Der neue AVM AS XL Streaming-Vollverstärker: 2 x 400 Watt für hohe Leistungsansprüche

AVM hat ihn schon im Rahmen der High End 2026 in Wien präsentiert, nun gibt es alle Details zum brandneuen OVATION AS XL Streaming-Vollverstärker, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, neue Maßstäbe in der Luxusklasse zu setzen. Extrem aufwändige Technik, eine höchsten Ansprüchen genügende Verarbeitung und eine äußerst umfangreiche Ausstattung zeichnen das in Deutschland in handwerklich meisterhaft gefertigte Gerät aus aus. Ab 34.500 EUR wird der OVATION AS XL erhältlich sein.

Hier geht es zum OVATION AS XL direkt bei AVM

Fertigung in Malsch, Lieferung im Flightcase

Der AS XL mit schwarzer Front

Der AS XL mit silberfarbener Front

Mit CELLINI Chromfront (optional)

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Entwickelt und gefertigt wird der OVATION AS XL in der AVM Manufaktur in Malsch – der Name XL steht als römische Zahl für 40 Jahre Erfahrung im Bau audiophiler Verstärker und passt perfekt zum Jubiläum. Mit Abmessungen von 43 cm Breite, 44 cm Tiefe, 25 cm Höhe und einem Gewicht von satten 50 kg merkt man sofort, dass es sich beim OVATION AS XL um einen außergewöhnlich performanten Stereo-Streamingverstärker handelt. Er ist erhältlich in Silber, Schwarz gebürstet oder mit einer CELLINI Chrom-Front (optional).

Eine edle Fernbedienung wird natürlich mitgeliefert

Die Lieferung erfolgt im Flightcase, und die RC 5 Vollaluminium-Fernbedienung mit frei belegbaren Comfort-Tasten ist gleich im Lieferumfang enthalten.

2 x 400 Watt

Hier schlummern enorme Kräfte

Der neue OVATION AS XL ist mit klassischen Class A/AB-Endstufen für einen authentischen, natürlichen Klang ausgestattet und liefert enorme Leistungswerte: 2 x 400 Watt reichen auch für leistungshungrige Lautsprecher und für große Hörräume problemlos aus.

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High End-Merkmale

High End-Aufbau bis ins Detail

Dass der OVATION AS XR außergewöhnlich aufwändig aufgebaut ist, lässt sich nicht von der Hand weisen. Ein 1.000 VA Ringkerntransformator mit separaten Wicklungen steht für eine unerschütterlich stabile Stromversorgung unter praktisch sämtlichen auch nur denkbaren Bedingungen. Es finden sich gleich 24 Hochleistungs-MOSFETs pro Kanal und 270.000 µF Siebkapazität pro Kanal. Das bedeutet, dass der OVATION AS-XR auch bei plötzlichen Stromspitzen, die sich bei ohnehin schon hohem Grundpegel ereignen (z.B. eine Explosion oder eine Schießerei im Action-Blockbuster oder der volle Orchestereinsatz bei einem Musikstück), bestens gerüstet ist durch seine kapazitätsstarken Kurzzeit-Stromspeicher. Hinzu kommen eine vollständige DC-Kopplung, eine automatische Offsetkompensation und doppelte Differenz-Eingangsstufe.

Mit integrierter Power Conditioner-Funktion

Der „Hit“ ist eine integrierte Stromfilterung (Mini POWER CONDITIONER) – so werden die Hochleistungs-Sektionen des AS XR effektiv geschützt.. Der Mini POWER CONDITIONER für alle Spannungsbereiche geeignet, und durch seine Arbeit werden empfindliche Baugruppen wirkungsvoll vor Störeinflüssen geschützt. Diese konsequente Stromaufbereitung trägt, so führt AVM aus, einen beträchtlichen Teil zur außergewöhnlichen Ruhe, Stabilität und Kontrolle der akustischen Präsentation bei.

