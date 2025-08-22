TEST: Samsung GQ65QN990F - 8K-Bildgigant mit Hightech-Ausstattung

Zum Preis von 5.999 EUR (direkt bei Samsung) gibt es den 8K Vision AI-Smart-TV Samsung GQ65QN990F, Alternativ ist das Modell auch noch in 75 und in 85 Zoll verfügbar. Für massive Rechenpower an Bord sorgt der Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor. Paneltechnisch weist das Topmodell die Quantum Mini-LEDs Pro vor. Zudem ist das Display so beschichtet, dass es keine störenden Reflexionen gibt ("Glare Free"). Samsung garantiert für den noblen 8K-Smart-TV "7 Jahre OS-Upgrade inklusive". So wird aus dem modernen Fernseher auch ein nachhaltiges Produkt mit deutlich verlängerter Nutzungsdauer.

Starten wir nun mit der genauen Beschreibung der Verarbeitung, der umfangreichen Ausstattung und der Anschlussbestückung.

Verarbeitung und Fernbedienung

Wireless One Connect Box

Ultradünner Metallrahmen

Standfuß

Cleane Rückseite

Powerbox für die Stromversorgung

Verbindung mit der Powerbox

Der Samsung GQ65QN990F bringt im Lieferumfang die Wireless One Connect Box mit. Diese beherbergt alle Anschlussterminals, sodass sie nur Wireless mit dem 8K-Display verbunden werden muss. Die flache Box besteht aus Kunststoff, ist sauber verarbeitet und sieht elegant aus. Auch das Display kann qualitativ voll punkten. Samsung verdeutlicht hier auch bezüglich der Verarbeitung, dass man es mit einem Luxus-Fernseher zu tun hat. Der edle, ultradünne Rahmen, die extrem guten Passungen, die optisch attraktive Rückseite - all dies passt zusammen, auch der minimalistische Standfuß, der das Design des Samsung GQ65QN990F nahtlos ergänzt.

Kompakte "Premium Solar Remote"

Solarzellen-Einheit auf der Rückseite

Die "Premium Solar Remote" ist dem TV als ultrakompakte smarte Fernbedienung mit Solarzellen auf der Rückseite beigelegt. Durch die kleine Baugröße liegt die Remote gut in der Hand. Dadurch, dass sich nur wenige Tasten direkt auf der Fernbedienung befinden, gibt es aber eine multifunktionale Taste für eine direkte Interaktion mit einem Bedienfeld, das auf dem Display angezeigt wird. Wenn man sie drückt, öffnet sich auf dem TV ein Menü, in dem man dann die gewünschte Funktion auswählt. Das ist für Anwender, die noch nie mit einem solchen Konzept gearbeitet haben, zunächst etwas ungewöhnlich, aber in der Praxis kommt man schnell damit zurecht. Oben links auf der Solar-Remote ist der Standby-Knopf, gleich darunter sitzt die eben erwähnte Multifunktionstaste, daneben der Button für die KI-Funktionen, während ganz rechts die Mikrofon-Taste sitzt. Arbeiten wir uns nach unten vor, stoßen wir aufs kompakte, gut dosierbare und zügig ansprechende Navigationskreuz. Unter diesem untergebracht ist links die Zurück-Taste. Mittig sitzt die Taste mit dem "Haus"-Symbol fürs Aufrufen des Home Menüs. Ganz rechts befindet sich eine Play-/Pause-Taste. Nun folgen Wipptasten für Lautstärke und Kanalwahl. Darunter angeordnet sind der Mute-Button sowie direkte Zugriffstasten für Samsung TV Plus, Netflix, Prime Video und Youtube.

Samsung Vision AI Konzept

Dieses Konzept möchte als ganzheitlich und allumfassend verstanden werden. Click To Search mit einfach zugänglichen Zusatzfunktionen, die Live-Übersetzung, generative Hintergrundbilder, das rechenstarke 8K AI Upscaling Pro, der Color Booster Pro, der AI Customization Mode, Adaptive Sound Pro, Pet Care (TV übernimmt Überwachung des Haustieres) und der von Samsung entwickelte Bixby-Sprachassistent sind die Eckpfeiler dieses Ökosystems.

