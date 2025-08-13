TEST: Dan Clark Audio NOIRE X - Magnetostatische Kopfhörer-Offenbarung mit Spitzenklang?

Der Dan Clark Audio NOIRE X wurde als geschlossener, magnetostatischer Kopfhörer konzipiert, der sich in elegantem, komplett schwarzen "Outfit" präsentiert. Er ist eine Weiterentwicklung des AEON 2 NOIRE und wird zu einem Preis von 1.099 EUR angeboten. Er bringt ein selbst justierendes Kopfband mit, was sich als äußerst praktisch erweist, wie sich im Test herausstellen wird. Technisch schöpft man aus dem Vollen. Das Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) wurde um einen weiter optimierten Treiber ergänzt.

AMTS im Überblick

Der optimierte AEON-Audiotreiber zeigt sich als deutlich steifer im Vergleich zum Vorgänger, er produziert nochmals geringere Verzerrungen und insbesondere mit der hochentwickelten V-Planar-Randaufhängung, so verspricht es der Hersteller, wird ein glatter, gleichmäßiger Frequenzgang möglich. Dan Clark Audio möchte darüber hinaus auch eine hohe Konstanz hinsichtlich der Treiberqualität von Kopfhörer zu Kopfhörer realisieren, also praktisch nicht feststellbare Fertigungstoleranzen.

Um dies zu garantieren, wurden neue Herstellungsverfahren aus der Taufe gehoben. Zum Einsatz kamen für die Optimierung auch extrem präzise arbeitende Messsysteme wie zum Beispiel Audio Precision 555B und B&K 5128. Mit deren Hilfe konnte DCA die weiterentwickelten Treibereinheiten exakt ins zum Patent angemeldete Acoustic Metamaterial Tuning System (AMTS) integrieren, ebenso in die neu konzipierten Ohrpolster.

Kompakter Hightech-Kopfhörer

Anzeige



Die Detaillierung sei vergleichbar mit den Spitzenkopfhörern von Dan Clark Audio, da darf man gespannt sein. Bisher gab es das AMTS-Tuningsystem auch nur in den größeren Modellen Stealth, Expanse, E3 und Corina. AMTS beeinflusst die Präzision des Frequenzgang positiv und verhindert stehende Wellen im Hochtonbereich, was zu homogenen, klaren und reinen Höhen führt.

Wir erwähnten anfangs, dass es sich beim NOIRE X um einen magnetostatischen Kopfhörer handelt - hier in aller Kürze Informationen zur Arbeitsweise: Magnetostatische Kopfhörer arbeiten gänzlich anders als die weit verbreiteten dynamischen Kopfhörer. Zum Einsatz kommt eine extrem dünne Folienmembran, und diese wiederum befindet sich in einem Magnetfeld, welches von einem Permanentmagneten bereitgestellt wird. Auf der Folie der erwähnten überaus dünnen Membran befindet sich ein spezieller Leiter, und besagter Leiter wird vom Strom des Signals durchflossen. Auf diese Art und Weise wird ein magnetisches Wechselfeld produziert, das zum Signalstrom proportional ist. Zusammen mit dem magnetischen Gleichfeld kommen Kräfte zustande, die dafür sorgen, dass die Membran schwingen kann.

Zurück zum Produkt. Zum Basispreis gibt es zahlreiche Kabeloptionen, für die man sich entscheiden kann: Wahlweise verfügbar sind ein Kombi-Stecker mit 1/4" und 3,5mm, die Variante mit 4-poligen XLR-Steckern und eine Kabel mit 4,4mm-Pentaconn-Anschluss. Bei unserem Test-Kopfhörer lag ein Kabel mit 4,4mm Stecker bei, das wir verwendet haben und auf das wir uns in der Verarbeitungswertung beziehen. Zusätzlich ist ein Upgrade auf Dan Clark Audio (DCAs) Ultra-Premium-Vivo-Kabel in verschiedenen Längen mit unterschiedlichen Anschlussoptionen möglich.

