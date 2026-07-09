TEST: Denon AVR-X2900H DAB - Der neue Preis-Leistungs-Maßstab der 1.000-Euro-Klasse?

Unterhalb des neuen Denon AVC-X3900H rangiert der AVR-X2900H DAB, der sich zum Preis von 1.000 Euro (UVP) an ambitionierte Heimkino-Anwender richtet, die gegenüber Einstiegsmodellen eine höhere Klangqualität, Flexibilität und eine umfassende, zeitgemäße Ausstattung suchen.

Am Namen erkennt man es bereits, der AVR-X2900H DAB ist kein reiner AV-Verstärker, sondern bringt als AV-Receiver einen Digitalradio-Tuner mit. Sieben Kanäle können mit den integrierten sieben Endstufen mit 95 Watt pro Kanal befeuert werden. Die Unterstützung für aktuelle 3D-Audio- und Surround-Tonformate ist selbstverständlich gegeben. Der Denon AVR-X2900H DAB unterstützt Dolby Atmos und DTS:X, verzichtet aber auf Auro-3D sowie 360 Reality Audio und IMAX Enhanced. Das gibt es, wie den neuen Dolby Atmos Channel Expander (Dolby Atmos Kanalerweiterung) ab dem AVC-X3900H. Zusätzlich können beim AVR-X2900H DAB der Dolby Atmos Height Virtualizer und DTS Virtual:X genutzt werden.

Gegenüber dem Vorgänger hat der AVR-X2900H DAB einige Vorteile auf der Haben-Seite. Es stehen nun 2.2-Vorverstärkerausgänge statt nur zwei Ausgänge für aktive Subwoofer zur Verfügung. Außerdem gibt es jetzt eine beleuchtete Fernbedienung und den neuen Kanalpegelmonitor, mit dem man die aktuelle Auslastung der einzelnen Kanäle am angeschlossenen Bildwiedergabegerät visualisieren kann.

Darüber hinaus bringt Denon die Dirac Live Room Correction, allerdings ohne Bass Control und A.R.T., in die günstige Preisklasse. Für das optionale Upgrade werden zusätzliche Lizenzgebühren fällig und man benötigt ein entsprechendes Mikrofon. Audyssey MultEQ XT mit Dynamic EQ und Dynamic Volume ist ab Werk an Bord und kann mit dem mitgelieferten Mikrofon genutzt werden.

Neu bringt der AVR-X2900H auch die 1.440p-Kompatibilität und AMD FreeSync mit. Insgesamt sechs HDMI-Eingänge und zwei Ausgänge stehen zur Verfügung. 3 von 6 Eingängen und beide Ausgänge sind 8K-fähig und unterstützen 4K-Auflösung mit Bildwiederholraten bis 120 Hz. Signale mit HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG und Dynamic HDR kann der AVR-X2900H DAB verarbeiten und weiterreichen. Auch die Gaming-Features ALLM, VRR und QFT sind dabei.

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Auch beim AVR-X2900H DAB kann man sich auf Firmware-Updates freuen, die weitere Funktionen ergänzen. Darunter Dolby Atmos Music-Support via AirPlay 2, Bluetooth mit geringer Latenz via LE Audio und die Möglichkeit, Denon Home Lautsprecher (Denon Home 200, Denon Home 400, Denon Home 600) als Surround-Lautsprecher zu verwenden.

Zusätzlich gibt es auch, und das ist bereits ab Werk an Bord, das neue Web Interface, welches wir bereits beim AVC-X3900H beleuchten konnten und die erweiterten HDMI-Diagnosefunktionen.

