TEST: Canton 3-Wege-Standlautsprecher Reference 5 GS - sensationelle akustische Leistung der Sonderedition

Einen Lautsprecher auf hohem Niveau weiter wirkungsvoll optimieren - genau das ist die Aufgabe des Canton Reference 5 GS Edition, der auf dem von uns schon getesteten, sehr beeindruckenden Canton Reference 5 Lautsprecher basiert. Das "GS" in der Namensgebung steht für den Canton-Firmengründer Günther Seitz, unter dessen Leitung die spezielle Ausführung enstanden ist.

Elegantes Design mit geschwungener Linienführung

Auch auf diesem Bild erkennt man gut die spezielle Form

Das elegante Design der "normalen" Canton Reference 5 blieb unangetastet, und die Canton Reference 5 GS ist in vier edlen Farbausführungen erhältlich: „Weiß Seidenmatt“, „Schwarz Piano Finish“, „Nussbaum“ sowie als "exklusive GS-Farbe" – in „Sand“. Dieser nobel wirkende, angenehm warme Farbton ergänzt die Farbpalette wirkungsvoll und macht die Canton Reference 5 GS auch optisch zu einem Highlight in jedem Wohnraum - unser Test-Paar ist passenderweise auch in "Sand" gehalten. Wie sieht es mit den Preisen aus? Die unverbindlichen Preisempfehlungen pro Stück betragen in Weiß Seidenmatt, Schwarz Piano Finish und Sand jeweils 4.800 € pro Stück, Nussbaum kommt auf 5.250 €/Stück (Preis der normalen Canton Reference 5: Ab 4.000 EUR/Stück).

Sockel von vorn

Anzeige

Sockel von hinten

Unterer Bereich hinten

Die Verarbeitung ist auf höchstem Level, für die Materialqualität gilt das Gleiche. Die matte Lackierung zeigt keinerlei Schwächen, und die Anschlussterminals inklusive der Einstellmöglichkeiten hinten dokumentieren ebenfalls das hohe Niveau. Die Treiber sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst. Der Lautsprecher ist als Dreiwege-Bassreflexsystem konstruiert und ist mit 370 Watt (Musik) belastbar. Er ist 102 cm hoch, 30 cm breit und 46 cm tief. Damit ist er groß genug, um eine beeindruckende Akustik abzuliefern, aber nicht so ausladend, dass er komplett den Wohnraum dominiert. Die fließenden, feinen Formen sind ebenfalls ein Garant dafür, dass der Lautsprecher sich ausgezeichnet integrieren kann. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass sich im Inneren keine die akustische Qualität störenden stehenden Wellen bilden können. Darüber hinaus ist das Gehäuse gezielt und wirkungsvoll versteift worden, damit keinerlei Gehäusegeräusche die Klangqualität beeinflussen können.

Wenden wir uns nun den technischen Besonderheiten der Canton Reference 5 GS Edition zu. Sie setzt auf Bauteile aus den Flaggschiffen der Reference Alpha Modelle und verbindet diese Luxus-Techologie mit einem vergleichsweise kompakten Design. Im Einzelnen finden wir bei der Canton Reference 5 GS als erstes eine besonders hochklassige Frequenzweiche für eine weiter optimierte akustische Güte. Die Frequenzweiche wurde mit Mundorf MKP-Kondensatoren bestückt und sorgt für kompromisslose Präzision bei der Signalverarbeitung und für eine bis ins Detail außergewöhnlich Klangabbildung - so verspricht es der Hersteller.

Diamantbeschichteter Hochtöner

Weiteres Highlight ist das diamantbeschichtetes Hochtonsystem (DLC) für transparente, fein ausgeprägte und enorm kultivierte Höhen. Es ist an die Reference Alpha-Modelle angelehnt. In Verbindung mit der neu entwickelten Schalllinse, die als zusätzlicher Wave Guide und „mechanisches Luftpolster“ arbeitet, werden der Wirkungsgrad und die Bandbreite des Hochtonsystems spürbar erhöht. Hier sind wir besonders gespannt, wie sich diese doch recht umfassenden Optimierungen in der Klangwertung auswirken.

Anzeige



Mitteltöner

Der Mitteltonbereich wird, wie auch bei der Standard-Reference 5, durch einen 174-mm-BCT-Treiber mit schwarz gefärbter Keramik-Wolfram-Membran repräsentiert, der mit viel Gefühl für feine Konturen und eine authentische Dynamik agiert, verspricht Canton. Durch die Canton-eigene TCC-Technologie wird die Membran effektiv stabilisiert und Resonanzen können weiter reduziert werden. Dadurch bleibt der Klang in den Mitten ohne jede störende akustische Verfärbung, das sind optimale Voraussetzungen, um Stimmen und Instrumente natürlich herauszuarbeiten.

Basstreiber

Im Bassbereich stehen, wie bei der normalen Reference 5, zwei Tieftöner mit BCT (Black Ceramic Tungsten)-Membranen bereit. Sie sind auf eine nahtlose Zusammenarbeit mit dem großen Gehäusevolumen und dem integrierten Bass-Guide-System ausgelegt und erzeugen satten, exakten und tief nach unten reichenden Bass mit klarer Kontur und enormer Kontrolle selbst bei enormer Lautstärke.

Anzeige



Anschlussterminals

Hinten an der Canton Reference 5 GS finden sich extrem hochwertige, vergoldete WBT-nextgen™-Anschlussklemmen stehen für eine optimale Signalübertragung. Des Weiteren kann man mittels der integrierten Room-Compensation eine stimmige Anpassung des Mittel- und Hochtons an die jeweilige Raumakustik sowie an den persönlichen Hörgeschmack realisieren. So ausgestattet, bietet die Canton Reference 5 GS Edition eine enorme Flexibilität.

Anzeige

