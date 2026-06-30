TEST: Samsung HW-Q995GH - Heimkino-Surround-Sound im Wohnzimmer für 1.699 EUR?

Wer eine hochwertige Soundbar mit Dolby Atmos, DTS:X, kabellosem Surround-Setup plus Subwoofer sucht und dabei unter der magischen Grenze von 2.000 Euro bleiben möchte, landet früher oder später bei Samsungs Topmodell HW-Q995GH. Das Flaggschiff der aktuellen Soundbar-Serie ist eine 11.1.4-Kanal-Konfiguration mit zwei kabellosen Rear-Lautsprechern, einem aktiven Subwoofer sowie zahlreichen KI-gestützten Klangoptimierungen. Funktionen wie SpaceFit Sound Pro, Q-Symphony, Wireless Dolby Atmos und AI Adaptive Sound sollen dabei nicht nur für eine einfache Einrichtung sorgen, sondern auch ein besonders immersives Heimkino-Erlebnis ermöglichen.

Mit einem Listenpreis von 1.699 Euro positioniert sich die Samsung HW-Q995GH klar im Premium-Segment. Dafür verspricht das Komplettsystem echten Surround-Sound ohne aufwendige Lautsprecherinstallation, moderne Streaming-Funktionen inklusive AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect und Google Cast sowie eine komfortable Steuerung per App. Besonders Besitzer aktueller Samsung-Fernseher profitieren zudem von zusätzlichen Funktionen und einer nahtlosen Integration ins Samsung-Ökosystem.

Upfiring-Lautsprecher in Soundbar und Rear-Lautsprechern

Doch wie gut schlägt sich die HW-Q995GH im Alltag? Kann die Soundbar mit ihren nach oben abstrahlenden Lautsprechern tatsächlich überzeugenden 3D-Sound realisieren? Wie harmonisch arbeiten Soundbar, Rear-Lautsprecher und Subwoofer zusammen und lohnt sich der Aufpreis gegenüber günstigeren Systemen? Im ausführlichen Test klären wir, ob die Samsung HW-Q995GH zu den derzeit besten Heimkino-Soundbars auf dem Markt gehört.

Samsung HW-Q995GH Test: Das Wichtigste auf einen Blick

Für wen eignet sich die Samsung HW-Q995GH?

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Die Samsung HW-Q995GH richtet sich an Heimkino-Fans, die ohne aufwendige Lautsprecherinstallation authentischen Dolby-Atmos-Surround-Sound erleben möchten. Dank kabellosem Subwoofer, zwei Rear-Lautsprechern und umfangreicher Ausstattung eignet sich das System besonders für Nutzer, die eine möglichst immersive Klangkulisse im Wohnzimmer suchen, gleichzeitig aber eine einfache Einrichtung und wenig Kabelsalat wünschen.

Die wichtigsten Stärken

Sehr räumlicher und immersiver Dolby-Atmos-Klang

Hervorragende Sprachverständlichkeit

Kraftvoller, präziser Subwoofer

Kabellose Rear-Lautsprecher im Lieferumfang

Einfache Einrichtung und komfortable App-Steuerung

HDMI 2.1 mit 4K/120 Hz und HDR10+

Umfangreiche Streaming-Funktionen inklusive AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect und Google Cast

Wireless Dolby Atmos und Q-Symphony mit kompatiblen Samsung-Fernsehern

Die wichtigsten Schwächen

Display der Soundbar bietet nur eingeschränkten Informationsgehalt

Sound Elevation überzeugt klanglich noch nicht vollständig

Wenige Möglichkeiten zur detaillierten Lautsprecher-Feinabstimmung

Subwoofer stößt bei extremen Pegeln und sehr anspruchsvollen Basspassagen an seine Grenzen

Klangbewertung

Die Samsung HW-Q995GH überzeugt vor allem durch ihre außergewöhnlich räumliche und dichte Klangkulisse. Der Fokus liegt weniger auf maximal präziser Effektortung als auf einer mitreißenden Surround-Atmosphäre mit überzeugender Höhenebene, klaren Stimmen und kraftvollem Bass. Besonders bei Filmen und Serien mit Dolby Atmos oder DTS:X entsteht ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis.

