrkanal-Streaming-Vorstufe: Marantz AV20

Marantz definierte mit der absolut voll ausgestatteten AV10 Mehrkanal-Vorstufe zweifelsohne einen neuen Standard. Mit dem Mehrkanal-Vorverstärker AV20 gibt es das Ganze jetzt auch eine Nummer kleiner und immer noch kompromisslos gut. "Klein" ist hier zudem absolut relativ - denn es handelt sich um eine enorm flexible 15.4-Kanal-Vorstufe, decodiert werden zum Beispiel Dolby Atmos, Auro-3D, DTS:X Pro und IMAX Enhanced. Natürlich ist ein HEOS Streaming-/Multiroom-Modul an Bord, und selbstredend ist die umfangreich bestückte HDMI-Sektion 8K-kompatibel. Bei der ersten Inbetriebnahme gibt der Assistent für die Einrichtung eine ausgesprochen gute Figur ab. Trotz seiner enormen Funktionsvielfalt ist der AV20 Prozessor daher komfortabel in der Handhabung. Eine tadellose Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, und der Innenaufbau des AV-Vorverstärkers kann als mustergültig umschrieben werden.

Mehr zum AV20 Mehrkanal-Prozessor gibt es bei Marantz

Kategorie Stereo Streaming-Verstärker: NAD M10 V3

Der NAD M10 V3 beeindruckt in jeder Hinsicht - daher verwundert es kaum, dass er in seiner Kategorie zum "Gerät des Jahres" gewählt wird. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.599 EUR erhält man einen äußerst kompakten, optisch sehr attraktiven und bestens verarbeiteten Stereo-Streaming-Verstärker mit großem Touch-Farbdisplay, der mit enorm leistungsfähigen digitalen Endstufe mit 100 Watt pro Kanal ausgestattet ist, Auch das sehr effektiv arbeitende Dirac Live gehört ebenso wie das obligatorische BluOS-Modul zum reichhaltigen Ausstattungsumfang. Dieser beinhaltet zudem HDMI-eARC, einen hochmodernen DAC sowie eine ausgezeichnete Phono MM-Vorstufe. Mit seinem kraftvollen, fein- und grobdynamisch überzeugenden Klang bietet der M10 V3 auch für den Anwender mit großem Anspruch eine exzellente Performance.

NADs Website zum M10 V3

Kategorie Streaming-Player: HiFi ROSE RS151

Kompromissloser Hochleistungsstreamer, kombiniert mit Vorstufen- und DAC-Funktion: Der HiFi-ROSE RS151 liegt bei 4.799 EUR und beeindruckt bereits optisch durch den riesigen 15,4 Zoll messenden, sensibel reagierenden Touchscreen. Das Gehäuse aus Flugzeugaluminium passt perfekt dazu. Im Inneren arbeiten absolute Premium-DACs von ESS (ES9039PRO) mit Hyperstream und zahlreiche, von HiFi-ROSE selbst entwickelte proprietäre Technologien, die allesamt ein Ziel verfolgen: Den bestmöglichen Klang zu realisieren. Dazu an Bord sind beispielsweise die Femto-Taktsynchronisierung und das HiFi-ROSE DPC-Modul. Natürlich lässt sich der RS151 über die HiFi-ROSE-App steuern, diese bietet im Detail bei Übersetzung und Menüführung noch leichte Verbesserungsmöglichkeiten. Exzellent ist die umfangreiche Anschlussbestückung inklusive HDMI-eARC. Insgesamt, so absurd es zunächst klingen mag: Für sein Potential ist der RD151 schlichtweg günstig. Der hochsolide, elegante Südkoreaner misst sich daher akustisch und technologisch erfolgreich auch mit doppelt so teuren Vorstufen/DACs/Streamern souverän.

