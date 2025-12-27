TEST: Ultrakompakter Streaming-Verstärker NAD M10 V3 - Kraft, Klangkultur und Vollausstattung

Der NAD M10 V2 hat in unserem Test im Jahr 2022 exzellent abgeschnitten. Nun ist endlich der NAD M10 V3 bei uns im Testraum eingetroffen, und wir haben uns jede Menge Zeit genommen, um zu überprüfen, was die aktuelle Version des beliebten, ultrakompakten Streaming-Vollverstärkers leistet. Die unverbindliche Preisempfehlung des NAD M10 V3 liegt bei 2.599 EUR.

Zunächst ist natürlich besonders interessant, was am NAD M10 V3 im Vergleich zum bereits sehr gelungenen Vorgänger optimiert wurde. Neu sind die NAD BC1 Infrarot-Fernbedienung, eine hochwertige Phonovorstufe mit RIAA-Entzerrung nebst dem passenden Eingang (MM) und ein weiter optimierter D/A-Wandler - hier geht NAD keinerlei Kompromisse ein: Ein 768 kHz/32-Bit ESS Sabre DAC (ES9039) ist absolut "State Of The Art". Wir sind später auf die akustische Performance gespannt. Natürlich blieb es bei der flexiblen und einfach zu handhabende BluOS-Plattform für Streaming und Multiroom. Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Qobuz Connect und TIDAL Connect fehlen ebensowenig wie das Roon ready-Zertifikat und ein MQA-Decoder sowie die Kompatibilität zu Apple Siri und Amazon Music. Weiterhin ist bidirektionales Bluetooth inklusive aptX HD und NFC an Bord.

Gehen wir etwas näher auf die Endstufen ein. Es handelt sich um Hybrid Digital NCore-Verstärkereinheiten, die äußerst effektiv und zugleich verzerrungsarm agieren. An Dauerleistung stehen 100 Watt pro Kanal an 4 und auch an 8 Ohm zur Verfügung. Als dynamische Leistung gibt der Hersteller 160 Watt an 8 Ohm und 300 Watt an 4 Ohm an.

Zudem ist es möglich, dank der zwei Subwoofer-Pre-Outs auf der Rückseite, gleich zwei aktive Subwoofer zu verbinden oder auch innerhalb der BluOS-App kompatible Wireless-Subwoofer hinzuzufügen. Ebenso kann man zwei kompatible Bluesound-All-In-One-Lautsprecher für den linken und den rechten Surroundkanal innerhalb der BluOS-App konfigurieren, und einen Dolby Digital-Decoder hat NAD dem M10 V3 ebenso spendiert wie dem Vorgänger. Somit ist es möglich, sich ein 4.1 oder 4.2 Setup aufzubauen und auch Surround-Freuden genießen zu können.

Display + Verarbeitung

Das große 7 Zoll-Touchscreen-Dsplay, das sehr gut auf gegebene Befehle reagiert, ist das beherrschende Element auf der Gerätefront. Hier kann man z.B. den gewünschten Eingang auswählen oder auch auf die Einstellungen des Streamingverstärkers zugreifen (links oben beim Listensymbol kommt man in alle Einstellungen, inklusive System). Auch über die Fernbedienung (Beschreibung folgt) lässt es sich auch dimmen, und es zeigt verschiedene Ansichten (möglich ist zum Beispiel auch eine VU-Meter-Ansicht) an. Auch ins Menü für wichtige Systemeinstellungen kann man direkt übers Display gelangen.

Großes farbiges und dimmbares Touch-Display, das fast die gesamte Gerätefront ausfüllt

Der M10 V3 präsentiert sich in hervorragender Verarbeitungsqualität, so wie wir es bereits von den beiden Vorgängern her kennen. Das Unibody-Gehäuse ist durchlaufend ohne Unterbrechungen, nur Geräteober- und Unterseite sind separate Bauteile.

