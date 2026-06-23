Amazon Prime Day 2026: Technik-Angebote von devolo, Edifier, Aqara und Roborock
Vom 23. bis 26. Juni 2026 lockt Amazon im Rahmen des Prime Day mit zahlreichen Rabatten auf Unterhaltungselektronik, Smart-Home-Produkte und Netzwerktechnik. Zu den teilnehmenden Marken zählen unter anderem auch Edifier, Roborock, Aqara und devolo. Im Angebot sind u.a. reduzierte Audio-Produkte von Edifier und Netzwerk-Lösungen von devolo.
- Amazon Prime Day 2026 bei Amazon.de (23.-26.06.)
devolo senkt Preise für Powerline- und WLAN-Lösungen
Prime Day im devolo Amazon-Shop
Wer mit WLAN-Problemen in größeren Wohnungen oder Häusern kämpft, findet bei devolo mehrere interessante Prime-Day-Angebote. Die Magic-2-Serie nutzt das vorhandene Stromnetz zur Datenübertragung und ermöglicht eine stabile Internetversorgung auch in entfernten Räumen.
Zu den stark reduzierten Geräten gehört das devolo Magic 2 Starter Kit, das für 99,49 Euro statt 149,90 Euro angeboten wird. Auch die WiFi-6-Modelle der aktuellen Generation sind reduziert.
devolo Prime-Day-Highlights
- devolo Magic 2 Starter Kit – 99,49 Euro statt 149,90 Euro (-34%)
- devolo Magic 2 Erweiterungsadapter – 61,11 Euro statt 84,90 Euro (-28%)
- devolo Magic 2 Triple Starter Kit – 119,08 Euro statt 169,90 Euro (-30%)
- devolo Magic 2 Triple Erweiterungsadapter – 73,56 Euro statt 94,90 Euro (-22%)
- devolo Magic 2 WiFi next Erweiterungsadapter – 99,99 Euro statt 149,90 Euro (-33%)
- devolo Magic 2 WiFi 6 Next Starter Kit – 220,96 Euro statt 269,90 Euro (-18%)
- devolo Magic 2 WiFi 6 Next Erweiterungsadapter – 164,90 Euro statt 209,90 Euro (-21%)
- devolo Magic 2 WiFi 6 Next Multiroom Kit – 383,27 Euro statt 469,90 Euro (-18%)
Edifier reduziert Kopfhörer und Lautsprecher deutlich
Prime Day im Edifier Amazon-Shop
Im Audiobereich bietet Edifier zahlreiche Produkte mit Preisnachlässen von bis zu 40 Prozent an. Zu den Highlights zählt der Bluetooth-Kopfhörer ES850NB, der während des Aktionszeitraums für 89,99 Euro statt 149,99 Euro erhältlich ist. Auch der magnetostatische STAX SPIRIT S5 wird deutlich günstiger angeboten.
Für den Einsatz am Schreibtisch oder im Wohnzimmer sind zudem mehrere Aktivlautsprecher reduziert, darunter die Modelle S300, MR3, M60 und M90. Gamer profitieren außerdem von einem Preisnachlass auf das kompakte Lautsprechersystem G2000 PRO.
Edifier Prime-Day-Highlights
- Edifier ES850NB – 89,99 Euro statt 149,99 Euro (-40%)
- Edifier STAX SPIRIT S5 – 359,99 Euro statt 499,99 Euro (-28%)
- Edifier S300 – 209,99 Euro statt 299,99 Euro (-30%)
- Edifier MR3 – 87,20 Euro statt 109,00 Euro (-20%)
- Edifier M60 – 119,20 Euro statt 149,00 Euro (-20%)
- Edifier M90 – 219,99 Euro statt 299,99 Euro (-27%)
- Edifier G2000 PRO – 99,99 Euro statt 159,99 Euro (-38%)
Roborock mit hohen Rabatten auf Saugroboter
Prime Day im Roborock Amazon-Shop
Auch im Smart-Home-Bereich fallen die Preisnachlässe teils deutlich aus. Roborock bietet verschiedene Saugroboter und Nass-Trockensauger mit Rabatten von bis zu 44 Prozent an. Das Saros-20-Set kostet beispielsweise 999 Euro statt 1.499 Euro.
Roborock Prime-Day-Highlights
- Roborock Saros 20 Set – 999 Euro statt 1.499 Euro (-33%)
- Roborock Qrevo S Pro Set – 399,99 Euro statt 599,99 Euro (-33%)
- Roborock Qrevo Edge 2 Set – 649,99 Euro statt 899,99 Euro (-28%)
- Roborock Qrevo S5V – 429,99 Euro statt 769,99 Euro (-44%)
- Roborock Qrevo Curv 2 Pro – 699 Euro statt 1.299 Euro (-42%)
- Roborock F25 Ultra – 585 Euro statt 799 Euro (-27%)
- Roborock F25 LT Set – 219,99 Euro statt 379,99 Euro (-42%)
- Roborock F25 BX Set – 263 Euro statt 446 Euro (-41%)
Aqara reduziert Smart-Home- und Sicherheitslösungen
Prime Day im Aqara Amazon-Shop
Aqara beteiligt sich ebenfalls am Prime Day und bietet zahlreiche Smart-Home-Produkte günstiger an. Dazu gehören Überwachungskameras, smarte Türklingeln, Präsenzsensoren, Rauchmelder und Lichtschalter. Die Preisnachlässe reichen je nach Produkt von 15 bis 30 Prozent.
Prime Day läuft bis 26. Juni
Die Aktionen von Edifier, Roborock, Aqara und devolo sind im Rahmen des Amazon Prime Day vom 23. bis einschließlich 26. Juni 2026 verfügbar. Wie üblich gelten die Angebote nur für Prime-Mitglieder und solange der Vorrat reicht.
- Amazon Prime Day 2026 bei Amazon.de (23.-26.06.)
Special: Philipp Kind
Bilder: rtfm
Datum: 06.2026