HiFi-ROSE informiert über den RS151

Kategorie Luxus HiFi-Komponente: Dan D'Agostino Pendulum

Wir schreiben: Mehr geht kaum noch, aber im Portfolio des US-Ultraluxus-Labels Dan D'Agostino ist der Stereo-Vollverstärker Pendulum die "Einstiegsdroge" in die Welt von maximaler Fertigungsqualität und eines überlegenden Klangbilds. Der Bssispreis des Pendulum liegt bei 23.600 EUR, für 3.600 EUR zusätzlich gibt es ein Streamingodul (z.B. mit TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, Roon ready, AirPlay 2) inklusive DAC und HDMI-ARC. Phonofreude werden sich das exklusiv aufgebaute Phono-Modul für 1.800 EUR extra gönnen, und wer alles möchte, wird um exakt 29.000 EUR erleichtert. Der Gegenwert ist ein Vollverstärker, der für viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, der treue Begleiter sein wird. Schon seine Lieferung im robusten Flight Case deutet an, dass hier kein "herkömmlicher" Klang-Artist zugestellt wird. Die fabelhafte Verarbeitung mit dem runden Element auf der Frontblende, das das Farbdisplay beherhergt und das laut Dan D'Agostino Assoziationen mit Schweizer Luxus-Uhren wecken soll, belegt den Standard des Pendulum ebenso wie die im identischen Design ausgeführte Fernbedienung. Das Innenleben mit dem XXL-750 VA-Ringkerntransformator zeigt sich in Bestform.

Dan D'Agostino-Website zum Pendulum

Kategorie aktive Subwoofer: Canton Reference Sub

Was für ein aktiver Subwoofer! Klar, gerade bei teuren Bass-Aktivisten ist die Leistungsdichte enorm hoch, aber was der Canton Reference Sub für 3.500 EUR stemmt, ist schon außergewöhnlich. Mit Filmton umgehen können viele aktive Basslautsprecher dieser Preisklasse, und die meisten sind auch für den Musikbetrieb sehr gut geeignet. Wie exakt und raffiniert allerdings der Reference Sub auch kleine akustische Bassanteile bei Musikmaterial herausarbeitet, ist über alle Maße begeisternd. Mit 500 Watt Nennleistung ist genug Kraft vorhanden - andere mögen zwar noch kraftvollere Endstufen mitbringen, agieren aber nicht so kultiviert wie der hessische Basslautsprecher. Er weist einen 308 mm messenden aktiven BCT-Treiber und eine identisch große Passivmembran - und auch bei hohem Pegel erzeugt er praktisch keinerlei Gehäuse- oder Ströumgsgeräusche. Seine äußerst attraktive Optik und die enorm solide Verarbeitung sind zusätzliche Pluspunkte.

Der Reference Sub bei Canton

Kategorie ANC-Kopfhörer: beyerdynamic Aventho 100

Es gibt nicht mehr viele On-Ear-Kopfhörer - entweder verwendet man eine Over-Ear-Konstruktion oder gleich TWS IN-Ears, wenn es um mobile Headphones mit Bluetooth und ANC geht. Allerdings ist die Spezies On-Ear-Kopfhörer noch nicht ausgestorben, und wenn man sich den beyerdynamic Aventho 100 anschaut und vor allem anhört, ist das auch gut so. Für lediglich 199 EUR werden hier eine umfangreiche, praxisgerechte Ausstattung, eine überragende Verarbeitung, ein enormer Tragekomfort und ein klarer, homogener Sound miteinander in Einklang gebracht. Die beyerdynamic App steht als praktisches Steuerungs-Tool bereit und hält alle nützlichen Funktionen bereit, verzichtet jedoch auf überflüssige Spielerei, was den Bedienkomfort erhöht. Akkulaufzeiten von bis zu 40 Stunden (mit ANC, gar 60 Stunden ohne) finden ebenfalls unsere volle Zustimmung.

beyerdynamic informiert über den Aventho 100

Kategorie Luxus-Kopfhörer: Dan Clark Audio Noire X

Günstiger, aber leistungsstarker Luxus - diese kurze Umschreibung trifft auf den Dan Clark Audio Noire X für 1.099 EUR voll und ganz zu. Der geschlossene, magnetostatische Over-Ear-Kopfhörer besitzt ein selbstjustierendes Kopfband und lässt sich mittels des durchdachten Klappmechanismus extrem klein falten. Dank des Acouastic Metamaterial Tuning Systems (AMTS), das im Hochleistungstreiber arbeitet, werden hinsichtlich der Klangqualität Bestleistungen erwartet - und auch geliefert. Verzerrungen fehlen beim Noire X selbst bei hohem Pegel praktisch vollumfänglich, und wir kennen nur wenige Kopfhörer, die so bequem auf dem Kopf des Trägers sitzen wie das Exemplar von Dan Clark Audio.

