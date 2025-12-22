TEST: Standlautsprecher Nubert nuVero nova 12 - akustische Genialität und ästhetische Optik für 3.900 EUR Paarpreis?

Die Nubert nuVero nova 12 für einen Paarpreis von 3.900 EUR ist, ganz klassisch, wahlweise in hochglänzendem Weiß oder, wie unser Test-Paar, in hochglänzendem Schwarz erhältlich.

Klangsegel neu interpretiert

Zunächst möchten wir die "Spezialitäten" der Nubert nuVero nova-Serie genauer vorstellen. Optisch bedeutet das neue Design mehr als nur eine Evolution des bisherigen nuVero-Konzepts. Bei der neuen Baureihe hat man zwar noch das Klangsegel als stilistisches Merkmal beibehalten, es wurde allerdings nahtlos in ein Unibody-Gehäuse integriert, das wahlweise in weißer oder schwarzer Hoichglanzlackierung erhältlich ist. Die erste nuVero-Generation setzte hingegen auf Kontraste: Die separate Schallwand mit dem charakteristischen Klangsegel war in Metallictönen gehalten, während der Korpus grundsätzlich mattschwarz war und eine haptisch hochwertige Oberfläche aufwies.

Von schräg hinten aus betrachtet

Technisch wurde die nuVero nova-Serie von Grund auf neu entwickelt, das betrifft zum Beispiel die Mittel-/Hochtoneinheit, aber auch die Tiefton-Chassis wurden neu konzipiert.

Hochtöner

Nubert setzt bei der nuVero nova-Serie zum ersten mal auf eine Metallmembran beim Hochtöner. Dass man nun auf dieses Membranmaterial zurückgreift, liegt allem voran daran, dass Nuberts Experten laut eigenen Angaben hier ein Durchbruch gelungen ist: Die NonResonant Technology (NRT) eliminiert die typische Metallresonanz, die bei der Wiedergabe hoher Frequenzen sonst auftrat. Die Folgen in der Praxis sind eine enorme Transparenz und detailreiche sowie lebendige Höhen bis über 30kHz. Plastizität und Natürlichkeit, so Nubert, zeichnen den Hochtonbereich aus. Ob dies auch in der Praxis zutrifft, haben wir später in den Klangtestreihen überprüft.

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Einer der beiden Mitteltöner

Mittel- und Tieftöner stellen auch komplette Neuentwicklungen dar. Verwendung findet eine Karbonfaser-Membran mit vier Lagen, die äußerst leicht sowie steif ist und eine hohe Impulstreue sowie eine nahtlose Verschmelzung von Tief- und Mittelton ermöglicht. Breite Sicken, große Schwingspulen und nach unten abstrahlende Bassreflexöffnungen sind die Merkmale, damit akkurat aufgebaute, präsente Mitten mit einer nachdrücklichen, präzisen und voluminösen Tieftonwiedergabe kombiniert werden können. Kraftvolle Neodym-Magneten gehören ebenfalls zu diesen Systemen.

Basstreiber

Bassreflexöffnung unten

Nubert hat verschiedene Technologien entwickelt, um die Lautsprecher der nuVero nova-Serie optimal abzustimmen. Da wäre zunächst "WideStage"- dahinter verbirgt sich ein optimiertes Runstrahlverhalten mit der Wahrnehmung des kompletten Klangspektrums auch dann, wenn die Hörposition außermittig ist und sich daher deutlich außerhalb des klassischen Stereo-Dreiecks befindet. Daher ist auch in dem Fall ein außergewöhnlich guter Klang garantiert, wenn man mit mehreren Personen hört oder aber sich frei im Raum bewegt. Sogar bei extremen Winkeln bis rund 60 Grad seitlich des Lautsprechers ist noch Hörfreude auf hohem Level möglich.

Zweites spezielles Merkmal ist die Diffusfeldentzerrung für optimale Hochtonauflösung. Hintergrund: Ab einer Entfernung des Hörers vom Lautsprecher von circa 60 bis 80 cm greift das sogenannte Diffusfeld - der reflektierte Schall ist hier deutlicher ausgeprägt als derjenige, der direkt vom Lautsprecher abgegeben wird. Die von Nubert entwickelte Diffusfeldentzerrung gleicht den Unterschied zwischen direktem und indirektem Schall aus - daher kann man enorm transparente, akkurat durchzeichnete Höhen erleben. Zudem bleibt der Hochtonbereich stets angenehm. Drittes Merkmal ist "UltraDirectivity" für eine enorme akustische Ausgewogenheit. Gleichmäßig natürliches Hören im ganzen Raum war das zu erreichende Ziel. Zusammen mit der eben angesprochenen Diffusfeldentzerrung erreicht der schwäbische Hersteller ein in sich schlüssiges, homogenes und präzise durchzeichnetes Schallfeld, das Nubert "BalancedField" getauft hat. Flächendeckend ist damit eine realistische, fein aufgebaute Musikwiedergabe möglich.