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Technische Eckdaten

Merkmal Samsung HW-Q995GH Kanalkonfiguration 11.1.4 Subwoofer Kabellos Rear-Lautsprecher 2x kabellos Dolby Atmos Ja DTS:X Ja HDMI 2.1 Ja 4K/120 Hz Passthrough Ja HDR10+ Ja AirPlay 2 Ja Spotify Connect Ja Tidal Connect Ja Google Cast Ja UVP 1.699 Euro

Testurteil

Die Samsung HW-Q995GH zählt zu den derzeit überzeugendsten Premium-Soundbar-Systemen für Heimkino-Anwendungen. Sie kombiniert hohe Alltagstauglichkeit, umfangreiche Ausstattung und beeindruckenden 3D-Sound zu einem wohnraumfreundlichen Komplettpaket mit echter Surround-Kulisse.

Starten wir mit dem ausführlichen Testbericht:

Ausstattung und Features

Samsung HW-Q995GH

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Einzelansicht der Soundbar

Als Flaggschiff in der Kategorie der Soundbar-Systeme bei Samsung wartet die Samsung HW-Q995GH mit insgesamt 11.1.4 Kanälen auf. In der Soundbar selbst steckt eine 7.0.4-Konfiguration, hinzu kommen der kompakte Aktiv-Subwoofer sowie zwei Surround-Lautsprecher.

Die Satelliten strahlen ebenfalls nach oben ab und so kommt man im Ergebnis auf 15 Kanäle plus Subwoofer. Vier Kanäle sind dabei für die Höhen-Ebene zuständig: Zwei in der Soundbar und jeweils einer in den Surround-Lautsprechern. Über Reflektionen an der Decke entsteht so eine immersive Klangatmosphäre. Sowohl der Aktiv-Sub als auch die Rücklautsprecher sind kabellos mit der SamsungSoundbar verbunden. Man benötigt also lediglich Stromkabel zu den Komponenten.

3D-Audio, Einmessung und KI

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Mit 1.699 Euro liegt man preislich hier durchaus schon im Premium-Bereich, erhält aber auch mit Soundbar, 2x Rear-Lautsprecher und aktivem Sub ein stattliches Paket. Dazu eine ganze Reihe moderner Features. Dolby Atmos und DTS:X werden im Bereich der 3D-Audioformate unterstützt, außerdem sorgt SpaceFit Sound Pro für die akustische Anpassung des Klangs an den Raum und künstliche Intelligenz soll das Klangerlebnis weiter optimieren. Unter anderem dient die AI-Unterstützung dazu, Verzerrungen im Bassbereich zu minimieren

Wireless Dolby Atmos

Die Samsung HW-Q995GH kann selbstverständlich mit Fernsehern eines beliebigen TV-Herstellers kombiniert werden. In der Regel erfolgt die Verbindung zum TV mit einem HDMI-Kabel, welches an der Soundbar und an der HDMI (e)ARC-Schnittstelle angeschlossen wird.

Kombiniert man die HW-Q995GH allerdings mit einem Samsung Fernseher, eröffnen sich weitere Möglichkeiten und Vorteile. Die Komponenten verbinden sich zum einen völlig unkompliziert drahtlos miteinander. Eine Kabelverbindung entfällt vollständig. Auf 3D-Audio muss man deshalb trotzdem nicht verzichten. Auch ohne Kabel wird das Dolby Atmos-Signal an die SamsungSoundbar übertragen.

Q-Symphony mit dem Samsung S95H (Test!) und der HW-QS95GH (Test!)

Q-Symphony

Zusätzlich kann man Samsung Q-Symphony nutzen. Das bedeutet, dass in Kombination mit einem kompatiblen Samsung Fernseher die im TV integrierten Lautsprecher und die Lautsprecher des HW-Q995GH Soundbar-Systems zur Einheit werden und gemeinsam den Raum beschallen. Die Funktion wird von künstlicher Intelligenz unterstützt und sorgt für ein besonders räumliches, atmosphärisch dichtes Klangbild. Zum Zeitpunkt des Soundbar-Tests hatten wir leider keinen Fernseher von Samsung in der Redaktion, konnten die Benefits von Q-Symphony allerdings bereits bei mehreren anderen Gelegenheiten klar nachvollziehen.

One Remote Control

Eine sinnvolle Ergänzung, die mit Q-Symphony einhergeht, ist One Remote Control. Damit lassen sich mit einer Samsung Fernbedienung beide Komponenten, also sowohl Soundbar als auch Fernseher, steuern. Die wichtigen Funktionen, ein- und ausschalten, Lautstärkeregelung und den Klangmodus kann man dann direkt justieren. Praktisch dabei: Auf dem Samsung Fernseher sind die Einstellungen auch sichtbar und so muss man nicht auf das Display der Soundbar zurückgreifen. Das ist vorteilhaft, da der Informationsgehalt der integrierten Anzeige doch sehr dürftig ist.

