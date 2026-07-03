AVM Evolution CS 5.3 jetzt als Black Edition verfügbar - Upgrade für bestehende Modelle möglich: Alle Einzelheiten

Im Jubiläumsjahr geht es rund bei AVM: Der AVM CS 5.3 aus der Evolution Line ist jaab August 2026 als aufwändig optimierte Black Edition erhältlich. Das umfassende Technologiepaket sorgt für eine laut Hersteller nochmals spürbar gestiegenen Performance.

Hier geht es direkt zum Evolution CS 5.3 Black Edition bei AVM

Was umfasst das Black Edition Paket hauptsächlich?

Black Edition Röhrenmodul

Erweiterte Netzversorgung

Black Edition Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Zahlreiche weitere Detailoptimierungen

Die Preise/Farben:

CS 5.3 Black Edition: 12.780 EUR

Der CS 5.3 Black Edition ist in der Standardversion Schwarz, auf Anfrage sind andere Farben/Finishes erhältlich

Preis fürs Upgrade, wenn man einen normalen CS 5.3 besitzt: 2.790 EUR

Lieferbar: Ab August 2026

Der AVM Evolution CS 5.3 Black Edition

Es handelt sich bei diesem hochklassigen Gerät um einen All-In-One-CD-Receiver mit AVM-eigener Streaming-Plattform und 350 Watt Leistung pro Kanal. Für einen nochmals detailreicheren und besonders homogenen Klang sorgte die neue, Signalweg-optimierte Black Edition-Röhrenplatine. Zum Einsatz kommen auch neue AVM-Lautsprecherkabel-Anschlussterminals mit Rhodiumbeschichtung und AVM Logo-Aufdruck.

Reinsilberverkabelung und zusätzliche ELKOs

Ergänzende Merkmale beinhalten eine Reinsilberverkabelung, zusätzliche Elektrolyt-Kondensatoren zur nochmals verbesserten Stabilisierung der Endstufe: 4 x 2.200 µF AVM-Kondensatoren kommen zum Einsatz. Laut AVM setzt man auf eine neue Endstufen-Generation.

Alles in Schwarz

Die Standard-Variante weist ein komplett schwarzes Design auf. Sämtliche Bedienelemente schwarz, BLACK EDITION Signet prägnant in den Gerätedeckel eingelasert. Andere Versionen und Farben sind auf Wunsch möglich.

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Nachträgliches Upgrade möglich

Schon einführend angesprochen haben wir das nachträgliche Upgrade hingewiesen. Dafür eignen sich CS, AS, PAS und MP der .3 Generation aus allen Baujahren. Genauer gesagt umfasst diese Option alle 5.3 Geräte seit Baubeginn (mit Röhren-Modul); 3.3 Geräte (Transistor-Version) werden beim Upgrade gleichzeitig auf 5.3 aufgerüstet. Der aufwändige Umbau erfolgt im Werksservice der AVM-Manufaktur. Das Black Edition Signet wird in den bestehenden Deckel eingelasert – das übrige Erscheinungsbild bleibt unangetastet.

Nun stellen wir die Black Edtion im Detail vor.

Hier nehmen wir nicht nur die Verbesserungen durch neue Bauteile auf, sondern auch die AVM-Philosophie, die hinter den Manufaktur-Produkten steht. Ebenfalls beschäftigen wir uns mit den akustischen Auswirkungen.

Black Edition Röhrenplatine

Im Zentrum der Maßnahmen befindet sich eine neu aufgebaute, klanglich weiter verbesserte Röhrenplatine. Das Upgrade umfasst optimierte Signalwege, nach strengsten Maßstäben selektierte Operationsverstärker, überaus präzise Mini-MELF Dünnschichtwiderstände sowie schwarze Röhrensockel. Speziell in der besonders sensiblen analogen Line-Stage – die mit einem Faktor von nahezu 1:1 nur in äußerst geringer Form verstärkt – macht sich der enorme Einfluss dieser Details bemerkbar: Musik wirkt noch greifbarer, räumlich dichter und noch direkter.

AVM Rhodium Lautsprecher-Anschlüsse

Die exklusiv für die Black Edition entwickelten AVM Rhodium Lautsprecher-Schraubanschlüsse bringen höchste optische sowie haptische Noblesse ins Spiel und schaffen eine dauerhaft stabile, überaus hochwertige Verbindung zu den Lautsprechern.

Silberverkabelung und neue, streng selektierte Kondensatoren

Die optimierte Silberverkabelung transportiert feinste musikalische Informationen mit Maßstäbe setzender Offenheit und untadeliger Präzision, während neu selektierte Kondensatoren für mehr Ruhe, mehr Kontrolle und eine spürbar gesteigerte Selbstverständlichkeit – auch bei deutlich gehobenem Pegel - in der Wiedergabe sorgen.

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Die klanglichen Auswirkungen

Laut AVM werden Stimmen noch körperhafter und authentischer präsentiert. Instrumente werden mit plastisch noch präziser definierten Konturen wiedergegeben, feine Strulturen werden noch präsenter. Dies geschieht allerdings alles, ohne dass die musikalische Wärme und Geschlossenheit der Evolution Line verlorengeht. Das Ergebnis ist daher kein synthetisch wirkender spektakulärer Effekt, sondern eine hörbare klangliche Veredelung: mehr präzise definierte Substanz, mehr Feinzeichnung und mehr emotionale Nähe zur Aufnahme – kurzum: Ein Plus an Musikalität.

Die Idee hinter den Black Editions: Eine Plattform, die mitwächst

AVM denkt immer nachhaltig und im Sinne der Käufer. Die Manufaktur entwickelt Geräte nicht als abgeschlossene Momentaufnahme, sondern sehen sie als hochwertige Plattform mit bewusst offenen Optionen zu wertvollen Upgrades. Zentrale Baugruppen lassen sich bei AVM daher gezielt weiterentwickeln, wenn der technische Fortschritt sinnvolle, neue Bauteile ermöglicht, die die akustische Performance nachhaltig steigern – so reifen AVM Meisterstücke mit den Ansprüchen ihres Besitzers.

Wertbeständigkeit als Bekenntnis

Die Black Edition ist,so führt der Hersteller aus, mehr als ein reines technisches Update: Sie ist ein klares Bekenntnis zu Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit echter Manufakturprodukte, fernab preiswerter Massenproduktion. Statt Gerätegenerationen künstlich zu trennen, bringt AVM bestehende Komponenten auf ein nochmals höheres klangliches Niveau – mit jener Mischung aus technischer Präzision, audiophiler Leidenschaft und handwerklicher Sorgfalt, die AVM seit 1986, demnach 2026 seit 40 Jahren, auszeichnet.

Unser Fazit

Mit der neuen Black Edition werden die Evolution-Geräte des Luxus-Herstellers auf ein neues Niveau gehoben – denn an vielen Stellen werde optimierte, teure Baugruppen eingesetzt. Natürlich hat das Ganze seinen Preis, aber wer akustisch auf der Suche nach einer absolut reinen, detailreichen Präsentation, verbunden mit höchsten Leistungsreserven, ist, wird mit dem AVM Evolution CS 5.3 Black Edition beziehungsweise mit dem Upgrade sehr glücklich werden.

Special: Carsten Rampacher

Bilder: AVM, von Carsten Rampacher teilweise per KI (ChatGPT) bearbeitet

Datum: 03. Juli 2026

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