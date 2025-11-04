TEST: Samsung 8K-TV GQ65QN900F - Premium-Bild trifft auf umfangreiche Ausstattung zum erstaunlichen Preis

Der Samsung QN900F, für 2.449 EUR direkt bei Samsung erhältlich, markiert Samsungs zweite 8K-Neo QLED-TV-Baureihe und läuft unter Samsungs eigenem Tizen-Betriebssystem. Er präsentiert sich als "Samsung Vision AI" TV, was heißt, dass Samsungs integrierter Sprachassistent Bixby in der Lage ist, mehrere gegebene Befehle gleichzeitig zu verarbeiten. Hinzu kommt ein erweitertes Kontext-Verständnis, das jede Art von Interaktion problemlos ablaufen lässt. Die unterschiedlichen Funktionen umfassen zum Beispiel "Click To Search". Es genügt ein Klick während einer laufenden Sendung, um weitergehende Informationen beispielsweise zu den beteiligten Schauspielern zu erhalten. Auch Live Translate ist ein wertvolles Feature, denn hier erkennt Samsungs AI die Sprache der Untertitel der Inhalte und übersetzt sie sofort in die vom Anwender gewählte Sprache.

Wer die KI-Funktionen ausführlich und in Aktion sehen möchte, kann einen Blick auf unser Video werfen, in dem wir die Mittelklasse-TVs von Hisense, TCL und Samsung vergleichen:

Gehen wir nun auf zahlreiche technische Einzelheiten des QN900F ein, der zusammen mit Samsungs Premium Solar Remote, die äußerst kompakt ist und daher sehr gut in der Hand liegt, ausgeliefert wird.

Das Panel

Rundum überzeugende Verarbeitungsqualität und edles Design

Das matte Panel in Kombination mit der Glare Free-Technologie sorgt für ein Bild ohne störende Spiegelungen

Der QN900F ist mit der Quantum Mini LED Pro-Technologie ausgestattet. Hier werden mit Hilfe der Quantum Matrix-Technologie Pro extrem genau ansteuert. Die LEDs sind lediglich 1/50 so groß wie konventionelle LEDs und stehen für enorme Farb- und Detailtreue hinsichtlich der Bildqualität. Der QN990F besitzt ein natives 100 Hz-Panel, das Glare Free beschichtet ist. Er ist kompatibel zu HDR10, HDR10+ Adaptive und zu HLG. Wie bei allen Samsung TVs fehlt die Kompatibilität zu Dolby Vision. Samsung hat sich die hervorragende Qualität des QLED-Panels vom TÜV Rheinland bestätigen Lassen: Der 8K-TV erhält daher das Siegel "Real Quantum Dot Display".

Bildverbesserer und KI-Features

Neben Vorteilen beim Bedienkomfort bietet der Samsung QN900F eine Reihe bildoptimierender KI-Technologien

Inhaltsvorschläge, Live Translate, etc.

Der QN900F verfügt über Samsungs 8K AI-Upscaling. Für ein präzises Hochskalieren niedriger auflösender Inhalte sorgt der Neural Quantum 8K AI Gen2-Prozessor. Diese hochleistungsfähige Recheneinheit verfolgt allerdings noch andere Aufgaben und kümmert sich auch um akustische Belange sowie um die Handhabung weiterer Zusatzfunktionen, die das Nutzerelebnis steigern. Samsung fasst die Klang- und Bild-AI-Merkmale unter dem Oberbegriff "AI Mode" zusammen. Das System nimmt eine Optimierung der Inhalte entsprechend der Umgebung im Aufstellungsraum des TVs vor. Visuell ist der Color Booster Pro noch zu erwähnen, der mit Hilfe von KI-Algorithmen die Farbwiedergabe optimiert. An Bord befindet sich zudem der Real Depth Enhancer Pro, der die Bereiche des Bildes erkennt, auf die sich das menschliche Auge bei der Betrachtung konzentriert. Genau hier verstärkt der Real Depth Enhancer Pro die Tiefenwirkung. Dabei werden exakt verschiedene Blöcke der Mini-LEDs herausgesucht, der Kontrast im Vordergrund erhöht und so die Plastizität gesteigert.

Audiosystem und Audio-Ausstattung

Die Rückseite des Samsung GQ65QN990

Im Gehäuse befinden sich auch nach oben abstrahlende Lautsprecher

Audioseitig an Bord ist ein 4.2.2-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos-Unterstützung und Top Channel-Speakern. Dafür, dass ein realistisches Mehrkanal-Klanggefühl entsteht, sorgt Object Tracking Sound (OTS) +. Für beste Verständlichkeit vokaler Komponenten gibt es den Active Voice Amplifier Pro sowie Adaptive Sound Pro. Bei letzterer Option handelt es sich um ein System, das den Klang unter Berücksichtigung der akustischen Eigenschaften im Raum verbessert. Dabei setzt Samsung auf eine AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie.

Beides ist KI-gesteuert. Wer eine entsprechend kompatible Samsung-Soundbar besitzt beziehungsweise sich eine perfekt passende Samsung-Soundbar zum QN900F kaufen möchte, kann sich über die Q-Symphony-Funktion freuen. Hier arbeiten Soundbar und TV akustisch synchron zusammen, um ein räumlich eindrucksvolles, kräftiges Klangerlebnis bereitstellen zu können.