Denon AVR-X2900H DAB im Kurzüberblick

Ansicht des AVR-X2900H DAB schräg von der seite

Der Denon AVR-X2900H DAB überzeugt im Test mit einer für seine Preisklasse außergewöhnlich ausgewogenen Kombination aus Klangqualität, Ausstattung und Bedienkomfort. Gegenüber dem Vorgänger spendiert Denon sinnvolle Neuerungen – darunter einen neuen 32-Bit-Mehrkanal-DAC, eine beleuchtete Fernbedienung, 1440p-Passthrough, AMD FreeSync sowie weitere Firmware-Erweiterungen. Klanglich präsentiert sich der AV-Receiver transparent, dynamisch und erstaunlich erwachsen – sowohl im Heimkino als auch im Stereo-Betrieb.

Die wichtigsten Stärken auf einen Blick:

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Hervorragender Heimkino-Klang mit hoher Transparenz, Dynamik und Räumlichkeit

Überraschend überzeugende Stereo-Wiedergabe mit präziser Bühnenabbildung

Optionales Dirac Live Upgrade für noch bessere Raumkorrektur

Roon Ready, HEOS sowie umfangreiche Streaming- und Multiroom-Funktionen

6x HDMI, davon 3x HDMI-2.1-Eingänge mit 8K/60 und 4K/120 inklusive VRR, ALLM und QFT

Vorbildlicher Einrichtungsassistent und sehr intuitive Bedienung

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich um 1.000 Euro

Test-Überblick

Neue Audiotechnik sorgt für mehr Klarheit und Dynamik

Der AVR-X2900H DAB setzt auf Bauteile höherer Preisklassen

Der Denon AVC-X2900H DAB ist, identisch zum neuen AVC-X3900H, mit einem neuen 32-Bit-8-Kanal-DAC ausgestattet. Vorher waren dafür mehrere 2-Kanal-DACs (ebenfalls 32-Bit) im Einsatz. Von teureren Modellen wurden hochwertige Bauteile übernommen, darunter eine neu gestaltete Anodenfolie und Hülse, die für etwas satteren Sound und einen erweiterten Dynamikumfang sorgen soll. Auch werden Timing-Fehler reduziert, da alle Kanäle gemeinsam verarbeitet werden und jeder Kanal eine dedizierte, simultane hochauflösende Konvertierung erfährt. Schließlich ist das Schaltungsdesign klar vereinfacht, was für weniger Störanfälligkeit sorgt.

Speziell im AVR-X2900H DAB wurde verbessert, dass der Trafo jetzt auf einer separaten Platte sitzt und vom Gehäuse besser isoliert wurde. Weniger Rauschen und Vibrationen, mehr Klarheit und mehr Dynamik sind die Folge, so der Hersteller. Hinzu kommt eine Siliziumstahlplatte und ein Kurzring, die im vorderen Bereich des AV-Receivers sitzt. Hier sollen insbesondere die tiefen Frequenzen von etwas mehr Nachdruck profitieren.

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Wirklich gut ist, dass jetzt auch mit dem AVR-X2900H DAB die Möglichkeit auf das optionale Dirac Live Upgrade gegeben ist, auch wenn es sich nur um die Room Correction handelt. Gegenüber Audyssey, welches im AVR-X2900H DAB auch nicht in der großen XT32 Ausbaustufe integriert ist, holt man mit Dirac Live mehr Transparenz, mehr Klarheit und Präzision heraus und gewinnt auch ohne Bass Control mehr Punch und Kontrolle in den tiefen Frequenzregionen.

Kurz zusammengefasst verbessert Denon beim AVR-X2900H DAB vor allem drei Bereiche:

neuer 32-Bit-Mehrkanal-DAC

mehr Bauteile aus höheren Preisklassen

Transformator auf separater Platte und besser isoliert

Dirac Live optional

Beleuchtete Fernbedienung erleichtert die Bedienung im Heimkino

Fernbedienung im Lieferumfang

Es hört sich unspektakulär an, ist aber gerade in der günstigeren Preisklasse des AVR-X2900H DAB unserer Meinung nach ein echter Vorteil. Die komplette Hintergrundbeleuchtung der beiliegenden Remote erleichtert die Bediennung des AV-Receivers ungemein.