Prozessor

Der Quantum 8K AI Gen3 Prozessor sollte besser "Protzessor" heißen, so üppig fallen Ausstattung und Power aus. Er kann auf sagenhafte 768 neuronale Netzwerke zurückgreifen und bietet, das beweisen auch später die Tesstreihen, ein unfassbar gutes KI-basiertes Upscaling niedriger auflösender Inhalte (selbst 720p!!!) auf die native Panelauflösung. Mittels des KI-Upscalings wird der laufende Inhalt zunächst präzise und schnell analysiert, im Anschluss dann wird aus einer riesigen Datenbank das perfekt zum Content passende Muster fürs Upscaling ausgewählt. Krass fallen laut den Südkoreanern die Unterschiede dieses Prozessors zum Neutral Quantum 4K AI Prozessor aus. Bis zu 2 x schnellere NPU, 38 x bessere neuronale Netzwerke, eine bis zu 2,2 mal schnellere GPU und eine bis zu 30 Prozent schnellere CPU - das sind schon Ansagen.

Mini-LED-Technologie

Im QN990F stecken Samsungs derzeit beste Technologien. Das umfasst auch die Quantum Mini-LEDs Pro, die durch eine besonders exakte Ansteuerung überzeugen sollen. Feine Kontrastnuancen werden auf diese Art und Weise exzellent herausgearbeitet, verspricht Samsung. Die Quantum Mini-LEDs Pro in den Neo QLED 8K-Smart TVs sind lediglich 1/50 so groß wie konventionelle LEDs. Das sorgt für einen tieferen Schwarzwert, mehr Raffinesse auch in hellen Sequenzen und für einen hervorragenden Kontrast unter allen Bedingungen. Samsung spricht von bis zu 1,5mal mehr Leuchtzonen als bei der Quantum Matrix Technologie Plus.

TÜV Rheinland-Zertifikat und "Cadmium-free"

TÜV-Rheinland-Zertifikat, zudem Cadmium-freies Panel

Das Panel des 8K-TVs enthält nicht das schädliche Schwermetall Cadmium. Der QN990F ist zudem zertifiziert nach dem „Real Quantum Dot Display“ Standard des TÜV Rheinland, ausgestellt wurde das Zertifikat am 30.04.2025. Es bescheinigt die technischen Parameter für die QD-Technologie (Real Quantum Dot Display), nämlich das Vorhandensein von QD-Folie und blauer LED sowie die Analyse des Farbspektrums in Übereinstimmung mit IEC 110/1749/DTR (finale Abnahme dieser IEC-Norm läuft noch).

Anschlüsse und HDR-Unterstützung

Hauptanschlussfeld an der Wireless One Connect Box

Seitliche Anschlüsse

Micro HDMI- und USB 2.0 Anschluss

Passend zum Premium-Anspruch des Samsung GQ65QN990F gerät die Anschlussbestückung, die sich an der Slim One Connect Box befindet, äußerst umfangreich und praxisgerecht. Vier HDMI-Terminals an der Box und einmal Micro HDMI am Display stellen eine maximale Flexibilität auch bei großen Zuspielerparks sicher. Die HDMI 2.1 Funktionen umfassen 8K, 4K@240Hz, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode, wichtig fürs Gaming) sowie eARC (auf HDMI-Anschluss 3). An HDR-Normen unterstützt werden HDR10+ Adaptive, HDR10 und HLG. Nach wie vor fehlt hier Dolby Vision. Setzen wir mit den Anschlüssen fort. Ethernet 8RJ45), ein optischer Digitalanschluss, 1 x USB-C plus 2 x USB-A an der Slime One Connect Box und 1 x USB 2.0 direkt am Dislay gehören des Weiteren dazu. Ergänzt wird das Sortiment um die Tuneranschlüsse 8DVB-T2, DVB-C, DVB-S2) und um einen CI+ Slot. Modern auch die Wireless-Bestückung mit WiFi 6e und mit Bluetooth 5.3.

