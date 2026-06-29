Das DALI Custom-Installation-Portfolio: Einbau-Lautsprecher und passende Elektronik im Überblick

DALI ist jedem ein Begriff für extrem hochwertige HiFi- und Mehrkanal-Lautsprecher - aber, was zwar viele wissen, aber längst nicht jeder weiß, DALI ist auch ein Schwergewicht auf dem Gebiet von Custom Installation-Lösungen, und zwar sowohl, was Einbau-Lautsprecher für nahezu jeden Verwendungszweck angeht, als auch, was die dauz passende Elektronik betrifft, In diesem Special möchten wir Ihnen einen Überblick über das große Portfolio der dänischen Manufaktur geben.

Hier geht es direkt zu allen DALI Einbaulautsprechern

Das Sortiment

DALIs klanglich herausragender Hybrid-Hochtöner befindet sich in zahlreichen PHANTOM-Modellen

Typische DALI Holzfaser-Membranen sind in vielen PHANTOM Einbaulautsprechern zu finden

Eine Vielzahl an PHANTOM Lautsprechern setzt auf DALIs patentiertes SMC-Magnetmaterial

Anzeige



DALIs Sortiment gliedert siich in verschiedene Produktbereiche und Produktbaureihen. Wir haben uns für diese Bericht entschieden, nach Baureihen vorzugehen. Als da wären PHANTOM S, PHANTOM M, PHANTOM K, PHANTOM H und PHANTOM E sowie den PHANTOM SUB. Hinzu kommt der talentierte, flexibel einzusetzende DALI GARDIAN Outdoor-Lautsprecher An perfekt passende Elektronik gibt es insgesamt drei sehr leistungsfähige PHANTOM DSP-Verstärker.

Ergänzend ist anzumerken, dass es für viele Modelle auch Frames in weiß gibt, und zudem bietet DALI auch ein passendes eigenes Kabel an.

PHANTOM S-Baureihe

PHANTOM S-Lautsprecher im Detail

Innerhalb dieser Serie finden sich kompromisslose Spitzen-Lautsprecher, die mit hochwertiger Konstruktion, aufwändigen Treibern und einer kultivierten, dynamischen Akustik überzeugen. Mit Tiefen von 100 bis 103 mm lassen sich die PHANTOM S-Lautsprecher einfach installieren.

PHANTOM S-80

Anzeige



Kompakt und leistungsstark, kann der PHANTOM S-80 (Stückpreis 1.999 EUR) an vielen Stellen in ganz unterschiedlichen Setups verwendet werden.

Sehr gut eignet er sich fürs Heimkino, und hier an nahezu jeder Positon: Front, Surround oder Surround Back zum Beispiel. Ein DALI-typisch breiter Abstrahlwinkel, DALIs patentierte SMC (Soft Magnetic Composite) Magnettechnologie für maximale Verzerrungsarmut und eine magnetisch haftende Frontabdeckung gehören zu den Merkmalen. Ein 8 Zoll messender Tief-/Mitteltöner und DALIs Hybrid-Hochtonmodul (28 mm Kalotte plus Planar-Hochtöner) stellen die Bestückung dar.

PHANTOM S-180

Ein akustisch vollwertiger Wandeinbaulautsprecher zum Stückpreis von 2.999 EUR, der sich hervorragend auch für anspruchsvolle Anwendungen eignet. Er gibt Musik und Filmton gleichermaßen beeindruckend wieder und besitzt das Hybrid-Hochtonmodul, SMC-Technologie und einen 8-Zoll-Treiber mit der typischen Holzfasermembran. Für maximale Effizienz bei der Wiedergabe tiefer Frequenzen ist eine zusätzliche passive Membran vorhanden. Interessanterweise hat DALI bei der Passivmembran, wie auch beim PHANTOM S-280, auf exakt das Chassis gesetzt, das auch im Hightech-Aktivsubwoofer SUB P-10 DSS seine Arbeit verrichtet. Die Membran besteht aus Kohlefaser, was man anhand der charakteristischen Struktur auch sofort bemerkt.