Der Dan Clark Audio Noire X bei audiodomain

2025 Kategorie Innovation Audio: ELAC Concentro M 807 mit VXe

Eine der Neuheiten auf der High End 2025, die am meisten Aufsehen bei High Tech-begeisterten Zweikanal-Fans erregte, war ELACs Concentro M 807 Standbox, die von uns mit 44.000 EUR Paarpreis in die absolute Luxusliga eingeordnet wird. Klar, es geht noch viel teurer, aber der Kaufpreis der Concentro M 807 ist schon ein Wort. Fürs investierte Geld gibt es neben einer fabelhaften Verarbeitung und einer individuell-eleganten Optik auch viel High Tech. Der Vierwege-Lautsprecher besitzt als technische Innovation ELACs VXe (Variable Coax Electric) - das brachte dem Hochleistungslautsprecher auch unseren Award ein. Hierbei sitzt der JET 6C Bändchenhochtöner inmitten eines Arrays von insgesamt sechs ultrakompakten Mitteltönern. Und dieses Array ist mittels eines rückseitigen Schalters bei jedem Concentro M 807 individuell einstellbar. Man kann daher die akustische Richtwirkung in Abhängigkeit vom Hörraum bei jedem Lautsprecher entsprechend einstellen - sodass der Premium-Lautsprecher in nahezu jedem Hörraum bestechend gut klingt.

Concentro M 807 bei ELAC

Kategorie Innovation Video: Samsung GQ65QN990F

Nicht umsonst griff sich der GQ65QN990F (ab circa 3.700 EUR) schon im Test als erster Smart-TV überhaupt unseren "Best Of Best" Award. Ausgestattet mit dem Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor, erzielte er hinsichtlich des Upscalings von FullHD- und 4K-Material auf die native 8K-Panelauflösung so gute Ergebnisse, dass wir uns immer wieder verdutzt die Augen rieben. Das Panel mit den Quantum Mini LEDs Pro als extrem präzisem Backlight und modernste weitere Technologien ermöglichen eine enorme Maximalhelligkeit, absolut realistische Farben und hervorragende Kontrastwerte. Clevere KI-Funktionen erleichtern zudem den Umgang mit dem QN990F, gleichzeitig werden Bild- und Tonqualität mittels Künstlicher Intelligenz optimiert. Das 90 Watt starke Soundsystem hat uns ebenfalls beeindruckt, es gibt kaum einen anderen Smart-TV, der mit einem so guten Lautsprechersystem ab Werk ausgestattet ist. Die Bedienung ist ebenso einfach wie die Einbindung ins Samsung Netzwerk-Universum mittels der Smart Things-App.

Samsungs Infos zum GQ65QN990F

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Elektronik: IOTAVX AVXP 3-230

Gerade für den vorderen linken sowie rechten und für den Centerkanal benötigt man im anspruchsvollen Mehrkanal-Setup die meiste Leistung. Leider jedoch sind die meisten Endstufen entweder mit lediglich zwei oder gleich mit fünf Kanälen am Start. Eine Ausnahme macht die Dreikanal-Endstufe IOTAVX AVXP 3-230, die 230 Watt an 4 Ohm auf allen drei Kanälen liefern kann. An 8 Ohm sind es 150 Watt/Kanal. Gigantische 1.320 Watt Leistungsaufnahme und ein riesiger Ringkerntransformator beweisen, dass es IOTAVX durchaus erst mit den Ambitionen meint, ein wahres akustisches Feuerwerk im Hörraum zu entfachen. In der Praxis funktioniert dies souverän & dynamisch - dafür sind 1.299 EUR wirklich nicht zu viel Geld.

