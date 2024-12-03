XXL-TEST: DALI EPIKORE 3 - kompakter und audiophiler High-End Lautsprecher für knapp 10.000 EUR Paarpreis

Im Oktober diesen Jahres haben die dänischen Lautsprecherspezialisten von Dali die Erweiterung der High-End Lautsprecherserie EPIKORE bekanntgegeben. Neben den beiden Standlautsprechermodellen, EPIKORE 7 und EPIKORE 9, wurde der Regallautsprecher EPIKORE 3 vorgestellt.

Nachdem wir bereits die EPIKORE 11, das derzeitige Spitzenmodell der Serie, in einem Einzeltest hatten, möchten wir uns in diesem Review, die Dali EPIKORE 3 genauer ansehen und vor allem, hören. Bei der EPIKORE 3 handelt es sich um audiophilen 3-Wege-Bassreflex Kompaktlautsprecher, der sich für mittelgroße Räume bestens eignen soll.

Für einen Paarpreis von 9.998 EUR sind die Dali EPIKORE 3 in den Farbvarianten Walnuss Hochglanz, Schwarz Hochglanz sowie Maroon Hochglanz bei einem der zahlreichen Dali-Fachhändler erhältlich. Unsere Testsamples sind im Oberflächenfinish Maroon Hochglanz ausgeführt. Erfreulicherweise haben wir für unser Review die von Dali optional erhältlichen Lautsprecher-Stands ebenfalls erhalten. Wer die hochwertigen und edel anmutenden Lautsprecherstative sein eigen nennen möchte, der muss nochmal 1.998 EUR in den Haushaltsplan mit aufnehmen und die Gattin vermutlich als Ausgleich zu einem Wellnessurlaub einladen.

Wie es der Name bereits erahnen lässt, verfügt die EPIKORE Serie über verschiedene Technologien, die aus der absoluten Luxus-Konstruktion von Dali, der KORE, übernommen wurden. In der EPIKORE Serie flossen neue Konzepte der Lautsprechertechnik, kombiniert mit dem Erfahrungsschatz, den sich DALI in den letzten 40 Jahren erarbeitet hat, mit ein. Zudem wurde größter Wert auf ein verzerrungsarmes Lautsprecherdesign gelegt, kombiniert mit den von DALI entwickelten verlustarmen Tief- und Mitteltöner, die alle das SMC Gen-2-Magnetmaterial sowie Clarity ConeT-Papier- und Holzfasermembranen in Kombination mit dem DALI EVO-K Hybrid-Hochtönermodul verwenden.

Der Frequenzgang ist mit 42 Hz bis 34 kHz angegeben, die Empfindlichkeit liegt bei 85 dB und die Nennimpedanz bei 6 Ohm. Der maximale Schalldruck kommt auf 108 dB und die empfohlene Verstärkerleistung liegt laut Dali zwischen 40 bis 250 Watt.

Seitenansicht der Dali EPIKORE 3 mit Lautsprecherabdeckung

Um die Wertigkeit der EPIKORE Serie zu verdeutlichen, werden die Schallwandler ausschließlich im Dali-Stammwerk in Nørager/Dänemark, entwickelt und gefertigt. Über die Dali Hauptzentrale durften wir bereits berichten: Klick. Die durchdachte Produktion startet bei den Gehäusen, geht bei den Treibern weiter und umschließt die aufwändigen Frequenzweichen, im Inneren der Speaker. DALI hat selbstverständlich auch die Möglichkeit, jeden Lautsprecher stets auf Herz und Nieren zu testen. Dadurch, dass praktisch alles im eigenen Werk stattfindet, kann man dank strengster Qualitätskontrollen ein extrem hohes Niveau an Fertigungsgüte garantieren. Die gebogenen, aus Echtholzfurnier gefertigten Continuous Flare-Reflexgehäuse der EPIKORE-Serie punkten mit einer Kombination aus ästhetischen sowie akustischen Aspekten.

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Das Oberflächenfinish Maroon Hochglanz in der Detailansicht

Mit Abmessungen von 470 mm Höhe, einer Breite von 250 mm sowie einer Tiefe von 420 mm, machen die Schallwandler auf den optional erhältlichen Lautsprecherstativen eine besonders gute Figur. Natürlich können die Lautsprecher auch auf einem Sideboard platziert werden, allerdings sollte ein Wandabstand von 35-120 cm berücksichtigt werden. Das Stückgewicht einer EPIKORE 3 beträgt satte 22 kg.

Sauberes Oberflächenfinish und eine hervorragende Detailverarbeitung

Dali EPIKORE 3 ohne Lautsprecherabdeckung

Detailansicht des DALI EVO-K Hybrid-Hochtönermodul

Wenden wir uns nun der technische Expertise der Dali EPIKORE 3 zu. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, finden zahlreiche technische Komponenten vom Spitzenmodell KORE, bei der EPIKORE Verwendung, wie z.B. die Hochtoneinheit. Das EVO-K Hybrid-Hochtönermodul verfügt über einen großen, intern entwickelten 35-mm-Soft-Dome-Hochtöner und eine verbesserte Version des leistungsstarken, breit streuenden Planarelements. Zusammen mit extrem leistungsstarken Neodym-Magnetsystemen sorgen diese für sanfte, mühelose hohe Frequenzen und enrme Dynamik.

