TEST: HiFi-Streaming-Aktivlautsprecher Teufel Motiv XL - das große Multitalent für hochwertige Akustik und enorme Flexibilität

Neu von Teufel und schon getestet: Der großformatige aktive HiFi-Streaming-Speaker Motiv XL für 899 EUR. Er misst 560 mm in der Breite, ist 251 mm hoch und 289 mm tief. Auch das Gewicht mit Akku ist stattlich: 12,97 kg. Er ist üppig ausgestattet, und natürlich ist, sozusagen als "Basis-Streaming-Funktion", Bluetooth 4.2 mit AAC an Bord. Darüber hinaus aber gibt es den ganzen Reigen an Netzwerk-Streaming-Features: Leistungsfähiges WLAN-Modul, Apple AirPlay 2, Google Cast, TIDAL Connect, TuneIn Internet-Radio-Plattform und Roon ready-Zertifikat. Gesteuert wird der große aktive Lautsprecher mittels der Teufel Home App. In dieser können beispielsweise das Setup und Klangeinstellungen vorgenommen werden. Dank Apple AirPlay 2 und Google Cast (kompatibel zur Google Home App) ist der Motiv XL auch der perfekte Partner in einem Multiroom-Verbund.

Damit der Motiv XL eine durchaus beeindruckende akustische Performance bieten kann, hat die Teufel-Akustikabteilung bestens vorgesorgt Der große HiFi Streaming-Lautsprecher greift auf ein 3-Wege-System zurück, zu dem auch ein leistungsfähiger, sogenannter „Wok"-Tieftöner (8 Zoll) mit Kevlarmembran gehört. Auch der 3,5 Zoll-Mitteltöner ist ähnlich aufgebaut und besitzt eine Kevlarmembran. Der 1,25 Zoll-Hochtöner ist mit einer Seidenkalotte ausgestattet.

Tieftöner mit Kevlar-Membran

Hoch- und Mitteltöner

Intern erfolgen Signalverarbeitung/Wandlung in 96kHz/24-Bit, und die eingebaute Class D-Endstufe stemmt insgesamt 210 Watt (RMS) an Leistung. Sie verteilt sich folgendermaßen: 120 Watt für den Woofer, 2 x 30 Watt für die Mitteltöner und 2 x 15 Watt für den Hochtonbereich. Teufel verspricht eine hohe Impulstreue sowie enorme Pegel mit bis zu 103 dB maximalem Schalldruck. Zur Ausstattung gehört auch Teufels hauseigenes Dynamore-System, das die Stereobühne effektiv erweitert und für ein hörbares Plus an Räumlichkeit sorgt.

Anzeige



Mit Dynamore

Sehr praktisch und durchdacht: Es sind trotz der Tatsache, dass es sich um ein primär für den Einsatz zu Hause gedachtes Device handelt, Akku oder Netzbetrieb möglich. Ordentliche 13 Stunden Laufzeit bei 70 dB(A) gemessen nach IEC-Norm, sind mit dem schnell wechselbaren Hochleistungsakku möglich. Gut 170 Minuten dauert es, den Akku wieder komplett aufzuladen.

Auswahl: Mikrofonanschluss, Mikrofon/Music Mixer-Pegeleinstellung, Powerbank-Funktion über USB-A

3,5 mm Aux-In, Setup- und Reset-Taste, Netzkabel-Anschluss

Vorhanden sind ein Line-In für beispielsweise einen Plattenspieler mit eingebautem Phonoverstärker, ein TV-Gerät oder ein Notebook, zudem erfolgt ein automatisches Aufwachen aus dem Stand-by, und hübsch anzusehen ist das beleuchtete Bedienfeld am Gerät. Weitere Merkmale des Motiv XL umfassen zum Beispiel praktische Stationstasten, eine Powerbank-Funktion zum Laden des Smartphones sowie einen Mikrofoneingang. Leider fehlen ein HDMI-Terminal und ein optischer Digitalanschluss

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: der MOTIV® XL ist nicht mit Produkten aus der Teufel Streaming/Raumfeld Serie oder der Teufel Raumfeld App kompatibel.

Anzeige



Schauen wir uns das gute Stück nun näher an.

Der Teufel Motiv XL besteht aus Kunststoff, der sauber verarbeitet ist. Hinzu kommen Aluminium-Elemente. Unschöne Spaltmaße oder andere Unsauberkeiten finden sich nicht. Oben auf dem Gerät ist ein Panel aus gebürstetem Aluminium angebracht, auf dem sich die Bedienelemente befinden.

Der Name "Motiv XL" ist durchaus berechtigt

Teufel-Logo auf dem hochwertig erscheinenden Akustikstoff

Anzeige



Seitliche Tragegriffe

Bassreflexöffnung hinten

Komplette Rückansicht

Frontansicht ohne Gitter. Die Lautsprecherchassis sind ohne sichtbare Schrauben eingepasst

Saubere Verarbeitung und akkurate Passungen im Detail

Anzeige



Auch hier gut zu sehen

Das Gitter, hinter dem sich die Lautsprecherchassis befinden, wirkt hochwertig. Es handelt sich um einen faltenfrei auf ein Kunststoffgerüst aufgezogenen Akustikstoff. Die gesamte Konstruktion ist magnetisch befestigt und lässt sich einfach entfernen. Seitlich wurden zum einfacheren Transport Haltegriffe angebracht. Die Rückseite präsentiert sich robust verschraubt, zudem sind dort auch zwei Bassreflexöffnungen eingelassen.

Teil 1 der Bedienelemente

Die Bedienelemente sehen sehr elegant aus und sind auf der Oberseite auf einem Panel aus gebürstetem Aluminium untergebracht. Neben dem Standby-Knopf finden sich die Eingangswahltaste, der Knopf für die Bluetooth-Kopplung und die Titelsprung-Tasten voewärts sowie rückwärts.

Lautstärkeregelung, elegant gelöst

In der Mitte der Bedienelemente-Sektion befindet sich der schick auftretende Lautstärkeregler, der mittels kleiner LEDs auch bei Dunkelheit anzeigt, welcher Pegel aktuell angewählt ist.

Teil 3 der Bedienelemente

Nach dem Lautstärkedrehregler folgt der dritte Teil der Funktionselemente. Diese umfassen drei Favoritentasten, einen Bass-Knopf und die Taste für Dynamore.

Anzeige

