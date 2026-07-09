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MNotion GmbH übernimmt exklusiven Vertrieb von Cambridge Audio in Deutschland

Bildquelle: MNotion

Cambridge Audio stärkt seine Präsenz auf dem deutschen Markt. Seit dem 1. Juni 2026 verantwortet die neu gegründete MNotion GmbH den exklusiven Vertrieb der britischen HiFi-Marke in Deutschland. Gleichzeitig übernimmt das Unternehmen den europaweiten Vertrieb von Pantheone Audio.

Mit dem Wechsel setzt Cambridge Audio auf eine inhabergeführte Vertriebsgesellschaft, die den Fachhandel stärker unterstützen und die Verfügbarkeit der Produkte weiter verbessern soll.

Mehr Unterstützung für den Fachhandel

Hinter der MNotion GmbH stehen Markus Nagler und Manuel Neitzel, zwei erfahrene Branchenkenner mit jahrzehntelanger Erfahrung im HiFi- und High-End-Bereich. Beide waren bereits zuvor eng mit Cambridge Audio verbunden und verfügen über umfangreiche Kenntnisse des Fachhandels.

Nach Angaben des Unternehmens profitieren Händler künftig unter anderem von:

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höherer Produktverfügbarkeit

schnellerer Auslieferung über ein Lager in Deutschland

kürzeren Kommunikationswegen

intensiverer Betreuung durch den Vertrieb

verstärkter Unterstützung bei Events, Schulungen und Social Media

Auch die Zusammenarbeit mit der PR-Agentur rtfm GmbH sowie dem Servicepartner Hanex in den Niederlanden bleibt bestehen.

Pantheone Audio erweitert das Portfolio

Neben Cambridge Audio übernimmt die MNotion GmbH auch den europaweiten Vertrieb von Pantheone Audio. Die australische Marke ist für designorientierte Streaming-Lautsprecher und portable Audiosysteme bekannt und ergänzt das Portfolio um Lifestyle-Produkte für moderne Wohnumgebungen.

Erfahrenes Führungsteam

Markus Nagler ist seit vielen Jahren in Vertrieb und Fachhandel tätig und war zuletzt Country Manager von Cambridge Audio Deutschland. Manuel Neitzel verfügt ebenfalls über jahrzehntelange Erfahrung im HiFi-Handel und war unter anderem für Cambridge Audio sowie den Lautsprecherhersteller PIEGA tätig.

Mit ihrer Erfahrung möchten beide Geschäftsführer den stationären Fachhandel gezielt beim Wandel des Audiomarktes unterstützen und klassische HiFi-Produkte mit modernen Streaming- und Lifestyle-Lösungen verbinden.

Manuel Neitzel blickt optimistisch in die Zukunft:

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„Nach dem erfolgreichen Start, Pantheone Audio bereits im dritten Quartal 2025 eigenständig zu importieren und zu vertreiben, sind wir nun mit Cambridge Audio als wichtigster Marke im Handel breit aufgestellt. Wir freuen uns auf eine großartige Zukunft gemeinsam mit starken Partnern auf beiden Seiten.“