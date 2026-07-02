TEST: Galion Audio TS 34 Röhrenverstärker für anspruchsvolle Hörer

Wer einen edlen Röhrenverstärker sucht, kann sich für 3.870 EUR den Galion Audio TS 34, der in Kanada entwickelt wurde, kaufen. Er arbeitet auch im reinen Class A-Betrieb, hier werden immerhin 2 x 25 Watt erreicht, für reinen Class A-Betrieb sehr respektabel. Im Class AB-Betrieb sind es dann 2 x 40 Watt.

Hier geht es zum Galion Audio TS 34 bei HiFi Pilot

Bauteil-Bestückung

Röhren von oben

Die Röhren bei der Arbeit

Aus seitlicher Perspektive

Unter dem mittleren Gehäuse verbirgt sich der Ringkern-Transformator

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Der Verstärker ist mit vier EL34 Ausgangs-Röhren bestückt, wahlweise könnte man auch eine KT88 einbauen. Von den kleinen Röhren sind zwei 12AX7, und die zwei anderen 12AT7. Die Kondensatoren, die im Inneren verbaut sind, können getrost als außergewöhnlich hochwertig bezeichnet werden (von Jupiter/Bumblebee, werden in den klassischen Gibson E-Gitarren verwendet, Clarity und Solen, drei renommierte Hersteller).

Anschlussbestückung

Rückseite komplett

Linke Seite

Rechte Seite

Hier ist hervorzuheben, dass sogar ein Subwoofer Pre-Out vorhanden ist. Ansonsten gibt es vier Cinch-Eingänge und einen Tape-Out. Man hat die Möglichkeit, die Vorstufe zu umgehen, und den TS 34 als reine Endstufe zu verwenden.

Klangregelung

Der TS 34 in Betrieb

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Linke Seite der Bedienelemente

Rechte Seite, mit Klangregelung und Eingangswahl

Es stehen Bass- und Hochtonregler für die akustische Anpassung bereit. Prinzipiell ist es so, dass man einen Drehregler hat, um die Klangregelung aktiviert oder sie umgeht. Dabei hat man zwei Auswahlmöglichkeiten: Schalterregelung A für geringe Gegenkopplung, oder B für eine etwas höhere Gegenkopplung.

Zusätzlich BIAS-Einstellung

Die BIAS-Einstellung wurde komplett vom Klangweg getrennt. Mittels der BIAS-Funktion, die alle paar Monate mal genutzt werden sollte, können die Röhren wieder in den optimalen Arbeitsbereich versetzt werden.

Verarbeitung

Sehr hochwertiges Finish

Solide, schwere Fernbedienung in Komplettansicht

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Unterer Teil

Oberer Teil

Der Vollverstärker wirkt ausgesprochen solide und langzeitstabil, das gilt für die Front und auch für die Anschlusssektion hinten. Die Materialqualität liegt ebenfalls auf hohem Level, was auch die Fernbedienung betrifft. Sie hat ein beachtliches Gewicht und liegt daher satt in der Hand. Auf ihr finden sich sämtliche für den Betrieb notwendigen Funktion, so kann man nicht nur die Eingänge wechseln, sondern sogar die BIAS-Funktion nutzen.

Klang

Was leistet der TS 34 akustisch?

Buchardt Audio S400 MKII Signature Edition Tribute

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IOTAVX NP-3 (zweites Gerät von oben aus gesehen)

Wir haben aufgrund der enormen akustischen Reinheit beinahe ausschließlich im Class A Betrieb gehört. Vom Pegel her sind die Lautstärken ausreichend für die meisten Anwendungen. Pegelwunder darf man hier naturgemäß nicht erwarten. Zugespielt haben wir von qobuz über Bluetooth 5.0 am NP3:

Hier die einzelnen Titel:

Liberty, Anette Askvik

Eine richtig feine Auflösung, die für eine sehr plastische Gesamtwiedergabe sorgt - das steht hier im Zentrum. Feindynamische Details der Stimme werden ausgezeichnet betont und klar in den Raum gestellt. Röhren-typisch hören wir einen leicht warmen, sehr homogenen Klang. Harmonisch arbeitet der TS 34 mit den Buchardt Lautsprechern zusammen, sehr schlüssig, präzise gezeichnet und ausdrucksstark.

Desperado, Diana Krall

Die charakteristische Stimmfarbe von Diana kommt in jeder Sekunde des Songs absolut einwandfrei heraus. Das Klavier hebt sich mit seinen Konturen korrekt ab, integriert sich gleichzeitig stimmig in Dianas vokale Präsenz. Insgesamt ist es eine ruhige, genaue, sehr angenehme Stimmung, die der TS 34 verbreitet. Räumlich arbeitet der Röhrenverstärker wieder tadellos, und zwar hinsichtlich Weite und Tiefe.

Vivo per Lei, Andrea Bocelli & Georgia

Direkt ab Beginn agiert unser Testkandidat sehr rund, in sich schlüssig. Beide Stimmen, die von Andrea und die von Georgia, sind aus dynamischer Sicht exakt ausgearbeitet. Festzustellen ist aber, dass dem TS 34 maximale Homogenität über ein Maximum an Dynamik geht. Saubere Trennung der Stimmen von den Instrumenten.

Caruso, Interpretation: Jonas Kaufmann

Sofort fällt uns die sehr differenzierte Darbietung der Stimme von Jonas auf. Die Einarbeitung der Instrumente gelingt mit viel Feingefühl, und kleine musikalische Facetten werden akkurat getroffen. Die Detaillierung auch der hinteren musikalischen Ebenen erledigt der TS 34 exzellent.