Zwei Rear-Lautsprecher und der Wireless-Aktiv-Subwoofer sind dabei

Rear-Mode und Private Rear Sound

In der Samsung HW-Q995GH ist auch der "Rear Mode" wieder an Bord. Wer die Surround-Lautsprecher nicht im hinteren Bereich des Wohnzimmers stellen kann oder möchte, muss die Satelliten nicht zurück in den Karton packen, sondern kann sie auch im Front-Bereich neben der Soundbar platzieren. Natürlich verzichtet man dann auf einen Vorteil, den man sich überhaupt erst mit der Entscheidung für ein System mit mehreren Komponenten erkauft hat, im Einzelfall kann es aber nützlich sein. Vorteil bei der Front-Platzierung ist eine Frontkulisse, die etwas weitläufiger und voller erklingt.

Einer der beiden Rear-Lautsprecher im Lieferumfang

Ein weiteres Features, welches die beiliegenden Rear-Lautsprecher betrifft, ist der Private Rear Sound. Nicht für höchste Ansprüche bezüglich der Klangperformance geeignet, kann sich die Funktion allerdings in der Mietwohnung und bei empfindlichen Nachbarn als vorteilhaft entpuppen. Damit wird der Ton nur über die Rücklautsprecher ausgegeben, die anderen Lautsprecher bleiben aus. Zusätzlich lässt sich der Subwoofer stummschalten, so dass die Tiefbässe wirklich keinen mehr stören sollten. Wird der Subwoofer deaktiviert, werden die, etwas entschärften, Bässe nur über die Soundbar wiedergegeben.

Zwischen-Fazit Ausstattung

Die Samsung HW-Q995GH gehört zu den umfangreichsten Soundbar-Komplettsystemen ihrer Klasse. Mit 11.1.4 Kanälen, kabellosem Subwoofer, zwei Rear-Lautsprechern, Dolby Atmos, DTS:X und zahlreichen KI-gestützten Funktionen bietet sie eine Ausstattung, die kaum Wünsche offenlässt. Besonders die Kombination aus einfacher Installation und echter Surround-Kulisse hebt das System von vielen klassischen Soundbars ab.

Klangoptimierung

In der Samsung HW-Q995GH stecken zahlreiche Technologien, teilweise AI-gestützt, die einer Optimierung des Klangs dienen. Dazu zählen eine Raumanalyse, ein Dialog-Verstärker sowie unter anderem die neuen Funktionen Auto Volume und Sound Elevation.

SpaceFit Sound Pro

Dabei handelt es sich um die integrierte Raumeinmessung sowie eine Optimierung des Klangs für einen immersiveren Sound. Die Soundbar erfasst die Gegebenheiten des Raumes und optimiert daraufhin die Klangwiedergabe. Die Analyse schließt sowohl die Soundbar als auch die Satelliten und den Subwoofer mit ein. SpaceFit Sound Pro kann man in den Einstellungen der HW-Q995GH aktivieren und das sollte man, gerade bei schwierigen Räumen, auch tun.

Einen riesigen Unterschied in der Tonalität konnten wir nicht feststellen, allerdings ist der positive Einfluss auf die dichte Atmosphäre und den sonst vereinzelt etwas zu vollen Tieftonbereich schon nachvollziehbar. Zusätzlich haben wir die SamsungSoundbar auch in einem sehr offenen, akustisch hellen Raum getestet. Hier wurden die Spitzen im Hochtonbereich etwas gezügelt. Je nach Beschaffenheit des Raumes werden die Auswirkungen hier weniger stark oder eben intensiver ausfallen.

Einstellungen in der SamsungSound App

Aktiver Sprachverstärker Pro

Den Modus gibt es bei Samsung bereits seit längerem und wer Probleme mit der Dialogverständlichkeit in problematischen Szenen hat, wird davon profitieren. Der Active Voice Amplifier Pro hebt die Stimmwiedergabe entsprechend an, so dass man auch bei komplexem Geschehen den Dialogen klar folgen kann.

AI Adaptive Sound

AI Adaptive Sound ist, wie der Name bereits verrät, eine Klangoptimierung, die auf künstlicher Intelligenz fußt. Die KI analysiert dabei die aktuellen Inhalte in Echtzeit und passt diese, je nach Inhaltstyp, entsprechend an.