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Die Fernbedienung ist 1:1 identisch mit der Fernbedienung des Denon AVC-X3900H. Es sind also keine fluoreszierenden Tasten mehr, sondern eine echte Beleuchtung aller Tasten. Die Beleuchtung wird über die seitliche Taste rechts aktiviert und bleibt nach dem Drücken für ein paar Sekunden aktiv.

Davon abgesehen bleibt sich Denon bezüglich der Anordnung und generellen Formensprache treu. Sie besteht komplett aus Kunststoff, die Oberfläche der Oberseite wirkt optisch wie geschliffenes Aluminium. Alle Tasten sind gummiert und bieten einen guten Druckpunkt.

Rückseite, für den Betrieb sind 2x AAA-Batterien notwendig

Im oberen Bereich greift man direkt auf sämtliche Eingänge zu. Darunter lassen sich die Eingänge durchschalten und der Lautstärkepegel justieren. Dazwischen mittig gibt es einen Mute-Button. Es folgt weiter unten das Navigationskreuz mit umliegenden Tasten zur Info-Anzeige, dem Option-Menü, Zurück und dem Aufrufen des Setup-Menüs. Wiederum darunter sind Tuner- und Wiedergabe-Tasten integriert und schließlich folgen die Quick Select-Tasten und die Auswahl des Sound Mode.

Mittels Quick Select kann man im Denon AV-Receiver eine bestimmte Quelle mit voreingestellter Lautstärke sowie zahlreichen weiteren einstellbaren Parametern abspeichern und dann mit nur einem Klick aufrufen.

1440p-Passthrough und AMD FreeSync

HDMI-Sektion am Denon AVR-X2900H DAB

Gamer werden sich über die neu hinzugewonnenen Funktionen des 1440p-Passthrough und die AMD FreeSync-Kompatibilität freuen. Mit AMD FreeSync wird die Bildwiederholfrequenz des Bildwiedergabegeräts dynamisch an die von der Grafikkarte ausgegebenen Bildrate angepasst. Synchrone Bilder führen zu einer ruckelfreien und angenehmen Darstellung.

Der 1440p-Passthrough ermöglicht die Weiterleitung des Bildsignals in der immer noch beliebtesten Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Dabei bleiben wichtige Informationen, wie z.B. die Lautstärkeanzeige des AV-Receivers, erhalten.

Wireless Surround mit Denon Home Lautsprechern

Der Denon AVR-X2900H DAB kann in Kombination mit den neuen Denon Home Lautsprechern Denon Home 200, Denon Home 400 und Denon Home 600 ein Wireless-Surround-Setup realisieren. Zumindest, sobald das Firmware-Update verfügbar ist.

Man kann die Lautsprecher also drahtlos mit dem Denon AV-Receiver verbinden und diese dann als Surround- oder Surround Back-Lautsprecher einsetzen. Entweder ganz klassisch 2x Denon Home 200/400/600 im Surround- bzw. Surround Back-Bereich oder aber auch einen einzelnen Lautsprecher (Denon Home 400 oder Denon Home 600) in zentraler hinterer Position als kabellosen Speaker. Die L/R-Kanäle hinten werden dann durch den Stereo-Aufbau der größeren Denon Home Komponenten wiedergegeben.

Die drahtlose Audiosignalübertragung zu den Wireless-Lautsprechern erfolgt per Bluetooth LE Audio. Zunächst soll es bei maximal zwei Kanälen bleiben.

Bald auch mit dem AVR-X2900H DAB möglich: Wireless Surround und Dolby Atmos Music via AirPlay 2

Neue Streaming-Funktionen per Firmware-Update

Bluetooth LE Audio wird ebenso wie Dolby Atmos Music via AirPlay 2 leider erst per Firmware-Update kommen. Dolby Atmos Music, über HDMI von einem externen Gerät zugespielt, ist bereits möglich.