Mehr über die AVXP 3-230 Endstufe beim Hersteller

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Passiv-Lautsprecher: Dali KUPID

Da schauten auch wir höchst erstaunt: 338 EUR Paarpreis ruft DALI für die in fünf schicken Farben erhältliche Zweiwege-Kompaktbox KUPID auf. DALI möchte mit diesem Angebot gezielt junge Menschen sowie andere HiFi-Einsteiger ansprechen, denn KUPID ist nicht nur preiswert und optisch attraktiv, sondern auch dank des guten Wirkungsgrades verstärkerfreundlich. Trotz des günstigen Preises klingt KUPID, wie unser Test eindrucksvoll beweist, wie eine typische DALI-Box: Homogen, in sich schlüssig, klar und räumlich tadellos. Ein 4,5 Zoll Tief-/Mitteltöner und ein 26 mm messender Hochtöner stellen die Bestückung dar. Insgesamt ist dieser Lautsprecher sein Geld mehr als wert und verdient sich unsere Auszeichnung redlich.

DALIs Informationen zur KUPID

Kategorie Bestes Preis-/Leistungsverhältnis Audio Aktiv-Lautsprecher: KEF Coda W

KEF hat auf den Preis in dieser Kategorie offenbar ein Abonnement: Letztes Jahr siegten die LSX II LT, und dieses Jahr das neue Produkt Coda W. Und hier ist den Briten ein weiterer Volltreffer gelungen. Zwar handelt es sich bei den Coda W, die sich hinsichtlich des Namens und der Optik an KEFs legendäre Coda-Schallwandler aus den 70er Jahren anlehnen, nicht um Netzwerk-Streaming-Lautsprecher. Die Kombination aus Bluetooth 5.4, USB-C (für den Direktanschluss an Notebook oder PC), HDMI-ARC und einer Phono-MM-Vorstufe sorgen aber für enorm vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Klangtechnisch erzielen die beiden in fünf schicken Colorierungen erhältlichen Aktivlautsprecher mit Kabelverbindung zwischen Master- und Slave-Box (es arbeiten aber in beiden Lautsprechern Endstufen, daher erfolgt die Verbindung inklusive Strom über ein USB-C-Kabel) herausragende Leistungen. Hier fragt man sich tatsächlich, wie KEF es schafft, bei dieser Produktqualität einen Komplettpreis fürs Set von 899 EUR zu realisieren.

KEFs Website zur Coda W

Außergewöhnliches Produkt: Marantz Grand Horizon

6.000 EUR sind eine Ansage - aber der Marantz Grand Horizon ist auch ein Produkt, das außergewöhnlich elegant, von der Materialwahl her über alle Maßen hochwertig und weit überdurchschnittlich leistungsstark ist. Die Streamingplattform HEOS ist natürlich integriert, unter anderem Apple AirPlay 2 sowei Qobuz, Spotify und TIDAL in den jeweiligen Connect-Versionen gehören dazu. Natürlich kann man auch zwei der extravaganten All-In-One-Streaming-Lautsprecher zu einem Paar vereinen, und dank HDMI ist der Grand Horizon schnell mit dem Smart-TV verbunden. 370 Watt Dauerleistung und kurzzeitige 860 Watt Spitzenleistung sprechen eine eindeutige Sprache, eine grandiose Pegelfestigkeit ist die unmittelbare Folge in der Praxis. Für akustische Exzellenz sorgen der Marantz Gravity-Treiber mit Neodym-Magnet und die Magnat Mirage-Technologie in Form eines rechenstarken, im Haus entwickelten Algorithmus für die digitale Signalverarbeitung. Das System erlaubt Anpassungen hinsichtlich verschiedener akustischer Parameter seitens des Anwenders (Klarheit, Räumlichkeit, Wärme) und verfügt zusätzlich über einen "Sound Master" Modus, der exakt der Abstimmung von Marantz Sound Master Yoshinori Ogata entspricht.