Verarbeitung

Ultrakompakt zusammenklappbar

Das Hardcase

Beutel fürs Zubehör

Anzeige



Der NOIRE X lässt sich ultrakompakt zusammenklappen und passt daher in ein relativ kleines Case, das sich selbstverständlich im Lieferumfang befindet. Das Case ist gut verarbeitet, das sollte in Anbetracht der gehobenen Preisklasse, in der sich der NOIRE X befindet, aber auch eine Selbstverständlichkeit sein. In einem Beutel aus samtartigem, schwarzen Stoff werden die zum Anschluss an den Kopfhörerverstärker erforderlichen Kabel mitgeliefert.

Am Kopfhörer werden linke und rechte Seite getrennt angeschlossen, unser Test-Kabel ziert ein 4,4mm Pentaconn-Stecker auf der anderfen Seite

Anschlussbuchse am Kopfhörer

Wir beziehen uns hier auf die Ausführung des Kabels mit dem 4,4 mm Stecker. Man befestigt links und rechts ein Kabelende am Kopfhörer, während der 4,4 mm Stecker in die dafür vorgesehene Buchse des Kopfhörerverstärkers wandert. Das Kabel entspricht qualitativ dem Standard der Preisliga 1.000+, kann aber nicht durch extreme Hochwertigkeit hervorstechen.

Anzeige



Ohrmuscheln außen mit NOIRE Schriftzug, veredelt mit Gorilla Glass 3

Aufwändig gestaltete Gabeln, was auch am Klappmechanismus liegt

Das allerdings schafft das Finish des eigentlichen Kopfhörers. Die makellos in Schwarz-Hochglanz ausgeführten Ohrmuscheln außen (veredelt mit Gorilla Glas 3 für höchste Unempfindlichkeit gegenüber Kratzern) verdeutlichen beispielsweise das hohe Niveau. Das Kopfband ist eigentlich gar nicht besonders dick aufgepolstert, wirkt aber trotzdem edel und erweist sich als sehr bequem. Der aus solidem, langzeitstabilem Metall gefertigte Gabelmechanismus, an dem die Ohrmuscheln angebracht sind, ist clever konstruiert, denn er ist auch durch seine Flexibilität dafür verantwortlich, dass man den Kopfhörer so kompakt zusammenfalten kann. Mit etwas Übung gelingt es sehr schnell, den NOIRE X betriebsbereit zu machen, und ebenso, ihn wieder zu falten, um ihn im Case zu verstauen. Kommen wir zu den Ohrpolstern - sie gehören zum Besten, was wir bislang getragen haben, sind Ultra-bequem und so wenig schweißtreibend, wie wir es bislang nur selten erleben durften.

Erstklassige Ohrpolster aus hautsymphatischem Material

Alcantara-Synthetikveloursleder kommt auf der Kontaktfläche auf dem Ohr zum Einsatz. Dieses Material reduziert die Wärme- und Feuchtigkeitsbildung und garantiert ein angenehm kühles Gefühl auch dann, wenn man richtig lange hört, und das selbst in wärmeren oder feuchteren Umgebungen - unsere Testreihen bestätigen, dass der Komfort ohne Einschränkung als erstklassig zu bezeichnen ist. Weiterhin sind die NOIRE X-Ohrpolster so ausgelegt, dass das Verdrehen und Verrutschen der Schaumfüllung deutlich geringer ausfällt, was gut für eine längere Lebensdauer sowie eine gleichmäßigere Passform ist.

Anzeige



Selbstjustierendes Kopfband

Mit diesem Kopfhörer sind demnach auch lange Hörsessions kein Problem. Das Gewicht ist stimmig, der Anpressdruck auch. Zum hohen Tragekomfort entscheidend bei trägt das selbstjustierende Kopfband des NOIRE X. Der Kopfbügel verteilt den Druck gleichmäßig auf dem Kopf und ermöglicht somit, dass man den noblen Kopfhörer kaum störend spürt, sondern stets ein homogenes, angenehmes Tragegefühl wahrnimmt. Die gleichmäßige Druckverteilung hilft, Druck- und Hitzestellen zu vermeiden. Insgesamt erfüllt der Dan Clark NOIRE X vollumfänglich die Ansprüche seiner Preisklasse, wirkt insgesamt edel und exklusiv.

Anzeige