PHANTOM S-280

Anzeige



Gut, etwas Platz in den Wänden sollte man hier schon zur Verfügung stellen. Ist dieser aber vorhanden, liefert der größte PHANTOM S-Lautsprecher (Stückpreis 4.999 EUR) ein ungemein kraftvolles, kontrolliertes und fein auflösendes Klangbild bei jeder Form von Quellmaterial.

Bestückt mit dem DALI Hybrid-Hochtonmodul, zwei aktiv angetriebenen Tiefmitteltönern mit Holzfasermembran und zwei passiven Chassis mit Kohlefaser-Membran, wird hier kompromisslose Spitzenleistung geboten. Der breite Abstrahlwinkel sowie die SMC-Magnettechnologie gehören hier selbstverständlich auch dazu. Dabei bleibt das Gehäuse praktischerweise flach, was die Installation deutlich erleichtert.

PHANTOM IW SUB S-100

Ein hoch belastbarer passiver Subwoofer, der von einer DALI DSP-Verstärkereinheit trefflich bedient werden kann, ist der PHANTOM IW SUB S-100 (Stückpreis 1.499 EUR). Extrem vielseitig, mit einer Einbautiefe von lediglich 102 mm, und einem speziell für dieses Modell entwickelten, flachen 10-Zoll-Langhub-Tieftöner mit CSS-Technolologie (Constant Surface Surround) ist er bestens gerüstet für die druckvolle und präzise Präsentation tiefer und tiefster Frequenzen. Eine Backbox ist bereits integriert, das dadurch geschlossene Gehäuse macht die Installation nochmals komfortabler.

Anzeige



PHANTOM M

Innovative, leistungsstarke Einbaulautsprecher umfasst die PHANTOM M-Serie, die gleich auf die PHANTOM S-Baureihe folgt. Ein Deckenlautsprecher mit hoch entwickelter Technologie sowie drei performante Lautsprecher für den Wandeinbau gehören zu dieser Modellserie. Für die Modelle, die sich zur Wandmontage eignen, gibt es optional auch weiße Frames.

PHANTOM M-80 A

Ein Hightech-Deckenlautsprecher für anspruchsvolle Heimkino-Installationen: Das ist der PHANTOM M-80 A (Stückpreis 799 EUR) mit gerichteter Abstrahlung. Ausgerüstet ist er mit einem abgewinkelten, von DALI mit größter Sorgfalt entwickelten 7 Zoll Tief-/Mitteltöner mit SMC-Technologie für hohe Klangreinheit. Für die Darstellung hoher Frequenzen zeichnet sich ein clever konstruierter, entkoppelter 28 mm Hochtöner mit Gewebekalotte verantwortlich. Er ist flexibel zu verwenden, da seine Richtwirkung einstellbar ist, und er kann ein einem Heimkinodystem diskrete Front-, Center- und Höhenkanäle liefern. Dank des einfach zu handhabenden Dogleg-Klemmsystems und der magnetischen Abdeckung ist der Lautsprecher einfach zu installieren und ist danach nur sehr dezent zu sehen.

PHANTOM M-250

Schlank und vielseitig tritt der PHANTOM M-250 (899 EUR/Stück) mit SMC-Magnettechnologie auf. Er ist für den Wandeinbau vorgesehen und eignet sich sehr gut für die realistische und lebendige Beschallung von Heimkinos. Die breite Abstrahlung ist typisch DALI, und das schlanke Gehäuse vereinfacht den Einbau. Bestückt ist der M-250 mit einem bei DALI gefertigten 28 mm Gewebehochtöner und 2 x 5 Zoll messenden Holzfasermembranen für den Tief-/Mtteltonbereich.

PHANTOM M-375

Der PHANTOM M-375 (1.299 EUR pro Stück) tritt schlank auf, und macht auch im größeren Heimkino dank seines klaren, räumlich dichten Klangs, des breiten Abstrahlwinkels und seiner hohen Belastbarkeit eine ausgezeichnete Figur.

