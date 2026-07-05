SPECIAL: Teufel Boomster 4 in der ikonischen AC/DC-Edition

Den Teufel Boomster 4 gibt es für exakt 369,99 EUR jetzt auch in einer ikonischen AC/DC-Edition. Seit 1973 gibt es die australische Band, der Rockster 4 hingegen ist noch ziemlich frisch und kann daher mit moderner Technik und praxisgerechter Ausstattung dienen: Seit Oktober 2025 gibt es die nunmehr vierte Generation, die mit besonders langer Akkulaufzeit, solider Verarbeitung und einer markanten Optik mit hohem Wiedererkennungswert überzeugen kann.

Fotos teilweise von AREA DVD mittels Chat GPT bearbeitet

Links zum Thema

Der Teufel Boomster 4 im kurzen Überblick

Der Boomster 4 bringt Power und eine sinnvolle Ausstattung mit

Teil der Rückseite mit Stabantenne, 3,5 mm Buchse und USB-C-Anschluss zum Laden

Tragbares Stereo-Bluetooth-Radio mit DAB+ und FM-Tuner

Unterstützt Bluetooth mit aptX HD & AAC, Multipoint und Party Link Stereo (Koppeln von 2 Rockstern)

Geschlossenes 2.1 Stereosystem, 2 x 20 mm Gewebe-Hochtöner, 2 x 65 mm Mitteltöner mit beschichteter Papiermebran, mittig integrierter 110 mm-Frontfire-Subwoofer mit Papiermembran, 2 passive Membranen

Frequenzbereich 44 Hz bis 20 kHz

42 Watt Gesamt-Ausgangsleistung aus Class D-Verstärker

Teufels hauseigenes Dynamore-System für breitere Stereobühne

Solides, langzeitstabiles Gehäuse mit IPX5-Schutz vor Strahlwasser

Hoher Tragekomfort durch das grffige Material und das exakt austatierte Gewicht

Integrierter 7.500 mAH Lithium-Ionen-Akkupack mit bis zu 23 Stunden Wiedergabe, kann vom Teufel Service getauscht werden

Schnellladefunktion: 30 Minuten Laden für 25 Prozent Kapazität

Automatische Sendersuche und 6 frei belegbare Stationstasten

Teufel-typisch rotes, dimmbares Display

Mitgelieferte Fernbedienung im Scheckkartenformat

37 cm breit, 18 cm hoch, 14,8 cm tief

Unsere Eindrücke

Wir haben den Boomster 4 in unserem Test als sehr robusten Bluetooth-Speaker mit praktischer DAB+/FM-Tuner-Funktion kennen gelernt. Die Ausgangsleistung von 42 Watt/RMS reicht locker aus, damit sich der Rockster 4 Gehör verschaffen kann.

Anzeige



Klarer Sound mit Substanz

Durch die aufwändige Chassis-Bestückung und die Auslegung als geschlossenes 3-Wege-System ist der Boomster 4 aber weit davon entfernt, nur "Krach" zu produzieren. Vielmehr bietet er einen erstaunlich kultivierten, erwachsenen Sound mit tadelloser Auflösung, selbst im kritischen Hochtonbereich, und mit einer sehr guten Stimmwiedergabe. Durch seinen in sich schlüssigen, homogenen Klang eignet sich der Boomster 4 für praktisch alle Musikstile.

Was zeichnet nun die AC/DC-Edition im Speziellen aus?

AC/DC-Logo vorn und High Voltage-Blitze seitlich

Logo auf dem Tragegriff

Natürlich hat sich Teufel einiges einfallen lassen, um den Boomster "AC/DC-mäßig" zu veredeln. Es handelt sich um ein offiziel lizensiertes und limitiertes Produkt. Auf der Frontseite und auf dem soliden Tragegriff für den einfachen Transport von A nach B befindet sich ein großes Logo der legendären Band, die sich selbst als Rock'Roll-Band bezeichnet, allerdings musikalisch als Heavy Metal-Formation durchgeht und zu den Pionieren dieses Musikstils gehört. Aber machen wir weiter mit den speziellen Merkmalen. Diese umfassen auch die typischen "High Voltage" Blitze auf den Seitenflächen. Wichtig wäre noch, zu erwähnen, dass Teufel beim Aufdruck der Logos und Blitze ein umweltfreundliches Druckverfahren eingesetzt hat.

Die AC/DC-"Spezialitäten" in der Übersicht:.

AC/DC-Logos auf Frontseite und Tragegriff

"High Voltage" Blitz-Logos auf beiden Seitenteilen

Umweltfreundlicher Druck der Logos

Unser Fazit

Der Teufel Boomster 4 in der AC/DC-Edition ist schon fast ein Muss für Fans der australischen Formation. Zum absolut fairen Kaufpreis bekommt der Käufer ein robustes, optisch schön gemachtes Gerät mit echtem 3-Wege-Lautsprechersystem plus passiven Radiatoren. Der kräftige, klare Klang sorgt dafür, dass man nicht nur die Alben und Hits von AC/DC, sondern nahezu jeden Musikstil mit dem Boomster 4 hören kann. Gerade der Boomster eignet sich perfekt als "AC/DC-Fan-Lautsprecher", ist er doch selber eine Ikone und in den verschiedenen Editionen stets ein Bestseller im Programm der Berliner Lautsprecher- und Elektronikexperten.

Anzeige



Special: Carsten Rampacher

Fotos: Teufel (teilweise von Carsten Rampacher mittels Chat GPT nachbearbeitet)

Datum: 05. Juli 2026