Sound Elevation

Spannend wird es mit der Funktion Sound Elevation. Die sorgt nämlich dafür, dass die nach oben abstrahlenden Lautsprecher in der Soundbar den Center-Kanal unterstützen und so die Klangwiedergabe nach oben verschoben wird. Man hat dann verstärkt das Gefühl, dass der Sound aus der Mitte des Bildes kommt und zur Einheit mit dem Bildinhalt verschmilzt. Auch das fördert wiederum die Klangimmersion.

Heimkino-Fans werden dies bereits kennen, denn auch im dedizierten Kinoraum wirkt das Geschehen besonders eindrucksvoll, wenn Stimmen und das gesamte akustische Geschehen quasi aus der Leinwand kommt. Hier macht man sich zum Beispiel transparente Leinwände zunutze, um Center- und Frontkanäle direkt dahinter platzieren zu können.

Auto Volume

Hierbei handelt es sich vorwiegend um eine Komfortfunktion, die unnötige Lautstärkeunterschiede effektiv ausgleichen soll. Schaltet man z.B. von einem Sender auf den anderen um oder von Filmwiedergabe auf Musikstreaming, kann es zu unterschiedlichen Pegeln kommen. Unterscheiden sich diese erheblich, kann das schon einmal zu einem Schockmoment führen. Mit Auto Volume werden diese Pegelunterschiede ausgeglichen und der Klang wird mit gleichbleibend angenehmer Lautstärke ausgegeben.

Raumfüllender Sound durch Klanggruppierung

Die Samsung HW-Q995GH Soundbar unterstützt eine Klangsynchronisierung zwischen Soundbar- und Satelliten-Lautsprechern. Vergleichbar ist das mit einem "All Channel Stereo"-Modus, bei dem auf allen Kanälen das identische Audiosignal wiedergegeben wird. Das ist praktisch, wenn gerade keine Filme oder Serien, sitzend auf der Couch genossen werden, sondern man z.B. gerade Gäste hat und nebenher etwas Musik laufen lassen möchte.

Zwischenfazit Klangoptimierung

Die zahlreichen Klangoptimierungen erweisen sich überwiegend als sinnvoll. Vor allem SpaceFit Sound Pro verbessert das Hörerlebnis im Alltag spürbar. Weniger überzeugend fällt aktuell die Funktion Sound Elevation aus, die zwar interessante Ansätze verfolgt, klanglich jedoch noch nicht vollständig ausgereift wirkt.

Smart Features

Die Samsung HW-Q995GH bringt natürlich Kompatibilität mit Sprachassistenten mit und kann sowohl per Alexa Built-in oder in Verbindung mit einem Gerät mit Google Assistant per Stimme gesteuert werden. Samsungs eigener Sprachassistent Bixby ist ebenfalls dabei. Google Cast ist integriert, auch Spotify Connect ist an Bord und AirPlay 2 fehlt ebenfalls nicht. Außerdem haben wir festgestellt, und das scheint Samsung aus irgendeinem Grund zu verschweigen, dass auch Tidal Connect verfügbar ist.

Für die smarten Funktionen und Musikstreaming ist eine Netzwerkverbindung erforderlich. Die SamsungSoundbar kann ausschließlich per WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden werden, eine Ethernet-Schnittstelle gibt es nicht. Bluetooth ist aber natürlich auch an Bord, um sich direkt mit der HW-Q995GH zu verbinden.

SamsungSound App und SmartThings App

HW-Q995GH in der SamsungSound App hinzufügen

Unterstützte Modelle

Die SmartThings App vereint alle Samsung-Komponenten sowie weitere Smart Home-Geräte unter einem Dach und auch die neue Samsung HW-Q995GH lässt sich damit steuern. Darunter fallen sämtliche Einstellungsmöglichkeiten, auch das Equalizing sowie die Auswahl des Tonmodus. Die Steuerung mit der App kann tatsächlich angenehmer sein als mit der Fernbedienung. Das liegt allerdings wiederum am integrierten Display, welches schlicht sehr einfach gehalten ist und nur drei Zeichen anzeigen kann.

Weiterhin gibt es jetzt die SamsungSound-App, die allem voran für eine unkomplizierte Einrichtung sorgen soll. Das wollen wir im Abschnitt zur Installation gerne ausprobieren.

Zwischenfazit Smart Features

Mit AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Google Cast, Alexa und SmartThings bietet die Samsung HW-Q995GH nahezu sämtliche relevanten Streaming- und Smart-Home-Funktionen. Die Soundbar ist damit nicht nur ein Heimkino-System, sondern zugleich ein vielseitiger Streaming-Lautsprecher.

Weiter mit den Anschlüssen, dem Design und der Verarbeitung auf Seite 2

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