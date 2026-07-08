TEST: DALI SONIK 7 - Leistungsstarker, preislich fair kalkulierter DALI-Lautsprecher mit dem genialen Hybrid-Hochtöner

Vor einigen Monaten bereits hat DALI hat mit der SONIK-Lautsprecherserie die Nachfolger-Baureihe der erfolgreichen OBERON-Serie vorgestellt. Das Sortiment umfasst die drei Standlautsprecher SONIK 5 (Paarpreis 998 EUR), SONIK 7 (Paarpreis 1.498 EUR und SONIK 9 (Paarpreis 2.398 EUR). Die Modelle SONIK 5 und SONIK 9 haben wir uns bereits genauer eingesehen, hier geht es zum Test der SONIK 5 und hier zur SONIK 9. Zusätzlich stehen noch die Regallautsprecher SONIK 1 (Paarpreis 498 EUR) die wir ebenfalls bereits im Test hatten, die SONIK 3 (Paarpreis 698 EUR), der SONIK ON-WALL (Paarpreis 650 EUR) sowie der SONIK CINEMA (Stückpreis 499 EUR) zur Wahl. Die Lautsprecher-Modelle sind in den vier Farbvarianten Schwarz-Esche, Walnuss, Eiche Natur und Weiß erhältlich.

Überzeugt auch der SONIK 7?

In diesem Review widmen wir uns dem nach dem 2,5-Wege Bassreflex-Prinzip ausgeführten, zweitgrößten Standlautsprecher der SONIK-Serie, dem SONIK 7. Er eignet sich bestens für die Beschallung mittelgroßer Räume oder kann in einem SONIK Mehrkanal-Set als Front- sowie Rearspeaker eingesetzt werden.

Verarbeitungsqualität

Exakte Passungen und gleichmäßige Spaltmaße bei der Schallwand und dem Korpus

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Saubere Oberflächenqualität

Die DALI SONIK Lautsprecherserie setzt nicht auf ein Unibody-Gehäuse, sondern wurde mit einer klassischen, aufgesetzten Schallwand versehen. Der Schallwandler besitzt eine seidenmatte Oberfläche, und die Folierung des Gehäuses ist qualitativ absolut überzeugend. Die Schallwand ist sehr exakt eingepasst und weist kleine, gleichbleibende Spaltmaße auf. Die Gehäuse werden aus CNC-gefrästem MDF gefertigt und verfügen über eine effektive Innenverstrebung, damit störende Resonanzen verringert werden können. Der Tieftöner und das Mittelton-Chassis sind mit sichtbaren Schrauben in der Schallwand befestigt, das Hochtonmodul nicht.

Hier aus einer anderen Perspektive

Hochwertige Lautsprecherabdeckungen

Elegante Linienführung bei den magnetisch haftenden Abdeckungen

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Die Rückseite der Abdeckgitter

Im Lieferumfang der DALI SONIK 7 befinden sich magnetisch haftende Abdeckgitter, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt sind und mit einem beigefarbenen Akustikstoff veredelt wurden. Das Gewebe ist bombenfest aufgebracht.

Wabenform um die Lautsprecherchassis

DALI Plakette auf der Schallwand

Aufwändige Technik

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Macht auch ohne Abdeckgitter eine gute Figur: Die Frontansicht der DALI SONIK 7

In der Detailansicht: Der Hybrid-Hochtöner der SONIK 7

Die DALI SONIK 7 ist das preiswerteste Lautsprecherpaar im Portfolio der Dänen, der über einen speziellen Hybrid-Hochtöner verfügt. Das Modul besteht aus einem Bändchen (17x45 mm) für die Wiedergabe der höchsten Frequenzen mit maximaler Impulstreue und einer recht großen 29 mm-Kalotte für den unteren Hochtonbereich und die perfekte Anbindung an den Mitteltonbereich.

Der Hybrid-Hochtöner im Detail

Der Bändchenhochtöner im Detail

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Der extrem leichte Softdome-Hochtöner, der speziell für die SONIK-Serie entwickelt wurde, besitzt eine neu gestaltete Aluminium-Frontplatte und eine 29 mm-Membran aus besonders leichtem Gewebe mit. Die Membran wurde im Sinne geringer Energieverluste, möglichst niedriger Verzerrungen und einer breiten Abstrahlung entwickelt. Im Vergleich zu konventionellen Softdome-Hochtönern bringt DALIs Kalottenmaterial weniger als die Hälfte (0,060 mg pro mm²) an Gewicht auf die Waage. Aus diesem Grund kann der Hochtöner auch bei sehr niedrigen Lautstärken leicht angesteuert werden, was eine sehr gute Impulstreue, Dynamik und eine sorgfältige Detaillierung als direkte Folge hat. Der SONIK Softdome-Hochtöner wurde darüber hinaus für eine maximal große Bandbreite optimiert. In der Praxis spürt man diese Maßnahmen beispielsweise an einem fließenden, nahtlosen Übergang vom Mittelton- zum Hochtonbereich.