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Geräteoberseite mit beleuchtetem NAD-Logo plus dem Produktnamen

Unibody-Gehäuse

Auch die Verarbeitung der Rückseite überzeugt

Sehr hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals mit Acrylummantelung

Insgesamt ist der NAD M10 V3 ein elegantes, hochwertig verarbeitetes Gerät, das zumindest hinsichtlich der Verarbeitung außen voll dem Niveau der gehobenen Preisklasse entspricht.

Anschlüsse

Rückseite, Gesamtansicht

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Die Anschlusssektion ist sehr gut ausgestattet. HDMI-eARC ermöglicht die komfortable Verbindungsaufnahme zum Smart-TV - und die Wiedergabe des Tons übernimmt umgehend der M10 V3, was sich in der Praxis äußerst gewinnbringend auswirken dürfte.

12V Trigger, IR In, Phono (mit Erdung), Line In, Pre-Out für eine externe Endstufe, 2 x Sub Pre-Out, koaxialer und optischer Digitaleingang

HDMI-eARC, LAN und USB-A

Hochwertige Lautsprecherkabel-Anschlussterminals, perfekt geeignet für Bananenstecker

USB-A, RJ45 Ethernet, Stereo-RCA (Line-Eingang), der schon erwähnte RCA-Phono-MM-Eingang und der bereits angesprochene Doppel-Pre-Out für aktive Subwoofer sowie optische/koaxiale Eingänge und ein Vorverstärkerausgang finden sich ebenso auf der Rückseite wie Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse.

Fernbedienung

Im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung - ein anderes Modell als die Remote des Vorgängers

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Die attraktive mitgelieferte Fernbedienung offeriert, von oben nach unten gesehen, zunächst einen Standby- und einen Mute-Knopf. Es folgt ein Wippregler für die Lautstärke sowie zwei Buttons für die Display-Helligkeit des sehr klar darstellenden 7-Zoll-Farb-Touchscreens und für die Funktion "EQ". Darunter befindet sich eine Multifunktionseinheit, die aus Oben-/Unten beziehungsweise Plus/Minus-Tasten, einem zentralen Element (Play/Pause) und Tasten für den Titelsprung nach vorn und nach hinten besteht. Unter dem Multifunktions-Bedienelement untergebracht wurde noch eine 10er Tastatur. Uns gefällt die tadellos verarbeitete Fernbedienung, deren Tasten sich angenehm anfühlen und die einen klaren Druckpunkt aufweisen, sehr gut. Allerdings, das ist weniger praktisch, lässt sich über die Fernbedienung nicht die Quelle wechseln. Und, was wir vermissen, ist, wie so oft, eine Beleuchtung.

Dirac Live

Mikrofon plus Adapter, auch für die Nutzung am PC

Mikrofon in der Großaufnahme

Dafür, dass die Kraft und die Dynamik des NAD M10 V3 auch stets kultiviert übertragen wird, ist Dirac Live an Bord. Dirac Live ermöglicht die Einmessung an unterschiedlichen Hörpositionen, die im Anschluss an die Messungen mittels des im Lieferumfang enthaltenen Messmikrofons präzise analysiert werden. Anschließend generiert Dirac Live passende Filter, die auf den NAD M10 V3 gespielt werden und die genau auf die Raumakustik im jeweiligen Hörraum abgestimmt sind. Auch bei kritischen, weil akustisch sehr lebendigen Räumen sorgt Dirac Live für einen kultivierten, substanzreichen Klang, wie wir in unseren Testreihen feststellen konnten. Hier einige Screenshots der Dirac Live-App:

Der NAD M10 V3 wurde gleich erkannt

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Messung an verschiedenen Hörpositionen

Nun sind alle Hörpsotionen eingemessen

Die ermittelten Filter werden zum M10 V3 exportiert

Dirac Live hat in den Hörtestreihen, wie bereits oben erwähnt, mehr Homogenität und Struktur ins Klangbild gebracht, ohne jedoch die Klangcharakteristik unserer zum Test verwendeten Wharfedale Elysian 3 negativ zu beeinflussen.

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