Audiosystem

Soundsystem, sichtbar auf der Rückseite

Akustisch unterstützt werden Dolby Atmos und Dolby Digital Plus. Für eine realistische Audio-Abbildung sorgt Object Tracking Sound in der Pro-Version. Das Lautsprechersystemm tritt in enorm aufwändiger 6.2.4.-Kanal-Konfiguration an und bietet eine ordentliche Ausgangsleistung von insgesamt 90 Watt. Weitere Features umfassen den Active Voice Amplifier Pro für beste Stimmverständlichkeit und Adaptive Sound Pro für den passenden Klang zum momentan laufenden Audio-Inhalt. Natürlich fehlt auch Q-Symphony nicht. In Verbindung mit einer kompatiblen Samsung-Soundbar arbeiten das Lautsprechersystem des QN990F und die Samsung Soundbar nahtlos zusammen, im Sinne eines räumlich besonders weitläufigen und atmosphärisch dichten akustischen Eindrucks.

Gaming-Funktionen

Gaming Hub

Samsungs Betriebssystem TIZEN OS wird auch als Eintrittskarte in die Welt des Clound- und Konsolengamings verwendet. Innerhalb des Gaming Hubs gibt es kuratierte Empfehlungen und den schnellen Zugriff auf alle Gaming-relevanten Themen. Der Samsung GQ65QN990F verfügt darüber hinaus über den Motion Xcelerator 240 Hz, der bei schnellen Spielen für eine scharfe und ruckelfreie freie Wiedergabe und bestmögliche Variable Refresh Rate-Performance sorgt. Geeignet für Spiele mit bis zu 4K und 240 Hz. Mit an Bord ist neben "Dynamic Black" auch der AI Auto Game Mode. Dabei erkennt der Samsung GQ65QN990F automatisch das Genre des Spiels, das aktuell läuft, und passt entsprechend die Einstellungen an. Mittels der Game Bar kann man auf einem Screen (unten eingeblendet) bequem alle wichtigen Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel FPS, Input Lag, Minimap-Zoom. Auch ist es möglich, Ultra Wide-Formate von 21:9 sowie 32:9 zu nutzen. Der QN990F ist kompatibel zu AMD FreeSync Premium Pro und zu HGiG.

Die erste Einrichtung

Wie üblich, läuft die erste Einrichtung problemlos ab. Man kann wählen, ob man die Einrichtung mittels Smartphone und Smart Things-App oder direkt am Gerät mit Hilfe der Fernbedienung vornehmen möchte. Wir entscheiden uns für die Einrichtung mittels OSD und Fernbedienung.

Wahl der Sprache

Los geht es mit der Einrichtung

Auswahl des Landes

Wireless-Verbindung mit der Wireless One Connect Box

Tuner-Einrichtung

Netzwerkeinbindung

Drahtlose Verbindung hergestellt

Firmware-Update

Nutzung der verschiedenen Smart-Funktionen

Adaptive Klangregelung

Suche des Netzbetreibers

Netzbetreiber einrichten

Erklärungen zu den Funktionen

Die Inbetriebnahme läuft flüssig und problemlos ab, sodass wir den Samsung GQ65QN990F nun verwenden können.

Menü

Hauptmenü

Überblick: Der Samsung GQ65QN990F läuft unter dem hauseigenen TIZEN Betriebssystem, das schon nach sehr kurzer Eingewöhnung auch für Samsung-Neueinsteiger einfach zu benutzen ist. Samsungs TV Plus-Plattform, die viele kostenlose Inhalte bereithält, ist ebenfalls an Bord. Hier greift man kostenlos auf über 900 Sender zu, darunter gruppieren sich mehr als 150 sogenannte 2Premium-Kanäle" von Samsung TV Plus. Nachrichten, Sport, Filme, Unterhaltungs-, Musik- und Kindersendungen sind in der reichhaltigen Auswahl vertreten. Natürlich sind im Home Menü auch die Zugänge zu allen relevanten Video-Streaming-Diensten enthalten, so beispielsweise zu Netflix, Prime Video, Disney+, WOW, Apple TV+, Rakuten TV oder YouTube.

