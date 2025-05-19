TEST: Canton Smart Townus 2 - elegante, kompakte und akustisch überragende Wireless-Aktivlautsprecher

Das Aktivlautsprecher-Paar Canton Smart Townus 2 wird zum Preis von 1.600 EUR angeboten. Beide Boxen verfügen über eingebaute Verstärker, der eine Lautsprecher ist der Master, der andere der Slave - hinten drauf steht auch gleich, welcher Schallwandler welchen Job übernimmt, am Master gibt es zudem mehr Anschlussauswahl. Wie üblich bei Cantons "smarten" Aktivlautsprecher-Sets kommunizieren die recht kompakten Schallwandler (19 cm breit, 35 cm hoch, 28 cm tief) drahtlos miteinander, sodass man lediglich pro Box ein Netzkabel benötigt. Wer dann über die eingebaute Bluetooth-Schnittstelle Audiodaten an die Smart Townus 2 sendet, braucht tatsächlich gar keine weiteren Kabel mehr.

Boxen ohne Abdeckung

Natürlich ist es aber ebenso möglich, weitere Zuspieler wie einen SACD-/CD-Player kabelbasiert anzuschließen. Ein HDMI-Terminal fehlt, mit dem TV-Gerät wird daher über einen otischen Digitalanschluss Kontakt aufgenommen. Wer eine komplette HDMI-Beschaltung und Netzwerk-Streaming-Optionen inklusive Apple AirPlay und Google Chromecast wünscht, kann sich für 649 EUR den Smart Connect 5.1 dazubestellen (Mehrkanal- und Stereovorstufe sowie Streamer). Dann kann man auch Mehrkanal-Setups aus Canton Smart-Komponenten flexibel bedienen. Mit zwei Smart-Lautsprecher-Paaren, z.B. zweimal der Smart Townus 2 für hinten und vorne, kann man auch ohne den Smart Connect 5.1 ein 4.0 Setup aufbauen, der Center wird dann dank der "Virtual Center" Funktion virtuell dargestellt.

Innenleben, Teil 1 - die Endstufen leisten pro Box 350 Watt

Innenleben, Teil 2

Wenden wir uns jetzt aber der Smart Townus 2 zu. Im Inneren jedes aktiven Regallautsprechers arbeitet eine kraftvolle 350 Watt-Endstufe, der sehr effizient in Class D-Technik ausgeführt ist. Das heißt: Auch größere Hörräume bis rund 30 Quadratmeter können problemlos beschallt werden. Das zeigen später auch unsere Testreihen. Integriert ins Elektronikmodul der Smart Townus 2 sind Decoder für Dolby Digital sowie DTS. Die Chassisbestückung sieht einen 154 mm messenden Tiefmitteltöner vor, der eine leichte sowie steife Titanium-Membran, der in einer Wave-Sicke aufgehangen ist, aufweist.

154 mm Tief-/Mitteltöner

25 mm messender Hochtöner, der bis auf 30 kHz spielt

Der Hochtöner mit Membran aus Aluminiumoxdykeramik misst 25 mm, und wie wir es von Canton kennen, wird er vermutlich wieder sehr klare, zugleich aber auch äußerst angenehme Höhen präsentieren. Kennzeichen des hochentwickelten Hochtöners ist die präzise berechnete Transmission-Front Plate, die zur Optimierung der Schallabstrahlung und -ankopplung dient.

Saubere Verarbeitung

Einpassung der Chassis und Zierring im Detail

Rückseite komplett

Bassreflexrohr

Das elegante Gehäuse mit den gerundeten Ecken ist in drei farbausführungen lieferbar: Schwarz Hochglanz, Weiß Seidenmatt oder Nussbaum-Furnier (pro Paar 100 EUR Aufpreis). Das Gehäuse ist als Unibody-Konstruktion ausgeführt, das heißt, es gibt keine separat montierte Schallwand, was den Eindruck minimalistischer Eleganz unterstützt.

Display

In beide Boxen ist unteren Bereich mittig bündig ein Display eingelassen, das allerdings, schon seit jeher einer unserer wenigen Kritikpunkte bei Cantons Aktivlautsprechern, zu groß darstellt. Ein schickes OLED-Display wäre hier die schönere Option. Die bereits erwähnten Chassis sind ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingelassen, und edle Zierringe erhöhen die noble Wirkung der Smart Townus 2.

Fernbedienung

Im Lieferumfang enthalten ist auch eine etwas klobig wirkende, jedoch grundsolide zusammengesetzte Fernbedienung mit gummierten Tasten, die einen etwas zu weichen, nach kurzer Eingewöhnungszeit aber durchaus verlässlichen Druckpunkt aufbieten. Mittels der Fernbedienung kann man in Kombination mit dem Display zahlreiche Einstellungen vornehmen, sei es die Wahl des geeigneten Soundmodus (normales Stereo oder virtuelle Surround-Funktion), die Anpassung des Klangs oder aber die Bluetooth-Kopplung.

Anschlüsse "Slave"

Anschlüsse "Master"

Die Anschlusssektion sieht XLR- und Cinch-Bestückung auf der analogen Seite vor, ergäzt von einem USB-B-Slot (XMOS) für die direkte Verbindung mit de,m Notebook oder dem PC. Hinzu kommt ein optischer sowie ein koaxialer Digitaleingang. Während manche Aktivlautsprecher-Konkurrenten einen dedizierten Phonoeingang bieten, fehlt dieser bei den Smart Townus 2. Hier muss man also entweder einen Plattenspieler, der über einen integrierten Phonovorverstärker verfügt, anschließen oder auf einen separaten Phono-Vorverstärker setzen.

Mitgelieferte Lautsprecherchassis-Abdeckungen

Im Detail

Canton zeigt sich beim Lieferumfang der Smart Townus 2 großzügig, im Karton finden sich neben den Lautsprechern, den magnetisch haftenden und sauber verarbeiteten Lautsprecherschutzgittern und der bereits erwähnten Fernbedienung auch ein 1,5 Meter messendes optisches Digitalkabel, ein 1,5 Meter langes koaxiales Digitalkabel und ein ebenfalls 1,5 Meter umfassendes Stereo-Cinch-Kabel.

