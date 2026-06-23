Amazon Prime Day 2026: Technik-Angebote von devolo, Edifier, Aqara und Roborock

Vom 23. bis 26. Juni 2026 lockt Amazon im Rahmen des Prime Day mit zahlreichen Rabatten auf Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Produkte und Netzwerktechnik. Zu den teilnehmenden Marken zählen unter anderem auch Edifier, Roborock, Aqara und devolo. Im Angebot sind u.a. reduzierte Audio-Produkte von Edifier und Netzwerk-Lösungen von devolo.

devolo senkt Preise für Powerline- und WLAN-Lösungen

Prime Day im devolo Amazon-Shop

Wer mit WLAN-Problemen in größeren Wohnungen oder Häusern kämpft, findet bei devolo mehrere interessante Prime-Day-Angebote. Die Magic-2-Serie nutzt das vorhandene Stromnetz zur Datenübertragung und ermöglicht eine stabile Internetversorgung auch in entfernten Räumen.

Zu den stark reduzierten Geräten gehört das devolo Magic 2 Starter Kit, das für 99,49 Euro statt 149,90 Euro angeboten wird. Auch die WiFi-6-Modelle der aktuellen Generation sind reduziert.

devolo Prime-Day-Highlights

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Edifier reduziert Kopfhörer und Lautsprecher deutlich

Prime Day im Edifier Amazon-Shop

Im Audiobereich bietet Edifier zahlreiche Produkte mit Preisnachlässen von bis zu 40 Prozent an. Zu den Highlights zählt der Bluetooth-Kopfhörer ES850NB, der während des Aktionszeitraums für 89,99 Euro statt 149,99 Euro erhältlich ist. Auch der magnetostatische STAX SPIRIT S5 wird deutlich günstiger angeboten.

Für den Einsatz am Schreibtisch oder im Wohnzimmer sind zudem mehrere Aktivlautsprecher reduziert, darunter die Modelle S300, MR3, M60 und M90. Gamer profitieren außerdem von einem Preisnachlass auf das kompakte Lautsprechersystem G2000 PRO.

Edifier Prime-Day-Highlights

Roborock mit hohen Rabatten auf Saugroboter

Prime Day im Roborock Amazon-Shop

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Auch im Smart-Home-Bereich fallen die Preisnachlässe teils deutlich aus. Roborock bietet verschiedene Saugroboter und Nass-Trockensauger mit Rabatten von bis zu 44 Prozent an. Das Saros-20-Set kostet beispielsweise 999 Euro statt 1.499 Euro.

Roborock Prime-Day-Highlights

Aqara reduziert Smart-Home- und Sicherheitslösungen

Prime Day im Aqara Amazon-Shop

Aqara beteiligt sich ebenfalls am Prime Day und bietet zahlreiche Smart-Home-Produkte günstiger an. Dazu gehören Überwachungskameras, smarte Türklingeln, Präsenzsensoren, Rauchmelder und Lichtschalter. Die Preisnachlässe reichen je nach Produkt von 15 bis 30 Prozent.

Prime Day läuft bis 26. Juni

Die Aktionen von Edifier, Roborock, Aqara und devolo sind im Rahmen des Amazon Prime Day vom 23. bis einschließlich 26. Juni 2026 verfügbar. Wie üblich gelten die Angebote nur für Prime-Mitglieder und solange der Vorrat reicht.

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Special: Philipp Kind

Bilder: rtfm

Datum: 06.2026