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.... sowie der 35-mm-Soft-Dome-Hochtöner im Detail

Der Bass-/Mitteltontreiber verfügt über einen Papier-/Holzfaserkonus

Ebenfalls neu gestaltet wurde der 7 Zoll messende Bass-/Mitteltontreiber. Er ist mit einem großen und leistungsstarken Magnetsystem ausgestattet, das die patentierte SMC Technik der 2. Generation von Dali nutzt. Dieses reduziert mechanische Verluste im Magnetsystem, reduziert Verzerrungen und offeriert eine enorm hohe magnetische Leitfähigkeit - zugleich aber eine extrem geringe elektrische Leitfähigkeit. Wirbelströme werden effektiv reduziert, und die Reduzierung der magnetischen Hysterese ist ein weiterer Pluspunkt. Im Mitteltonbereich gibt es deutlich geringere Verluste, ebenso im Bassbereich. Kontrollierte, akustisch reine Signalausgabe - mit SMC der 2. Generation wird dies unter nahezu allen praktischen Umständen möglich. Verwendung findet die Dali-charakteristische Papier- und Holzfaser-Membrane, kombiniert mit der verlustarmen Clarity Cone-Technologie. Das Ergebnis soll eine erstaunlich verlustarme und verzerrungsarme Wiedergabe sein, so verspricht es der Hersteller. Ob dies den Tatsachen entspricht, gerne mehr dazu in unserer Klangwertung.

Im Inneren der EPIKORE Lautsprecher werden neue und optimierte Bauteile wie z.B. bei der Frequenzweiche eingesetzt. Darunter spezielle SMC KORE-Spulenkernen mit SMC Gen2-Magnettechnologie für geringen Widerstand, kurze Signalwege und geringstes Übersprechen. Ebenfalls von der KORE erben die EPIKORE Lautsprecher audiophile Mundorf-Kondensatoren sowie die besonders hochwertigen Lautsprecher-Terminals, die in der EPIKORE Serie etwas verkleinert wurden.

Rückseite des Lautsprechergrills

Um die Treibereinheiten effektiv vor Fremdzugriff zu schützen, befinden sich im Lieferumfang Lautsprecherabdeckungen. Diese sind aus hochwertigem Material hergestellt und sind auf der Front mit einem schwarzen Akustikstoff bezogen. Das Gewebe sitzt auf dem Rahmen sehr fest und ist akkurat aufgebracht. Der Lautsprechergrill wird mittels Magnete an der Schallwand befestigt und störende Löcher sind in der Schallwand nicht zu finden.

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Kunstoffbeschichtete Magnete sorgen für den nötigen Halt

.... ebenfalls im unteren Teil der Abdeckung

Die Rückseite der Dali EPIKORE 3

Widmen wir uns nun der Rückseite der Dali EPIKORE 3. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls das hochwertige Oberflächenfinish, wie wir es umlaufend auf den Schallwandler vorfinden. Im oberen Teil der Rückansicht untergebracht wurde die aufwendig und optisch ansprechend gestaltete Bassreflexöffnung. Im unteren Teil der Lautsprecher befinden sich die bereitd erwähnten, besonders hochwertigen Lautsprecher-Terminals, ebenfalls von der KORE inspiriert. Die Lautsprecherdrehanschlüsse sind vergoldet und nehmen eine herkömmliche Lautsprecherkabel und auch Bananenstecker auf.

Das obere Polklemmenpaar ist mit dem Hybrid-Hochtönermodul verbunden und das untere Paar, mit den Mittel- und Tieftöner. Im Accessory Kit befinden sich pro Lautsprecher zwei Anschluss-Klemmbrücken, mit denen die beiden positiven und negativen Polklemmen mit miteinander verbunden werden können. Es ist dann nur ein zweiadriges Lautsprecherkabel erforderlich, um jeden Speaker an einem einzelnen Verstärkerausgang anzuschließen. Werden die Klemmbrücken entfernt, werden zur Verbindung zwei zweiadrige Lautsprecherkabel benötigt, die sich den Ausgang eines Endverstärkers in einem "Bi-Wire" Modus teilen.

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Das Bassreflexrohr in der Detailansicht

Die vergoldeten Lautsprecherdrehanschlüsse im Detail

Das Accessory Kit in der Detailansicht

Zum Lieferumfang der EPIKORE Lautsprecher gehört eine Accessory Box, in der sich die Anschluss-Klemmbrücken befinden sowie gummierte Klebefüsse, möchte man die Schallwandler auf ein Sideboard stellen.

Frontansicht des optional erhältlichen Standfusses

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, haben wir von Dali die optional erhältlichen Lautsprecherstative für unseren Test erhalten, die wir nachfolgend etwas genauer vorstellen möchten. Der EPIKORE STAND wird aus einer Kombination von gegossenem, extrudiertem und bearbeitetem Aluminium gefertigt. Das Oberflächenfinish der Stands ist mit einer mattschwarzen Lackierung ausgeführt.

Befestigt werden die EPIKORE 3 auf den Stands mit drei Inbusschrauben. Diese werden von unten durch die Platte des Stands gesteckt und dann in die Gewindebuchsen, die sich auf der Unterseite der EPIKORE 3 befinden, verschraubt. Um hässliche Kratzer in den Lautsprechern zu verhindern, ist die Standfläche auf dem Lautsprecherstativ gummiert.

Für einen sicheren Stand, auch bei höheren Lautstärkepegeln, sorgt die üppig dimensionierte Standfussplatte, auf der eine Dali-Plakette angebracht ist. Auf den vier Außenseiten befinden sich Spikes, mit der sich die Lautsprecher ausrichten und Bodenunebenheiten ausgleichen lassen. Empfinde Bodenbeläge wie z.B. Feinsteinzeug oder hochwertiges Parkett werden wirkungsvoll von den magnetisch haftenden Unterlegscheiben geschützt.

Die magnetische Spike-Füsse in der Detailansicht

Dali Plakette auf der Grundplatte der Stands

Eine Kabeldurchführung befindet sich auf der Rückseite der EPIKORE Stands

Verbindungsplatte der Stands zur EPIKORE 3

Seitliche Detailansicht der EPIKORE Stands

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