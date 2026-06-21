Neue 4K-Laserprojektoren für Business, Heimkino und Gaming von Optoma

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Optoma baut sein Angebot an 4K-UHD-Laserprojektoren weiter aus und stellt mit dem ZK451 sowie den beiden Heimkino-Modellen UHZ67 und UHZ67-W, die sich lediglich in ihrer Farbe unterscheiden, neue Projektoren vor. Die Neuzugänge richten sich an unterschiedliche Einsatzbereiche – von professionellen Präsentationsumgebungen über Home Entertainment bis hin zu Gaming-Anwendungen. Gemeinsam haben sie eine kompakte Bauweise, hohe Lichtleistung, 4K-UHD-Auflösung und langlebige Lasertechnologie.

ZK451 mit nativer 4K-UHD-Auflösung für Business-Anwendungen

Hier sieht Optoma beispielsweise den Einsatzbereich des ZK451

Für Konferenzräume, Vorstandsetagen und gewerbliche Installationen positioniert Optoma den neuen ZK451. Der Projektor bietet 4.500 Lumen Helligkeit und eine laut Hersteller echte beziehungsweise native 4K-UHD-Auflösung. Hinzu kommen flexible Installationsmöglichkeiten mit 1,6-fachem Zoom, 360-Grad-Projektion sowie Hochformatbetrieb.

Durch sein kompaktes Gehäuse soll sich der ZK451 auch in anspruchsvollen Installationsumgebungen unkompliziert integrieren lassen.

UHZ67 und UHZ67-W für Heimkino, Streaming und Gaming

Optoma UHZ67

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Mit dem UHZ67 und dem UHZ67-W erweitert Optoma zugleich sein Heimkino-Portfolio. Die beiden Laserprojektoren erreichen eine Helligkeit von 4.300 Lumen und unterstützen die Wiedergabe von 4K-UHD-Inhalten. Darüber hinaus werden HDR und HLG unterstützt.

Dank der hohen Lichtleistung sollen die Geräte auch in Wohnräumen mit Umgebungslicht überzeugende Bilder liefern. Optoma sieht die Modelle daher nicht nur als klassische Heimkino-Projektoren, sondern auch als vielseitige Lösung für Streaming, Sportübertragungen und den täglichen Multimedia-Einsatz.

Gaming mit bis zu 240 Hz

Auch Spieler hat Optoma im Blick. Die Modelle UHZ67 und UHZ67-W unterstützen niedrige Eingabeverzögerungen und ermöglichen Bildwiederholraten von bis zu 240 Hz bei Full-HD-Auflösung. Bei 4K-Signalen werden bis zu 60 Hz unterstützt.

Damit sollen sich die Projektoren sowohl für cineastische Spiele als auch für schnelle Multiplayer-Titel eignen.

Optoma UHZ67-W

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Bis zu 30.000 Stunden Laser-Lebensdauer

Alle drei Neuvorstellungen setzen auf die DuraCore-Lasertechnologie von Optoma. Diese soll eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Betriebsstunden ermöglichen und gleichzeitig den Wartungsaufwand gegenüber klassischen Lampenprojektoren reduzieren. Zudem arbeiten die Geräte quecksilberfrei und energieeffizienter als herkömmliche Lampensysteme.

Für die Bedienung steht die Optoma Smart Control App bereit, über die sich Einrichtung und Steuerung per Smartphone oder Tablet erledigen lassen. Der Business-Projektor ZK451 unterstützt zusätzlich die Optoma Management Suite für Fernüberwachung und zentrale Verwaltung größerer Installationen.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick

Modell ZK451 UHZ67 UHZ67-W Einsatzbereich Business & Präsentation Heimkino & Gaming Heimkino & Gaming Auflösung 4K UHD (nativ) 4K UHD (vmtl. nativ 1080p) 4K UHD (vmtl. nativ 1080p) Helligkeit 4.500 Lumen 4.300 Lumen 4.300 Lumen HDR/HLG Ja Ja Ja Gaming-Features – Bis 240 Hz bei Full HD Bis 240 Hz bei Full HD Lasertechnologie DuraCore DuraCore DuraCore Lebensdauer Bis 30.000 Stunden Bis 30.000 Stunden Bis 30.000 Stunden Smart Control App Ja Ja Ja Management Suite Ja Nein Nein

Fazit

Mit dem ZK451, UHZ67 und UHZ67-W erweitert Optoma sein 4K-Laserportfolio um drei vielseitige Modelle für unterschiedliche Einsatzszenarien. Während der ZK451 insbesondere Unternehmen und professionelle Anwender adressiert, richten sich UHZ67 und UHZ67-W an Heimkino-Fans sowie Gamer, die große Bilddiagonalen mit moderner Lasertechnik kombinieren möchten. Besonders die hohe Lichtleistung, HDR-Unterstützung und die lange Lebensdauer der DuraCore-Lasertechnologie zählen zu den zentralen Ausstattungsmerkmalen der neuen Generation.

Special: Philipp Kind

Bilder: Optoma; Aufmacher- und Titelbild mit KI generiert

Datum: 19.06.2026