Bluetooth LE Audio verfügt gegenüber der konventionellen Bluetooth-Übertragung mit einer Verzögergung von 200 bis 600 ms über eine Latenz von lediglich ca. 100ms. Voraussetzung sind entsprechend kompatible Geräte, wie es z.B. die Denon Home Lautsprecher sind.

Da Bluetooth LE Audio den überarbeiteten HEOS-Chip voraussetzt, der in den 2026er Denon AV-Komponenten verbaut ist, wird es dieses Feature und somit auch die Wireless Surround-Kompatibilität mit den Denon Home Lautsprechern für ältere Modelle nicht geben.

Neuer Kanalpegelmonitor visualisiert alle Lautsprecherkanäle

Kanalpegelmonitor im Denon AVR-X2900H DAB

Der Kanalpegelmonitor ist sicher kein absolut essentielles Feature, kann aber für interessierte Anwender spannende Einblicke bieten oder einfach als nette Spielerei gelten. Die Kanalpegelüberwachung kann im OPTION-Menü ein- und ausgeschaltet werden und zeigt die aktuelle Auslastung aller Kanäle in einer Übersicht im unteren Bereich des Bildschirms bzw. der Leinwand an.

Neues Web Interface erleichtert Einrichtung und Diagnose

Der Denon AVR-X2900H DAB bringt ebenfalls das neue Web-Interface mit (Screenshot vom Denon AVC-X3900H DAB)

Der AVR-X2900H DAB ist mit der neuen Web-Benutzeroberfläche ausgestattet. Sie ermöglicht die vollständige Einrichtung und Steuerung des AV-Receivers, ohne dass man die TV-Benutzeroberfläche und IR-Fernbedienung hernehmen muss.

Der von uns häufig gelobte, allumfassende und besonders für unerfahrene Anwender wirklich exzellente Einrichtungsassistent ist natürlich integriert. Vom neuen Web-Interface können vor allem CI-Installateure profitieren.

Neben der Einrichtung stellt die Oberfläche auch die kompletten Einstellungsmöglichkeiten des Setup-Menüs zur Verfügung. Außerdem neue HDMI Diagnostics 2.0 mit der automatischen Einrichtung mehrerer Quellen und einer im Idealfall schnelleren Fehlerbehebung. Konzipiert für zertifizierte Techniker, kann man als interessienter, versierter Heimkino-Anwender hier auch selbst einmal einen tieferen Blick in die HDMI-Parameter werfen.

Die neue Benutzeroberfläche inklusive HDMI Diagnostics 2.0 wird, im Gegensatz zu Wireless Surround Sound, auch für das Vorgängermodell Denon AVR-X2800H (DAB) kommen.

Neue Verpackung reduziert Kunststoff auf null

Neue Verpackung

Papierhüllen und Kartonagen prägen das Bild

Auch die "Kabelbinder" sind aus Pappe, links das beiliegende Audyssey-Messmikrofon

Etwas, was nicht unerwähnt bleiben sollte: Denon hat die Plastikteile in der Zubehörbox von vorher 12 Stück auf jetzt 0 Teile reduziert. Die Verpackung gestaltet sich somit deutlich nachhaltiger. Für das Zubehör steht nun eine Papierformschale zur Verfügung, in der alles sehr sauber und sicher verstaut ist. Die Hülle der Fernbedienung besteht aus Papier und auch für Dokumente und Flyer ist eine Papierhülle vorhanden. Netzkabel, Mikrofon und UKW/MW-Antenne sind mit Papierkabelbindern versehen und auch die Box des Netzkabels selbst besteht aus Karton.

Die neue Verpackung ist nicht nur beim Denon AVC-X3900H und Denon AVR-X2900H DAB Programm, sondern soll von jetzt an bei allen neuen AV-Receivern und AV-Verstärkern verwendet werden.

Weiter geht es auf der nächsten Seite mit Design, Verarbeitung, Innenleben und den Anschlüssen

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