TEST: Dan D'Agostino Pendulum - kompakter, luxuriöser Vollverstärker mit hohem Faszinationspotential

Dan D’Agostino, in Deutschland im Vertrieb von Audio Reference aus Hamburg, führt seit kurzer Zeit den Vollverstärker Pendulum im Sortiment. Er stellt den Einstieg ins edle Portfolio der US-amerikanischen Luxus-HiFi-Schmiede dar. Der Basispreis liegt bei 23.600 EUR, wer ein Phono-Modul dazu addieren möchte, investiert 1.800 EUR zusätzlich, für ein DAC/Digital-/Streaming-Modul inklusive HDMI-ARC werden 3.600 EUR fällig.

Unser Testmodell, mit beiden aufpreispflichtigen Optionen ausgestattet, liegt dann folglich bei 29.000 EUR. Ein stolzer Preis, fürwahr, dafür aber dürfte es auch schwerfallen, noch aufwändigere und luxuriösere Vollverstärker zu bekommen als bei Dan D’Agostino. Wer eine solche Komponente kauft, tätigt zudem eine Anschaffung fürs Leben, denn jedes Detail auch am Pedulum wirkt wie für die Ewigkeit gemacht.

Verarbeitung und Fernbedienung

Jeder Pendulum wird im Flightcase ausgeliefert

Detail links: Quellwahl-Regler

Detail rechts: Lautstärkeregler

Exzellente Gehäuseverarbeitung

Nahezu perfekte Passungen

Der Pendulum erweist sich als relativ kompakt

Die massive Gehäuseverarbeitung, die präzise eingepassten Anschlussbuchsen oder aber das runde, hochauflösende Farbdisplay vorn mittig: All dies dokumentiert, dass Dan D’Agostino nicht umsonst zu den besten Anbietern von HiFi-Elektronik weltweit angesehen wird.

Farbdisplay in runder Ausführung auf der Frontblende

Das Display zeigt bei installiertem Streamingmodul auch Infos zum laufenden Titel an

Das bereits erwähnte LC-Display wurde laut Hersteller vom Schweizer Uhrendesign inspiriert und liefert Informationen beispielsweise bezüglich des Gerätestatus, den aktivierten Funktionen und zeigt auch Titelinformationen an, wenn man zum Beispiel über TIDAL Connect oder über Spotify Connect streamt. Wie unsere Gerätebilder zeigen, präsentiert sich der Pendulum als bis in die letzte Einzelheit exzellent verarbeitet und beeindruckt auch mit dem hohen Maß an Materialqualität.

Fernbedienung

Fernbedienung mit LC-Display, das sich in Design und Gestaltung am Gerätedisplay orientiert. Durch Drehen eines Rings erhöht sich der Pegel

Auch die Geräteeinstellungen sind über die Fernbedienung abrufbar

Die Informationen zum Titel (hier von TIDAL) können ebenfalls angezeigt werden

Unterseite der Remote mit vier Füßen

Seitliche Perspektive

Mitgeliefert wird eine äußerst hochwertige Bluetooth-fähige Fernbedienung im Delrin®-Gehäuse. Mit diesem im unverkennbaren Design gehaltenen Werkzeug bietet der Pendulum Integrated Amplifier eine komfortable Steuerung der Gerätefunktionen und Zugriff auf die Einstellungen. Die runde Fernbedienung verfügt auf der Vorderseite über einen beleuchteten, farbigen LCD-Bildschirm, der Auskunft beispielsweise über den aktuell aktiven Eingang oder auch über aktuell laufende Musiktitel, die mittels des Streaming-Modul zugespielt werden, gibt. Im Design gleicht er dem Gerätedisplay.

Technik und Innenleben

Herzstück des Pendulum Stereo-Vollverstärkers ist die individuell angepasste Topologie der JFET-Eingangsschaltung, die vom luxuriösen Momentum C2-Vorverstärker inspiriert wurde. Das Dan D’Agostino-exklusive Layout steigert Leistung sowie Präzision der kompletten Plattform, was ein Hören in naturgetreuer Spitzenqualität zur Folge hat – was sich auch in der Praxis bewahrheitet, wie später die Testreihen zeigen.

Komplettes Innenleben

Riesiger Ringkern-Transformator

ELKO-Bank

Platinenlayout Teil 1

Platinenlayout, Teil 2

Höchstleistung in jeder Hinsicht – das ist das Credo des Pendulum. Erstklassige Stromlieferfähigkeit unter allen Bedingungen ermöglicht ein präzise auf dieses Modell abgestimmter, überdimensionierter Ringkerntransformator mit einer Nennleistung von 750 VA. Hinzu kommt eine Kondensatorbank mit beinahe 25.000 μF, wenn plötzlich auftretenden Dynamikspitzen auftreten und man Kurzzeitstromspeicher mit entsprechend großer Kapazität benötigt.