Als Highlight ist er mit dem DALI Hybrid-Hochtonmodul ausgestattet, hinzu kommen gleich drei jeweils 7 Zoll messende Tief-/Mitteltöner. Natürlich verfügt auch dieses Modell über DALIs SMC-Magnettechnologie. Das schlanke Gehäuse ermöglicht einen problemlose Installation.

PHANTOM M-675

Das Topmodell der Serie (Stückpreis 2.199 EUR) ist schlank und sehr umfangreich bestückt: Mit dem klangstarken Hybrid-Hochtonmodul (28 mm Gewebehochtöner plus 17x45 mm Planar-Tweeter), zwei 7 Zoll-Treibern für den Tief-/Mitteltonbereich (mit Holzfasermembran) und mit zusätzlichen passiven Chassis für noch mehr Effizienz und Nachdruck im Bassbereich.

Dieser Lautsprecher ist perfekt geeignet für große Heimkinos, in denen die richtige Mischung aus exakter Wiedergabe, enormen Nachdruck und authentischer Räumlichkeit verlangt wird.

PHANTOM K

Diese Modellserie umfasst drei universell zu verwendende Deckenlautsprecher, einfach einzubauen, nahezu unsichtbar dank passender Abdeckungen, und voller durchdachtem High Tech.

PHANTOM K-60

Der PHANTOM K-60 (449 EUR Stückpreis) bringt einen 6,5 Zoll messenden Tief-/Mitteltöner mit Holzfasermembran und einen drehbaren Gewebe-Hochtöner mit. Die Holzfasermembran ist außerhalb des klassischen Stereodreiecks platizert, damit Klangverfärbungen reduziert werden, im Sinne eines gleichmäßigeren Frequenzgangs. Der speziell untergebrachte Hochtöner ist präzise ausgerichtet und optimiert Timing sowie Phase. Bei diesem Modell stehen zudem Back-Cans zur Verfügung, und die neue, schlanke Abdeckung steht für optische Zurückhaltung und zeitlose Eleganz. Inklusive Dogleg-Montagesystem.

PHANTOM K-60 LP

Der PHANTOM K-60 LP (399 EUR/Stück) ist besonders flach: Lediglich 36,5 mm Einbautiefe. Er ist der Spezialist für schwierige Fälle, in denen normale Deckenlautsprecher aufgrund zu hoher Einbautiefe nicht verwendet werden können. Trotzdem, so verspricht DALI, ist die Klangqualität ausgezeichnet. Ein innovativer 6 Zoll-Tief-/Mitteltöner kennzeichnet diesen Deckenlautsprecher. Ein extrem flacher Aluminium-Konus-Tiefmitteltöner weist eine echte Innovation auf. Die Schwingspule und das Magnetsystem sind innerhalb des Kegels und nicht darunter montiert. Da passt der neue und extrem leichte 25 mm Weichkalottenhochtöner perfekt dazu. Das Dogleg Halterungssystem sorgt für eine komfortable Installation.

PHANTOM K-80

Dieser akustisch begabte Deckenlautsprecher (549 EUR pro Stück) bietet einen 8 Zoll messenden Tief-/Mitteltöner und ein Hochtonchassis mit Gewebekalotte. Ausgestattet mit praktischem Dogleg-Montagesystem, ist er bequem einzubauen: Einfach an den Schrauben drehen, um die Halter zu rotieren und die Halter im Anschluss wieder mit den Schrauben fixieren. Dank der speziellen Frontabdeckung in der Farbgebung "True White" erweist sich die Optik als angenehm zurückhaltend. Hinzu kommt, dass leicht installierbare Back Cans verfügbar sind, die für eine präzise, lebendige Darstellung im oberen Bereich der Tieftonwiedergabe sorgen. Ideal eignet sich diese Lösung für Bäder oder Flure mit mehr störendem Nachhall.

PHANTOM H

Die PHANTOM H-Modelle sind auch wieder Einbaulautsprecher für viele Einsatzzwecke. Optisch zurückhaltend integrierbar, sind sie klanglich hellwach. Das gilt ganz besonders für das 3-Wege-Topmodell H-120. Einige Modelle sind in quadratischer oder in klassisch-rechteckiger Bauform zu haben.