Tief-/Mitteltöner

Einer der beiden Tief-/Mitteltöner im Detail

Die SONIK 7 ist zudem mit zwei 7 Zoll messenden Tief-/Mitteltönern bestückt. Hier kommt die Clarity Cone™-Technologie der Dänen mit einer Papier- und Holzfaserstruktur zum Einsatz. Es handelt es sich um leichte, dennoch enorm steife Membranen mit klarer und zugleich sehr angenehmer Wiedergabecharakteristik. Eine effektive Resonanzdämpfung steht für eine gleichmäßige und kontrollierte Membranbewegung. Ebenfalls kommt bei den SONIK-Lautsprechern DALIs patentiertes SMC™-Magnetmaterial zum Einsatz. Das Magnetsystem beinhaltet einem üppig dimensionierten Ferritringmagneten, der einen Polkern aus einer Kombination von Eisen und von DALIs patentiertem SMC™ Material umschließt. Eisen wird nur für die Basis des Polkerns genutzt. Hinzu kommt eine 10 mm dicken SMC™-Scheibe, die darauf gesetzt wird - so können die DALI Ingenieure die negativen Auswirkungen des Eisens auf ein Minimum herabsetzen.

SMC im Detail

Die SMC™-Scheibe wurde absolut exakt ausgerichtet und wird in der Mitte des Schwingspulen-Arbeitsbereichs montiert - wichtig für die Umsetzung der maximalen Wirkung und für eine deutlich verbesserte Flusslinearität. Die Verwendung von SMC™ reduziert Verzerrungen, die durch Hysterese und Wirbelströme entstehen, deutlich, was eine besonders saubere Akustik mit sich bringt. Die SMC™-Scheibe auf dem Eisenpolkern kann die Verzerrungen dritter Ordnung im Vergleich zu einem ähnlichen DALI-Tieftönermodell mit reinem Eisenpolkern merklich reduzieren. Insgesamt steht das aufwändige Magnetsystem für extrem niedrige Verzerrungswerte, die die Dänen als für diese Preisklasse beispielhaft bezeichnen. Dies wiederum sorgt für ein entspanntes Hören auch bei langen Sessions - zugleich aber wird eine sehr akkurate Detaillierung über den gesamten Frequenzbereich angestrebt. Gerade auch der vom menschlichen Gehör mit besonderer Sensibilität wahrgenommene Präsenztonbereich wird lebendig sowie homogen dargestellt.

Die Daten

Die Empfindlichkeit der Lautsprecher liegt bei 88,5 dB, und die empfohlene Verstärkerleistung bei 30–180 W. Die DALI SONIK 7 bietet einen Frequenzgang von 36 Hz – 30 kHz, die Übergangsfrequenz beträgt 2,3 kHz, und die Impedanz: 6 Ohm. Der maximale Schalldruck beträgt 110 dB. Die SONIK 7 eignet sich aufgrund dieser Werte hervorragend für mittelgroße bis große Räume, circa von 18-20 bis hoch auf gut 30 Quadratmeter.



.Der zweite Basstreiber

DALI SMC-Treiber-Schriftzug am Außenring der Tief-/Mitteltöner

Rückseite und Standfußkonzept

Standfusskonzept der DALI SONIK 7

Im Lieferumfang der DALI SONIK 7 befinden sich Standfusstraversen, die nach dem Auspacken der Lautsprecher fest mit den Gehäuse verschraubt werden. Für einen sicheren Stand können die sich im Lieferumfang enthaltenen Spikes oder der halbkugelförmigen Gummifüße in die Traversen verschraubt werden. Für empfindliche Bodenbeläge empfehlen wir die Verwendung der Gummifüße.

Die Rückansicht der SONIK 7

Die Rückseite der DALI SONIK 7 präsentiert sich ebenfalls in einwandfreier Verarbeitungsqualität. So finden wir hier das schwarze Bassreflexrohr, und im unteren Teil die Lautsprecherdrehanschlüsse.

Das Bassreflexrohr in der Detailansicht

Anschlussterminals

Die Anschlussterminals

Die Anschlussterminals der DALI SONIK-Modelle wurden bei DALI selbst zur Serienreife gebracht und sollen unter allen Bedingungen für eine langzeitstabile Verbindung und eine einfache Handhabung sorgen - was in der Praxis auch gelingt. Auf Bi-Wiring-Ausführung der Lautsprecherkabel-Anschlüsse wurde verzichtet.

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