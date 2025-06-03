TEST: Teufel ROCKSTER NEO - absoluter Champion der Bluetooth-Partylautsprecher

Im Jahre 2015 startete die Erfolgsgeschichte der legendären ROCKSTER-Serie von Lautsprecher Teufel. Neben dem Ur-ROCKSTER, gibt es den ROCKSTER Air 2, den ROCKSTER Cross sowie den ROCKSTER Go 2, bis zum heutigen Tag.

Voller Stolz präsentieren die Lautsprecherspezialisten aus Berlin das neueste Mitglied der ROCKSTER Familie, den ROCKSTER NEO. Pünktlich zum Produktlaunch dürfen wir eines der ersten Testsamples in der Redaktion begrüßen. Der ROCKSTER NEO positioniert sich zwischen dem ROCKSTER Air 2 und dem Ur-ROCKSTER und ist ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante für 899,99 EUR direkt im Onlineshop oder in einer der zahlreichen Flagshipstores des Hersteller erhältlich. Darf es etwas mehr sein? Dann ist das ROCKSTER NEO Stereo-Set das Richtige, zum Preis von 1.799,99 EUR kommt das Set mit einem 10 Meter langen XLR-Kabel.

Die Hardfacts kurz zusammengefasst: Lauter war bisher noch kein tragbarer Lautsprecher von Teufel, so verspricht es der Hersteller. Mit 130 dB stellt der ROCKSTER NEO alle hauseigenen Rekorde ein. Damit die Gesamtwiedergabe nicht nur laut und voluminös ist, nutzt Teufel ein innovatives, koaxiales Lautsprechersystem mit langhubigem 300-mm-Tieftöner und vorgesetztem Kompressionshochtöner mit Constant-Directivity-Waveguide. Die Berliner Ingenieure versprechen sich davon einen detaillierten und kräftigen Klang. Musik kann klassisch per Bluetooth zugespielt werden, zusätzlich lassen sich zwei Quellen über die XLR/6,3-mm-Kombi-Buchsen anschließen. Über Gain-Regler auf der Rückseite wird die Lautstärke der zugemischten externen Quellen feinjustiert. Die analogen Eingänge ermöglichen den Anschluss externer Zuspieler ebenso wie den direkten Anschluss von Instrumenten und Mikrofonen. Der auswechselbare Akkupack garantiert Wiedergabezeiten von bis zu 36 Stunden.

Mit Abmessungen von 436 mm Breite, einer Höhe von 649 mm, einer Tiefe von 318 mm sowie einem Stückgewicht von 16,8 kg wird sofort deutlich, dass es sich beim ROCKSTER NEO um eine größere Gattung von Bluetooth-Lautsprecher handelt.

Massives Metallgitter mit Teufel Konterfei an der Front

Angeraute Ablagefläche auf der Geräteoberseite

Wenden wir uns nun der Verarbeitungsqualität des Teufel ROCKSTER NEO zu. Das massive Gehäuse des Speakers besteht aus Holz und auf der Oberseite aufgebracht ist eine geriffelte Kunststoffoberfläche, um z.B. sicher das Smartdevice oder Mikrofon abzulegen. Die Unterseite wird ebenfalls von Kunststoff geschützt. Um den Bluetooth-Lautsprecher vielseitig einsetzen zu können, befinden sich am Gehäuse zahlreiche gummierte Standfüsse, um den Speaker auch liegend nutzen zu können. Um den ROCKSTER NEO komfortabel von A nach B transportieren zu können, verfügt dieser über zwei Tragegriffe, die an den Außenseiten unterbracht wurden.

Einer der beiden Tragegriffe in der Detailansicht

Damit der ROCKSTER NEO gegen Umwelteinflüssen bestens gewappnet ist, besitzt er eine IP 44 Klassifizierung. Dies bedeutet, dass der ROCKSTER NEO gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Ein leichter Regenschauer oder eine unachtsame Getränkedusche bei der Grillparty können dem Teufel-Device somit nichts anhaben.

Die Seitenansicht des Teufel ROCKSTER NEO

Akkurat eingepasstes Abdeckgitter aus Metall

An der Front des ROCKSTER NEO ist ein massives Metallgitter angebracht, welches das Koax-Treibersystem schützt. Das Abdeckgitter besitzt ein schwarzes Finish und, mittig platziert, sitzt ein Teufel-Logo in rotem Farbton. Umlaufend um das Gitter ist, Teufel-typisch, ein roter Zierstreifen angebracht.