Marantz' Informationen zum Grand Horizon

Kategorie Brand des Jahres: KEF

Die Briten feiern dank einer durchdachten Produktpalette und dank technologisch überragenden sowie klanglich absolut überzeugenden Lösungen einen Erfolg nach dem anderen. Kaum ein anderer Anbieter ist im Fachhandel so stark mit aktiven Lautsprecherlösungen vertreten: die jetzt in neuen Farben lieferbare LSX II, LSX II LT, Coda W, LS50 Wireless 2 und LS60 Wireless sind allesamt erstklassige aktive Boxen-Sets, die zusätzlich optional mit ebenso leistungsstarken aktiven Hightech-Subwoofern wireless verbunden werden können. KEFs Music Integrity Engine als DSP-Überwachung und die ungemein flexiblen Funktionen rund um Bluetooth, Netzwerk und Anschlussbestückung sind beispielhaft. Mit der Meta-Technologie (MAT) hat KEF zudem bei zahlreichen aktiven und passiven Baureihen die akustische Reinheit im Hochtonbereich nachhaltig optimiert. Mit Q Meta, R Meta, der Reference Meta-Serie und der exklusiven Blade Meta Serie hat KEF auch auf dem Gebiet passiver Lautsprecher viele Trümpfe im Ärmel. Hinzu kommt das erfolgreiche sowie ungemein umfangreiche, praxisgerechte Sortiment an Einbaulautsprechern in Form von In- und On-Wall-Lautsprecher-Lösungen. Auch hier ist KEF einer der führenden Anbieter. Mit dem MUO ist darüber hinaus ein feiner, klanglich sehr starker und mit 269 EUR nicht zu teurer Bluetooth-Lautsprecher im Portfolio, und die XIO All-In-One-Soundbar ist ein innovatives Hightech-Produkt.

2025 Kategorie Vertrieb des Jahres: Audio Reference

Der Seriensieger setzt sich auch 2025 durch: Audio Reference erhält wieder die Auszeichnung als Vertrieb des Jahres. In der Hamburger Alsterkrugchaussee 435 sind kompromisslose Premium- und Luxus-Marken wie Wilson Audio, Dan D'Agostino, dCS, Meridian Audio, Perlisten Audio, Magnetar oder VTL für den Vertrieb in Deutschland zuhause. Wer das akustisch Beste und das optisch Besondere in Verbindung mit ultimativer Langzeitstabilität wünscht, der ist bei Audio Reference genau an der richtigen Adresse. Wer noch die zur Kette passende Verkabelung benötigt: Mit Nordost haben die Hamburger auch technologisch brillante Kabel in verschiedenen Qualitätsstufen für nahezu jeden Einsatzzweck im Angebot. Nebenbei nimmt Audio Reference-CEO Mansour Mamaghani auch noch die Funktion Inhaber sowie Geschäftsführer von Velodyne Acoustics wahr. Unter seiner Ägide entstehen First Class-Subwoofer in völlig unterschiedlichen Preisklassen - die Top-Serien dürften zu den besten überhaupt erhältlichen Basslautsprechern gehören.

Fazit

2025 war ein Jahr mit wenigen Höhepunkten, aber leider erneut vielen Tiefschlägen. Weltpolitisch liegt vieles im Argen, Kriege sorgen dafür, dass Millionen von Menschen um ihr Leben fürchten müssen. Da ist das, was wir hier tun, eigentlich unbedeutend. Trotzdem ist es, möchte man einmal in eine ganz andere Welt flüchten, schön, dass es in unserer Branche auch in diesem Jahr wieder so viele Komponenten gibt, die in jeder Beziehung Erstklassiges leisten. Wir hoffen natürlich, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2026 fortsetzen wird.

Special: Carsten Rampacher, Sven Wunderlich

Fotos: Carsten Rampacher, Philipp Kind, Sven Wunderlich

Datum: 30.12.2025