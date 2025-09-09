TEST: Cambridge Endverstärker MXW70 und DAC/Kopfhörerverstärker DACMAGIC 200M

Von den britischen Audiopionieren Cambridge Audio sind die brandneue Endstufe MXW70 sowie der DAC/Kopfhörerverstärker DACMAGIC 200M, schon eine ganze Zeit lang im Programm der britischen HiFi-Schmiede, bei uns zum Test eingetroffen. Den passenden Streamer halten die Briten ebenfalls mit dem MXN10 parat, den wir bereits getestet haben: Klick.

Die Endstufe in Form des MXW70 ist für einen Kaufpreis von 599 EUR im Handel erhältlich, und der D/A-Wandler DACMAGIC 200M kommt derzeit auf 399 EUR (UVP 499 EUR). Zur Disposition stehen eine schwarze Ausführung sowie das markante Cambridge Audio Finish in Lunar Grey - zu sehen an unseren Testkandidaten.

Cambridge Audio MXW70 Endverstärker

Frontansicht des Cambridge Audio MXW70

Sehen wir uns nun die Einzelkomponenten etwas genauer an. Wir beginnen unsere Erläuterungen mit der MXW70, der Endstufe unseres Cambridge Audio Set. Wie bereits eingangs erwähnt, ist sie für 599 EUR im Handel in schwarz oder Lunar Grey erhältlich.

Der in London entwickelte MXW70 verfügt über ein äußerst kompaktes Gehäuse, 215 mm breit, 57 mm hoch und 215 mm tief. Dadurch findet der Endverstärker nahezu überall Platz: Auf dem Schreibtisch, versteckt in einem Schrank oder einfach auf dem Sideboard. Das Stückgewicht beträgt lediglich 1,65 kg.

Die Frontansicht unserer beiden Testkandidaten

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Im Inneren des Cambridge Audio MXW70 verrichtet ein kräftiger Class-D Verstärker (Hypex nCORE) mit 2x 70 Watt (an 8 Ohm) seinen Dienst. Im gebrückten Mono-Betrieb liefert er gar 250 Watt. Die Hypex nCORE Verstärkertechnologie verbindet eine hohe Klangqualität mit Effizienz und Flexibilität.

Tadellose Verarbeitungsqualität

Bei der Konstruktion der kompakten Gehäuse haben die Cambridge Audio-Ingenieure keine Kompromisse gemacht. So verfügt die MXW70 Endstufe über ein hochwertiges Ganzmetallgehäuse mit einem minimalistischen und zeitlosen Design. Die Verarbeitungsqualität der Komponente möchten wir als hervorragend einstufen, und die in Lunar Grey gehaltene Frontplatte weist keinerlei scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge auf. Der Rest des Gehäuses ist in schwarz matt ausgeführt.

Die Rückseite der MXW70 im Detail

Wenden wir uns nun der Rückseite der Cambridge Audio Endstufe zu. Im linken Teil befinden sich die beiden unsymmetrischen Cinch-Eingänge, möchte man z.B. den MXN10 Netzwerkplayer als Vorstufe einsetzen oder den Monobetrieb der MXW70 nutzen. Darauf folgen die beiden symmetrischen XLR-Eingänge, an der wir z.B. DACMAGIC 200M D/A-Wandler verbinden. Darauf folgen die beiden Lautsprecherkabel-Drehanschlüsse, die sowohl eine herkömmliche Kabelverbindung oder auch Bananenstecker aufnehmen. Eine Etage tiefer befindet sich die Trigger-Buchse sowie ein Schieberegler, mit den wir festlegen können, ob wir den MXW 70 symmetrisch oder unsymmetrisch betreiben möchten. Ebenfalls können wir mittels eines Schiebereglers den Stereo- und Mono-Mode auswählen.

Die Lautsprecheranschlüsse sowie die Schieberegler im Detail

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Die unsymmetrischen und symmetrischen Eingänge

Cambridge Audio DACMAGIC 200M D/A-Wandler

Die Frontansicht des Cambridge Audio DACMAGIC 200M D/A-Wandler

Weiter geht es in unseren Erläuterungen mit dem DACMAGIC 200M. Dabei handelt es sich um einen leistungsstarken Digital-Analog-Wandler, der derzeit für reduzierte 399 EUR (UVP 499 EUR) erhältlich ist. Für eine stimmiges Gesamtbild ist der DAC ebenfalls in einer schwarzen Ausführung oder in Lunar Grey erhältlich.

Die meisten DACs der Mitbewerber in dieser Preisklasse verarbeiten beide Kanäle gemeinsam, der DACMAGIC 200M verfolgt aber einen anderen Ansatz und verwendet zwei ESS SABRE Referenz-DACs vom Typ ES9028Q2M für eine verbesserte Stereotrennung. Durch die konsequente Unterscheidung von linkem und rechtem Kanal sind geringere Verzerrungen und mehr Präzision die Folge.