PHANTOM H-50

Besonders kompakt tritt der PHANTOM H-50 (299 EUR/Stück) auf. Dank Dogleg-Montagesystem einfach zu installieren, bietet er mit den dünnen magnetisch haftenden Frontabdeckungen eine hohe Integrationsfähigkeit. Der breite Abstrahlwinkel, der typischen Holzfaseremembran und einem leichten Kalottenhochtöner ist er ein Lautsprecher mit kleinen Abmessungen, den man aber trotzdem im Fullrange-Einsatz verwenden kann,.

PHANTOM H-60

Einfach zu installieren ist auch der PHANTOM H-60 (pro Stück 399 EUR), der für den Wandeinbau vorgesehen ist. Laut DALI besitzt dieses Modell eine besonders gute Balance zwischen Größe und Leistung. Überzeugend bringt sich auch die aus hochwertigen Bauteilen bestehende Frequenzweiche ins akustische Geschehen ein. Eine Gewebekalotte mit geringem Gewicht und ein Tief-/Mitteltöner mit Holzfasermembran stellen die Bestückung dar.

PHANTOM H-60 R

Anstatt quadratisch wie der PHANTOM H-60 (449 EUR/Stück) ist der H-60 R rechteckig ausgelegt und ist höher als breit. Verbaut ist ein 8-Zoll-Tieftöner mit Holzfasermembran, ergänzt durch einen Kalottenhochtöner mit geringem Gewicht. Einfach zu installieren, fällt der H-60 R optisch kaum auf, dank seiner eleganten Abdeckung. Dynamisch und klar ist die Akustik, sodass man den PHANTOM H-60 R sehr flexibel einsetzen kann: Der Klang ist stets überzeugend.

PHANTOM H-80

Der PHANTOM H-80 (499 EUR pro Stück) realisiert laut DALI einen großräumigen, dynamischen und sauber ausbalancierten Klang. Auch er ist, als zweigrößtes Modell der H-Serie, als Fullrange-Lautsprecher zu verwenden und benötigt keinesfalls zwingend einen Subwoofer als Support für die Wiedergabe tiefer Frequenzen. Bis ins Detail wurde er sorgfältig konstruiert, damit er später an jedem denkbaren Unterbringungsort eine überragende Klangqualität realisieren kann. Zu den Merkmalen gehören auch hier eine hochwertige Frequenzweiche, ein Tief-/Mitteltöner mit Holzfasermembran, eine Gewebekalotte für die Darstellung hoher Frequenzen sowie das Dogleg-Montagesystem.

PHANTOM H-80 R

Die rechteckige Version (549 EUR/Stück) des H-80 mit den identischen Leistungsmerkmalen, nur im anderen Format - dem eines klassischen Lautsprechers.

PHANTOM H-120

Das Topmodell der Serie (Stückpreis 998 EUR) ist mit einem großen 12 Zoll-Tieftöner ausgestattet, der dafür sorgt, dass der H.120 dann zum Einsatz kommen kann, wenn weder traditionelle Standlautsprecher noch externe Subwoofer z.B. aus Platzgründen verwendet werden können. Trotz der aufwändigen Treiberbestückung mit separatem Mittel- und Hochtöner kann man den H-120 dezent "maskieren" - dank der eleganten Abdeckung. Das Dreiwege-System ist daher ein vielseitiger Problemlöser und ist dank des Dogleg-Montagesystems einfach zu installieren.

PHANTOM E-Serie

Sechs praktisch unversell einzusetzende Decken-/Wandeinbaulautsprecher mit jeweils unterschiedlicher Schwerpunktsetzung zu besonders fairen Kaufpreisen: So könnte man die DALI Phantom E-Serie in aller Kürze charakterisieren. Dogleg-Montagesysteme sorgen für eine einfache Installation.