Viva La Felicita, Till Brönner

Der Charme des Songs wird vom TS 34 richtig gut herausgestellt. Er agiert wieder sehr stimmig und schlüssig, für einen Röhrenverstärker ist die Impulstreue nicht zu kritisieren. Das Leichte, Freie, das der Titel ausstrahlt, wird vom TS 34 richtig gut in den Hörraum getragen. Auch, wenn Transistorverstärker vielleicht noch mehr Schwung im Detail anbieten können, holt der TS 34 durchs wiederum exzellente Maß an klanglicher Harmonie und Feinheit viel heraus.

Nothing Else Matters, Jungle Cruise Version, James Newton Howard, Metallica

Der TS 34 offeriert eine Betonung der einzelnen akustischen Elemente ab Anfang, spielt erneut sehr rund und homogen, auf. Überdies punktet er mit einem sehr guten Volumen, als es dynamischer wird. Weiter notieren wir eine stabile, großzügige Räumlichkeit. Wieder überzeugt uns der Galion Audio-Vollverstärker mit einem angenehmen Sound, der über eine maximale, unmittelbare Dynamik gestellt wird.

Theme from Jurassic Park, John Williams, Wiener Philharmoniker

Dieser Titel wirkt unglaublich harmonisch, die gesamten Instrumente wie Flöte, Harfe oder die Streicher klingen rund, trotzdem exakt und reich an Einzelheiten. Der orchestrale Aufbau gerät sorgfältig und räumlich überzeugend. Exzellent: Auch Details wie das Abklingen von einzelnen Instrumenten wird klar herausgearbeitet.

Vertigo Heroes, Part I, Boris Blank

Fein sammelt der TS 34 die zahlreichen klanglichen Elemente zusammen und baut daraus ein homogenes akustisches Bild mit hervorragendem Volumen. Der Bass hat ein ausgeprägtes Fundament, ohne unpassend zu übertreiben. Insgesamt hätten wir dem TS 34 im reinen Class A-Einsatz keine so vehemente und voluminöse Präsentation zugetraut, daher sind wir hier wirklich begeistert.

One Night in Bangkok, Murray Head

Unserem Testkandidaten gelingt hier eine schön ausgestaltete, weitläufige und substanzreiche Darstellung. Die Stimme des Sängers wird erfreulich gut getroffen. Die Trennung der vokalen Elemente von den instrumentalen Anteilen handhabt der TS 34 ohne jede Schwierigkeit.

Get Up, Technotronic

Hier wollen wir mal ordentlich Gas geben - das funktioniert aber nur bedingt im Class A-Betrieb. Dass er mit solidem Kickbass und tadelloser Räumlichkeit aber sonst auch hier überzeugt, verwundert uns - im Positiven. Nun wechseln wir in den Class AB-Betrieb: Hier steht nun mehr Leistung bereit. Trotzdem: ein Meister hoher Pegel ist der TS 34 nicht. Er empfiehlt sich daher als der richtige Verstärker für musikalische Genießer, die besonders gern Klassik, Blues, Jazz hören.

Konkurrenzvergleich

Wer es finanziell "krachen" lassen möchte, kann sich den ebenfalls exzellent verarbeiteten, in Handarbeit in den USA gefertigten VTL IT 85 kaufen. Er hat eine erstaunliche Kraft für ein Röhrengerät und entwickelt daraus eine Dynamik, die man sonst von Transistor-basierten Verstärkern her kennt. Der TS 34 klingt hier ruhiger, runder, ist aber nicht so schnell wie der VTL. Die Ausstattung ist puristisch, und der Ruf der Marke VTL in Fachkreisen legendär. Wie eingangs bereits angesprochen, lassen sich das die US-Amerikaner auch fürstlich honorieren - das edle Gerät ist sein Geld aber zweifelsohne wert.

Ein klassischer, aber exzellent verarbeiteter und sauber sowie homogen klingender Transistor-Vollverstärker ist der Yamaha A-S2200. Er arbeitet rein analog, mit Class AB-Endstufen und einer ausschließlich analogen Anschlussbestückung, und kommt auf 3.000 EUR Kaufpreis. Verglichen mit dem TS 34 hat er naturgemäß mehr Kraft, der Röhrenverstärker aus dem Hause Galion Audio begeistert dafür mit noch mehr Harmonie - er ist perfekt auch für lange Hörsessions.

Fazit

Mit dem TS 34 hat Galion Audio einen fein und enorm angenehm klingenden Röhrenvollverstärker auf die Beine gestellt, der mit seiner kultivierten und homogenen Spielweise gerade die Liebhaber von Klassik oder Jazz enorm ansprechen dürfte. Für diese Anwendungen reicht auch die im reinen Class A-Betrieb bereitstehende Leistung problemlos aus. Mit einer hochwertigen Verarbeitung und ebenso hochwertigen, ausgesuchten und nahezu perfekt aufeinander abgestimmten Bauteilen ist der TS 34 ein richtiges kleines Kunstwerk, dessen Akustik, wie oben beschrieben, absolut überzeugt und ohne Probleme als "schön" umschrieben werden kann.

Schön und harmonisch klingender, sauber verarbeiteter Röhrenverstärker, der besonders im reinen Class A-Betrieb begeistern kann



Vollverstärker bis 5.000 EUR

Test 02. Juli 2026

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Test und Fotos: Carsten Rampacher

Redaktion: Philipp Kind

Bilder teilweise mit KI erstellt/bearbeitet (Chat GPT)

Datum: 02. Juli 2026