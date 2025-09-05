TEST: Zweiwege-Regallautsprecher Perlisten Audio A3m - die Macht bei Pegel und Räumlichkeit

Kaum präsentiert und schon im Testraum: Der Perlisten Audio A3m für einen Stückpreis von 1.495 EUR präsentiert sich als geschlossener Kompaktmonitor, wobei die Bezeichnung „kompakt“ eher untertrieben ist. Wir würden die solide Konstruktion eher als „stattlich“ bezeichnen: 675mm hoch, 280mm breit und 350mm tief. Mit dem nicht unbeträchtlichen Gehäusevolumen versprechen wir uns auch einen kraftvollen Bassbereich sowie einen ordentlichen Tiefgang.

Logo der Marke, die schon seit einiger Zeit durchs enorme Qualitätsniveau der Lautsprecher voll im Trend bei Audio-Liebhaber liegt

Die neue Perlisten Audio A-Serie wurde als komplett eigenständige Baureihe konzipiert und zur Serienreife gebracht. Sie soll einen preislich erstaunlich fairen Einstieg in die Perlisten Audio-Welt ermöglichen. Wie alle Perlisten Audio-Lautsprecher übernimmt der renommierte Vertrieb Audio Reference aus Hamburg in Deutschland den Vertrieb. Außer unseren Testkandidaten umfasst das Angebot der A-Serie noch zwei Standboxen (A4t, A3t) sowie einen wirklich kompakten Lautsprecher (A2s) für Surround- oder Height-Verwendung.

Spezielle optische Anmutung

Trotz der moderaten Preise verspricht Perlisten Audio, bei Entwicklung, Fertigung und akustischer Performance keine Kompromisse eingegangen zu sein. Gut, das Niveau der größeren Serien R und S wird schon nochmals höher liegen, aber schließlich sollte man alles auch stets in Relation zu den Kaufpreisen betrachten.

Abhängig vom Modell kommen entweder das Bassreflexprinzip, oder, wie bei unserem Testkandidaten, eine geschlossene Bauweise zum Einsatz. Sämtliche Gehäuse der A-Serie-Lautsprecher wurden akustisch mit höchster Präzision abgestimmt. Dank einer vollständigen Klippel NFS-Vermessung (z.B. mit Direktivitätsanalyse, Power-Response und Verzerrungsmessung) ergibt sich eine herausragende Konsistenz sowie eine hervorstechende Linearität übers komplette Wiedergabespektrum.

Betrachten wir den A3m genauer - wie schlägt er sich hinsichtlich seiner optischen Wirkung und der gebotenen Qualität?

Aus seitlicher Perspektive sieht man die hervorstehende Schallwand sehr gut

Der große Regallautsprecher A3m tritt enorm solide auf, seine Optik dürfte allerdings polarisieren - wir persönlich finden sie mutig und richtig gut gelungen, der A3m hebt sich wohltuend vom optischen Einerlei ab, das wir leider bei vielen Lautsprechern vorfinden.

Hochwertige Oberflächenqualität

Auf unsere volle Zustimmung stößt auch die einwandfreie Oberflächenqualität der in mattem Schwarz gehaltenen Box. Wenden wir uns den optischen Spezialitäten zu.

Inbusschraube im Detail

Die eigentliche Schallwand ist mehrere Zentimeter dick und wurde mit acht großen Inbusschrauben am Unibody-Korpus angebracht.

Hochtöner mit auffälligem Waveguide

38mm Hochtöner im Detail

Perlisten-Schriftzug im Waveguide des Hochtöners

Auffällig auf dieser massiv verarbeiteten Schallwand ist der neu entwickelte Hochtöner mit einer 38 mm messenden Composite-Teteron-Kunstseide-Kalotte mit großem Waveguide. Dass optisch durch den Waveguide Teile der beiden oben und unten untergebrachten Tiefmitteltöner verdeckt werden, scheint akustisch keinerlei negative Rolle zu spielen – wir persönlich haben eine solche Anordnung bislang noch nicht gesehen.

Der Hochtöner mit dem erwähnten, speziell geformten Waveguide ermöglicht, so verspricht es Perlisten Audio, eine breitbandige, kontrollierte Abstrahlung. Diese entfaltet ihre Vorzüge sowohl bei Stereo-Anwendungen als auch in Mehrkanalsystemen in Form einer gleichmäßigen und zugleich dynamischen Verteilung des Klangs.

Tief-/Mitteltöner unten

Tief-/Mitteltöner oben

Membranstruktur

Für die Bass- und Mitteltonwiedergabe werden 215-Millimeter-Treiber mit Carbonfaser-Membranen verwendet. Das geringe Gewicht bei gleichzeitig hoher Steifigkeit dieser Membranen sorgt für hohe Impulstreue und ausgeprägte tonale Präzision. Diese beiden Treiber sind penibel und ohne sichtbare Schrauben eingepasst. Auf der Rückseite finden sich hochwertige Single Wiring-Anschlussterminals.

Rückseite

Anschlussterminals

Der Zweiwege-Lautsprecher weist eine Empfindlichkeit von 88,1 dB (2,83V/1m) auf und bietet einen Frequenzgang von 44 Hz bis 24 kHz (- 6dB) beziehungsweise von 37 Hz bis 27 kHz (-10dB). Die Nominalimpedanz beträgt 4 Ohm, die minimale Impedanz 3 Ohm. Perlisten Audio rät zu Leistungen von 50 bis 250 Watt pro Kanal in Bezug auf den angeschlossenen Verstärker.