PHANTOM E-50

Für die Decken- und die Wandinstallation geeignet, ist der E-50 (199 EUR kostet das Stück) äußerst kompakt und daher einfach unterzubrigen. Darüber hinaus kann er so eingestellt werden, dass er auch außerhalb des klassischen Stereodreiecks einen exakt ausgerichteten, räumlichen Klang produzieren kann. Dank der dicken Ränder rund um die Schallwand kann der E.50 sicher montiert werden. Zudem ist die Frequenzweiche des Lautsprechers mit einer Polymeric Positive Temperature Coefficient Device (PPTC) Sicherung (selbstrückstellend) ausgestattet, die vor drohenden Schäden durch Überhitzung schützt. Ein 25 mm Gewebehochtöner wird ergänzt durch einen Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembran (,5,25 Zoll).

PHANTOM E-60

Auch dieses Modell (249 EUR/Stück) ist hauptsächlich für die Deckenmontage vorgesehen, kann aber ebenso an der Wand eingesetzt werden. Auch er bietet die Option, ihn so einzustellen, dass er akustisch auch außerhalb des klassischen Stereodreicks überzeugen kann.

Er weist eine aus ausgesuchten Bauteilen gefertigte Frequenzweiche und ebenfalls eine Gewebekalotte und einen Tiefmitteltöner mit Polypropylenmembran auf. Letztere ist geneigt und abgewinkelt.

PHANTOM E-60 S

DALIs erster Deckenlautsprecher mit zwei jeweils 20 mm messenden Weichalotten--Hochtönern (349 EUR pro Stück), der sich ideal als Höhenlautsprecher z.B. in einem Dolby Atmos/DTS:X-Kino eignet, aber auch für guten Stereoklang eine reizvolle Option darstellt. Mittels zwei Schaltern lassen sich beide Kanäle unabhängig voneinander auf die Akustik des Hörraums einstellen. Die aus selektierten Bauteilen hergestellte Frequenzweiche charakterisiert auch den E-60 S. Der Tiefmitteltöner weist eine Polypropylen-Membran auf.

PHANTOM E-60 WR

"Mit allen Wassern gewaschen" ist der E-60 WR (299 EUR/Stück), und zwar im wahrsten Wortsinne: Er präsentiert sich dank IP65-Schutz als wetterbeständig. Er eignet sich somit beispielsweise für überdachte Außenbereiche und andere Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit wie einen Spa-Bereich oder ein Badezimmer. Er arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 bis +60 Grad und ist mit einem Tiefmitteltontreiber mit Polypropylen-Membran sowie einem Gewebe-Kalottenhochtöner ausgerüstet.

PHANTOM E-80

Dieses Modell (349 EUR pro Stück) eignet sich dank des 8 Zoll großen Tief-/Mitteltöners (hinzu kommt eine 25 mm Gewebekalotte für den Hochtonbereich) auch für größere Räume und höhere Lautstärken ideal. Dynamischer Sound und ein kontrollierter, klarer Bass - das war die Mission, die DALIs Ingenieure hier erfüllt haben. Auch er kann einen kompletten Klang außerhalb des klassischen Stereodreiecks bieten, und die Frequenzweiche ist durch eine selbstrückstellende Sicherung vor Überhitzung geschützt.

PHANTOM E-80 WR

Auch den E-80 gibt es als E-80 WR (399 EUR/Stück) in einer wetterfesten Form. Die ganzen Vorzüge des Einbaulautsprecher werden hier mit einem IP65 Schutz kombiniert. Dadurch kann man dieses klangstarke Modell in überdachten Außenbereichen ebenso verwenden wie z.B. im Bad oder in einem Spa-Bereich. DALI-typisch wird er mit ausgesuchten Bauteilen auf maximale Hochwertigkeit getrimmt und lässt sich einfach installieren.