Frontansicht ohne Abdeckung

Da das Abdeckgitter nur mit wenigen Schrauben am Gehäuse fixiert ist, haben wir es uns nicht nehmen lassen, es zu entfernen. Nachdem wir dies getan haben, wird der Blick auf das koaxiale Lautsprechersystem mit langhubigem 300-mm-Tieftöner und vorgesetztem Kompressionshochtöner mit Constant-Directivity-Waveguide des ROCKSTER NEO, frei. Über dem Koax-System sowie darunter befinden sich längliche Bassreflexrohre.

Detailansicht des koaxialen Lautsprechersystems

Das obere Bassreflexrohr

Unteres Bassreflexrohr

Bedienelemente sowie Status LEDs an der Frontpartie

Für eine Bedienung direkt am Device befinden sich an der Frontpartie des ROCKSTER NEO zahlreiche beleuchtete Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Wir beginnen unsere Erläuterungen und gehen dabei von links nach rechts vor. Der erste Taster ist für das Ein- sowie Ausschalten des Lautsprechers zuständig. Betätigt man das Bedienelement nur kurz, wird der Akkustand des ROCKSTER NEO mittels vier LEDs, die sich über der Taste befinden, angezeigt. Der darauffolgende Button startet das Bluetooth-Pairing. Es folgen Bedienelemente für die Lautstärkeregulierung sowie ein Play/Pause-Knopf für ein Starten bzw. Pausieren der Wiedergabe, wenn das Smartdevice bereits verbunden ist. Ein Skippen von Musiktiteln ist ebenfalls möglich. Möchte der Nutzer den vorherigen Titel hören, muss die Play/Pause Taste dreimal kurz betätigt werden, und soll der nachfolgende Track abgespielt werden, muss der Taster zweimal kurz gedrückt werden. Über diesen Bedienelementen ist ein LED-Band angebracht, das über den gewählten Lautstärkepegel informiert. Ebenfalls sind einige Klangmodis beim ROCKSTER NEO integriert. So verfügt das Device über einen Standard-Klangmodus für Innenräume, sowie über einen Outdoor Modus, der für die Wiedergabe im Freien konzipiert ist. Zudem ist Eco-Modus verfügbar, welcher die Bassleistung und die Lautstärke reduziert - im Sinne einer verlängerten Batterielaufzeit. Der Outdoor-Modus wird durch ein kurzes Drücken aktiv und der ECO-Modus durch ein ca. 5 Sekunden langes Vestätigen des Buttons. Die LED im Bedienelement leuchtet bei aktivierten ECO-Modus grün. Die letzte Taste aktiviert die PartyLink-Funktion, mit der sich zwei ROCKSTER NEO kabellos zu einem Stereo-Paar koppeln lassen, alternativ verbinden sich bis zu 100 ROCKSTER NEO und andere kompatible Teufel-Speaker. Ab Juli, so die offiziellen Angaben, steht dann für alle Anwender die Teufel Go-App vollumfänglich zur Verfügung.

Die Rückansicht des ROCKSTER NEO

Kommen wir nun zur Rückseite des ROCKSTER NEO. Im oberen Teil der Rückansicht befindet sich ein ROCKSTER NEO Schriftzug sowie ein rotes Teufel Stoffsegel. Eine Etage tiefer und hinter der ersten Abdeckung befindet sich der leistungsstarke Lithium-Eisenphosphat-Akku, mit dem bis 36 Stunden Wiedergabezeit möglich sind (bei 70 dB und gemessen nach IEC-Norm). Erfreulicherweise ist der Akkupack schnell wechselbar und ist mit Tiefentladeschutz ausgestattet. Ein kabelgebundener Netzbetrieb ist jederzeit auch ohne Akku möglich.

Der Akku wird von einer Kunststoffklappe geschützt

Im Detail: Der Akku mit geöffneten Deckel

Im ausgebauten Zustand

Anschlüsse und Bedienregler im Detail

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der ROCKSTER NEO über zwei analoge Eingänge auf der Rückseite, an der sich z.B. ein Mikrofon, ein Instrument oder ein Mischpult anschließen lassen. Mittels der Drehregler lassen sich die Eingänge mischen und einem lustigen Karaoke-Abend steht nichts mehr im Wege. Was uns sehr gut gefällt: Der ROCKSTER NEO besitzt eine Powerbankfunktion, um das Smartphone aufzuladen. Nichts ist nerviger, als wenn bei der Gartenparty der Akku des Smartphones schlappt macht.

Im Detail: Die Aufnahme für ein Lautsprecherstativ