Ausführliche Beschreibung:

Home Menu: Auf der erste Seite ganz oben stehen große Banner für aktuelle Tipps & Empfehlungen. Darunter folgen, immer mit Thumbnail-Fenster: Aktuelle Wiedergabe sowie beliebte Suchanfragen. Anschließend (wir beziehen uns auf die Werkseinstellungen) Symbole unter anderem für den Zugriff auf Smart Things, Samsung TV Plus, Live TV & Radio, Netflix, Prime Video, Disney+, WOW, Apple TV. Den Inhalt dieser Liste kann man individuell bearbeiten.

Es folgen die Reiter für diese Kategorien: Krimi- und Thrillerserien, Binge-Worthy, Film-Highlights, Doku-Reihen, Serien- und Show-Highlights, Darauf erneut Thumbnails: Neu und Trending, Filme & Serien für Familie & Kinder, Serien- und Show-Highlights, Film-Highlights, Highlights in der ARD-Mediathek, jetzt streamen im ZDF, Kostenlos - Highlights auf Rakuten TV, Highlights auf Joyn, Samsung TV Plus, neu und aufregend auf Disney+, Top-Chart: Filme und Serien auf Apple TV+, RTL+ Serien und Filme, Gönn dir eine Spielrunde mit Gaming-Tipps, Primetime Grammy-Nominierungen 2025, Herzkino, Soaps und Kultserien, Krimi- und Thrillerserien, Dokureihen sowie die Option „Mehr zu entdecken auf“ (Z.B. Unreel oder Fussball auf FIFA+). Ganz unten dann die Medien-Optionen: Einstellungen, Weiter ansehen, Kindersicherung, Ton automatisch wiedergeben.

Verbundene Geräte

Links im Menü auf dem Display ist eine schmale Leiste mit den folgenden Rubriken: Samsung Konto, Suchen, Kunst, Daily+, Spiel und Start. Weiter unten kommen dann noch verbundene Geräte (hier finden sich: TV, Smart Things, Blue Ray-Player Anschlusshilfe, etwaige Home Server und NAS-Systeme, Einstellungen Universalsteuerung), Einstellungen und Datenschutzoptionen.

Einstellungen

Gehen wir nun auf Einstellungen. Hier öffnet sich ein mehrseitiges Shortcut-Menü:

Shortcut-Menü

Alle Einstellungen, hier kommt man ins große Hauptmenü für die Einstellungen.

Tonmodus: Standard, Verstärken

Helligkeit

Tonausgabe

Bildmodus KI-Betriebsarten

Bildmodus: KI-optimiert oder KI-Anpassung (wenn das adaptive Bild mit KI-Unterstützung aktiv ist). Bei AI-Modus aus gibt es die Modi: Standard, Eco, Film, Filmmaker Mode, Dynamisch

AI-Modus ein/aus

Energiesparen

Multi View

Bluetooth

Live Translate (übersetzt live Untertitel in die vom Anwender bevorzugte Sprache)

WiFi

Sleep Timer

Spielemodus

Bildschärfe Auto/Benutzerdefiniert

Ein/Aus und Energiesparen

Wiedergabesprache

Untertitel

Format des digitalen Audioausgangs

Kontrastverbesserung

PiP

Farbton

Farbraum

Bildformat

Auracast

Unterstützung

Bearbeiten

Für den täglichen Gebrauch findet man hier eigentlich so ziemlich alles, was benötigt wird. Trotzdem gibt es aber natürlich noch das "große Einstellungsmenü" unter dem Punkt "Alle Einstellungen" - auf der nächsten Seite folgt die Übersicht.