Outdoor-Lautsprecher

DALI GARDIAN

Für Installationen im Freien eignet sich der robuste, hochwertige und in weißer oder schwarzer Ausführung lieferbare Zweiwege-Lautsprecher DALI GARDIAN (Paarpreis 898 EUR) perfekt. Er ist tatsächlich für nahezu jedes Wetter gebaut und ist IP67 zertifiziert. Das heißt, der Lautsprecher ist vollständig vor Staub und Wasser geschützt. In einem Temperaturbereich von - 20 Grad bis + 70 Grad geht er zuverlässig seiner Arbeit nach. Er wurde für eine maximal einfache Installation mit einer Click-Montagehalterung entwickelt, und die Positionierung des Lautspredchers kann horizontal oder vertikal erfolgen. Bestückt ist GARDIAN mit einer 25 mm-Gewebekalotte und einem 5-Zoll-Tief-/Mitteltöner.

Die DSP-Verstärker

Es gibt drei enorm kraftvolle DSP-gesteuerte Verstärker. Der PHANTOM CI AMP-2500 DSP und der PHANTOM CI AMP-4750 DSP gleichen sich von vorn und weisen größere Abmessungen auf als der sehr kompakte PHANTOM CI AMP-4125 DSP.

PHANTOM CI AMP-2500 DSP

Für 2.199 EUR bietet der DSP-gesteuerte Verstärker praktische Voreinstellungen für den Betrieb mit verschiedenen DALI-Lautsprechermodellen. Er offeriert miit 2 x 500 Watt aus einem Class D-Verstärker enorme Leistungsreserven, die kraftvolle Endstufeneinheit wurde in Dänemark entwickelt. Weitere Merkmale umfassen eine Reihe von leistungsstarken integrierten DSP-Tools: Zum Beispiel parametrische EQs, Audio-Limiter und Kompressoren, Routing-Matrix, Ein- und Ausgangseinstellungen, sowie Lautsprecherverzögerung. Er verfügt über WiFi-/LAN-Konnektivität für flexible Steuerungsoptionen.

PHANTOM CI AMP-4750 DSP

Ein echtes Kraftwerk mit ungeheuren Leistungswerten ist der PHANTOM CI AMP-4750 DSP für 4.199 EUR. Er eignet sich für die Rackmontage und beeindruckt durch 4 x 750 Watt aus effizienten Class D-Endstufen. Auch er ist mit speziellen DSP-Voreinstellungen für den Betrieb zusammen mit DALI Lautsprechern ausgestattet und bietet ein großes Spektrum wirkungsvoller DSP-Tools. Bis zu vier DALI PHANTOM Einbaulautsprecher können mit dem Kraftpaket angesteuert werden.

PHANTOM CI AMP-4125 DSP

Sehr kompakt und dennoch leistungsstark präsentiert sich dieses Modell zum Preis von 2.000 EUR. An Leistung gehen 4 x 125 Watt oder 2 x 250 Watt bereit, um ordentliche Pegel- und Dynamikreserven in die Waagschale zu werfen. Integriert wurde auch hier aufwändige DSP-Technik mit Voreinstellungen für DALI Lautsprecher und zahlreichen nützlichen Tools zur Systemoptimierung und Systemkontrolle. Sein schlankes 1U Half-Rack-Format sichert flexible Installationsmöglichkeiten.

Unser Fazit und unsere Einschätzung

DALI sollte man definitiv nicht unterschätzen, was das Custom Install-Portfolio anbetifft. Denn es kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen ist das Portfolio vom Umfang her in Breite und Tiefe exzellent bestückt. Zum anderen ist die Qualität der Produkte auf einem enorm hohen Niveau. Zudem werden alle Bereiche, in denen man Klang haben möchte, bedient:: Vom Wohnzimmer übers dedizierte Heimkino bis zu Außenbereichen, in denen sich dann der robuste und akustisch stark auftretende GUARDIAN austoben kann. DSP-Endstufen mit flexibler Nutzungsmöglichkeit, technisch auf Premium-Level, ergänzen das Angebot. Und auch für den, der den tiefsten Bass nicht nur hören, sondern darüber hinaus aus spüren möchte, steht der PHANTOm SUB bereit.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, Philipp Kind, DALI. Mit ChatGPT per KI optimiert und/oder erstellt

Datum: 25. Juni 2026