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Insgesamt hat Nubert bei der Neuentwicklung ein hohes Maß an Ingenieurskunst investiert, um innerhalb der Preisklasse ein enormes akustisches Niveau anbieten zu können. So wurden viel Zeit und viel Sorgfalt darauf verwendet, die vorhandenen Chassis im Sinne einer in sich geschlossenen klanglichen Darbietung nahtlos aufeinander abzustimmen. Damit dieser Eindruck möglich wird, hat man sich natürlich auch dem für Nubert schon lange enorm wichtigen Thema, der Frequenzweiche, angenommen. Ausschließlich mit hochwertigen Bauteilen bestückt, exakt arbeitend und selbstverständlich langzeitstabil, setzen diese Konstruktionen, so verspricht es der Hersteller, über die Preisklasse hinaus Maßstäbe hinsichtlich des qualitativen Niveaus.

nuVero nova 12 - unterer Bereich hinten

Anschlussterminals

Einstellmöglichkeiten für Bass- und Hochtonbereich

Innerhalb der Frequenzweichen der neuen nuVero-Serie arbeiten sämtliche Filter mit einer Steilheit von 24dB/Oktave nach Linkwitz-Riley-Charakteristik und ermöglichen dadurch phasentreue Übergänge zwischen den einzelnen Chassis. Kompensationsglieder glätten Amplitude sowie Phase und sollen so eine in sich schlüssige Klangabstimmung sicherstellen. Zudem finden sich rückseitig verschiedene Einstellmöglichkeiten, so auch bei unserem nuVero nova 12 Lautsprecher. So kann man in Abhängigkeit vom Aufstellungsort die optimale Klangcharakteristik wählen, zum Beispiel auch bei einer wandnahen Aufstellung kommt der Bassbereich nach wie vor präzise zum Ausdruck, wenn man die rückseitige Brücke entsprechend anbringt.

Der nuVero nova 12 Lautsprecher ist mit einer Breite von 20,8 cm (mit Standfuß 32,3 cm), einer Höhe von 111,2 cm und einer Tiefe von 35,8 cm absolut Wohnraum-kompatibel und fällt nicht zu ausladend aus. Das Gewicht von 30,9 kg pro Box belegt, dass viel hochwertige und solide Technik im Lautsprecher steckt.

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Nette Geste: Mitgeliefertes konfektioniertes Lautsprecherkabel

Hier im Detail

Im Lieferumfang befinden sich neben den beiden Boxen selbst auch 4 Meter langes, 2,5 mm2-Lautsprecherkabel, ein Micorfasertuch sowie ein Paar Montagehandschuhe. Bestückt ist der Schallwandler mit einem Hochtöner, der oben und unten von zwei relativ kleinen Mitteltönern eingefasst ist, und zwei langhubig ausgelegten Basstreibern. Der Dreiwege-Bassreflexlautsprecher besitzt eine Trennfrequenz zum Hochtöner von 2.100 Hz, eine Trennfrequenz zum Mitteltöner von 360 Hz und eine untere Grenzfrequenz (- 3dB) von 32 Hz. Die obere Grenzfrequenz (- 3 dB) liegt bei 28 kHz. Der Wirkungsgrad fällt mit 85 dB (2,83V/1m) durchschnittlich aus. Wir persönlich raten zu Verstärkern, die mindestens eine Dauerleistung von 80 Watt besitzen. Die Dauerbelastbarkeit des nuVero nova 12 beträgt laut Hersteller 280 Watt, die Impulsbelastbarkeit liegt bei 370 Watt. Der 4-Ohm-Lautsprecher besitzt selbstrückstellende Sicherungen innerhalb der Frequenzweiche, die bei drohender Überlastung eingreifen, um Schäden zu vermeiden.

Saubere Lackierung

Unterseite mit Bassreflexöffnung. Hier wird der Traversenfuß montiert

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Der hochwertige Standfuß im Detail, Bild 1

Hier Bild 2

Nubert-Schriftzug

Terminals in der Großaufnahme

Die Verarbeitung unserer Test-Boxen ist sehr gediegen, der schwarze Hochglanzlack wurde gleichmäßig und sorgfältig aufgetragen. Die Chassiseinheiten sind ohne sichtbare Schrauben in die Schallwand eingelassen. Die Lautsprecherkabel-Anschlussterminals passen zum hohen Anspruch der gesamten Konstruktion. Unterm Gehäuse sitzt eine optisch elegante Sockelkonstruktion für hohe Standfestigkeit im wahrsten Wortsinne.

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