Dann einer üppigen Anschlussbestückung kann der Cambridge Audio DACMAGIC 200M Signale beispielsweise von Notebooks, CD-Playern oder Streamern verarbeiten. Mit koaxialem sowie optischem Digitalanschluss, USB-Buchse und Bluetooth aptX-Modul plus sowie XLR-, Cinch- und Kopfhörerausgang wird eine breite Palette an Wiedergabemöglichkeiten unterstützt.

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Der DACMAGIC 200M ist zusätzlich mit einem MQA-Decoder ausgestattet. Insgesamt werden Abtastraten von bis zu 24-bit/768kHz und DSD512 nativ wiedergegeben, das ist ohne Zweifel enorm für ein so preisgünstiges multifunktionales Gerät.

Dedizierter Kopfhörerausgang in 6,3 mm

Zahlreiche Bedienelemente befinden sich auf der Frontplatte

Auf der Frontpartie des Cambridge Audio DACMAGIC 200M befinden sich zahlreiche Bedienelemente und LEDs, auf die wir nun etwas genauer eingehen möchten. Im Mittelteil sitzt ein multifunktionaler Dreh-/Drückregler, mit dem wir mittels einer Drehbewegung die Lautstärke regulieren können. Rechts daneben positioniert sich der "Filter"-Taster. Drei LEDs informieren über den aktivierten Filter.

Die unterschiedlichen Filtertypen des Cambridge Audio DACMAGIC 200M möchten wir auch nicht unkommentiert lassen. Der Fast (Linear Phase) Filter ist ein Audiofilter mit geringer Welligkeit im Durchlass- und Sperrbereich sowie einer sogenannten konstanten Gruppenlaufzeit. Konstante Gruppenlaufzeit bedeutet, dass Audiosignale aller Frequenzen beim Durchgang durch den Filter stets um den gleichen Betrag verzögert werden. Alle Audiosignale sind daher am Ausgang vollständig zeitkohärent. Der Nachteil dieses Filtertyps besteht darin, dass seine Impulsantwort ein gewisses Vorschwingen aufweist. Mit anderen Worten: Bei Anregung mit einem theoretischen Impuls weist der Ausgang sowohl vor als auch nach der Spitzenamplitude ein geringes (wenn auch gut gedämpftes) Vorschwingen auf.

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Der Slow-Filter hingegen hat eine lineare Phase und stellt einen Kompromiss zwischen einem sehr hohen Frequenzabfall und einem minimierten Vor-/Nachimpuls-Klingeln dar. Die Sperrdämpfung ist geringer als bei anderen Filtertypen, es gibt jedoch keine Phasenverschiebung und die Impulsantwort ist am saubersten.

Der Short Delay-Filter (Minimalphase) ist ein weiterer Audiofilter, der eine noch geringere Welligkeit im Durchlass- und Sperrbereich bietet. Im Gegensatz zum Linear Phase-Filter ist die Gruppenlaufzeit nicht konstant; die Phasenverschiebung ist jedoch gering, und der besondere Vorteil dieses Filters besteht darin, dass die Impulsantwort kein Vorschwingen aufweist.

Kommen wir nun wieder zurück zu den Bedienelementen. Links neben dem Dreh-/Drückregler sitzt ein Taster für die Eingangswahl, und zwischen den beiden Bedienelementen befinden sich LEDs, die über den gewählten Eingang informieren. Der Abschluss der Bedienelemente auf der Frontblende bildet der On/Off Button, mit der das Device ein- und ausgeschaltet werden kann.

On/Off Button und Taster für die Eingangswahl im Detail

Zahlreiche LEDs informieren über die derzeitige Samplingrate

Wenn der DACMAGIC 200M ein digitales Signal empfängt, leuchtet die entsprechende LED auf und zeigt die eingehende digitale Abtastfrequenz an. Bei MQA leuchtet die LED grün, bei MQA Studio blau. Leuchtet die LED magenta, rendert das Gerät einen MQA-Stream oder eine MQA-Datei, schließt die Verarbeitung ab und ermöglicht die Wiedergabe in höchster Audioqualität. DSD leuchtet, wenn native DSD- oder DoP-Streams erkannt werden.

Die Rückseite des DACMAGIC 200M

Wenden wir uns nun der Rückseite mit der Anschlusssektion des Cambridge Audio DACMAGIC 200M, zu. An analogen Verbindungsmöglichkeiten finden sich symmetrische XLR-Ausgänge und asymmetrische Cinch (RCA)-Ausgänge. So hat man die Wahl, wie man das auf die analoge Ebene gewandelte Signal aus dem Gerät herausführen möchte. An weiteren Eingängen verfügt das Device über zwei optische und zwei koaxiale Digital-Terminals. Ein USB-B-Eingang ist ebenfalls vorhanden. Schließt man einen Laptop oder PC anzuschließen, kann man mittels des DACMAGIC 200M auch hier digitale Signale in die analoge Ebene wandeln lassen. Bluetooth inklusive aptX vervollständigt die Optionen.

Die symmetrischen XLR-Ausgänge und asymmetrischen Cinch-Ausgänge in der Detailansicht

Die optischen, koaxialen Digital-Terminals und der USB-B-Eingang

Bluetooth Antenne

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