Klangliche Auslegung

Klanglich erweist sich der OVATION AS XL als extrem kraftvoll, authentisch und feinzeichnend - ein wahres Multitalent

Klanglich ist der OVATION AS XL, so AVM, auf maximale Autorität ausgelegt. Der Stereo-Streaming-Verstärker agiert äußerst kraftvoll, enorm kontrolliert und über alle Maßen dynamisch, bleibt dabei jedoch in jeder Sekunde der Wiedergabe feinsinnig, transparent und musikalisch. Große Orchesterwerke entfalten sich daher mit beeindruckender Größe und Stabilität, und Stimmen stehen körperhaft sowie authentisch im Raum. Feinste Details bleiben bis in die leisesten Passagen klar nachvollziehbar, all dies prädestiniert den Vollverstärker auch für Filmmusik oder Jazz. Natürlich - was dank des HMDI-ARC-Anschlusses kein Thema ist - arbeitet der AS XL auch nahtlos mit dem Smart TV zusammen, und wenn man einen Filmabend veranstaltet, kann der große Athlet aus Malsch auch bei Filmtonspuren seine überragenden Fähigkeiten demonstrieren. Hierzu muss man nur die Tonausgabe im Menü des jeweiligen TVs auf PCM stellen, und schon kann der AS XL die akustische Wiedergabe übernehmen.

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Mit X-Stream Engine

RC-X App

Die AVM X-Stream Engine für flexible, moderne Streaming-Eigenschaften steht auch im Zentrum der Ausstattung des OVATION AS XL. HiRes Streaming inklusive DSD ist selbstedend möglich, und das Ganze ist bequem steuerbar über die RC-X APP, die in unseren Tests immer sehr positiv auffiel: Übersichtlich in der Bedienung, praxisgerecht & reichhaltig hinsichtlich der Funktionalität. Natürlich werden Spotify Connect, Qobuz Connect und Tidal Connect MAX unterstützt. Ebenso in der Ausstattungsliste findet sich eine Webradio-Plattform. Zudem sind AirPlay 2 und Roon (Roon ready) sowie Bluetooth 5.0 vorhanden. Auch Bestandteil der X-Stream-Engine ist die AVM-eigene Multiroom-Funktion RoomConneXion®.

Leistungsstarkes S-DAC-Modul

Mit S-DAC-Modul

Ein weiteres Highlight des OVATION AS XL ist das S-DAC Modul. Es handelt sich um einen streng selektierten ESS 9038 PRO Double-Quad DAC, der bis zu 384/32-bit PCM und DSD 256 verarbeiten kann. Vier DAC-Kanäle pro Stereokanal arbeiten parallel für eine außergewöhnlich exakte, rauscharme und akustisch authentische Wandlung.

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Üppige Anschlussbestückung

Überragende Anschlussbestückung

Extrem hochwertige Cinch-Terminals und Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Natürlich sind auch XLR-Anschlüsse vorhanden

Die enorme Anschlussvielfalt ist beeindruckend und rüstet den OVATION AS XL für eine Vielzahl an Aufgaben. Ein HDMI (ARC) Input, vier digitale Eingänge (2 x SPDIF-koax & 2 x TOSLINK optisch), USB-A für externe Festplatten (NTFS & FAT), USB-C für USB-Audio. Ein RCA + ein XLR-Hochpegeleingänge sind vorhanden (signalsensitiv, Home Theatre Thruput), und auch ein RCA + ein XLR-Ausgang. Das Sortiment wird vervollständigt von zwei digitalen Ausgänge (SPDIF, TOSLINK), wahlweise mit regelbarer Lautstärke. Ergänzend hinzu kommen noch Trigger in, ext. IR Sensor, sowie 2× Trigger out (15 V DC, sequentiell geschaltet).

Klangreglung, Loudness und dimmbares Display

Der edle Lautstärkedrehregler

Der OVATION AS XL beeindruckt mit seinem haptisch und optisch sehr noblen Lautstärkedrehregler, der eine hochpräzise Einstellung der gewünschten Lautstärke ermöglicht. Zudem bietet der große Streaming-Vollverstärker eine Klangregelung und eine parametrische Loudness mit Bypass-Funktion. Vorhanden ist zudem ein dimmbares OLED-Grafikdisplay mit Helligkeits- und Näherungssensorik.

Unser Fazit

Der AVM OVATION AS XL ist ein neuer Höhepunkt in 40 Jahren AVM. Ein bis ins Detail extrem aufwändig und sorgfältig aufgebauter Stereo-Streamingverstärker, der schon optisch beeindruckt. Mit extrem leistungsstarker Endstufe und außergewöhnlich hochwertiger D/A-Wandlung stellt der OVATION AS XL auch weit überdurchschnittlich anspruchsvolle Anwender zufrieden und kann seine Talente auch in Zusammenarbeit mit extrem leistungshungrigen Lautsprechern voll entfalten.

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Special: Carsten Rampacher

Bilder: AVM + Carsten Rampacher (KI-erstellt mit ChatGPT)

Datum: 01. Juli 2026