Neo QLED 8K-Serien: Unterschiede QN900F zum QN990F

Der QN900F setzt auf das "Metal Chamfered Design"

Standfuß seitlich platziert

Die Standfüße lassen sich auch mittig anbringen

Wichtige Unterschiede zum QN990F (mittlerweile für 3.959 EUR direkt bei Samsung erhältlich), der bei uns im Test grandios abgeschnitten hat und das Topmodell darstellt:

Neural Quantum 8K AI Gen2 Prozessor (256 neuronale Netzwerke) beim QN900F, Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor beim QN990F (768 neuronale Netzwerke)

Wireless One Connect Box beim QN990F, dadurch kann man die Box mit den ganzen Anschlüssen frei im Raum platzieren, die Kommunikation mit dem QN990F erfolgt drahtlos

QN900F: 4.2.2-Lautsprechersystem mit 70 Watt, der QN990F setzt auf ein nochmals aufwändigeres 6.2.4-Lautsprechersystem mit 90 Watt. Zudem besitzt der QN990F Object Tracking Sound (OTS) in der Pro-Variante, während der QN900F auf die Version Object Tracking Sound (OTS) in der "+" Variante setzt.

"Metal Chamfered Design" beim QN900F, welches bereits sehr hochwertig daherkommt, der QN990F verwendet das besonders edle "Infinity Air" Design

Gaming-Funktionen

Kommen wir zum QN900F zurück, mit dem auch passionierte Gamer ihr Glück finden dürften. Extrem flüssige Wiedergabe wird mit dem Motion Xcelerator 165 Hz möglich. Bilder werden auch bei enormer Geschwindigkeit klar sowie scharf dargestellt, Ruckeln kommt beinahe nicht ovr. Die VRR (Variable Refresh Rate) Leistungsfähigkeit wird dadurch weiter verbessert. Natürlich spielt die KI auch beim Gaming eine wichtige Rolle. Der AI Auto Game Mode erkennt der QN900F, welche Art von Spiel gerade gespielt wird, und die optimal dazu passenden Einstellungen werden umgehend und vollautomatisch vorgenommen. Nicht zu vergessen für ein nahtloses Gaming-Erlebnis wäre die Samsung Game Bar. Dahinter verbirgt sich ein spezielles In-Game-Menü, in dem Einstellungen wie FPS, sowie Inout Lag, oder ein Minimap-Zoom vorhanden sind. Weiterhin ist es möglich, Ultra-Wide-Formate von 21:9 und 32:9 zu verwenden, damit das Sichtfeld auf großen Screens erweitert wird. Der Dynamic Black EQ sowie Samsungs Gaming Hub als zentrale Lösung für Gaming & Software runden das Angebot ab.

Art Store

Der Samsung Art Store ist inzwischen auf nahezu allen hochwertigen Samsung TVs integriert

Zahlreiche Kunstwerke und Fotografien verschönern den sonst ungenutzten Fernseher

Wer Kunst liebt, liegt beim QN900F übrigens auch richtig, denn ein Zugang zu Samsungs umfangreichem Art Store ist ebenfalls vorhanden.

Samsung TV Plus und Samsung Daily+

Und wer Entertainment liebt, wird sich sofort mit der integrierten Samsung TV Plus-Plattform anfreunden. Mehr als 900 kostenlose Sender, davon über 150 Premium-Kanäle, decken ein breites Spektrum ab. Ganz gleich, ob Nachrichten, Sport, Filme, Musik der Kindersendungen, hier kommt jeder auf seine Kosten. Zudem gibt es "Samsung Daily+". Hier kann man seine täglichen Aktivitäten und Routinen vom Smart-TV aus verwalten. Zu diesem Zweck gibt es zahlreiche spezielle Apps und Dienste. Ergänzend hinzu kommt noch das "Daily Board", selbst dann, wenn der QN900F ausgeschaltet ist, kann man sich über den ganzen Tag mit Informationen versorgen lassen - welche das sein sollen, legt der Anwender selbst fest.

TV-Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der App

Da der QN900F Bestandteil des Samsung-Universums ist, kann die komplette Steuerung über die Smart Things-App erfolgen. Hier nimmt der Smart-TV nicht nur Kontakt zu anderen Samsung Devices auf, die ebenfalls in der Smart Things App gruppiert sind, sondern lässt sich auch komplett steuern, wie mit einer Ersatz-Fernbedienung. Zudem ist auch eine intelligente Bild-Kalibrierung Bestandteil der Smart Things-App.

Knox Security

Auch noch von großer Bedeutung: Die Sicherheit im Smart-TV-Zeitalter, denn auch daran hat Samsung gedacht. Daher schützt der QN900F mittels Samsungs System „Knox Seciurity“ die Privatsphäre des Besitzers und seiner Familie. Eine wichtige Bestätigung dafür kommt vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Samsungs TVs 2025 entsprechen den europäischen IT-Sicherheitsstandards. Sämtliche sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden mittels verschiedener Soft- und Hardware-Maßnahmen vor Mißbrauch geschützt. Zudem sorgt Samsung Knox Security dafür, dass alle IoT-Geräte, die mit dem Smart-TV vernetzt oder verbunden sind,, ebenfalls Schutz genießen. So werden beispielsweise die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten umgehend blockiert. Ebenso garantiert Samsung mittels regelmäßiger Updates dafür, dass das jeweilige TV-Gerät sicher bleibt.

Weiter geht es mit den Anschlüssen, der Fernbedienung, der Ersteinrichtung und das Menü in der Übersicht

